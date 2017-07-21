07:52 21 июля

Маккейн требует не отказывать сирийской оппозиции в поддержке

Как сообщает РИА Новости , сенатор США Джон Маккейн заявил о том, что отказ США от поддержки антиправительственной оппозиции в Сирии приведет к укреплению позиций Москвы.

Ранее американские СМИ выложили информацию (не подтверждена Белым домом) о решении Дональда Трампа прекратить программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, ведущей борьбу против режима Башара Асада.

Сообщения о том, что администрация заканчивает программу помощи сирийской оппозиции — это безответственно, близоруко, играет на руку России и Асаду. Делать какие-либо уступки России в отсутствие широкой стратегии по Сирии безответственно.

— выразил своё мнение Маккейн.


Маккейн требует не отказывать сирийской оппозиции в поддержке


По его мнению, команда президента США до сих пор не озвучила концепцию действий в Сирии и вообще на Ближнем Востоке.

Ключевым направлением американской стратегии должно быть отстранение Асада от власти.


80-летний Маккейн, будучи одной из наиболее влиятельных фигур на американском политическом поле, является главой комитета сената США по вооруженным силам. 19 июля у него диагностировали опухоль мозга . На следующий день он возобновил активную политическую деятельность.


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Комментарии 16

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:25
    Маккейн требует не отказывать сирийской оппозиции в поддержке
    В данной ситуации , любые призывы и заявления Макейна звучат действительно как от больного на голову. bully
    Наблюдатель2014
    1. RASKAT Сегодня, 07:27
      Эта сволочь еще не сдохла? Слабовато его кандрат хватанул. Да и маразм ему в больничке тоже видать не вылечили. Печально. laughing
      RASKAT
      1. Zibelew Сегодня, 07:39
        Настоящих буйных мало — вот и нету вожаков.
        Zibelew
    2. Logall Сегодня, 07:28
      Это всё опухоль. И я не про болезнь! Я про него. Гляньте на фото...
      Старая, седая, сумасшедшая опухоль...
      Logall
    3. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:35
      Это часы с кукушкой, заныканные во вьетнамском плену, на мозг давят lol
      Ушлый_башкорт
  2. винипух Сегодня, 07:26
    Слишком часто и резко США меняют свою политику, дела. Россия в этом плане более стабильно себя ведёт.

    Не нравится мне это...
    То Обама, то Трамп. - противоположные все.

    Лучше не менять течения рек резко, очень опасное это дело.
    винипух
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:31
      Так вы их, того, канделябром по личикам sad
      Изгоняющий либероидов
  3. Гюйс Сегодня, 07:30
    Одной ногой на сковородке с чертями, а всё ещё чего то требует.
    Гюйс
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:30
    Говорящий диагноз никак не угомониться?
    Изгоняющий либероидов
  5. gas113 Сегодня, 07:35
    Покойся с миром, Маккейн.....
    gas113
    1. Толстоевский Сегодня, 07:43
      Гори в аду вечно, маккейн...
      Толстоевский
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:40
    Ему уже грехи срочно нужно замаливать, а он все о своем русофобском. Рак выискивает слабые места в организме человека. У Маккейна это оказалось мозгом. Хоть и цинично, но реальность.
    rotmistr60
  7. Толстоевский Сегодня, 07:42
    онлайн трансляция из ада
    Толстоевский
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 07:43
    выразил своё мнение Маккейн.

    ... оно ещё живое?!... должно бы уже и кеды в угол поставить laughing
    a.s.zzz888
  9. Altona Сегодня, 07:46
    Неудивительно, что у Маккейна рак, удивительно, что мозга. laughing
    Altona
  10. санчо Сегодня, 07:47
    горбатого могила исправит
    санчо
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