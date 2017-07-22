13:21 22 июля

Бойцы "Хезболлах" атаковали пути снабжения террористов на границе с Сирией

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по путям снабжения и местам скопления террористов "Джебхат ан-Нусры"* в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе, сообщил источник в шиитском движении сопротивления.

Тяжелые ракеты малой дальности полетели в места скопления и пути снабжения террористов "Джебхат ан-Нусры" на треугольники долин Аль-Увейни и Аль-Хейль в горном районе Эрсаль. В результате атаки стали большие разрушения на месте обстрела и ликвидация большого количества (террористов)
- передает РИА Новости сообщение источника

Бойцы "Хезболлах" атаковали пути снабжения террористов на границе с Сирией



По словам источника, бойцам "Хезболлах" удалось взять под контроль еще четыре района пограничной с Сирией местности к югу от Эрсаль.

Самолеты сирийских ВВС нанесли удары по позициям "Джебхат ан-Нусры"* в горном районе Флита (на сирийской территории), граничащем с горным районом Эрсаль
— добавил источник.

Ливанское движение "Хезболлах" объявило в пятницу утром о начале военной операции против "Джебхат ан-Нусры"* на ливано-сирийской границе в горном районе Эрсаль. Наступление началось одновременно с двух сторон. Первое направление — со стороны Флиты с сирийской территории, второе — со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.

Горный район Эрсаль считается самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы используют труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсаль как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодежь на войну против сирийской армии.

"Джебхат ан-Нусра"* - террористическая группировка запрещена в России.


Использованы фотографии: http://3gpnews.ru/
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Комментарии 32

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  1. изя топ Сегодня, 12:03
    сейчас евреи начнут бомбить хезбаллу,защищать игиловцев.террористы(игил и израилевка) найдут общий язык
    изя топ
    1. Арон Заави Сегодня, 12:05
      Цитата: изя топ
      сейчас евреи начнут бомбить хезбаллу,защищать игиловцев.террористы(игил и израилевка) найдут общий язык

      А если не начнут, то ты как мужик не будешь месяц ничего писать на форуме?
      Арон Заави
      1. хрыч Сегодня, 12:12
        Цитата: Арон Заави
        А если не начнут

        Аарончик, ты и не заметил, как сам и начал wassat
        хрыч
        1. Арон Заави Сегодня, 12:18
          Цитата: хрыч

          Аарончик, ты и не заметил, как сам и начал wassat

          Нет не заметил. Может покажешь ,где в моих словах защита игиловцев ?
          Арон Заави
          1. хрыч Сегодня, 12:24
            Цитата: Арон Заави
            где в моих словах защита игиловцев ?

            На халифатчиков поставил ставки laughing на кону - месяц отсутствия на форуме Изитопа wassat
            хрыч
            1. Арон Заави Сегодня, 12:28
              Цитата: хрыч
              Цитата: Арон Заави
              где в моих словах защита игиловцев ?

              На халифатчиков поставил ставки laughing на кону - месяц отсутствия на форуме Изитопа wassat

              Не надо выкручиваться. Еще раз спрашиваю. Где в моих словах защита игиловцев?
              Арон Заави
              1. хрыч Сегодня, 12:33
                Цитата: Арон Заави
                Не надо выкручиваться. Еще раз спрашиваю. Где в моих словах защита игиловцев?

                Единство и борьба противоположностей нам поможет laughing

                Первый закон диалектики вскрывает внутренний источник развития.

                Основой всякого развития, с точки зрения Энгельса, является борьба противоположных сторон. При раскрытии действия этого закона он подчеркивал существование связи и взаимодействия между противоположностями, доказывая, что они движущиеся, взаимосвязанные и взаимодействующие, и что эта взаимосвязь выражается в том, что каждая из них имеет собственную противоположность.
                Другой стороной диалектических противоположностей является взаимное отрицание сторон, именно поэтому стороны единого целого суть противоположности, они находятся не только в состоянии взаимосвязи, но и во взаимоотрицании. Именно такого рода взаимоотношения противоположностей Гегель назвал противоречиями. «Противоречие есть корень всякого движения и жизненности, лишь поскольку оно имеет в самом себе противоречие, он движется, обладает импульсом и деятельностью».
                Разрешение любых противоречий представляет собой скачок, качественное изменение данного объекта, превращает его в качественно иной объект, отрицающий старый.
                хрыч
                1. Арон Заави Сегодня, 12:37
                  Цитата: хрыч

                  Единство и борьба противоположностей нам поможет laughing .

