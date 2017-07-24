09:33 24 июля

Спортивная хитрость: Индия привезла Т-90С на биатлон с облегченной броней

Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », в репортаже "ВоенТВ Беларуси" были показаны индийские танки Т-90С "Бишма", доставленные в Россию для участия в "Танковом биатлоне 2017".

Спортивная хитрость: Индия привезла Т-90С на биатлон с облегченной броней


Как можно заметить, данные машины прошли определенную «доработку». С них снята часть динамической защиты "Контакт -5", смонтированная на башне и бортах корпуса. Это позволило облегчить машины, повысить удельную мощность и, как итог, показатели скорости.




Как было указано в репортаже, белорусская команда намерена участвовать в состязании на самой новой версии Т-72Б3. Мощность двигателя данных танков составляет 1130 л.с., за счет облегчения бронемашины, также проведенной белорусами, её эффективность возрастет.

Команда из Китая, выступающая на Тип 96Б, в этот раз будет соревноваться на машинах с несколько доработанной системой управления огнем, оптимизировавшей точность стрельбы.

Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20719.htm
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Комментарии 40

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  1. Trevis Сегодня, 07:20
    Отлично! Наконец хоть кто то Т-90 приволок!

    Мощность двигателя данных танков составляет 1130 л.с.

    Будет летать! Главное индусам его не перевернуть, как некоторые. lol
    Trevis
    1. 79807420129 Сегодня, 07:34
      Как можно заметить, данные машины прошли определенную «доработку»

      Ну да каждый как может хочет победить,но победит все равно сильнейший.
      Цитата: Trevis
      Отлично! Наконец хоть кто то Т-90 приволок!

      Вот в этом году интересней будет.
      79807420129
      1. Trevis Сегодня, 07:37
        Цитата: 79807420129
        Вот в этом году интересней будет.

        Белорусы тоже молодцы, гоночный болид привезли!
        белорусская команда намерена участвовать в состязании на самой новой версии Т-72Б3. Мощность двигателя данных танков составляет 1130 л.с.
        Trevis
        1. 79807420129 Сегодня, 07:40
          Цитата: Trevis
          Белорусы тоже молодцы, гоночный болид привезли!

          Вот и посмотрим кто кого перегоняет. good hi
          79807420129
        2. Orionvit Сегодня, 08:44
          Цитата: Trevis
          Белорусы тоже молодцы, гоночный болид привезли!

          А "шумахера" они не забыли? laughing Без "шумахера", гоночный болид, даром не надо, а с "шумахером", можно и на "Запорожце" заезд выиграть. Да и помимо водилы, в экипаже и другие спецы нужны. А то получится у любителей облегчать танки, как в известной басне, "а вы друзья как не садитесь, а в музыканты не годитесь.
          Orionvit
      2. Dmitriy69 Сегодня, 07:44
        Цитата: 79807420129
        Вот в этом году интересней будет.

        Бростите за банальность, а если завтра война!? Делать из танка багги по меньшей мере глупо. Танк должен оставаться танком даже на соревнованиях, иначе грош таким соревнованиям цена.
        Dmitriy69
        1. Trevis Сегодня, 07:49
          Цитата: Dmitriy69
          Делать из танка багги по меньшей мере глупо.

          Не написали сколько кг сбросили индусы. Центнер?
          Всего 19 стран.
          Trevis
        2. 79807420129 Сегодня, 08:10
          Цитата: Dmitriy69
          Бростите за банальность, а если завтра война!? Делать из танка багги по меньшей мере глупо.

          Прошу прощения Коллега hi За индусов не скажу,те ещё мазурики.А вот белорусы будут использовать Т-72Б3 образца 2016 года,на них ставят дизель В-92СФ(могу ошибаться,прошу понять и простить,пишу по памяти.)так что белорусы хоть завтра же в бой.С уважением hi
          79807420129
          1. Dmitriy69 Сегодня, 08:41
            Цитата: 79807420129
            А вот белорусы будут использовать Т-72Б3 образца 2016 года,на них ставят дизель В-92СФ

            В статье написали что его тоже облегчили. Хорошо если путём замены тяжелого оборудования на лёгкое, а то ведь получится как у кота Матроскина:"Чтобы продать что-нибудь ненужное нужно сначала купить что-нибудь ненужное". Сомневаюсь что на танке есть что-то заведомо ненужное.
            Dmitriy69
            1. 79807420129 Сегодня, 08:49
              Цитата: Dmitriy69
              В статье написали что его тоже облегчили. Хорошо если путём замены тяжелого оборудования на лёгкое,

              Так то да Коллега.И в новости тоже сказано:
              Цитата: Dmitriy69
              за счет облегчения бронемашины, также проведенной белорусами,

              Тоже наверное как индианцы с броней навертели. request Эх WADA на них нет. what hi
              79807420129
        3. Orionvit Сегодня, 08:48
          Цитата: Dmitriy69
          Танк должен оставаться танком даже на соревнованиях, иначе грош таким соревнованиям цена.

          Хорошая же была практика, все тянут жребий и выступают на одинаковых, "бюджетных" машинах. Тогда и мастерство экипажей было видно. А сейчас получится так, чей танк круче, тот и победил? Понятно, что и в этом смысл есть, но тогда как оценивать мастерство?
          Orionvit
          1. Dmitriy69 Сегодня, 09:22
            Цитата: Orionvit
            А сейчас получится так, чей танк круче, тот и победил? Понятно, что и в этом смысл есть, но тогда как оценивать мастерство?

            Если бы хоть так... А то ведь будут лепить гоночный болид внешне похожий на танк, и сам смысл танкового биатлона устремится к нулю. На выходе получим очередное шоу не имеющее ничего общего с армией и боеготовностью.
            Dmitriy69
      3. гурт Сегодня, 08:23
        Цитата: 79807420129
        Вот в этом году интересней будет.

        похоже начинаются гонки без гандикапа.....
        гурт
      4. Монос Сегодня, 09:23
        Цитата: 79807420129
        Ну да каждый как может хочет победить,но победит все равно сильнейший.

        Радует то, что приехали не номер отбывать, а реально хотят победить. Любой ценой. smile Пора жёсткий технический регламент вводить.
        Монос
  2. Spartanez300 Сегодня, 07:20
    Победит более умелый , наши будут выступать на Т-90М.
    Spartanez300
  3. Шурале Сегодня, 07:20
    Чую скоро "нитро" будут использовать на прямых участках ...
    Шурале
  4. Смог Сегодня, 07:20
    Нет, а почему америкосы на Абрашах не едут на биатлон. recourse Стесняются, что ли? request
    Смог
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:24
      Смог Сегодня, 07:20 Новый
      Нет, а почему америкосы на Абрашах не едут на биатлон. recourse Стесняются, что ли?

      ... у мерикатосов такие же танкисты, как и парашютисты ( см. как "отпрыгали" их парашютисты на учениях - все больницы забили покалеченными) laughing
      a.s.zzz888
      1. Смог Сегодня, 07:39
        Цитата: a.s.zzz888
        см. как "отпрыгали" их парашютисты на учениях

        Посмотрел!
        Цитата: a.s.zzz888
        все больницы забили покалеченными)

        Да ВСЕГО 12 из 500. Ихний генерал сказал, что это супер - пупер показатель.
        Я помню как их хаммеры кажись в прибалдонии "пикировали". Вот это было круто......!!!!!!!
        Не, не в прибалдонии, в Германии. В прибалдонии побоялись сбрасывать, вдруг промажут, еще в Россию улетит.
        А на 25 -й секунде ой, красиво пошла, ой, красиво.......
        Смог
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:17
          Смог
          В прибалдонии побоялись сбрасывать, вдруг промажут, еще в Россию улетит.

          ... это точно, Константин, им ведь надо чтобы площадка была не менее 100*100 км... wassat
          a.s.zzz888
      2. Ингвар 72 Сегодня, 08:26
        Цитата: a.s.zzz888
        у мерикатосов такие же танкисты, как и парашютисты

        А высадка в Португалии насмешила полмира. laughing
        Ингвар 72
        1. Ростовчанин Сегодня, 09:13
          А колёса приспустить не судьба....
          Ростовчанин
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:21
            Ростовчанин Сегодня, 09:13 ↑ Новый
            А колёса приспустить не судьба....

