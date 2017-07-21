10:45 21 июля

Франция готова поставлять двигатели и авиаонику для российских вертолетов

Согласно информации РИА Новости , председатель Международной комиссии GIFAS, руководитель европейского направления Тома Шатель на полях авиасалона МАКС-2017 сообщил о том, что Объединение предприятий авиакосмической промышленности Франции (GIFAS) готово сотрудничать с российскими компаниями при производстве легких вертолетов при условии, что образцы вертолетов пройдут сертификацию у европейских организаций.

Как он указал, в ряде вертолетов российского выпуска имеется французское оборудование.

Мы надеемся, что в области легких вертолетов у нас появятся некоторые возможности сотрудничать более тесно. В принципе все гражданские вертолеты предоставляют возможность для сотрудничества между Францией и Россией. И мы, прежде всего, можем предоставлять авиационное оборудование и двигатели, потому что это ключевой момент для легких российских вертолетов. И я думаю, что если в будущем у российской стороны возникнет заинтересованность в использовании нашего оборудования на своих вертолетах, конечно, мы открыты для всех видов сотрудничества.




Ка-226Т с двигателем Arrius 2G французской компании Turbomeca


При этом он заявил о необходимости всесторонней сертификации вертолетов, выпускаемых в РФ.

Мы должны быть уверены в том, что российская продукция может быть сертифицирована не только властями РФ, но и международными организациями – в частности Европейским агентством по безопасности полетов.


По всей видимости, кровный интерес GIFAS в европейской сертификации связан с тем обстоятельством, что в рамках планируемого сотрудничества на французскую сторону будет возложена обязанность по продвижению продукции на территории Евросоюза. Без соответствующего разрешения вся идея озвученной кооперации теряет смысл.


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Комментарии 38

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  1. злой партизан Сегодня, 09:23
    Санкции в действии типа... what
    злой партизан
    1. сибиралт Сегодня, 09:44
      Вертолеты для мэров и губернаторов, полезная штука для рыбалки и охоты.
      сибиралт
      1. злой партизан Сегодня, 10:07
        Цитата: сибиралт
        Вертолеты для мэров и губернаторов, полезная штука для рыбалки и охоты.

        А я так думаю, что это будет неплохая машина для, например, геодезистов, дефектоскопистов, ремонтников на газо-нефтепроводах, а то сейчас приходится Ми-8 гонять ради 2-3-х человек с небольшим грузом...
        злой партизан
    2. Стирбьорн Сегодня, 10:21
      Цитата: злой партизан
      Санкции в действии типа... what

      скорее программа импортозамещения, особо не работает
      Стирбьорн
  2. 210окв Сегодня, 09:24
    А ОНО нам надо?Теперь.После "Мистралей" итд..
    210окв
    1. Setrac Сегодня, 09:26
      Вот именно, пусть мистрали вернут, а тогда подумаем
      Setrac
      1. ЛукичЪ Сегодня, 09:37
        Цитата: Setrac
        Вот именно, пусть мистрали вернут, а тогда подумаем

        а они нам нужны? да и возвращать там похоже уже нечего
        ЛукичЪ
        1. Burbon Сегодня, 09:49
          Цитата: ЛукичЪ
          а они нам нужны?

          вам -нет!, а для ВМФ РФ - нужны как воздух
          Burbon
          1. seti Сегодня, 09:58
            Цитата: Burbon
            вам -нет!, а для ВМФ РФ - нужны как воздух

            Кто вам это сказал ? У нас есть свои проекты такие как "Лагуна" а главное от Мистралей мы уже получили. Это чертежи и технологии крупнотоннажной сборки. Вертолетоносцы пока нам не особо и нужны. Где их применять ? Тем более они иностранного производства пусть даже деланные под нас..
            seti
            1. Burbon Сегодня, 10:13
              Цитата: seti
              Кто вам это сказал ? У нас есть свои проекты такие как "Лагуна"

              глупости постить не надо...какая лагуна.???? fool ....думайте прежде чем писать..... fool
              Burbon
    2. Лопатов Сегодня, 09:27
      Эт точно, ребята они совсем не надёжные...
      С другой стороны, наши об этом теперь знают, и имеют возможность минимизировать потери. К примеру, можно предусмотреть большую неустойку
      Лопатов
      1. ЛукичЪ Сегодня, 09:39
        Цитата: Лопатов
        К примеру, можно предусмотреть большую неустойку