                  Понятно . При отсутствии доказательств к собственному посылу, пошла голимая демагогия.
                  Арон Заави
                  1. pvv113 Сегодня, 13:07
                    Это не демагогия, а философия wink
                    pvv113
              2. Станислав Сегодня, 13:19
                Цитата: Арон Заави
                Где в моих словах защита игиловцев?
                Это же очевидно. Если Израиль втихую крышует игиловцев, а изя топ дезавуирует вашу тайную связь, его активность должна раздражать тех, кто стремится представить Израиль этаким голубем мира на диком и кровавом БВ.
                Станислав
    2. хрыч Сегодня, 12:08
      Цитата: изя топ
      найдут общий язык

      хрыч
    3. Владыка Ситх Сегодня, 13:05
      Карта наступления
      Владыка Ситх
  2. bouncyhunter Сегодня, 12:04
    Жарят бармалеев . good Значит надо ждать "озабоченностей" и "обеспокоенностей" от известных персонажей и их местных прихлебателей . wink
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 12:06
      США вроде подтвердили , что у них нет законных оснований оставаться на территории Сирии , ждем что они будут делать.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:09
        Я недаром упомянул местных прихлебателей . Кому надо , тот понял кого я имею ввиду . wink
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 12:11
          Я тоже все понял , но выдвинул других... lol
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:34
            Букмекерские конторы уже принимают ставки . yes
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 12:38
              Как на ипподроме ? laughing
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:48
                Вроде того . Я сам человек не азартный , но интересно какие коэффициенты на участников . lol
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 12:52
                  Что то подсказывает , что у них они одинаковые...
                  cniza
  3. хрыч Сегодня, 12:04
    Эти юнаты умеют запускать ракеты smile
    хрыч
  4. ОТДЕЛ Сегодня, 12:05
    Давайте парни , время мало.! Молодцы.. soldier И окапываемся сразу, сейчас Израиль начнет свою песни!
    ОТДЕЛ
  5. cniza Сегодня, 12:05
    На таком маленьком клочке земли идут бои не пойми Господи кто и с кем.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:07
      Цитата: cniza
      сейчас Израиль завопит...

      Витя , глянь выше : первый пошёл ! lol
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 12:12
        Не успел стереть laughing , сегодня суббота им нельзя.
        cniza
    2. Арон Заави Сегодня, 12:12
      Цитата: cniza
      На таком маленьком клочке земли идут бои не пойми Господи кто и с кем.

      Почему же не пойми с кем. Вполне себе понятно с кем. wink
      Арон Заави
      1. cniza Сегодня, 12:15
        А кто снимал ? ваши ?
        cniza
  6. Арон Заави Сегодня, 12:15
    Цитата: bouncyhunter

    Витя , глянь выше : первый пошёл ! lol

    Вспомним классику.

    Чем кумушек считать трудиться, / Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?
    И.А.Крылов

    Арон Заави
  7. Арон Заави Сегодня, 12:19
    Цитата: cniza
    А кто снимал ? ваши ?

    Ливанцы.
    Арон Заави
  8. Дуплет Сегодня, 12:26
    Вот за это евреи и американцы их и не навидят
    Дуплет
  9. Арон Заави Сегодня, 12:28
    Цитата: Дуплет
    Вот за это евреи и американцы их и не навидят

    Кого их?
    Арон Заави
  10. винипух Сегодня, 12:55

    «Хезболла» считается террористической организацией в США, Великобритании, Нидерландах, Канаде, Израиле, Австралии и Египте; в вину ей ставятся террористические акции против гражданского населения и военных. В России «Хезболла» не считается террористической организацией, хотя в 1985 году похитила трёх дипломатов, а известный террорист Имад Мугния по кличке «Гиена» расстрелял дипломата Аркадия Каткова


    Список терактов «Хезболлы»
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_терактов_«Хе
    зболлы»


    винипух
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