13:20 22 июля

Пьяная ссора закончилась ранением семерых бойцов ВСУ в Донбассе

В Ясиноватском районе Донецкой области в четверг после пьяной ссоры получили ранения семь военнослужащих ВСУ, сообщает украинское издание УНИАН . Согласно сообщения, в ходе совместного распития спиртных напитков в одном из подразделений вспыхнула ссора, и один из бойцов решив наказать обидчиков, бросил им под ноги две гранаты РГД-5. В результате он и шесть его «побратимов» получили осколочные ранения и были срочно эвакуированы в военный госпиталь, расположенный в Покровске. На данный момент открыто уголовное производство по статье «Покушение на убийство» Уголовного кодекса Украины.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Пьяная ссора закончилась ранением семерых бойцов ВСУ в Донбассе



Разборки между карателями ВСУ, как трезвые, так и не очень, давно стали неотъемлемой частью АТО. Поводов для этого украинские солдаты находят великое множество – пьянки, противоречия во взглядах и банальная ревность к сослуживцам женского пола, как это случилось месяц назад с поварихой 59 бригады Надеждой Морозовой, которую убил сослуживец, а командование пыталось списать на минометный обстрел «сепаратистов». Напомним, в феврале заместитель командующего оперативным командованием провозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что в Вооруженных силах Украины участились случаи дезертирства и употребления алкоголя.

Пьянство украинских силовиков в Донбассе является одной из главных проблем ВСУ. Инциденты по этой причине происходят регулярно, в том числе становясь причиной гибели силовиков и мирных жителей. Так, в ноябре 2016 года сообщалось, что танк с пьяными силовиками в пригороде Мариуполя раздавил легковой автомобиль, в результате находившиеся в машине три мирных жителя погибли.

В апреле президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих и некоторых других лиц» за нарушение правил вождения в состоянии алкогольного опьянения.

Использованы фотографии: https://ok.ru/russianharakter
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Комментарии 47

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  1. хрыч Сегодня, 10:46
    Гуляй-поле
    хрыч
    1. Чёрный Сегодня, 10:47
      Да небыло никакой ссоры...это старая забава - "украинская рулетка"...стать в кружок,выдернуть чеку и перекидывать гранату друг другу, у кого в руках рвануло - тот проиграл wassat ...впрчем её можно и одному играть - перекидывая гранату из руки в руку.. wassat ...очень популярная игра в рядах спившихся аватаров укровермахта и нацбатов.. laughing
      Чёрный
      1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 11:44
        Просто мысль.
        Весь конфискованный палёный алкоголь на территории РФ, отправлять на территории ЛНР и ДНР, для последующей "заброски" для "утилизации" на территорию Украины.
        товарищ ШУХЕР
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:50
      Цитата: хрыч
      Гуляй-поле

      Петруччо своим беспробудным пьянством показывает отличный пример "хэроям АТО" , так что удивляться нечему . Хрыч , моё почтение ! hi
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 10:52
        Цитата: bouncyhunter
        Петруччо своим беспробудным пьянством показывает отличный пример "хэроям АТО"

        Ещё бы он с них пример взял...взорвал бы чё нить у себя в штанах.. laughing
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:53
          hi
          Цитата: Чёрный
          Ещё бы он с них пример взял...взорвал бы чё нить у себя в штанах..

          Невелика потеря была бы , зато чертям в Аду - прибыток . yes
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 11:41
            Паша hi , доброго времени!
            Всем им светит полное небытие , потому и бухают беспробудно.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:44
              Вслед за президентом стремятся в параллельную реальность , что ли ? Привет , Витя ! hi
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 11:47
                Угу , вся страна туда переезжает.
                cniza
      2. хрыч Сегодня, 10:53
        Цитата: bouncyhunter
        моё почтение !

        И моё!!! drinks Так у них и страну зачали по пьяни, в Пуще сообразили на троих wassat
        хрыч
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:56
          И ведь неоднократно продекларировано : никогда не принимай важных решений по пьяни ! Да где там ... recourse
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 11:43
            Паша , о чем ты говоришь , когда протрезвеют поймут что натворили и каких "решений" наломали.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:48
              Это вряд ли . Тут как нельзя лучше подходит пословица : "Горбатого могила исправит !" wink
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 11:54
                Думаешь прошли точку невозврата , теперь только на два метра ниже поверхности.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:57
                  Уверен в этом на все 200 % .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 12:00
                    Ну тогда аминь , но нам то от этого не легче , все дерьмо под нашим порогом.
                    cniza
      3. pvv113 Сегодня, 11:05
        Ну, за дисциплину!


        Привет, Паша!
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:10
          Привет , Володя ! hi
          Цитата: pvv113
          Ну, за дисциплину!

          Тут без комментариев :
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 11:44
            Только в реалии , кадр не остановишь...
            cniza
      4. Морм Сегодня, 12:12
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: хрыч
        Гуляй-поле

        Петруччо своим беспробудным пьянством показывает отличный пример "хэроям АТО" , так что удивляться нечему . Хрыч , моё почтение ! hi

