09:32 24 июля

На полях МАКС-2017 подписано контрактов на 400 млрд. руб.

Согласно информации ТАСС , министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о том, что на полях авиасалона МАКС-2017 были подписаны соглашения на общую сумму в 400 млрд. руб.

МАКС-2017 дал авиапроизводителям большой задел для работы: подписаны контракты и соглашения на поставку российской авиатехники на сумму около 400 млрд. рублей. Важно, что МАКС превращается в деловую площадку, участие в которой становится не только вопросом престижа, но и эффективным инструментом для установления партнерских отношений. За три дня были проведены переговоры по системе MatchMaking с участием преимущественно малых и средних компаний.


На площадке авиасалона присутствовало примерно 180 иностранных производителей из 35 стран мира, состоялось более 1 500 переговоров, в которых приняли участие свыше 1 000 компаний. Как указывается, наиболее крупными сделками стали твердый контракт на реализацию 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" и контракт на поставку в операционный лизинг 16 самолетов МС-21 авиакомпании Red Wings, в том числе четырех машин, оборудованных отечественными двигателями ПД-14.




Международный салон МАКС-2017 проходил в подмосковном городе Жуковский с 18 по 23 июля. За это время его посетили более 452 тыс. человек.


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Комментарии 29

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  1. 210окв Сегодня, 07:53
    Санкции в "действии".И слава Богу.
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 08:19
      В деревянных рублях сумма огромная, а в зеленых - 650 миллионов. Нам Украина в пять раз больше должна за евробонды. bully Все никак высудить не можем.
      сибиралт
      1. ИмПерц Сегодня, 08:31
        Цитата: сибиралт
        В деревянных рублях сумма огромная, а в зеленых - 650 миллионов.

        Хоть так)))
        По идее, согласно стратегии региональной бензоколонки, раздираемой на клочья санкциями, вообще не должно быть никаких контрактов и соглашений...
        ИмПерц
      2. nadezhiva Сегодня, 08:32
        400 млрд : 58.93 = 6.79 млрд. С сегодняшним официальным курсом как-то так.
        nadezhiva
        1. сибиралт Сегодня, 08:38
          Все верно. Ошибся на порядок. Но и это не сравнимо с саудовскими 300 миллиардами про контракту закупки оружия у Америки.
          сибиралт
          1. maxim947 Сегодня, 08:42
            И не на 300, а на 110 млрд.))))
            maxim947
          2. Ken71 Сегодня, 09:03
            Для МАКС нормально. Там всегда в таких пределах.
            Ken71
      3. Tusv Сегодня, 09:29
        Цитата: сибиралт
        а в зеленых - 650 миллионов

        Где то вы нолик забыли прибавить 40 разделить на 6 ни как 0,65 не получиться
        Tusv
  2. Чёрный Полковник Сегодня, 07:54
    Автор неадекватен - в заголовке написал "контрактов на 400 млрд рублей", а в тексте "соглашений на 400 млрд рублей." Видимо, не отличает контракт от соглашения.
    Чёрный Полковник
    1. Stas157 Сегодня, 08:07
      Цитата: Чёрный Полковник
      Автор неадекватен

      Да и не только автор, но и тот кто печатает подобные ляпы. Ладно бы случайно, а то ведь регулярно. Такие издания раньше называли просто - желтая пресса.
      Stas157
    2. 79807420129 Сегодня, 08:15
      Цитата: Чёрный Полковник
      а в тексте "соглашений на 400 млрд рублей."

      Коллега,если быть более точным,в статье сказано:
      подписаны контракты и соглашения на поставку российской авиатехники на сумму около 400 млрд. рублей.

      И контракты и соглашения на общую сумму 400 лярдов. hi
      79807420129
    3. сибиралт Сегодня, 08:23
      Контракт - на русский переводится как договор, который заключается на основании соглашения между сторонами. В чем тут противоречие? request Если договариваешься сам с собой, то это будет просто "акт" без "контр". laughing
      сибиралт
      1. nadezhiva Сегодня, 08:37
        Контракт нельзя отменить без наступления последствий (штрафов, пени и пр.). Гипотетически, конечно, можно, "по соглашению сторон", но детали подобных "соглашений сторон" освещать не принято. Порой они бывают равноценны штрафам, но всё равно заключаются, когда одной из сторон очень сильно надо сохранить лицо.
        nadezhiva
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 07:54
    А мне пару рублей?За моральную поддержку отечественного "авиапрома"? wassat
    ВЕРЕСК
    1. злой партизан Сегодня, 08:16
      Цитата: ВЕРЕСК
      А мне пару рублей?За моральную поддержку отечественного "авиапрома"?

      Легко. Даже больше. Держи:
      злой партизан
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:18
        Пасиба!Хоть на пиво надыбал! drinks
        ВЕРЕСК
        1. ИмПерц Сегодня, 08:32
          Цитата: ВЕРЕСК
          Пасиба!Хоть на пиво надыбал!

          Какое у вас дешёвое пиво!
          ИмПерц
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:34
            Дык добавил чуть.Чешское,пенное,тёмное-завидуйте!
            ВЕРЕСК
            1. ИмПерц Сегодня, 08:50
              Цитата: ВЕРЕСК
              завидуйте!

              Приходится, а что делать...
              А так как ещё и ЗОЖ, то буду почки напрягать посредством арбуза hi
              ИмПерц
  4. Беляш Сегодня, 08:32
    сумма гигантская а скока это в долларах
    Беляш
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:36
      2700.В ценах 1967 года.
      ВЕРЕСК
      1. Беляш Сегодня, 08:37
        Спасибо. А почему 67 года?
        Беляш
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:42
          Ценность монеты определяется её годом выпуска и количеством. .Данный вброс-это просто парень прикололся.Не обращяйте внимания.Это-просто шутка.Учитесь шутить.Вам не помешает!С уважением- hi
          ВЕРЕСК
          1. Беляш Сегодня, 08:50
            Понятно весёлые ребята hi
            Беляш
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:06
              Мы такие! drinks Пиво-водка,БЕЛЯШ- drinks
              ВЕРЕСК
          2. Андрей из Челябинска Сегодня, 09:01
            "Меняю белую мелочь, на красную сволочь"
            Корнет Оболенский
            Андрей из Челябинска
  5. ССИ Сегодня, 08:50
    Для всех не "уря"- ничего прорывного подписано НЕ БЫЛО. Заключены "соглашения о подписании", плюс "ТВЕРДЫЕ КОНТРАКТЫ"(ССДж ничем не напоминает).
    ССИ
  6. Alexey-74 Сегодня, 08:59
    Потихоньку продавливаем рынок вопреки санкциям.
    Alexey-74
  7. Стирбьорн Сегодня, 09:24
    Никаких экспортных контрактов не было заключено, все внутри страны, собственно для которых проведение салонов особо и не нужно. То что Аэрофлот заключит контракт еще на 20 ССДж было ясно и без всякого МАКС
    Стирбьорн
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