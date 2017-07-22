16:11 22 июля

Ту-22М3 и Ил-76 прибыли в Китай для участия в международном конкурсе «Авиадартс-2017»

Экипажи дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили перебазирование с территории Российской Федерации на аэродромы Сыпин и Шуанляо Китайской Народной Республики для участия в международном этапе конкурса «Авиадартс-2017», сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Летный состав ВКС на самолетах Ту-22М3 и Ил-76 выполнил беспосадочный перелет с аэродрома дальней авиации в Амурской области в пункты временного базирования на территории Китая.

Ту-22М3 и Ил-76 прибыли в Китай для участия в международном конкурсе «Авиадартс-2017»



В рамках конкурса экипажам дальней авиации предстоит выполнить практическое бомбометание авиационных бомб ОФАБ-250 по наземным целям, а экипажам военно-транспортной авиации — десантирование грузов массой около 5 тонн на точность приземления.



Накануне на авиабазы Китая были доставлены авиационные средства поражения и платформы с грузом, предназначенные для применения российскими экипажами, задействованными в конкурсе.

В международном этапе «Авиадартс-2017» примут участие около 40 экипажей ВКС. Российские летчики представлены во всех восьми номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25 различной модификации, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ.

Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm
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Комментарии 10

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  1. винипух Сегодня, 15:27
    Надо охранять самолёт всё время и не пускать китайцев на борт. А то всё сфотографируют там и изучат.
    винипух
    1. sabakina Сегодня, 15:36
      Цитата: винипух
      Надо охранять самолёт всё время и не пускать китайцев на борт. А то всё сфотографируют там и изучат.

      Всё уже украдено до вас.
      sabakina
    2. 1vlad19 Сегодня, 15:47
      Охрана то будет, но китайцы и так всё про них знают.
      1vlad19
    3. Incvizitor Сегодня, 15:53


      По аэродинамической схеме самолет вполне традиционный военно-транспортный самолет, в котором явно читаются черты российского и американского аналогов. Фюзеляж самолета и хвостовое оперение очень напоминают несколько уменьшенный вариант C-17, крыло – конструктивное наследие Ил-76, имеющегося на вооружении ВВС НОАК.
      Самолеты обладают практически одинаковыми размерами и устройством крыла, при этом у китайского самолета отсутствует отдельная кабина штурмана (как у Ил-76), за счет чего его экипаж удалось уменьшить до 3 человек. В то же время транспортный отсек самолета, по конструкции ближе к тому, что применяется на американском С-17.
      Incvizitor
  2. neri73-r Сегодня, 15:29
    Удачи Вам, мужики!!! drinks
    neri73-r
  3. sabakina Сегодня, 15:40
    Про Ту ничего не скажу, а вот 76-й видел воочию. Отец в детстве в Иваново на борт провёл. Что интересно, в детской памяти запечатлелась только кабина пилотов и стрелки стрелки стрелки....Восторг был дикий...
    Пысы. Домашняя предсказательница в виде сестры сказала, что наши выиграют. Если не выиграют, придется на костёр.... laughing (субботняя шутка).
    sabakina
    1. Incvizitor Сегодня, 16:07
      76й в музее в Монино стоит, бывает в кабину пускают.
      Incvizitor
  4. изя топ Сегодня, 15:42
    надо было ещё 160-й пригнать bully
    изя топ
  5. Высказаться Сегодня, 15:44
    А американцы там будут? Хамеры десантировать будут? laughing
    Высказаться
  6. DEZINTO Сегодня, 15:52
    Китайцы на танковый биатлон приехали, китайцы на авиадартс приехали,..- ищут, смотрят чё-бы где-бы копирнуть. laughing

    DEZINTO
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