        а лучше послать их в эротическое путешествие. свет клином на них не сошёлся. авиасалон открывается. там наверняка будет из кого выбирать
        ЛукичЪ
        1. Лопатов Сегодня, 09:44
          Итальянцы. Никаких проблем с производством их вертолётов в России не возникло. Несмотря на санкции и прочее.
          А их вертолётная школа весьма интересна.
          Лопатов
    3. pjastolov Сегодня, 09:32
      Теперь.После "Мистралей" итд..
      они еще не надежнее скакунов, уж лучше иметь свое и точно знать, что оно всегда будет hi
      pjastolov
    4. Чёрный Сегодня, 09:35
      Степень своей надёжности , как поставщика, Франция продемонстрировала на примере МИСТРАЛЕЙ. Так что будет большой глупотью, если не сказать предательством интересов РФ и отечественных производителей, согласие на эту сделку
      Чёрный
  3. inkass_98 Сегодня, 09:28
    Внезапно...
    А на Ка-226 стоят движки, выпускаемые Индией по лицензии, так что тут Франция как бы и ни при чем. Тем более, что опыт "сотрудничества" с Францией имеется большой - от ареста наших самолетов и прочего имущества по иску фирмы "Нога" до эпопеи с "Мистралями". Где гарантия, что и это сотрудничество не приведет к очередному фиаско?
    inkass_98
    1. Стирбьорн Сегодня, 09:37
      на суперджеты ставят французские по сути движки, так что сотрудничество в гражданской сфере имеется....кстати по военной, для новых наших тральщиков было куплено несколько безэкипажных французских катеров "Inspektor"
      Стирбьорн
      1. 210окв Сегодня, 09:44
        Да,французские..Только с локализацией выше 50% у нас..
        Цитата: Стирбьорн
        на суперджеты ставят французские по сути движки, так что сотрудничество в гражданской сфере имеется....кстати по военной, для новых наших тральщиков было куплено несколько безэкипажных французских катеров "Inspektor"
        210окв
        1. Басарев Сегодня, 10:05
          А своих нормальных двигателей нет. И я даже знаю почему - упустили самый важный начальный этап. Когда в Великобритании паровые машины вели промышленную революцию, у нас был пик крепостничества и сотни салтычих морили крестьян. А Екатерина им всё прощала. Боялась потому что за свою шкуру. Пришла к власти руками дворян и поэтому во всём им потакала.
          Басарев
        2. Стирбьорн Сегодня, 10:26
          Цитата: 210окв
          Да,французские..Только с локализацией выше 50% у нас..

          ага, в планах 55%, если французы согласятся. Главную часть делают именно французы
          Сейчас Safran (ранее Snecma) отвечает за «горячую часть» турбореактивного двигателя SaM146 (газогенератор в составе компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления, а также за систему управления, коробку приводов, мотогондолу). «ОДК—Сатурн» (ранее НПО «Сатурн») отвечает за «холодную» часть — вентилятор и турбину низкого давления, а также за общую сборку и установку на планер.
          Стирбьорн
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:28
    Это наверное и есть полная изоляция России? Да мы только за за такую "изоляцию". А вот нужно нам это или нет (комментарий выше) пусть решают те кому положено.
    rotmistr60
  5. Dashout Сегодня, 09:32
    Надо выпускать самим на пользу нашей промышленности и, в частности, машиностроению и развитию новых конструкционных материалов!
    Dashout
  6. soroKING Сегодня, 09:33
    ха! хотят движки вместо Украины поставлять, ничего личного... negative
    soroKING
  7. Толстоевский Сегодня, 09:38
    А оно нам надо?
    Толстоевский
    1. Oznob Сегодня, 09:47
      Оно не совсем нам надо. Некоторые покупатели русского оружия предпочитают французскую авионику на нашей технике.
      Oznob
  8. pvv113 Сегодня, 09:39
    Мы надеемся, что в области легких вертолетов у нас появятся некоторые возможности сотрудничать более тесно

    В области "Мистралей" мы уже тесно сотрудничали hi
    pvv113
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 09:43
    Мы должны быть уверены

    ... а мы должны быть уверены, что НЕ КИНЕТЕ нас, как с мистралями... bully
    a.s.zzz888
  10. 3officer Сегодня, 09:45
    Порадовала бы новость о локализации высокотехнологичного производства в России например станков,что
    то об этом не слышно request .А готовый продукт сейчас даже Индию мало интересует.
    3officer
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 09:52
      А готовый продукт сейчас даже Индию мало интересует

