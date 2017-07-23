18:30 23 июля

Правительство Украины проведет масштабную приватизацию госкомпаний и учреждений

Более 3 тысяч госпредприятий должны быть приватизированы, сданы в концессию либо ликвидированы на Украине в 2017-2020 годах, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство экономического развития и торговли республики.

Правительство Украины проведет масштабную приватизацию госкомпаний и учреждений


Согласно опубликованному министерством документу, в список вошли 3444 государственных предприятия, 893 из которых подлежат приватизации. Кандидатами на продажу стали «крупнейшие по объему активов Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ), Ощадбанк, ПриватБанк (был национализирован в конце 2016 года), Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк), "Центрэнерго", "Аграрный фонд", Укргазбанк и "Турбоатом"», – говорится в сообщении.


Кроме того 359 предприятий планируется передать в концессию. Среди них – Международные аэропорты Киева (Борисполь) и Львова (им. Даниила Галицкого), региональные службы автомобильных дорог, лесхозы.

Еще 1255 госпредприятий должны быть ликвидированы.

В собственности государства правительство предлагает оставить 378 компаний, в том числе, НАК "Нафтогаз Украины", "Энергоатом", "Укрзализныця", "Энергорынок", "Укргидроэнерго", Чернобыльская АЭС.

Использованы фотографии: Тарас Литвиненко / РИА Новости
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Комментарии 53

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  1. DEZINTO Сегодня, 15:44
    Ну тут как бы ожидаемо. Я это предвидел и всё удивлялся - "чего тянут то"? good Пять баллов Украина!, жёлто синий флаг в горбатую спину.
    DEZINTO
    1. влад66 Сегодня, 15:51
      Более 3 тысяч госпредприятий должны быть приватизированы, сданы в концессию либо ликвидированы на Украине в 2017-2020 годах

      Чего мелочиться то,сразу продать так страну полностью laughing
      влад66
      1. oleg-gr Сегодня, 15:55
        Распродажа Окраины. Недорого. После чего несколько быстро разбогатевших "эффективных госчиновников" переедут в теплые края на ПМЖ.
        oleg-gr
        1. DEZINTO Сегодня, 15:57
          Распродажа Окраины. Недорого.


          Я бы взял, стартовая цена какая?
          Чёб нет-то? Место хорошее, почти Европа. От дома не далеко. Лес, чернозём, семечки - всего навалом.

          Интересное предложение.

          Правда вагоны отмороженных дегенератов выселять - дороговато. Надо калькулятор взять. Поторговаться.
          DEZINTO
          1. atesterev Сегодня, 16:22
            За такой актив надо ещё и приплатить. Изрядно smile
            atesterev
            1. DEZINTO Сегодня, 16:25
              надо ещё и приплатить


              Ещё раз говорю, на что я дегенератов вывозить буду? - это тоже расходы. Вагоны, дизель для тепловозов..расходы вообще-то ....так что надо скидывать цену-то.
              DEZINTO
          2. Смог Сегодня, 17:17
            Цитата: DEZINTO
            Надо калькулятор взять.

            Опасаюсь не справитесь с калькулятором то.Что то понадежнее надо и более крупного калибра. laughing
            Цитата: DEZINTO
            Поторговаться.
            Если калибр нормальный, то боюсь торг с их стороны будет неуместен.
            Смог
    2. RASKAT Сегодня, 16:28
      Отличная новость, чем сильней развалят украину тем дешевле мы ее потом купим. Жаль потом самим многое восстанавливать. sad
      RASKAT
      1. DEZINTO Сегодня, 16:31
        Жаль потом самим многое восстанавливать


        Ну дак и я о чём. Этот муравейник потом восстанавливать.....А там ещё сплошь слава краинесущие кругом повылазят......ты им завод восстанавливаешь, они тебе ночью дом подожгут....тот ещё геморрой...
        DEZINTO
      2. Orionvit Сегодня, 17:34
        Цитата: RASKAT
        Жаль потом самим многое восстанавливать

        Не многое, а практически всё. Особенно мозги половины населения. Вот только в отличие от экономики, некоторые мозги вправить невозможно.
        Orionvit
    3. сибиралт Сегодня, 16:37
      Сами себе продадут, сами и разворуют. laughing
      сибиралт
      1. Mystery12345 Сегодня, 17:36
        Правительство Украины проведет масштабную приватизацию госкомпаний и учреждений
        Люто поддерживаю! я знаю на примере России,что это-капец...вот теперь,Окраина-точно загнётся...потенциал ещё раньше прокакали,Россия то ещё питалась заделами СССР а Окраине-нечем...абзац.
        Mystery12345
  2. Алексей7777777 Сегодня, 15:45
    Если сейчас там всё как у нас в девяностые происходит в стране...Это всё там,значит,лет через 20 наладится,получается.
    Алексей7777777
    1. vovanpain Сегодня, 15:47
      Цитата: Алексей7777777
      Это всё там,значит,лет через 20 наладится,получается.

