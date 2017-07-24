Спортивная хитрость: Индия привезла Т-90С на биатлон с облегченной броней
Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », в репортаже "ВоенТВ Беларуси" были показаны индийские танки Т-90С "Бишма", доставленные в Россию для участия в "Танковом биатлоне 2017".
Как можно заметить, данные машины прошли определенную «доработку». С них снята часть динамической защиты "Контакт -5", смонтированная на башне и бортах корпуса. Это позволило облегчить машины, повысить удельную мощность и, как итог, показатели скорости.
Как было указано в репортаже, белорусская команда намерена участвовать в состязании на самой новой версии Т-72Б3. Мощность двигателя данных танков составляет 1130 л.с., за счет облегчения бронемашины, также проведенной белорусами, её эффективность возрастет.
Команда из Китая, выступающая на Тип 96Б, в этот раз будет соревноваться на машинах с несколько доработанной системой управления огнем, оптимизировавшей точность стрельбы.
Как можно заметить, данные машины прошли определенную «доработку». С них снята часть динамической защиты "Контакт -5", смонтированная на башне и бортах корпуса. Это позволило облегчить машины, повысить удельную мощность и, как итог, показатели скорости.
Как было указано в репортаже, белорусская команда намерена участвовать в состязании на самой новой версии Т-72Б3. Мощность двигателя данных танков составляет 1130 л.с., за счет облегчения бронемашины, также проведенной белорусами, её эффективность возрастет.
Команда из Китая, выступающая на Тип 96Б, в этот раз будет соревноваться на машинах с несколько доработанной системой управления огнем, оптимизировавшей точность стрельбы.
Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20719.htm
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