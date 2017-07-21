10:45 21 июля

Госдеп вновь «привязал» Россию к конфликту на востоке Украины

Вашингтон осуждает насилие в Донбассе, которое, скорее всего, было начато силами под руководством России, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хизер Науэрт.

Госдеп вновь «привязал» Россию к конфликту на востоке Украины


США осуждают последнее насилие на востоке Украины – последние 24 часа принесли больше жертв за весь истекший период 2017 года. Погибли 8 украинских солдат, в том числе 5 при нападении, которое, похоже, было начато силами под руководством России. Мы вновь призываем Россию и силы, которые она вооружает, тренирует и руководит ими на востоке Украины, немедленно начать соблюдать минские соглашения, это потребует от них отвести тяжелые вооружения, отойти от линии соприкосновения и обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ,
сказала Науэрт журналистам.


При этом она не привела никаких доказательств причастности Москвы к эскалации ситуации в зоне конфликта.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что «не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине», а также не поддерживает ополченцев и не направляет войска в Донбасс. Но Киев же по-прежнему обвиняет Россию в «военной агрессии».

Использованы фотографии: Фото : U.S. State Department
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Комментарии 39

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  1. Чёрный Сегодня, 08:58
    Эта песня будет вечной... laughing
    Чёрный
    1. майор Юрик Сегодня, 09:05
      Цитата: Чёрный
      Эта песня будет вечной... laughing

      Да уж,это напоминает разговор с дятлом с увещеваниями его не долбить столб! Эффект тот же. fool
      майор Юрик
      1. pvv113 Сегодня, 09:20
        Цитата: майор Юрик
        это напоминает разговор с дятлом с увещеваниями его не долбить столб!

        Причем - железобетонный laughing
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:27
          Может клюв затупит ? wink
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 09:28
            Может, но он этого не понимает
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:33
              Так надобно ентот клюв загнуть , дабы знал куда долбит . lol
              bouncyhunter
              1. pvv113 Сегодня, 09:35
                Не поможет. Ты хоть отбери у него клюв - он все равно головой долбить будет laughing
                pvv113
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:36
                  Дык это - пусть лупит , себе в дупу . yes
                  bouncyhunter
                  1. pvv113 Сегодня, 09:37
                    Пожелаем ему удачи lol
                    pvv113
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:38
                      Володь , она ему ой как понадобится ! wink yes
                      bouncyhunter
                      1. pvv113 Сегодня, 09:40
                        Определенную категорию людей работа любит wassat
                        pvv113
        2. ЛукичЪ Сегодня, 09:27
          Цитата: pvv113
          Причем - железобетонный

          ну если клюв из победита.... пущай долбют
          ЛукичЪ
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:38
            Серёга , обойдётся без победита : ему привычнее из всёслилипросерели . lol
            bouncyhunter
          2. pvv113 Сегодня, 09:41
            Вряд ли до победита у него ума хватит
            pvv113
    2. pjastolov Сегодня, 09:21
      Эта песня будет вечной..
      пока не сядет батарейка lol
      pjastolov
    3. To be or not to be Сегодня, 09:22
      Лавров пирожки сам пек .а laughing Нуланд на майдане их раздавала laughing
      To be or not to be
    4. ЛукичЪ Сегодня, 09:26
      Цитата: Чёрный
      Эта песня будет вечной...

      на дворе висит мочало, начинай с начала
      ЛукичЪ
  2. 210окв Сегодня, 09:02
    Пора бы уже "конкретно завязаться"..Что бы уже знали точно.За что.
    210окв
  3. Altona Сегодня, 09:07
    Про свои 5 миллиардов уже не вспоминают? И про свержение законного Правительства Украины. Память у них короче чем жизнь у бабочки.
    Altona
    1. ЛукичЪ Сегодня, 09:28
      Цитата: Altona
      Про свои 5 миллиардов уже не вспоминают?