        Я дрлжен признать,что я вообще то пью практически мало,но вот несколько лет назад я навещал родных в России.Мои родственники так же не пьют,но вот я за три недели от нечего делать познакомился с русскими соседями ,втянулся в выпивку и начал пить каждый день.От греха подальше родные быстро меня сплавили на родину.Наверное,из-за климата в России пьют или от обстановки за столом.Самое интересное-я пил даже с русскими девушками,попробовал пить наравне с ними ,но быстро отключился.Им пришлось вызывать такси,''грузить" love меня с помощью таксиста в машину и привозить меня домой,где на следующее утро,я, очухавшись,узнал о произошедшем. wassat
        Разяренные родичи отправили меня домой,"пока ты не стал окончательным алкоголиком".Сейчас я не пью,у нас нет таких традиций выпивки,как в России,да и я занимаюсь делом,а не в гостях,как в России.
        Морм
      5. sabakina Сегодня, 12:16
        Паш, прЮвет! Ты можешь прокомментировать это
        бросил им под ноги две гранаты РГД-5. В результате он и шесть его «побратимов» получили осколочные ранения
        sabakina
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:44
          Слава , привет ! hi Гранаты у него не той системы , как я писал ниже . lol А если серьёзно , то видимо гранаты просрочены по хранению , оттого и ни одного 200-го , только 300-е . Я помню как у нас в бригаде из АГС-17 отстреливали просроченные ВОГ-17 , шоу было ещё то : вместо нормальной детонации гранаты - новогодние хлопушки и минимальные повреждения мишеней . laughing
          bouncyhunter
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 10:53
      Цитата: хрыч
      Гуляй-поле

      Однозначно..! Как где то читал, украинцы народ работящий, но нет в них государственного мышления ..

      И за это они страдают сейчас..(на радость западу..)))
      ОТДЕЛ
    4. 79807420129 Сегодня, 11:32
      Да и хрен с ними,пускай пьют больше и режутся промеж собой,только как нажруться по мирным лупят алконавты. negative
      79807420129
  2. Черный_Ватник Сегодня, 10:51
    Надо в ЛДНР создать ДРГ, которые будут бухло врагу подбрасывать... сами себя изведут.
    Черный_Ватник
    1. Чёрный Сегодня, 10:53
      Цитата: Черный_Ватник
      Надо в ЛДНР создать ДРГ, которые будут бухло врагу подбрасывать

      По-моему с этим неплохо и бабульки справляются, торгующие самогоном laughing ...по крайней мере , если верить статистам и говорящим каскам укровермахта, которые рассказывают о небоевых потерях,у бабулек это неплохо получается laughing
      Чёрный
      1. хрыч Сегодня, 11:00
        Цитата: Чёрный
        у бабулек это неплохо получается

        Наградить партизанок!!!
        хрыч
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:01
          Цитата: хрыч
          Наградить партизанок!!!

          И присвоить очередные воинские звания !
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 11:45
            Зачислить на довольствие и платить жалование.
            cniza
  3. 1536 Сегодня, 11:08
    Американский спецпредставитель по Украине привез много огненной воды. А одеяла привез?
    1536
  4. biserino Сегодня, 11:12
    В апреле президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих и некоторых других лиц» за нарушение правил вождения в состоянии алкогольного опьянения.


    A ответственности Президента за нарушение правил вождения госсудартво в состоянии алкогольного опьянения НЕ КРИМИНАЛ?
    biserino
    1. Paranoid50 Сегодня, 11:18
      Цитата: biserino
      Президента за нарушение правил вождения госсудартво в состоянии алкогольного опьянения НЕ КРИМИНАЛ?

      У них - нет. Когда-то так же было и у нас...
      Paranoid50
  5. DEZINTO Сегодня, 11:15
    Даже самоубится нормально не могут. Бросил две гранаты и ни одного трупа. Как так-то ?
    DEZINTO
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:22
      Цитата: DEZINTO
      Бросил две гранаты и ни одного трупа. Как так-то ?

      Да гранаты у него не той системы yes :
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 11:46
        Они взрыватели пропили , потому и не взрываются. lol
        cniza
        1. sabakina Сегодня, 12:25
          Цитата: cniza
          Они взрыватели пропили , потому и не взрываются. lol

          Значит, получили осколочные ранения от стаканОв. Так и запишем.
          sabakina
          1. cniza Сегодня, 12:37
            Похоже именно так laughing , а как иначе объяснить взрыв двух гранат под ногами и только ранение...
            cniza
    2. Герман 4223 Сегодня, 11:45
      Так они же киборги там все, разве их гранатой возьмёт? laughing
      Герман 4223
      1. spech Сегодня, 11:57
        Сейчас сколы болгаркой подчистят, спиртом смажут изнутри и опять как новые laughing
        spech
    3. Mavrikiy Сегодня, 12:18
      Цитата: DEZINTO
      Даже самоубится нормально не могут. Бросил две гранаты и ни одного трупа. Как так-то ?

      Ну тут ...путя.
      1. Порох отсырел.
      2. Кружок дюже большой успели сделать - 4 сек.
      3. Насечку гвоздиком (от безделья) такую мелкую нацарапали, что получились не осколки, а опилки.
      4. Опять же, гренадер был пьян и граната закатилась под стойло.
      5. Слава этим, как их там, волонтерам! Броники спасли стране массу скота.
      Mavrikiy
  6. DV69 Сегодня, 11:16
    Постоянные пьянки говорят об отсутствии дисциплины и не желании воевать. Отсюда вывод-эта армия, не смотря на все заявления киевских властей, воевать не способна.
    DV69
  7. Горный стрелок Сегодня, 11:17
    Что то РГД-шки какие тухлые wassat две гранаты под ноги, и ни одного погибшего...
    Горный стрелок
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:23
    Так есть с кого пример то брать -у них призидент непросыхайка lol Сколько в него водки ни влей все мало crying lol
    Изгоняющий либероидов
  9. denk20 Сегодня, 11:30
    Жаль что только ранены.
    denk20
  10. xolod_22 Сегодня, 11:43
    Жаль,не ф-1,бросил...
    xolod_22
  11. SCHMEL Сегодня, 11:44
    История повторяются дважды: первый раз как трагедия, а второй — как фарс.
    Немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770—1831).

    SCHMEL
  12. DEZINTO Сегодня, 12:55
    Факир был пьян, фокус не удался.
    DEZINTO
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