      Это только для тех кто доживет. wink
      vovanpain
      1. pjastolov Сегодня, 16:02
        Это только для тех кто доживет.
        pjastolov
        1. vovanpain Сегодня, 16:08
          Цитата: pjastolov
          Это только для тех кто доживет.

          Володя,так работают уже вовсю. fellow
          vovanpain
          1. pjastolov Сегодня, 16:26
            так работают уже вовсю.
            так и я про тоже, пока за деньги, а потом за кусок хлеба hi
            pjastolov
          2. LeonidL Сегодня, 18:23
            Девочки действительно специалистки и профессионалки своего нелегкого тела, пардон дела! Главная стаья экспорта без квот и лимитов!
            LeonidL
      2. Смог Сегодня, 17:23
        Цитата: vovanpain
        Это только для тех кто доживет.

        А вот нужно послушать великого филосОфа


        так что не все могут , то есть могут далеко не все, это про дожить.
        Смог
    2. Толстоевский Сегодня, 15:49
      думаете, окраина протянет ещё 20 лет? однако, вы оптимист
      Толстоевский
      1. pjastolov Сегодня, 16:28
        однако, вы оптимист
        пессимист - это хорошо информированный оптимист hi
        pjastolov
  3. саняджан Сегодня, 15:45
    продают всё, что ещё не продано
    саняджан
    1. Толстоевский Сегодня, 15:48
      приватизация на окраине
      Толстоевский
  4. Olegater Сегодня, 15:45
    Место продается по бросовым ценам. Ну за шо боролись на то и напоролись. Продажа по частям была долго и нудной, а скопом быстрее и веселее. Только к чему это приведет? Такая скорость и объем настораживают.
    Olegater
    1. Подрезчик Сегодня, 15:48
      Что еще не все разбазарили! И это называется красивым словом приватизация! А деньги за эту "приватизацию" кому пойдут в карман? laughing
      Подрезчик
      1. Францисканец Сегодня, 15:50
        Просто уничтожают европейцы государство и его промышленный потенциал , чтоб небыло у них конкурентов . То же самое делается в России .
        Францисканец
        1. katalonec2014 Сегодня, 16:06
          Цитата: Подрезчик
          А деньги за эту "приватизацию" кому пойдут в карман?

          Цитата: Францисканец
          Просто уничтожают европейцы государство и его промышленный потенциал

          Сожалею,но Вас это тоже не обойдёт.Многие из ваших чиновников,видя как те же чиновники на Украине делают состояния,завидуют им чёрной завистью и ждут своего часа,Батька не вечен,и они это знают,а так же и то что Европа будет это приветствовать,вот тогда и начнётся деребан.Без обид,но это неизбежно.
          katalonec2014
        2. Orionvit Сегодня, 17:40
          Цитата: Францисканец
          чтоб небыло у них конкурентов ..
          Про конкуренцию с украиной, это вы погорячились. Уничтожают целенаправленно, исключительно для того, чтобы в очередной раз нагадить России, чем они занимались всю свою историю. Потому что, кроме России (как историческая часть самой России), так называемая украина, на фиг никому не нужна, и порядок там наводить придётся опять таки России.
          Orionvit
  5. Толстоевский Сегодня, 15:46
    за русофобию нужно расплачиваться
    Толстоевский
  6. Монос Сегодня, 15:47
    Я смотрю, Приватбанк - это такая, долгоиграющая схема.
    Монос
  7. Францисканец Сегодня, 15:47
    Демонтаж государства налицо .
    Россиянам приготовится .
    Францисканец
    1. vovanpain Сегодня, 15:59
      Цитата: Францисканец
      Россиянам приготовится

      Сами то готовы laughing Готовьтесь у нас ходят слухи,что Чубайса к вам направят. good
      vovanpain
      1. Францисканец Сегодня, 16:02
        Обломится кремлевским .
        Францисканец
        1. vovanpain Сегодня, 16:05
          Цитата: Францисканец
          Обломится кремлевским

          Дай то Бог,Дай то Бог,но и ворона зарекается по сей день по помойкам не летать. what
          vovanpain
          1. Подрезчик Сегодня, 16:11
            Владимир, hi приветствую! Пусть приезжает Чубайс, здесь ему не обломится, уже не 90-е...
            Подрезчик
            1. vovanpain Сегодня, 16:22
              Цитата: Подрезчик
              Владимир, hi приветствую! Пусть приезжает Чубайс, здесь ему не обломится, уже не 90-е...

