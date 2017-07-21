Ситуация в Сирии
За минувшие сутки ВКС РФ нанесли ряд авиаударов по позициям группировки ИГ (запрещена в РФ) в районах Жана аль-Албави, Аль-Дакила и Абу Ханая на востоке Хамы рядом с Акербатом. Позиции «Тахрир аш-Шам» были обстреляны САА на западе провинции Алеппо. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Бои между солдатами Сирийской арабской армии и боевиками ИГ проходят и в районе лагеря Аль-Ярмук к югу от Дамаска. Не прекращаются столкновения между САА и боевиками «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в районе Айн-Тарма. Авиация Сирии нанесла несколько ударов по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам» на границе с Ливаном к западу от Дамаска.
Правительственная армия обстреляла позиции боевиков в районе деревни Бабис на западе провинции Алеппо. В этой местности проявляют активность боевики «Тахрир аш-Шам». В столице провинции продолжаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры.
Не прекращаются столкновение между бойцами САА и террористами «Джебхат ан-Нусры» в районе Ум Харшух к северу от Хомса. Сирийская армия и союзные силы захватили холм Аль-Алам, расположенный к востоку от Пальмиры. Сообщается также о продвижении САА на один километр по пустыне вдоль шоссе М-7. Бойцы правительственной армии взяли под свой контроль несколько высот на востоке Хомса, а также район Манбал на востоке провинции близ населенного пункта Арак.
Боевики ИГ проводят обыски в домах мирных жителей в городе Абу-Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Террористы убили подростка в деревне Хатла на востоке провинции. Его казнили за курение, которое на территориях, подконтрольных ИГ, считается преступлением. Между тем вертолеты САР доставили гуманитарную помощь жителям района Харабиш в Дейр эз-Зоре. Граждане осажденных кварталов получили необходимые им медикаменты.
Подразделения САА взяли под свой контроль 20 нефтяных месторождений в провинции Ракка в результате боёв с террористами ИГ. Также сообщается, что 54 мирных жителя погибли за последние сутки в результате авиаударов ВВС международной коалиции во главе с США, обстрелов со стороны «Демократических сил Сирии» (SDF) и взрывов мин ИГ в городе Ракка.
Воздушно-космические силы РФ нанесли ряд авиаударов по позициям ИГ в районах Жана аль-Албави, Аль-Дакила и Абу Ханая на востоке провинции Хама, в районе оккупированного боевиками города Акербат. Бойцы сирийской армии обстреляла позиции боевиков в районе Хорбнафсе на юге Хамы.
Бои между солдатами Сирийской арабской армии и боевиками ИГ проходят и в районе лагеря Аль-Ярмук к югу от Дамаска. Не прекращаются столкновения между САА и боевиками «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в районе Айн-Тарма. Авиация Сирии нанесла несколько ударов по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам» на границе с Ливаном к западу от Дамаска.
Правительственная армия обстреляла позиции боевиков в районе деревни Бабис на западе провинции Алеппо. В этой местности проявляют активность боевики «Тахрир аш-Шам». В столице провинции продолжаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры.
Не прекращаются столкновение между бойцами САА и террористами «Джебхат ан-Нусры» в районе Ум Харшух к северу от Хомса. Сирийская армия и союзные силы захватили холм Аль-Алам, расположенный к востоку от Пальмиры. Сообщается также о продвижении САА на один километр по пустыне вдоль шоссе М-7. Бойцы правительственной армии взяли под свой контроль несколько высот на востоке Хомса, а также район Манбал на востоке провинции близ населенного пункта Арак.
Боевики ИГ проводят обыски в домах мирных жителей в городе Абу-Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Террористы убили подростка в деревне Хатла на востоке провинции. Его казнили за курение, которое на территориях, подконтрольных ИГ, считается преступлением. Между тем вертолеты САР доставили гуманитарную помощь жителям района Харабиш в Дейр эз-Зоре. Граждане осажденных кварталов получили необходимые им медикаменты.
Подразделения САА взяли под свой контроль 20 нефтяных месторождений в провинции Ракка в результате боёв с террористами ИГ. Также сообщается, что 54 мирных жителя погибли за последние сутки в результате авиаударов ВВС международной коалиции во главе с США, обстрелов со стороны «Демократических сил Сирии» (SDF) и взрывов мин ИГ в городе Ракка.
Воздушно-космические силы РФ нанесли ряд авиаударов по позициям ИГ в районах Жана аль-Албави, Аль-Дакила и Абу Ханая на востоке провинции Хама, в районе оккупированного боевиками города Акербат. Бойцы сирийской армии обстреляла позиции боевиков в районе Хорбнафсе на юге Хамы.
Использованы фотографии: http://anna-news.info
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