      При чем тут это? Какой-нибудь манагер из европейского хедж-фонда (если они еще остались) не будет же открывать производство вертолетов - ему нужна всего одна машина. Если его устроит вертолет российского выпуска с французским движком, то он его возьмет. GIFAS через имеющуюся у неё сеть продаж как раз предложит такой вариант.
      Юджин-Евгений
      1. 3officer Сегодня, 10:09
        Высокотехнологичное производство свое нужно развивать.Чтобы очередной GIFAS не решал будет вертолет или нет.
        3officer
        1. Юджин-Евгений Сегодня, 10:16
          Это их рынок, европейский, а не наш, РФ не может выбить туда ногой дверь и начать предлагать пирожки. Поэтому и нужны местные ребята вроде GIFAS, которые за счет поставки своих движков к нам будут проталкивать произведенную в РФ продукцию. И то им нужна определенная помощь в получении такого разрешения (суть сертификация), о чем и говорил представитель компании. А на внутренние продажи мы может хоть от москвича движок себе ставить
          Юджин-Евгений
          1. Вольнопёр Сегодня, 10:39
            Юджин-Евгений Сегодня, 10:16
            А на внутренние продажи мы может хоть от москвича движок себе ставить.

            А ведь такая попытка была...
            Вертолёт Ми-34 ВАЗ - с двумя роторно-поршневыми двигателями ВA3-430 мощностью по 162кВт, обладающий лучшими высотными характеристиками и большими грузоподъемностью и дальностью полета. Планировалось, что вертолет Ми-34 ВАЗ совершит первый полет в 1993 году, однако из-за задержки в создании двигателей затянулось и создание вертолета.
            Вольнопёр
    2. злой партизан Сегодня, 10:16
      Цитата: 3officer
      Порадовала бы новость о локализации высокотехнологичного производства в России например станков,что
      то об этом не слышно

      Отставить панику! Побывал на ИННОПРОМе-20017 good . Хватило времени только пробежаться по станкам в японском павильоне и рядом. К своему удивлению обнаружил, что только в Екатеринбурге находится 3 фирмы, производящие станки (многофункциональные). 2 - по японским лицензиям. Плюс Челябинск, Белоруссия и ещё много чего. Нафоткал массу материала yes (могу скинуть. За небольшой гонорар... feel ) Попросил одного японца показать станок (для подготовки деталей под сварку) в действии, а другого раскрутил на прекрасную сумку и авторучку с логотипом фирмы Vadza и сфоткал его на фоне плаката фирмы в павильоне фирмы ...
      В общем - на месте не стоим. Это точно. yes
      злой партизан
  11. x.andvlad Сегодня, 09:51
    И мы, прежде всего, можем предоставлять авиационное оборудование и двигатели, потому что это ключевой момент для легких российских вертолетов.

    Прикольно! Ведь это то, на чем вертолёт летает. Значит сами мы делаем все "не ключевое"?!
    x.andvlad
  12. Delink Сегодня, 09:54
    А зачем России хранцузкие детали?
    Научены. Главное, чтобы наши тупоголовые Манагеры не клюнули на это предложение.
    Необходимо самим 100% изготавливать вертолеты и если хранцузы хотят сертифицировать, то пусть сертифицируют сами.
    Delink
  13. Противный Сегодня, 10:04
    Эх, разойдись- контрактов набрать на дофига штук, начать делать... потом они наплюют (как это не раз было) на все договора и прекратят поставки. И кто платить будет неустойку? Правильно, не макарон.
    Противный
  14. potap6509 Сегодня, 10:18
    Жабоеды опять грабли подсовывают,нет уж умерла так умерла.
    potap6509
  15. Вольнопёр Сегодня, 10:24
    Всем кто спрашивает - "А оно нам надо?".
    Читаем внимательно -
    на французскую сторону будет возложена обязанность по продвижению продукции на территории Евросоюза.

    Таким образом г-н Сердюков надеется продвинуть наши вертолёты на западные рынки, возложив бремя обхода санкций на французов.
    И даже если французы совершат "кидок", продав нам лишь двигатели, но отказавшись от продвижения готового изделия на западные рынки, то это всё равно будет нам в плюс. Так как движки Arrius широко используются в российских лёгких вертолетах идущих на экспорт в страны Азии и Африки.
    Вольнопёр
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