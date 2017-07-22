Бойцы "Хезболлах" атаковали пути снабжения террористов на границе с Сирией
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по путям снабжения и местам скопления террористов "Джебхат ан-Нусры"* в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе, сообщил источник в шиитском движении сопротивления.
По словам источника, бойцам "Хезболлах" удалось взять под контроль еще четыре района пограничной с Сирией местности к югу от Эрсаль.
Ливанское движение "Хезболлах" объявило в пятницу утром о начале военной операции против "Джебхат ан-Нусры"* на ливано-сирийской границе в горном районе Эрсаль. Наступление началось одновременно с двух сторон. Первое направление — со стороны Флиты с сирийской территории, второе — со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.
Горный район Эрсаль считается самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы используют труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсаль как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодежь на войну против сирийской армии.
"Джебхат ан-Нусра"* - террористическая группировка запрещена в России.
Тяжелые ракеты малой дальности полетели в места скопления и пути снабжения террористов "Джебхат ан-Нусры" на треугольники долин Аль-Увейни и Аль-Хейль в горном районе Эрсаль. В результате атаки стали большие разрушения на месте обстрела и ликвидация большого количества (террористов)- передает РИА Новости сообщение источника
По словам источника, бойцам "Хезболлах" удалось взять под контроль еще четыре района пограничной с Сирией местности к югу от Эрсаль.
Самолеты сирийских ВВС нанесли удары по позициям "Джебхат ан-Нусры"* в горном районе Флита (на сирийской территории), граничащем с горным районом Эрсаль— добавил источник.
Ливанское движение "Хезболлах" объявило в пятницу утром о начале военной операции против "Джебхат ан-Нусры"* на ливано-сирийской границе в горном районе Эрсаль. Наступление началось одновременно с двух сторон. Первое направление — со стороны Флиты с сирийской территории, второе — со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.
Горный район Эрсаль считается самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы используют труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсаль как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодежь на войну против сирийской армии.
"Джебхат ан-Нусра"* - террористическая группировка запрещена в России.
Использованы фотографии: http://3gpnews.ru/
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