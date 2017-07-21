Госдеп вновь «привязал» Россию к конфликту на востоке Украины

США осуждают последнее насилие на востоке Украины – последние 24 часа принесли больше жертв за весь истекший период 2017 года. Погибли 8 украинских солдат, в том числе 5 при нападении, которое, похоже, было начато силами под руководством России. Мы вновь призываем Россию и силы, которые она вооружает, тренирует и руководит ими на востоке Украины, немедленно начать соблюдать минские соглашения, это потребует от них отвести тяжелые вооружения, отойти от линии соприкосновения и обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ,

Вашингтон осуждает насилие в Донбассе, которое, скорее всего, было начато силами под руководством России, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хизер Науэрт.сказала Науэрт журналистам.При этом она не привела никаких доказательств причастности Москвы к эскалации ситуации в зоне конфликта.Ранее Москва неоднократно заявляла, что «не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине», а также не поддерживает ополченцев и не направляет войска в Донбасс. Но Киев же по-прежнему обвиняет Россию в «военной агрессии».