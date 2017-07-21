В Роскосмосе разработали датчики, повышающие надежность спутников

Разработка позволяет контролировать параметры электризации для защиты космической электроники от помех и повреждений. Аппаратура полностью герметична и отличается от аналогов миниатюрными массогабаритными характеристиками, высокой надежностью и механической прочностью,

Датчики электризации – трехканальные, состоят из чувствительного элемента для измерения постоянного электрического поля и плоской антенны для измерения переменного электрического поля и токов облучения. Последним этапом стала доработка преобразователя, который также приобрел малые габариты,