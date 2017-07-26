Рассказы об оружии. Walther PPK
Walther PP, Walther PPK — немецкие самозарядные пистолеты, разработанные фирмой «Вальтер», одни из первых массовых пистолетов с УСМ двойного действия. Действие автоматики Walther РР и РРК основано на отдаче со свободным затвором.
Автор: Роман Кривов
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