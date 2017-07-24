Учебный самолет СР-10 идет на замену чешским L-39

Мы ожидаем, что контракт будет подписан в ближайшие две-три недели. Сложность переговоров в том, что впервые Минобороны ведет работу с частным авиапроизводителем. Это первый случай в истории. Поэтому заключение договора требует дополнительной проработки и времени. Новая машина заменит парк устаревших чешских учебно-тренировочных самолетов L-39.

На Як-152 курсанты получат первые навыки пилотирования. Взлет-посадка и выполнение несложных фигур высшего пилотажа. Но Як-152 турбовинтовой самолет. А летчикам предстоит летать на реактивных. Як-130 — это более сложная машина, на которой курсант учится пилотировать «большие» авиационные комплексы и применять оружие. На «130-м» стоят специальные системы, имитирующие полеты всех типов истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. Переходить сразу с турбовинтового на реактивный самолет сложно. Поэтому промежуточным звеном между ними станет СР-10.