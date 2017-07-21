10:45 21 июля

Ситуация в Сирии

За минувшие сутки ВКС РФ нанесли ряд авиаударов по позициям группировки ИГ (запрещена в РФ) в районах Жана аль-Албави, Аль-Дакила и Абу Ханая на востоке Хамы рядом с Акербатом. Позиции «Тахрир аш-Шам» были обстреляны САА на западе провинции Алеппо. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Бои между солдатами Сирийской арабской армии и боевиками ИГ проходят и в районе лагеря Аль-Ярмук к югу от Дамаска. Не прекращаются столкновения между САА и боевиками «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в районе Айн-Тарма. Авиация Сирии нанесла несколько ударов по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам» на границе с Ливаном к западу от Дамаска.


Правительственная армия обстреляла позиции боевиков в районе деревни Бабис на западе провинции Алеппо. В этой местности проявляют активность боевики «Тахрир аш-Шам». В столице провинции продолжаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры.

Не прекращаются столкновение между бойцами САА и террористами «Джебхат ан-Нусры» в районе Ум Харшух к северу от Хомса. Сирийская армия и союзные силы захватили холм Аль-Алам, расположенный к востоку от Пальмиры. Сообщается также о продвижении САА на один километр по пустыне вдоль шоссе М-7. Бойцы правительственной армии взяли под свой контроль несколько высот на востоке Хомса, а также район Манбал на востоке провинции близ населенного пункта Арак.

Боевики ИГ проводят обыски в домах мирных жителей в городе Абу-Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Террористы убили подростка в деревне Хатла на востоке провинции. Его казнили за курение, которое на территориях, подконтрольных ИГ, считается преступлением. Между тем вертолеты САР доставили гуманитарную помощь жителям района Харабиш в Дейр эз-Зоре. Граждане осажденных кварталов получили необходимые им медикаменты.

Подразделения САА взяли под свой контроль 20 нефтяных месторождений в провинции Ракка в результате боёв с террористами ИГ. Также сообщается, что 54 мирных жителя погибли за последние сутки в результате авиаударов ВВС международной коалиции во главе с США, обстрелов со стороны «Демократических сил Сирии» (SDF) и взрывов мин ИГ в городе Ракка.

Воздушно-космические силы РФ нанесли ряд авиаударов по позициям ИГ в районах Жана аль-Албави, Аль-Дакила и Абу Ханая на востоке провинции Хама, в районе оккупированного боевиками города Акербат. Бойцы сирийской армии обстреляла позиции боевиков в районе Хорбнафсе на юге Хамы.

Использованы фотографии: http://anna-news.info
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Комментарии 4

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 08:28
    Более наглядно на видео
    Владыка Ситх
  2. Best Сегодня, 08:56
    Бои местного значения???..... Ну нет в Сирии настоящей армии по факту. А те, которые воюют - это лишь незначительная часть населения Сирии. Взяли высоту, продвинулись на 1 км., постреляли немного в самом пригороде Дамаска, что длится уже на протяжении многих лет... А рядом жители, способные нести оружие, торгуют овощами, фруктами... Не хотят они воевать. Только благодаря ВКС, Ирану, Турции и незначительной армии Сирии удерживаются незначительные победы. Риторический вопрос: а что было бы, если бы не российские военные советники??? Ответ однозначен: продолжали бы воевать в течении многих лет за какой-либо перекресток близ какой-либо деревни... Но будет ли армия? На этот вопрос ответил сам президент Б.Асад "Это противоречит традициям народа Сирии..." Поэтому даже после полного изгнания или уничтожения ИГ в Сирии в течении длительного времени мира в Сирии не будет. Ибо предстоит выбрать парламент, выбрать президента и только после этого принять новую конституцию, на основе которой только можно будет разработать и принять необходимые законы, в том числе об армии. И только тогда возможна дееспособная, боеспособная армия, для создания которой так же потребуются многие года. Такова, на мой взгляд ситуация. Альтернатив не вижу. А все, что происходило и происходит с армией Сирии - это плоды работы самого Б.Асада, фундамент которой заложил еще его отец... И долго, по видимому, России, Ирану, Хесболе и Турции еще придется нести это бремя. Ни в коем случае мои суждения не направлены против народа Сирии, его президента. Пытаюсь зафиксировать факт и не более. Армия не создается лишь изданием соответствующих приказов. Она формируется, причем в течении длительного времени и немалых усилиях. Попытка создать армию в кратчайшие сроки была показана Укропией, результат мы видим. Поэтому создание настоящей боеспособной армии в Сирии - это очень многосложный и длительный процесс, включающий в себя и важнейшую компоненту - это подготовка и обучение военных кадров, но далеко не таких, которые в течении годов вырабатывают тактику и стратегию завоевания вышеупомянутого перекрестка... Фланируют и разгуливают по европам, да и по России так же, здоровенные парни-сирийцы, для которых важнее собственная жизнь, желудок, халява, а не собственная Родина...
    Best
  3. синдикалист Сегодня, 09:44
    группировки ИГ (запрещена в РФ)

    (группировка запрещена в РФ)

    Идиотизм законов в России компенсируется необязательностью их исполнения. Но, почему то, самый идиотский из всех законов авторы ВО блюдут до буквы
    синдикалист
  4. mitrich Сегодня, 09:56
    Захватили холм...., обстреляли позиции...., продвинулись по шоссе на 1 км....., это сильно, ничего не скажешь. Умеют воевать арабцы, тем паче с подавляющем господством в воздухе.
    mitrich
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