Маккейн требует не отказывать сирийской оппозиции в поддержке

Сообщения о том, что администрация заканчивает программу помощи сирийской оппозиции — это безответственно, близоруко, играет на руку России и Асаду. Делать какие-либо уступки России в отсутствие широкой стратегии по Сирии безответственно.

Ключевым направлением американской стратегии должно быть отстранение Асада от власти.