Маккейн требует не отказывать сирийской оппозиции в поддержке
Как сообщает РИА Новости , сенатор США Джон Маккейн заявил о том, что отказ США от поддержки антиправительственной оппозиции в Сирии приведет к укреплению позиций Москвы.
Ранее американские СМИ выложили информацию (не подтверждена Белым домом) о решении Дональда Трампа прекратить программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, ведущей борьбу против режима Башара Асада.
— выразил своё мнение Маккейн.
По его мнению, команда президента США до сих пор не озвучила концепцию действий в Сирии и вообще на Ближнем Востоке.
80-летний Маккейн, будучи одной из наиболее влиятельных фигур на американском политическом поле, является главой комитета сената США по вооруженным силам. 19 июля у него диагностировали опухоль мозга . На следующий день он возобновил активную политическую деятельность.
Ранее американские СМИ выложили информацию (не подтверждена Белым домом) о решении Дональда Трампа прекратить программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, ведущей борьбу против режима Башара Асада.
Сообщения о том, что администрация заканчивает программу помощи сирийской оппозиции — это безответственно, близоруко, играет на руку России и Асаду. Делать какие-либо уступки России в отсутствие широкой стратегии по Сирии безответственно.
— выразил своё мнение Маккейн.
По его мнению, команда президента США до сих пор не озвучила концепцию действий в Сирии и вообще на Ближнем Востоке.
Ключевым направлением американской стратегии должно быть отстранение Асада от власти.
80-летний Маккейн, будучи одной из наиболее влиятельных фигур на американском политическом поле, является главой комитета сената США по вооруженным силам. 19 июля у него диагностировали опухоль мозга . На следующий день он возобновил активную политическую деятельность.
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