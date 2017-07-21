10:45 21 июля

МИД: России и США пора закрывать тему РСМД

Пришло время закрыть бесполезные споры между США и Россией по ракетным вооружениям, для этого сторонам необходимо встретиться и обсудить все наболевшие вопросы, передает РИА Новости заявление директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаила Ульянова.



На самом деле, как мне кажется, эту тему по оружию пора закрывать. Для этого нужно провести еще одну или несколько встреч полномочных представителей двух сторон и больше к ней не возвращаться. Бессмысленно на пустом месте устраивать такие пропагандистские забавы,
сказал Ульянов, отвечая на вопрос о законопроекте сенатора Бена Кардина, посвященному противодействию российскому ракетному оружию.


Напомним, в документе предлагается уведомить российское правительство о том, что «в случае несоблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на 1 января 2019 года США примут ответные меры», которые будут включать, в частности, создание неядерных ракет большой дальности для запуска их из зоны, недоступной для российской ПВО-ПРО.

В американской политике, в том числе на Капитолийском холме, очень велика, мне кажется, сила инерции: они как встали на эти рельсы, обвиняя Россию в нарушении договора, так и продолжают это делать, хотя никаких доказательств провести не в состоянии,
добавил дипломат.

Он отметил, что российская сторона не выдвигает конкретных предложений по таким встречам, но «в прошлом они проходили, наверняка, будут проведены вновь».

По мнению Ульянова, все упирается в то, что «госдепартамент США находится в ослабленном состоянии» – прежнее руководящее звено было уволено, а новых чиновников так и не назначили.

И, по-моему, никто не знает, когда такие назначения состоятся, а без этого механизм должным образом функционировать не может. Плюс идет обзор внешней политики, что происходит при каждой новой администрации, но такое впечатление, что в этот раз обзор продлится дольше, чем обычно, и, может быть, завершится не в 2017, а только в 2018 году,
сказал он.

Использованы фотографии: AP Photo / Thomas Kienzle
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Комментарии 10

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  1. винипух Сегодня, 08:38
    Все страны должны быть заинтересованы в этом. И чтобы налажены были отношения Россия-США.
    Европейцы что не понимают что вся планета погибнуть может в случае чего. А им в первую очередь достанется, они ближе если Россия разойдется.
    винипух
    1. Logall Сегодня, 08:48
      Цитата: винипух
      Все страны должны быть заинтересованы в этом. И чтобы налажены были отношения Россия-США.
      Европейцы что не понимают что вся планета погибнуть может в случае чего. А им в первую очередь достанется, они ближе если Россия разойдется.

      Если Россия разойдется, то всем мало не покажется!
      Скоро запряжем...
      Logall
  2. Pharao7766 Сегодня, 08:55
    Назовите страны обладающие РСМД и гипотетически угрожающие США - ???
    А теперь страны не подписавшие никаких договоров по РСМД и находящиеся в зоне досягаемости вышеуказанных ракет: Китай, Индия, Пакистан, Израиль, Иран, КНДР и другие страны.

    И при страшилках что подлетное время до Москвы теперь пару минут, я не вижу проблем из выхода договора.
    Паритет должен быть по всему спектру носителей. США тушками европейцев в любом случае пожертвуют с лёгкостью, при том что добрая часть наших МБР уйдёт как раз на поражение баз в Европе, что серьёзно уменьшит потери на территории самих сша.
    Pharao7766
  3. vladimirvn Сегодня, 08:57
    Вы ребята нас не злите. А то ведь вместо Путина, мы можем и Сталина 2, избрать на следующих выборах. Израиль вон уже зашевелился, неуютно ему, когда Россия под боком.
    vladimirvn
    1. Logall Сегодня, 09:05
      Цитата: vladimirvn
      Вы ребята нас не злите. А то ведь вместо Путина, мы можем и Сталина 2, избрать на следующих выборах. Израиль вон уже зашевелился, неуютно ему, когда Россия под боком.

      В Москве на станции Арбатской обвалилась штукатурка, а из под неё:
      Совпадение?
      Знак!!!
      Logall
      1. pjastolov Сегодня, 09:29
        Знак!!!
        это не фотошоп?
        pjastolov
  4. rpuropuu Сегодня, 09:05
    Цитата: винипух
    Все страны должны быть заинтересованы в этом. И чтобы налажены были отношения Россия-США.
    Европейцы что не понимают что вся планета погибнуть может в случае чего. А им в первую очередь достанется, они ближе если Россия разойдется.

    Я не верю что сами США были бы заинтересованы в налаживании отношений no . США это по сути корпорация, в данный момент они могу предложить миру только оружие и Голливуд ( остальное уже все делает Китай ). Вот и выезжают на теме опасной и агрессивной России, это же золотая жила и хорошая возможность заработать. request
    rpuropuu
  5. лысова Сегодня, 09:07
    Это очень давно не тема, которую штаты, не просто про гадили, а Россию на..... кололи слов нет .
    лысова
  6. Altona Сегодня, 09:09
    Повторю себя вчерашнего полностью:

    Когда работала Ялтинская система (Брежнев-политика разрядки), то подобные переговоры велись годами, собирались рабочие группы, выявляли ТТХ ракет противоборствующих сторон в секретных папках договаривающихся сторон, обговаривали количество ракет, их дальность, места базирования, носимый боеприпас и т.д и т.п. Целый комплекс тем обговаривали. А тут нате вам, письмо в комиссию Сената, ультиматум для СМИ и понеслась. Какое то хамство бытовое уже. Да, США-сильная страна, правда с потрепанной в боях за "демократию" армией, где 50% техники пришло в негодность, а волшебные рейлганы еще не работают как положено. Но это не значит, что можно хамить большой стране, которая может обеспечить ад в этой жизни и в следующей, причем всеобщий ад.
    Altona
  7. sabakina Сегодня, 09:30
    в частности, создание неядерных ракет большой дальности для запуска их из зоны, недоступной для российской ПВО-ПРО.
    Не понимаю, а до этого они собирались запускать в зоне досягаемости нашего ПВО-ПРО?
    sabakina
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