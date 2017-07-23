Правительство Украины проведет масштабную приватизацию госкомпаний и учреждений
Более 3 тысяч госпредприятий должны быть приватизированы, сданы в концессию либо ликвидированы на Украине в 2017-2020 годах, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство экономического развития и торговли республики.
Согласно опубликованному министерством документу, в список вошли 3444 государственных предприятия, 893 из которых подлежат приватизации. Кандидатами на продажу стали «крупнейшие по объему активов Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ), Ощадбанк, ПриватБанк (был национализирован в конце 2016 года), Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк), "Центрэнерго", "Аграрный фонд", Укргазбанк и "Турбоатом"», – говорится в сообщении.
Кроме того 359 предприятий планируется передать в концессию. Среди них – Международные аэропорты Киева (Борисполь) и Львова (им. Даниила Галицкого), региональные службы автомобильных дорог, лесхозы.
Еще 1255 госпредприятий должны быть ликвидированы.
В собственности государства правительство предлагает оставить 378 компаний, в том числе, НАК "Нафтогаз Украины", "Энергоатом", "Укрзализныця", "Энергорынок", "Укргидроэнерго", Чернобыльская АЭС.
Согласно опубликованному министерством документу, в список вошли 3444 государственных предприятия, 893 из которых подлежат приватизации. Кандидатами на продажу стали «крупнейшие по объему активов Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ), Ощадбанк, ПриватБанк (был национализирован в конце 2016 года), Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк), "Центрэнерго", "Аграрный фонд", Укргазбанк и "Турбоатом"», – говорится в сообщении.
Кроме того 359 предприятий планируется передать в концессию. Среди них – Международные аэропорты Киева (Борисполь) и Львова (им. Даниила Галицкого), региональные службы автомобильных дорог, лесхозы.
Еще 1255 госпредприятий должны быть ликвидированы.
В собственности государства правительство предлагает оставить 378 компаний, в том числе, НАК "Нафтогаз Украины", "Энергоатом", "Укрзализныця", "Энергорынок", "Укргидроэнерго", Чернобыльская АЭС.
Использованы фотографии: Тарас Литвиненко / РИА Новости
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