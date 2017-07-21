МИД: России и США пора закрывать тему РСМД

На самом деле, как мне кажется, эту тему по оружию пора закрывать. Для этого нужно провести еще одну или несколько встреч полномочных представителей двух сторон и больше к ней не возвращаться. Бессмысленно на пустом месте устраивать такие пропагандистские забавы,

В американской политике, в том числе на Капитолийском холме, очень велика, мне кажется, сила инерции: они как встали на эти рельсы, обвиняя Россию в нарушении договора, так и продолжают это делать, хотя никаких доказательств провести не в состоянии,

И, по-моему, никто не знает, когда такие назначения состоятся, а без этого механизм должным образом функционировать не может. Плюс идет обзор внешней политики, что происходит при каждой новой администрации, но такое впечатление, что в этот раз обзор продлится дольше, чем обычно, и, может быть, завершится не в 2017, а только в 2018 году,