В Центральный музей бронетанкового вооружения и техники вернулась уникальная БМП «Объект 19»
В филиал Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» — Центральный музей бронетанкового вооружения и техники — своим ходом заехала уникальная колёсно-гусеничная боевая машина пехоты (БМП) «Объект 19», которая в течение полугода находилась в реставрационной мастерской. БМП стала частью экспозиции площадки №2 музейного комплекса, передает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Проект необычной колесно-гусеничной БМП на оригинальном шасси был выполнен в конструкторском бюро Алтайского тракторного завода в 1964 году. Машина, получившая обозначение «объект 19», имела сварной корпус из катаных бронелистов несколько напоминающий БРДМ-2.
Механик-водитель на данной машине размещался спереди слева, справа от него находилось место командира, оба имели люки в крыше и закрытые бронекрышками окна спереди, как на бронетранспортере. В одноместной башне кругового вращения находилась 73-мм гладкоствольная пушка 2А28 «Гром», спаренный с ней 7,62-мм пулемет и пусковая установка для противотанковых ракет 9М14М «Малютка». На БМП «Объект 19» устанавливался двигатель водяного охлаждения, развивавший мощность в 300 л.с. и два водометных движителя (водометы) реактивного типа, позволяющих двигаться по воде, такой же принцип был использован на БМП-1. Данная машина так и осталась опытным образцом, так как в ходе конкурсных сравнительных испытаний предпочтение было отдано «Объекту 765» (БМП-1).
Тактико-технические характеристики БМП «Объект 19»:
Боевая масса машины –13,1 т.
Габариты: длина – 6830 мм., ширина – 2870 мм., высота – 2100 мм.
Преодолеваемые препятствия: подъемы до 25 градусов, крен – 25 градусов
Мощность силовой установки – 300 л.с.
Максимальная скорость – 80 км/ч, на плаву – 10 км/ч.
Запас хода – 500 км.
Бронирование машины было противопульным
Экипаж – 2 человека, десант – 8 человек
Вооружение: 73-мм орудие 2А28 (40 снарядов), 1х7,62-мм пулемет ПКТ (возимый боекомплект 2000 патронов), 4 ПТУР 9М14М «Малютка». На машине использовался прицел 1ПН22 и радиостанция Р-123.
Более подробно о данной машине вы можете прочитать тут
Проект необычной колесно-гусеничной БМП на оригинальном шасси был выполнен в конструкторском бюро Алтайского тракторного завода в 1964 году. Машина, получившая обозначение «объект 19», имела сварной корпус из катаных бронелистов несколько напоминающий БРДМ-2.
Механик-водитель на данной машине размещался спереди слева, справа от него находилось место командира, оба имели люки в крыше и закрытые бронекрышками окна спереди, как на бронетранспортере. В одноместной башне кругового вращения находилась 73-мм гладкоствольная пушка 2А28 «Гром», спаренный с ней 7,62-мм пулемет и пусковая установка для противотанковых ракет 9М14М «Малютка». На БМП «Объект 19» устанавливался двигатель водяного охлаждения, развивавший мощность в 300 л.с. и два водометных движителя (водометы) реактивного типа, позволяющих двигаться по воде, такой же принцип был использован на БМП-1. Данная машина так и осталась опытным образцом, так как в ходе конкурсных сравнительных испытаний предпочтение было отдано «Объекту 765» (БМП-1).
Тактико-технические характеристики БМП «Объект 19»:
Боевая масса машины –13,1 т.
Габариты: длина – 6830 мм., ширина – 2870 мм., высота – 2100 мм.
Преодолеваемые препятствия: подъемы до 25 градусов, крен – 25 градусов
Мощность силовой установки – 300 л.с.
Максимальная скорость – 80 км/ч, на плаву – 10 км/ч.
Запас хода – 500 км.
Бронирование машины было противопульным
Экипаж – 2 человека, десант – 8 человек
Вооружение: 73-мм орудие 2А28 (40 снарядов), 1х7,62-мм пулемет ПКТ (возимый боекомплект 2000 патронов), 4 ПТУР 9М14М «Малютка». На машине использовался прицел 1ПН22 и радиостанция Р-123.
Более подробно о данной машине вы можете прочитать тут
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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