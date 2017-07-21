МИД: России и США пора закрывать тему РСМД
Пришло время закрыть бесполезные споры между США и Россией по ракетным вооружениям, для этого сторонам необходимо встретиться и обсудить все наболевшие вопросы, передает РИА Новости заявление директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаила Ульянова.
Напомним, в документе предлагается уведомить российское правительство о том, что «в случае несоблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на 1 января 2019 года США примут ответные меры», которые будут включать, в частности, создание неядерных ракет большой дальности для запуска их из зоны, недоступной для российской ПВО-ПРО.
Он отметил, что российская сторона не выдвигает конкретных предложений по таким встречам, но «в прошлом они проходили, наверняка, будут проведены вновь».
По мнению Ульянова, все упирается в то, что «госдепартамент США находится в ослабленном состоянии» – прежнее руководящее звено было уволено, а новых чиновников так и не назначили.
На самом деле, как мне кажется, эту тему по оружию пора закрывать. Для этого нужно провести еще одну или несколько встреч полномочных представителей двух сторон и больше к ней не возвращаться. Бессмысленно на пустом месте устраивать такие пропагандистские забавы,сказал Ульянов, отвечая на вопрос о законопроекте сенатора Бена Кардина, посвященному противодействию российскому ракетному оружию.
Напомним, в документе предлагается уведомить российское правительство о том, что «в случае несоблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на 1 января 2019 года США примут ответные меры», которые будут включать, в частности, создание неядерных ракет большой дальности для запуска их из зоны, недоступной для российской ПВО-ПРО.
В американской политике, в том числе на Капитолийском холме, очень велика, мне кажется, сила инерции: они как встали на эти рельсы, обвиняя Россию в нарушении договора, так и продолжают это делать, хотя никаких доказательств провести не в состоянии,добавил дипломат.
Он отметил, что российская сторона не выдвигает конкретных предложений по таким встречам, но «в прошлом они проходили, наверняка, будут проведены вновь».
По мнению Ульянова, все упирается в то, что «госдепартамент США находится в ослабленном состоянии» – прежнее руководящее звено было уволено, а новых чиновников так и не назначили.
И, по-моему, никто не знает, когда такие назначения состоятся, а без этого механизм должным образом функционировать не может. Плюс идет обзор внешней политики, что происходит при каждой новой администрации, но такое впечатление, что в этот раз обзор продлится дольше, чем обычно, и, может быть, завершится не в 2017, а только в 2018 году,сказал он.
Использованы фотографии: AP Photo / Thomas Kienzle
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