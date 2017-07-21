10:45 21 июля

МиГ 1.44 МФИ на МАКС-2017

Как сообщает « Вестник Мордовии », в ходе проходящего в настоящее время авиасалона МАКС-2017 в Жуковском демонстрируется знаменитый МиГ 1.44 МФИ (многофункциональный истребитель).

МиГ 1.44 МФИ на МАКС-2017


Данная модель разрабатывалась в качестве противовеса американскому F-22. Предполагалось широкое применение стелс-технологий, в том числе за счет специального радиопоглощающего материала.


Длина самолета составляет 17, 3 м. Размах крыла – 11,99 м. Высота самолета – 4, 73 м. Площадь крыла – 320 м. Масса пустая – 18 000 кг. Взлетная - 23 500 кг. Два турбореактивных двухконтурных двигателя АЛ-41Ф с форсажной камерой и изменяемым вектором обеспечивали тягу в 2х 18 000 кг. Предельная скорость на высоте могла достигать рекордных 3180 км/ч. Практический потолок: 20 км. Практическая дальность - 4 тыс. км.

Все вооружение находилось во внутренних отсеках, при этом была возможна внешняя подвеска. В его состав должны были войти различные средства поражения наземных и воздушных целей, в частности управляемыми бомбами с лазерным и телевизионным наведением. По некоторым данным, в перспективе ожидалось размещение лазерного оружия, предназначенного для уничтожения атакующих ракет неприятеля класса "воздух-воздух", вражеских самолетов, а также крылатых ракет.

Разработка самолета была свернута в условиях острого финансового дефицита, вызвавшего жесткое противостояние ОКБ Сухого (предлагавшего Су-37) и Микояна. Оба проекта были бесповоротно закрыты в 2002 году, когда было принято решение перейти к созданию ПАК ФА (Т-50).

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20700.htm
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Комментарии 7

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  1. RASKAT Сегодня, 10:16
    Старичка решили выкатить на солнышке погреться. Блин хоть бы покрасили что ли, пару ведер краски жалко. request
    RASKAT
  2. pjastolov Сегодня, 10:17
    а о чем статья, или музейный экспонат пропиарить? recourse
    pjastolov
  3. Mavrikiy Сегодня, 10:19
    Площадь крыла – 320 м. Масса пустая –
    Вызывает сомнения площадь и м заменить на м2.
    Попробуйте умножить длину самолета на размах крыла, для начала.
    Mavrikiy
    1. ser-pov Сегодня, 10:33
      Вот характеристики со статьи о нем-
      [/quote]Длина, высота и размах крыла самолета — 17,3 х 4,73 х 11,99 м. Экипаж — 1 человек. Взлетная масса пустого самолета — 23,5 (18) т. Два турбореактивных двигателя с управляемым вектором тяги типа АЛ-41Ф должны были обеспечить полет на высоте (у земли) со скоростью до 3180 (1500) км/ч. Практическая дальность (радиус действия, по другим данным) составлял 4000–4500 км, а практический потолок — 20 км. Эффективная площадь рассеивания (ЭПР) — менее 0,3 кв. м.

      Штатное вооружение — 30-мм встроенная пушка ГШ-30. Боевая нагрузка массой до 12 т могла размещаться на 12 внутренних и 8 внешних точках подвески, по другим данным — только внутри самолета. Для поражения целей МиГ 1.44 мог использовать: воздушные — управляемые ракеты Р-73 и Р-77, наземные — Х-29, Х-31, Х-41, Х-55, Х-61 и высокоточные авиабомбы КАБ-500 и ОДАБ-500[quote]
      ser-pov
  4. Хагалаз Сегодня, 10:28
    С точки зрения прорабатывавшихся технических решений, экземпляр наверно интересный. Но не хватает того изящества и красоты, которыми всегда отличались наши самолеты.
    Хагалаз
  5. tchoni Сегодня, 10:33
    ищем хлам по сусекам? советский задел кончился? удивлять нечем?
    tchoni
  6. ser-pov Сегодня, 10:38

    Все у него нормально с внешним видом.. Угадывается как раз в очертаниям именно Микояновское КБ...
    ser-pov
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