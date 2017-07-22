Пьяная ссора закончилась ранением семерых бойцов ВСУ в Донбассе
В Ясиноватском районе Донецкой области в четверг после пьяной ссоры получили ранения семь военнослужащих ВСУ, сообщает украинское издание УНИАН . Согласно сообщения, в ходе совместного распития спиртных напитков в одном из подразделений вспыхнула ссора, и один из бойцов решив наказать обидчиков, бросил им под ноги две гранаты РГД-5. В результате он и шесть его «побратимов» получили осколочные ранения и были срочно эвакуированы в военный госпиталь, расположенный в Покровске. На данный момент открыто уголовное производство по статье «Покушение на убийство» Уголовного кодекса Украины.
По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Разборки между карателями ВСУ, как трезвые, так и не очень, давно стали неотъемлемой частью АТО. Поводов для этого украинские солдаты находят великое множество – пьянки, противоречия во взглядах и банальная ревность к сослуживцам женского пола, как это случилось месяц назад с поварихой 59 бригады Надеждой Морозовой, которую убил сослуживец, а командование пыталось списать на минометный обстрел «сепаратистов». Напомним, в феврале заместитель командующего оперативным командованием провозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что в Вооруженных силах Украины участились случаи дезертирства и употребления алкоголя.
Пьянство украинских силовиков в Донбассе является одной из главных проблем ВСУ. Инциденты по этой причине происходят регулярно, в том числе становясь причиной гибели силовиков и мирных жителей. Так, в ноябре 2016 года сообщалось, что танк с пьяными силовиками в пригороде Мариуполя раздавил легковой автомобиль, в результате находившиеся в машине три мирных жителя погибли.
В апреле президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих и некоторых других лиц» за нарушение правил вождения в состоянии алкогольного опьянения.
По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Разборки между карателями ВСУ, как трезвые, так и не очень, давно стали неотъемлемой частью АТО. Поводов для этого украинские солдаты находят великое множество – пьянки, противоречия во взглядах и банальная ревность к сослуживцам женского пола, как это случилось месяц назад с поварихой 59 бригады Надеждой Морозовой, которую убил сослуживец, а командование пыталось списать на минометный обстрел «сепаратистов». Напомним, в феврале заместитель командующего оперативным командованием провозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что в Вооруженных силах Украины участились случаи дезертирства и употребления алкоголя.
Пьянство украинских силовиков в Донбассе является одной из главных проблем ВСУ. Инциденты по этой причине происходят регулярно, в том числе становясь причиной гибели силовиков и мирных жителей. Так, в ноябре 2016 года сообщалось, что танк с пьяными силовиками в пригороде Мариуполя раздавил легковой автомобиль, в результате находившиеся в машине три мирных жителя погибли.
В апреле президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих и некоторых других лиц» за нарушение правил вождения в состоянии алкогольного опьянения.
Использованы фотографии: https://ok.ru/russianharakter
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