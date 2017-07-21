"Хезболлах" и сирийская армия начали наступление у границы с Ливаном
Согласно сообщению агенства "Рейтер" со ссылкой на представителей военного командования операцией, ливанское движение "Хезболлах" при поддержке правительственных сил Сирии начало наступление на позиции боевиков на ливанско-сирийской границе, передает РИА Новости
Сообщается, что целью операции является освобождение от террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* территорий в районе ливанского города Эрсаль и горного района Каламун в Сирии.
При подготовке к операции ливанская армия перебросила подкрепления в район Эрсаля, чтобы воспрепятствовать бегству боевиков вглубь Ливана.
В августе 2014 года боевики террористической группировки "Исламское государство"* и их союзники вторглись в Эрсаль, но были выбиты из города ливанской армией. Битва за Эрсаль стала одним из самых масштабных столкновений с боевиками ИГ* на территории Ливана. Ливанская группировка «Хезболла» поддерживает сирийское правительство Башара Асада, совместно они ведут борьбу с террористами.
"Джебхат ан-Нусра"*, "Исламское государство"* (ИГ*) - террористическая организация, запрещена в России
Сообщается, что целью операции является освобождение от террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* территорий в районе ливанского города Эрсаль и горного района Каламун в Сирии.
При подготовке к операции ливанская армия перебросила подкрепления в район Эрсаля, чтобы воспрепятствовать бегству боевиков вглубь Ливана.
В августе 2014 года боевики террористической группировки "Исламское государство"* и их союзники вторглись в Эрсаль, но были выбиты из города ливанской армией. Битва за Эрсаль стала одним из самых масштабных столкновений с боевиками ИГ* на территории Ливана. Ливанская группировка «Хезболла» поддерживает сирийское правительство Башара Асада, совместно они ведут борьбу с террористами.
"Джебхат ан-Нусра"*, "Исламское государство"* (ИГ*) - террористическая организация, запрещена в России
Использованы фотографии: http://en.alalam.ir/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти