На полях МАКС-2017 подписано контрактов на 400 млрд. руб.

МАКС-2017 дал авиапроизводителям большой задел для работы: подписаны контракты и соглашения на поставку российской авиатехники на сумму около 400 млрд. рублей. Важно, что МАКС превращается в деловую площадку, участие в которой становится не только вопросом престижа, но и эффективным инструментом для установления партнерских отношений. За три дня были проведены переговоры по системе MatchMaking с участием преимущественно малых и средних компаний.



Согласно информации ТАСС , министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о том, что на полях авиасалона МАКС-2017 были подписаны соглашения на общую сумму в 400 млрд. руб.На площадке авиасалона присутствовало примерно 180 иностранных производителей из 35 стран мира, состоялось более 1 500 переговоров, в которых приняли участие свыше 1 000 компаний. Как указывается, наиболее крупными сделками стали твердый контракт на реализацию 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" и контракт на поставку в операционный лизинг 16 самолетов МС-21 авиакомпании Red Wings, в том числе четырех машин, оборудованных отечественными двигателями ПД-14.Международный салон МАКС-2017 проходил в подмосковном городе Жуковский с 18 по 23 июля. За это время его посетили более 452 тыс. человек.