              Здрав будь Александр! drinks hi Да по Чубайсу уж давно клифт плачет вот такой:
              Но Саня и ваш батько не вечен. request Да и он то юлит как уж на сковородке,все и нашим и вашим. drinks hi Не хотелось бы такого дерибана,как у нас в 90-е был бы конечно,скакунов то не жаль абсолютно,каждый сам выбирает свою дорогу. drinks hi
              vovanpain
              1. Подрезчик Сегодня, 16:28
                Да, согласен Володь, но у меня ощущение, что наш готовит себе смену из сыновей, скорее старшего...Может ошибаюсь! А юлит-да, бывает...
                Подрезчик
                1. vovanpain Сегодня, 16:36
                  Цитата: Подрезчик
                  Да, согласен Володь, но у меня ощущение, что наш готовит себе смену из сыновей, скорее старшего...Может ошибаюсь!

                  Тут Саня только одно,поживем увидим,как чего. request
                  Цитата: Подрезчик
                  А юлит-да, бывает..

                  Саня не будем о грустном,ну его. yes Это политики "стратегические союзнички",а мы то две ветви одного народа,искуственно разделенного. drinks hi
                  vovanpain
              2. Смог Сегодня, 17:28
                Цитата: vovanpain
                по Чубайсу уж давно клифт плачет вот такой:

                эх, лучше вот такой:
                Смог
  8. Проксима Сегодня, 15:50
    [/quote]Кроме того 359 предприятий планируется передать в концессию. Среди них – Международные аэропорты Киева (Борисполь) и Львова (им. Даниила Галицкого), региональные службы автомобильных дорог, лесхозы.[quote]

    На Украине там вообще ополоумели?!? Кто же отдаёт частникам инфраструктурные объекты?
    Проксима
    1. tamnun Сегодня, 15:54
      Цитата: Проксима
      Кроме того 359 предприятий планируется передать в концессию. Среди них – Международные аэропорты Киева (Борисполь) и Львова (им. Даниила Галицкого), региональные службы автомобильных дорог, лесхозы.

      На Украине там вообще ополоумели?!? Кто же отдаёт частникам инфраструктурные объекты?

      А вы как считаете , в России аэропорты частные или государственные ?
      tamnun
    2. Францисканец Сегодня, 15:59
      А как в россии , 80 процентов принадлежит олигархам . так и тут . Уважаемые партнеры делят добычу и расчищают себе новые рынки сбыта .
      Францисканец
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 15:52
    Вот почему они могут без стволов.Это не америка.Сьёмки были если не ошибаюсь,на Кубе.Чёрте-что.
    ВЕРЕСК
    1. DEZINTO Сегодня, 15:56
      Дурацкая песня. Дурацкий чел. купил возможность спеть с Сантаной. Задолбала когда её гнали во всех радиоэфирах ещё тогда лет десять назад. Как же время летит божечки.... crying
      DEZINTO
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:08
        ВЕРЕСК , DEZINTO
        .Сьёмки были если не ошибаюсь,на Кубе.Чёрте-что.

        Задолбала когда её гнали во всех радиоэфирах ещё тогда лет десять назад. Как же время летит божечки...
        А я думал у меня одного выходные не в "сухомятку" проходят feel laughing
        Наблюдатель2014
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:09
        Вам про пингвина ?Нет проблем.А этой композиции 17 лет на днях.И историю неудачников в купэ с Сантаной-я знаю. drinks
        ВЕРЕСК
        1. DEZINTO Сегодня, 16:12
          Про какого пингвина? Давайте если есть что получше то я только за.

          17 лет!, ёёлы палы.....а кажется вчера же ещё раздражала!
          DEZINTO
  10. svp67 Сегодня, 16:48
    И это только НАЧАЛО... скоро ВСЯ Украина будет ПРИВАТИЗИРОВАНА. Вот только принесет ли ей это счастья?Не знаю. Как то наш опыт говорит об обратном.
    svp67
    1. Францисканец Сегодня, 16:57
      Их просто грабят .
      Францисканец
      1. svp67 Сегодня, 17:12
        Цитата: Францисканец
        Их просто грабят .

        Трудно назвать грабежом то, что делается ДОБРОВОЛЬНО, да еще и "под фанфары"...
        svp67
        1. Arturius2020 Сегодня, 17:39
          Есть на территории Украины телеканал Интер их видеоролики есть в интернете так вот в одном из этих видеосюжетов объяснили что Министерство Обороны Украины и СБУ на 100% финансировании из США,а не из бюджета Украины.
          https://m.youtube.com/watch?v=2FnlaKlyiYI
          Arturius2020
  11. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:36
    Значит будет сокращение рабочих мест и поступлений налогов в бюджет...
    DOCTOR ZLO
  12. LeonidL Сегодня, 18:21
    Хорошее дело! Добить все окончательно, а что нельзя добить, то прихватизировать господину Потрошенко и компании! Только вот, обожравшись можно ведь и лопнуть!
    LeonidL
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