      так нуланд уже нету laughing
      ЛукичЪ
  4. sabakina Сегодня, 09:15
    Мы вновь призываем Россию и силы, которые она вооружает, тренирует и руководит ими на востоке Украины,
    С удовольствием, НО только после вас! (нас там всё равно нет) laughing
    sabakina
    1. pjastolov Сегодня, 09:23
      Привет Слава hi а полосатые инструкторы в ВСУ - есть good
      pjastolov
    2. ЛукичЪ Сегодня, 09:30
      Цитата: sabakina
      НО только после вас! (нас там всё равно нет)

      ну если настаиваите... laughing
      ЛукичЪ
      1. sabakina Сегодня, 09:35
        Сергей, мои поздравления с очередным присвоением! soldier
        sabakina
        1. ЛукичЪ Сегодня, 10:28
          Цитата: sabakina
          Сергей, мои поздравления

          Спасибо hi drinks
          ЛукичЪ
  5. hhhhhhh Сегодня, 09:19
    Если уже привязали так надо войти в Киев.
    hhhhhhh
    1. ЛукичЪ Сегодня, 09:31
      Цитата: hhhhhhh
      Если уже привязали так надо войти в Киев.

      и, что там делать? сами пусть фашистскую нечисть вычищают
      ЛукичЪ
      1. hhhhhhh Сегодня, 10:00
        Это как фашисты своих вычистят?
        hhhhhhh
        1. ЛукичЪ Сегодня, 10:29
          Цитата: hhhhhhh
          Это как фашисты своих вычистят?

          да вроде не все там такие
          ЛукичЪ
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:21
    Госдеп вновь «привязал» Россию...

    Честно говоря уже это все прилично надоело. Может действительно пора ответить на все это из всех российских калибров в прямом и переносном смысле. Терять уже нечего. т.к. нас постоянно обвиняют во всех грехах и в том числе оккупации юго-востока Украины. Вы (украинские политики, запад) орете об этом уже три года, так и получите то, чего вы хотите. И вот тогда точно закончится вся эта тягомотия.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:31
      Доброго дня , Гена ! hi Мы об этом уже который раз говорим , да всё попусту ... Матрасы понимают только язык силы или удара долларом . Всё остальное - зряшная гимнастика для нашего ума .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:37
        Привет Паша hi Что-то два дня тебя не видел.
        Про "удар долларом" - хорошо, но пока не реально. Надеюсь и это время придет.
        rotmistr60
    2. ЛукичЪ Сегодня, 10:31
      Цитата: rotmistr60
      Может действительно пора ответить на все это из всех российских калибров в прямом и переносном смысле.

      а Вы уверены, что там все поддерживают Малороссию? стрельбы в спину не ожидаем?
      ЛукичЪ
  7. rpuropuu Сегодня, 09:22
    Для Госдепа слова - "Похоже" , это уже аргумент и весомое доказательство what . Большего уже и не надо, чтобы трепать языком wassat
    rpuropuu
    1. Dashout Сегодня, 09:29
      "
      Цитата: rpuropuu
      Для Госдепа слова - "Похоже" , это уже аргумент и весомое доказательство

      Еще одна крылатая фраза госдепа: "...скорее всего
      Dashout
      1. ЛукичЪ Сегодня, 10:33
        Цитата: Dashout
        Еще одна крылатая фраза госдепа: "...скорее всего

        а это уже "железное" доказательство
        ЛукичЪ
    2. ЛукичЪ Сегодня, 10:31
      Цитата: rpuropuu
      "Похоже" , это уже аргумент и весомое доказательство

      эффект псаки
      ЛукичЪ
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 09:40
    представителя Госдепа

    ... что ни "представитель" - то русофоб... angry А КАРАВАН ИДЁТ!... yes
    a.s.zzz888
  9. ротмистр Сегодня, 10:36
    Не стоило останавливать в 1914г наступление ополченцев и отпускников на Мариуполь. Это была ошибка нашего руководства.
    ротмистр
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