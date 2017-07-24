09:33 24 июля

Учебный самолет СР-10 идет на замену чешским L-39

Как сообщает интернет-издание « Известия », военное ведомство страны, Смоленский авиационный завод и частная авиастроительная компания «Современные авиационные технологии» завершают подготовку контракта, предусматривающего поставку ВКС новейшего учебно-тренировочного самолета СР-10 . Предполагается, что отгрузка первой партии состоится до конца 2018 года.



Его приобретение минобороны откроет новую страницу российской авиации — военные впервые закупают самолет, разработанный частной компанией («Современные авиационные технологии»). Производство планируется наладить на Смоленском авиазаводе (входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение»).


СР-10 представляет собой небольшой реактивный самолет, предназначенный для первичной летной подготовки курсантов летных училищ. При весе чуть более 3 т двухместный самолет развивает скорость до 800 км/ч. Машина способна подниматься на высоту 11 тыс. м. Учитывая исключительно учебные задачи, поставленные перед самолетом, он лишен вооружения.

Мы ожидаем, что контракт будет подписан в ближайшие две-три недели. Сложность переговоров в том, что впервые Минобороны ведет работу с частным авиапроизводителем. Это первый случай в истории. Поэтому заключение договора требует дополнительной проработки и времени. Новая машина заменит парк устаревших чешских учебно-тренировочных самолетов L-39.

— пояснил руководитель авиазавода Сергей Никольский.

С его слов, установочная партия должна быть передана ВКС спустя 14 месяцев после подписания контракта.
Ожидается, что на СР-10 будут проходить обучение будущие истребители, штурмовики, разведчики и даже командиры дальних стратегических ракетоносцев Ту-160. Самолет станет промежуточным звеном в программе подготовки между легкомоторным Як-152 и более сложным Як-130.

На Як-152 курсанты получат первые навыки пилотирования. Взлет-посадка и выполнение несложных фигур высшего пилотажа. Но Як-152 турбовинтовой самолет. А летчикам предстоит летать на реактивных. Як-130 — это более сложная машина, на которой курсант учится пилотировать «большие» авиационные комплексы и применять оружие. На «130-м» стоят специальные системы, имитирующие полеты всех типов истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. Переходить сразу с турбовинтового на реактивный самолет сложно. Поэтому промежуточным звеном между ними станет СР-10.

— высказал свое мнение военный эксперт Антон Лавров.

С его слов, самолеты данного типа необходимы не только в летных военных училищах, но и в строевых частях и учебных центрах ВКС, так как они позволят пилотам поддерживать летные навыки. На текущий момент в этих целях используются чешские L-39; в ВКС и Морской авиации эксплуатируется свыше 150 машин данного типа.


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Комментарии 26

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  1. 79807420129 Сегодня, 07:48
    Его приобретение минобороны откроет новую страницу российской авиации — военные впервые закупают самолет, разработанный частной компанией

    Главное что самолет российского производства.Кормить чужого дядю не будем.
    79807420129
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:36
      hi А я , грешным делом , представил себе как пилотажная группа "Белая Русь" пересаживается с Л-39 на СР-10 . Эх , мечты-мечты ... feel
      bouncyhunter
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 07:50
    Чего-то я сомневаюсь в рациональности закупок.Управлять машиной с обратной стреловидностью-не думаю,что это лучшее.Такое крыло слишком специфичное.Может спецы меня поправят.Но я-не "ЗА".Хотя,кто меня спрашивает.Для сверзвука оно негоже.Для палубника-возможно.
    ВЕРЕСК
    1. Flinky Сегодня, 07:56
      Может быть, я ошибаюсь, но сверхзвук - это > 1230 км/ч. СР-10 столько не выжимает.
      При весе чуть более 3 т двухместный самолет развивает скорость до 800 км/ч
      Flinky
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:00
        Да я про то,что разрабатывается "стреловидник" как боевой истребитель.Про этот учебный-не знаю.Не вижу будущего такого крыла.Опыт есть.Беркут.
        ВЕРЕСК
        1. Flinky Сегодня, 08:59
          Как учебный самолёт для дозвука - очень годно (легче управлять с таким крылом), а главное, что свой.
          Flinky
      2. Black_PR Сегодня, 08:41
        Сверхзвук - это 1.0М. Скорость же приборная по высоте различается . Транс звуковой диапазон начинается с 0.85М.
        Black_PR
        1. Flinky Сегодня, 09:00
          Спасибо, кэп.
          Flinky
        2. ВЕРЕСК Сегодня, 09:02
          330м/с-скорость звука.Различается по высоте .Чем выше-тем больше.
          ВЕРЕСК
      3. inkass_98 Сегодня, 09:22
        сверхзвук - это > 1230 км/ч. СР-10 столько не выжимает.

