МиГ 1.44 МФИ на МАКС-2017
Как сообщает « Вестник Мордовии », в ходе проходящего в настоящее время авиасалона МАКС-2017 в Жуковском демонстрируется знаменитый МиГ 1.44 МФИ (многофункциональный истребитель).
Данная модель разрабатывалась в качестве противовеса американскому F-22. Предполагалось широкое применение стелс-технологий, в том числе за счет специального радиопоглощающего материала.
Длина самолета составляет 17, 3 м. Размах крыла – 11,99 м. Высота самолета – 4, 73 м. Площадь крыла – 320 м. Масса пустая – 18 000 кг. Взлетная - 23 500 кг. Два турбореактивных двухконтурных двигателя АЛ-41Ф с форсажной камерой и изменяемым вектором обеспечивали тягу в 2х 18 000 кг. Предельная скорость на высоте могла достигать рекордных 3180 км/ч. Практический потолок: 20 км. Практическая дальность - 4 тыс. км.
Все вооружение находилось во внутренних отсеках, при этом была возможна внешняя подвеска. В его состав должны были войти различные средства поражения наземных и воздушных целей, в частности управляемыми бомбами с лазерным и телевизионным наведением. По некоторым данным, в перспективе ожидалось размещение лазерного оружия, предназначенного для уничтожения атакующих ракет неприятеля класса "воздух-воздух", вражеских самолетов, а также крылатых ракет.
Разработка самолета была свернута в условиях острого финансового дефицита, вызвавшего жесткое противостояние ОКБ Сухого (предлагавшего Су-37) и Микояна. Оба проекта были бесповоротно закрыты в 2002 году, когда было принято решение перейти к созданию ПАК ФА (Т-50).
Данная модель разрабатывалась в качестве противовеса американскому F-22. Предполагалось широкое применение стелс-технологий, в том числе за счет специального радиопоглощающего материала.
Длина самолета составляет 17, 3 м. Размах крыла – 11,99 м. Высота самолета – 4, 73 м. Площадь крыла – 320 м. Масса пустая – 18 000 кг. Взлетная - 23 500 кг. Два турбореактивных двухконтурных двигателя АЛ-41Ф с форсажной камерой и изменяемым вектором обеспечивали тягу в 2х 18 000 кг. Предельная скорость на высоте могла достигать рекордных 3180 км/ч. Практический потолок: 20 км. Практическая дальность - 4 тыс. км.
Все вооружение находилось во внутренних отсеках, при этом была возможна внешняя подвеска. В его состав должны были войти различные средства поражения наземных и воздушных целей, в частности управляемыми бомбами с лазерным и телевизионным наведением. По некоторым данным, в перспективе ожидалось размещение лазерного оружия, предназначенного для уничтожения атакующих ракет неприятеля класса "воздух-воздух", вражеских самолетов, а также крылатых ракет.
Разработка самолета была свернута в условиях острого финансового дефицита, вызвавшего жесткое противостояние ОКБ Сухого (предлагавшего Су-37) и Микояна. Оба проекта были бесповоротно закрыты в 2002 году, когда было принято решение перейти к созданию ПАК ФА (Т-50).
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20700.htm
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