Франция готова поставлять двигатели и авиаонику для российских вертолетов
Согласно информации РИА Новости , председатель Международной комиссии GIFAS, руководитель европейского направления Тома Шатель на полях авиасалона МАКС-2017 сообщил о том, что Объединение предприятий авиакосмической промышленности Франции (GIFAS) готово сотрудничать с российскими компаниями при производстве легких вертолетов при условии, что образцы вертолетов пройдут сертификацию у европейских организаций.
Как он указал, в ряде вертолетов российского выпуска имеется французское оборудование.
При этом он заявил о необходимости всесторонней сертификации вертолетов, выпускаемых в РФ.
По всей видимости, кровный интерес GIFAS в европейской сертификации связан с тем обстоятельством, что в рамках планируемого сотрудничества на французскую сторону будет возложена обязанность по продвижению продукции на территории Евросоюза. Без соответствующего разрешения вся идея озвученной кооперации теряет смысл.
Как он указал, в ряде вертолетов российского выпуска имеется французское оборудование.
Мы надеемся, что в области легких вертолетов у нас появятся некоторые возможности сотрудничать более тесно. В принципе все гражданские вертолеты предоставляют возможность для сотрудничества между Францией и Россией. И мы, прежде всего, можем предоставлять авиационное оборудование и двигатели, потому что это ключевой момент для легких российских вертолетов. И я думаю, что если в будущем у российской стороны возникнет заинтересованность в использовании нашего оборудования на своих вертолетах, конечно, мы открыты для всех видов сотрудничества.
Ка-226Т с двигателем Arrius 2G французской компании Turbomeca
При этом он заявил о необходимости всесторонней сертификации вертолетов, выпускаемых в РФ.
Мы должны быть уверены в том, что российская продукция может быть сертифицирована не только властями РФ, но и международными организациями – в частности Европейским агентством по безопасности полетов.
По всей видимости, кровный интерес GIFAS в европейской сертификации связан с тем обстоятельством, что в рамках планируемого сотрудничества на французскую сторону будет возложена обязанность по продвижению продукции на территории Евросоюза. Без соответствующего разрешения вся идея озвученной кооперации теряет смысл.
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