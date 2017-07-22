Бойцы "Хезболлах" атаковали пути снабжения террористов на границе с Сирией

Тяжелые ракеты малой дальности полетели в места скопления и пути снабжения террористов "Джебхат ан-Нусры" на треугольники долин Аль-Увейни и Аль-Хейль в горном районе Эрсаль. В результате атаки стали большие разрушения на месте обстрела и ликвидация большого количества (террористов)

Самолеты сирийских ВВС нанесли удары по позициям "Джебхат ан-Нусры"* в горном районе Флита (на сирийской территории), граничащем с горным районом Эрсаль