            ... их этому не учили, а раз не учили - ниЗЗя! laughing им надо чтобы на асфальт высаживаться, вот тогда они вояки... laughing
            a.s.zzz888
        2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:19
          А высадка в Португалии насмешила полмира.
          good
          ... потешные войска, однако laughing
          a.s.zzz888
    2. Trevis Сегодня, 07:29
      Цитата: Смог
      Стесняются, что ли?

      Не хотят в броде его утопить laughing
      Trevis
      1. Смог Сегодня, 07:32
        Цитата: Trevis
        Не хотят в броде его утопить

        А в огне брода нет!!!!!!! lol
        Смог
    3. гурт Сегодня, 08:24
      Цитата: Смог
      Нет, а почему америкосы на Абрашах не едут на биатлон. Стесняются, что ли?

      да куда им с мастодонтами,супротив наших ласточек.... soldier
      гурт
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:30
    Так скоро и до этого очередь дойдёт laughing
    Наблюдатель2014
    1. inkass_98 Сегодня, 07:36
      Есть варианты laughing :
      inkass_98
      1. inkass_98 Сегодня, 07:37
        На самом деле, индийцам можно ничего с танком не делать, они все равно его толком использовать не умеют.
        inkass_98
      2. Orionvit Сегодня, 09:31
        Есть варианты
        Так вот ты какой, северный олень. laughing Это ответ американцев на "Армату"? А вместо пухи у него тот самый "рельсолохотрон", трёхствольный? laughing
        Orionvit
  6. злой партизан Сегодня, 07:36
    Понравилось:

    good
    злой партизан
  7. Gnefredov Сегодня, 07:43
    Сняли часть защиты? Не проблема. Вводим в соревнования, этап противодействия ПТУР с хорошими бонусами за прохождение.
    Товарищи индусы! К вам нежданчик прилетел ;-)
    Gnefredov
    1. Хагалаз Сегодня, 08:15
      Со штрафным кругом по госпиталям и зачетом по последнему выписавшемуся?))
      Хагалаз
  8. Trevis Сегодня, 08:02
    Египет мог бы свой абрамс притащить. Все таки было бы интересно увидеть его на биатлоне.
    Видно не спортивные они. winked
    Trevis
  9. jetfors_84 Сегодня, 08:13
    Мне кажется организатором стоит подумать над тем что бы нивелировать скорость танка в чистом виде. Как в формуле 1 чтоб снизить скорость на трассе добавляют повороты. Так и тут. А то точно из танков сделают гоночные багги.
    jetfors_84
    1. Orionvit Сегодня, 08:55
      Скоростной участок на трассе "биатлона", не самый длинный и ответственный. На много больше баллов зарабатывают, или теряют в других упражнениях. Хотя, это как то не "спортивно", привезти облегчённый танк. Такими темпами, скоро будут выступать на жестяных (пластиковых, картонных, деревянных, нужное подчеркнуть), бутафориях. lol
      Orionvit
  10. Ив762 Сегодня, 08:17
    Это позволило облегчить машины, повысить удельную мощность и, как итог, показатели скорости.

    no
    Поправьте, если ошибаюсь, но "философия" танкового биатлона, по определению, не идентична онной F1. Должна по крайней мере быть...
    Куда ж они ... свернули-то.?.
    Ив762
  11. Горный стрелок Сегодня, 08:25
    Ну танк должен не только быстро летать, но и точно стрелять. Или танк - это гоночный болид? Конечно, из соображений безопасности стрельбы "с ходу" сильно выхолостили ( во избежание, так сказать), но танк - это прежде всего - оружие...
    Горный стрелок
  12. ВЕРЕСК Сегодня, 08:27
    Может практически?В смысле -повоспитывать? Они лучше-бы пенопласт присобачили.Редиски.
    ВЕРЕСК
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