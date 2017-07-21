Франция готова поставлять двигатели и авиаонику для российских вертолетов

Мы надеемся, что в области легких вертолетов у нас появятся некоторые возможности сотрудничать более тесно. В принципе все гражданские вертолеты предоставляют возможность для сотрудничества между Францией и Россией. И мы, прежде всего, можем предоставлять авиационное оборудование и двигатели, потому что это ключевой момент для легких российских вертолетов. И я думаю, что если в будущем у российской стороны возникнет заинтересованность в использовании нашего оборудования на своих вертолетах, конечно, мы открыты для всех видов сотрудничества.

Ка-226Т с двигателем Arrius 2G французской компании Turbomeca

Мы должны быть уверены в том, что российская продукция может быть сертифицирована не только властями РФ, но и международными организациями – в частности Европейским агентством по безопасности полетов.