        Про сверхзвук никто и не говорил. "Альбатрос" тоже дозвуковой, как и Як-130. Учебных сверхзвуковых у нас нет, это американцы использовали варианты Т-5 и Т-20 как учебные сверхзвуковые двухдвигательные самолеты.
        inkass_98
    2. faiver Сегодня, 08:03
      какой сверхзвук? в статье же написано 800км/ч...
      faiver
    3. Orionvit Сегодня, 08:27
      Цитата: ВЕРЕСК
      Управлять машиной с обратной стреловидностью-не думаю,что это лучшее

      Какая разница, с какой стреловидностью крыло, главное общая компоновка планера. Кстати, машина вышла красивой, значит и летать будет отлично.
      Orionvit
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 08:03
    Хорошая машина-но не для рядовых лётчиков.
    ВЕРЕСК
  4. pvv113 Сегодня, 08:12
    военные впервые закупают самолет, разработанный частной компанией

    Хоть компания и частная, зато своя
    pvv113
  5. Stas157 Сегодня, 08:19
    Был единственный, Л-39 в качестве обучения, а сей час сразу три! Як-152, СР-10, Як-130... Но, все равно, радует! Держу кулачки за прекрасную машину СР-10, выполненную полностью из композитов, очень дешевую, и в эксплуатации тоже, по сравнению с Як-130.
    Stas157
    1. Orionvit Сегодня, 08:29
      Раньше в училищах, летать начинали сразу на Л-29, и ничего, не парились. Без всяких промежуточных.
      Orionvit
      1. Black_PR Сегодня, 08:45
        У нас пара полков летала на 29-х, а другие - на 39-х. С третьего курса шли все на МиГ-21....СМ, ПФ и Р-ы.
        Black_PR
  6. Старый26 Сегодня, 08:20
    Цитата: ВЕРЕСК
    Чего-то я сомневаюсь в рациональности закупок.Управлять машиной с обратной стреловидностью-не думаю,что это лучшее.Такое крыло слишком специфичное.Может спецы меня поправят.Но я-не "ЗА".Хотя,кто меня спрашивает.Для сверзвука оно негоже.Для палубника-возможно.

    Вот и у меня такие же сомнения. Тот же "Беркут" был в управлении как говорят не самым легким самолетом, а тут самолет с обратной стреловидностью для курсантов, которые только на винтовом освоили "взлет-посадку".
    Старый26
    1. Stas157 Сегодня, 08:54
      Цитата: Старый26
      а тут самолет с обратной стреловидностью для курсантов

      Угол стреловилности очень небольшой, и нет сверхзвука. Мне думается напротив этот самолет очень легок в управлении.
      Stas157
    2. alexmach Сегодня, 08:57
      Писали, что наоборот дает лучшую управляемость на малых скоростях.
      alexmach
  7. ротмистр Сегодня, 08:22
    Даст бог может и будем летать на своих. Я не спец в авиации, но меня поражает желание наших чиновников все покупать за рубежом.
    ротмистр
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:30
      но меня поражает желание наших чиновников все покупать за рубежом. Что именно?
      ВЕРЕСК
    2. Flinky Сегодня, 09:01
      Это желание жирных откатов от производителей.
      Flinky
  8. Вздринчер Сегодня, 08:33
    Цитата: 79807420129
    Его приобретение минобороны откроет новую страницу российской авиации — военные впервые закупают самолет, разработанный частной компанией

    Главное что самолет российского производства.Кормить чужого дядю не будем.

    Думаю что двигателя на нем импортные Авионика тоже импортная Вот такой у нас самолет собственного производства laughing
    Вздринчер
    1. Stas157 Сегодня, 09:04
      Цитата: Вздринчер
      Думаю что двигателя на нем импортные

      На первых машинах украинские, а потом обещают наши, рыбинские, которые специально для индусов разработали.
      Stas157
    2. Flinky Сегодня, 09:07
      На прототипе стоит запорожский АИ-25ТСР (как и на Л-39), в серию идёт с АЛ-55. Авионика ставится под конкретного заказчика. Учите матчасть, и не вздринчайте часто, вредно для здоровья.
      Flinky
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