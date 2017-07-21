В Роскосмосе разработали датчики, повышающие надежность спутников
Холдинг «Российские космические системы» (входит Роскосмос) представил миниатюрные датчики, позволяющие продлить срок службы и повысить надежность систем космических аппаратов, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы компании.
Отмечается, что космический аппарат во время полета подвергается воздействию потоков высокоэнергетической плазмы, а также оптических, радиационных излучений. «Это приводит к электризации его поверхности, причем разные участки в зависимости от свойств материалов и их ориентации по отношению к Солнцу могут заряжаться по-разному, а значения электрических потенциалов могут достигать десятков киловольт», – пояснили в холдинге.
Все это создает риск разряда, который может привести к сбою в передаче информации и выходу из строя отдельных компонентов электроники.
Специалистам объединения «впервые в России удалось сделать по-настоящему миниатюрную систему электризации, которая может устанавливаться, в том числе, на малые космические аппараты», сказал главный конструктор по направлению электрофизических измерений НПО измерительной техники (входит в РКС) Николай Пушкин.
Для эффективного контроля электризации требуется установить на космический аппарат несколько датчиков, что ранее не всегда было возможно из-за их размера и веса. Новые датчики позволяют решить эту задачу.
«Миниатюризация датчиковой аппаратуры является частью работ по созданию бортовой аппаратуры для нового поколения малых космических аппаратов – микроспутников и наноспутников. Вес нового датчика параметров электризации составляет около 40 грамм против 300 грамм для аналогичного устройства предыдущего поколения. В ходе испытаний системы на специальном стенде была подтверждена способность изделия измерять напряженность электрического поля в диапазоне от 0 до 100 кВ/м», – добавили в пресс-службе.
Разработка позволяет контролировать параметры электризации для защиты космической электроники от помех и повреждений. Аппаратура полностью герметична и отличается от аналогов миниатюрными массогабаритными характеристиками, высокой надежностью и механической прочностью,рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что космический аппарат во время полета подвергается воздействию потоков высокоэнергетической плазмы, а также оптических, радиационных излучений. «Это приводит к электризации его поверхности, причем разные участки в зависимости от свойств материалов и их ориентации по отношению к Солнцу могут заряжаться по-разному, а значения электрических потенциалов могут достигать десятков киловольт», – пояснили в холдинге.
Все это создает риск разряда, который может привести к сбою в передаче информации и выходу из строя отдельных компонентов электроники.
Специалистам объединения «впервые в России удалось сделать по-настоящему миниатюрную систему электризации, которая может устанавливаться, в том числе, на малые космические аппараты», сказал главный конструктор по направлению электрофизических измерений НПО измерительной техники (входит в РКС) Николай Пушкин.
Датчики электризации – трехканальные, состоят из чувствительного элемента для измерения постоянного электрического поля и плоской антенны для измерения переменного электрического поля и токов облучения. Последним этапом стала доработка преобразователя, который также приобрел малые габариты,сказал он.
Для эффективного контроля электризации требуется установить на космический аппарат несколько датчиков, что ранее не всегда было возможно из-за их размера и веса. Новые датчики позволяют решить эту задачу.
«Миниатюризация датчиковой аппаратуры является частью работ по созданию бортовой аппаратуры для нового поколения малых космических аппаратов – микроспутников и наноспутников. Вес нового датчика параметров электризации составляет около 40 грамм против 300 грамм для аналогичного устройства предыдущего поколения. В ходе испытаний системы на специальном стенде была подтверждена способность изделия измерять напряженность электрического поля в диапазоне от 0 до 100 кВ/м», – добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: Роскосмос/Сергей Волков
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