Учебный самолет СР-10 идет на замену чешским L-39
Как сообщает интернет-издание « Известия », военное ведомство страны, Смоленский авиационный завод и частная авиастроительная компания «Современные авиационные технологии» завершают подготовку контракта, предусматривающего поставку ВКС новейшего учебно-тренировочного самолета СР-10 . Предполагается, что отгрузка первой партии состоится до конца 2018 года.
Его приобретение минобороны откроет новую страницу российской авиации — военные впервые закупают самолет, разработанный частной компанией («Современные авиационные технологии»). Производство планируется наладить на Смоленском авиазаводе (входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение»).
СР-10 представляет собой небольшой реактивный самолет, предназначенный для первичной летной подготовки курсантов летных училищ. При весе чуть более 3 т двухместный самолет развивает скорость до 800 км/ч. Машина способна подниматься на высоту 11 тыс. м. Учитывая исключительно учебные задачи, поставленные перед самолетом, он лишен вооружения.
— пояснил руководитель авиазавода Сергей Никольский.
С его слов, установочная партия должна быть передана ВКС спустя 14 месяцев после подписания контракта.
Ожидается, что на СР-10 будут проходить обучение будущие истребители, штурмовики, разведчики и даже командиры дальних стратегических ракетоносцев Ту-160. Самолет станет промежуточным звеном в программе подготовки между легкомоторным Як-152 и более сложным Як-130.
— высказал свое мнение военный эксперт Антон Лавров.
С его слов, самолеты данного типа необходимы не только в летных военных училищах, но и в строевых частях и учебных центрах ВКС, так как они позволят пилотам поддерживать летные навыки. На текущий момент в этих целях используются чешские L-39; в ВКС и Морской авиации эксплуатируется свыше 150 машин данного типа.
Его приобретение минобороны откроет новую страницу российской авиации — военные впервые закупают самолет, разработанный частной компанией («Современные авиационные технологии»). Производство планируется наладить на Смоленском авиазаводе (входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение»).
СР-10 представляет собой небольшой реактивный самолет, предназначенный для первичной летной подготовки курсантов летных училищ. При весе чуть более 3 т двухместный самолет развивает скорость до 800 км/ч. Машина способна подниматься на высоту 11 тыс. м. Учитывая исключительно учебные задачи, поставленные перед самолетом, он лишен вооружения.
Мы ожидаем, что контракт будет подписан в ближайшие две-три недели. Сложность переговоров в том, что впервые Минобороны ведет работу с частным авиапроизводителем. Это первый случай в истории. Поэтому заключение договора требует дополнительной проработки и времени. Новая машина заменит парк устаревших чешских учебно-тренировочных самолетов L-39.
— пояснил руководитель авиазавода Сергей Никольский.
С его слов, установочная партия должна быть передана ВКС спустя 14 месяцев после подписания контракта.
Ожидается, что на СР-10 будут проходить обучение будущие истребители, штурмовики, разведчики и даже командиры дальних стратегических ракетоносцев Ту-160. Самолет станет промежуточным звеном в программе подготовки между легкомоторным Як-152 и более сложным Як-130.
На Як-152 курсанты получат первые навыки пилотирования. Взлет-посадка и выполнение несложных фигур высшего пилотажа. Но Як-152 турбовинтовой самолет. А летчикам предстоит летать на реактивных. Як-130 — это более сложная машина, на которой курсант учится пилотировать «большие» авиационные комплексы и применять оружие. На «130-м» стоят специальные системы, имитирующие полеты всех типов истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. Переходить сразу с турбовинтового на реактивный самолет сложно. Поэтому промежуточным звеном между ними станет СР-10.
— высказал свое мнение военный эксперт Антон Лавров.
С его слов, самолеты данного типа необходимы не только в летных военных училищах, но и в строевых частях и учебных центрах ВКС, так как они позволят пилотам поддерживать летные навыки. На текущий момент в этих целях используются чешские L-39; в ВКС и Морской авиации эксплуатируется свыше 150 машин данного типа.
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