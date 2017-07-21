10:44 21 июля

"Хезболлах" и сирийская армия начали наступление у границы с Ливаном

Согласно сообщению агенства "Рейтер" со ссылкой на представителей военного командования операцией, ливанское движение "Хезболлах" при поддержке правительственных сил Сирии начало наступление на позиции боевиков на ливанско-сирийской границе, передает РИА Новости

Сообщается, что целью операции является освобождение от террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* территорий в районе ливанского города Эрсаль и горного района Каламун в Сирии.

"Хезболлах" и сирийская армия начали наступление у границы с Ливаном



При подготовке к операции ливанская армия перебросила подкрепления в район Эрсаля, чтобы воспрепятствовать бегству боевиков вглубь Ливана.

В августе 2014 года боевики террористической группировки "Исламское государство"* и их союзники вторглись в Эрсаль, но были выбиты из города ливанской армией. Битва за Эрсаль стала одним из самых масштабных столкновений с боевиками ИГ* на территории Ливана. Ливанская группировка «Хезболла» поддерживает сирийское правительство Башара Асада, совместно они ведут борьбу с террористами.

"Джебхат ан-Нусра"*, "Исламское государство"* (ИГ*) - террористическая организация, запрещена в России

Использованы фотографии: http://en.alalam.ir/
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Комментарии 7

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  1. san4es Сегодня, 10:35
    ...ливанское движение "Хезболлах" при поддержке правительственных сил Сирии начало наступление

    ...Винипух !...Шухер !
    san4es
    1. Чёрный Сегодня, 10:36
      Ну с, ваш выход, господа из Израиля....вангую, сейчас в сторону Израиля прилетит снаряд и ЦАХАЛ придёт на помощь боевикам...
      Чёрный
    2. Владимирец Сегодня, 10:37
      Цитата: san4es
      Винипух!...Шухер!

      Он уже Ф-15 заправляет. yes
      Владимирец
  2. pjastolov Сегодня, 10:36
    Сообщается, что целью операции является освобождение от террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* территорий в районе ливанского города Эрсаль и горного района Каламун в Сирии.
    а богоизбранные там не ввяжутся за бармалеев?
    pjastolov
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 10:41
      От них можно ожидать. И нашим и вашим за шекель спляшем bully Иногда кажется, что Израилю вообще не выгодна стабильность в регионе.
      Ушлый_башкорт
    2. Чёрный Сегодня, 10:42
      Цитата: pjastolov
      Сообщается, что целью операции является освобождение от террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* территорий в районе ливанского города Эрсаль и горного района Каламун в Сирии.
      а богоизбранные там не ввяжутся за бармалеев?

      Это риторический вопрос laughing
      Чёрный
  3. AVA77 Сегодня, 10:36
    Уже запутался кто кого поддерживает, и куда ломиться .
    AVA77
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