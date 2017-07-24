Американские республиканцы стали пособниками «кровожадного» Путина
Случилось невероятное: число «пособников» Путина среди американских республиканцев выросло. По этому поводу бьёт тревогу аналитик Джеймс Кирчик. Американские политики «морально разложились» и поклоняются «кровожадному негодяю» из Кремля, делает вывод публицист.
Джеймс Кирчик (James Kirchick), автор статьи в немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» , с гневом обрушился на республиканцев. Напомним, Кирчик — американский журналист и член «Внешнеполитической инициативы» (Вашингтон).
Раньше республиканцы не баловали своим вниманием Владимира Путина: число его «поклонников» среди консерваторов было ничтожно. Зато теперь к Кремлю позитивно относится примерно половина (!) республиканцев, заявляет автор материала. А как же вмешательство в выборы? Господь с вами, некоторые уже заявляют, что вмешательство сделало выборы в США… более прозрачными!
Всё это стало возможным лишь потому тому, что политическая элита в США «разложилась морально и интеллектуально», уверен аналитик. Политику ныне населяют одни «мошенники и приспособленцы». Этим-то и воспользовались русские.
Дж. Кирчик вместе с прочими деятелями, по-видимому, никак не ожидал, что Республиканская партия, которая в своё время направляла силы на развал СССР, вдруг сделается «пособником» геополитического врага Белого дома номер один — Путина.
Четырьмя годами прежде «фаны» Путина попадались лишь на краю политического поля США. С Путиным заигрывали фигуры типа П. Бьюкенена, разные чудаковатые личности из Института Р. Пола, а ещё те, кому не нравились голубые с их свадьбами.
Это время кануло в Лету. Сейчас, по данным опросов, 49% республиканцев видят в Российской Федерации союзника США! 32 процента респондентов оценивают Путина положительно! Т. Карлсон, известный ведущий на канале «Fox News», использует телепередачу для высмеивания темы «русского вмешательства», а критиков Путина объявляет «разжигателями войны». Русской пропагандой занимаются не одни обозреватели и телеведущие. Американские интеллектуалы тоже встали на сторону Кремля и ведут публично разговоры об «унижении и ограблении» России!
По мнению автора, русские разведчики вычислили соответствующие настроения в США и поняли: это следует использовать. Манипуляция сознанием принесла плоды: в политической среде США остались лишь мошенники и приспособленцы, управляющие издательствами, империями СМИ, сайтами и телеканалами. Кирчик сокрушается: «Большая часть республиканцев сегодня абсолютно не испытывает стыда перед следующим фактом: Трамп — фаворит кровожадного негодяя Владимира Путина».
Пыл Кирчика, добавим, пропадает втуне. К чему так горячиться и использовать лексику в лучших традициях холодной войны времён мистера Рейгана, коли республиканцы и демократы в сенате активно продвигают новые санкции против России, а Трамп намеревается вытеснить Россию из Сирии? В конце концов, респонденты из опроса — отнюдь не политическая элита США, и эти посторонние люди ничего не решают в Вашингтоне. А те, кто решает, не спешат взять Москву в союзницы.
Главный поклонник Путина с цветочками. Фото: DPA
Джеймс Кирчик (James Kirchick), автор статьи в немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» , с гневом обрушился на республиканцев. Напомним, Кирчик — американский журналист и член «Внешнеполитической инициативы» (Вашингтон).
Раньше республиканцы не баловали своим вниманием Владимира Путина: число его «поклонников» среди консерваторов было ничтожно. Зато теперь к Кремлю позитивно относится примерно половина (!) республиканцев, заявляет автор материала. А как же вмешательство в выборы? Господь с вами, некоторые уже заявляют, что вмешательство сделало выборы в США… более прозрачными!
Всё это стало возможным лишь потому тому, что политическая элита в США «разложилась морально и интеллектуально», уверен аналитик. Политику ныне населяют одни «мошенники и приспособленцы». Этим-то и воспользовались русские.
Дж. Кирчик вместе с прочими деятелями, по-видимому, никак не ожидал, что Республиканская партия, которая в своё время направляла силы на развал СССР, вдруг сделается «пособником» геополитического врага Белого дома номер один — Путина.
Четырьмя годами прежде «фаны» Путина попадались лишь на краю политического поля США. С Путиным заигрывали фигуры типа П. Бьюкенена, разные чудаковатые личности из Института Р. Пола, а ещё те, кому не нравились голубые с их свадьбами.
Это время кануло в Лету. Сейчас, по данным опросов, 49% республиканцев видят в Российской Федерации союзника США! 32 процента респондентов оценивают Путина положительно! Т. Карлсон, известный ведущий на канале «Fox News», использует телепередачу для высмеивания темы «русского вмешательства», а критиков Путина объявляет «разжигателями войны». Русской пропагандой занимаются не одни обозреватели и телеведущие. Американские интеллектуалы тоже встали на сторону Кремля и ведут публично разговоры об «унижении и ограблении» России!
По мнению автора, русские разведчики вычислили соответствующие настроения в США и поняли: это следует использовать. Манипуляция сознанием принесла плоды: в политической среде США остались лишь мошенники и приспособленцы, управляющие издательствами, империями СМИ, сайтами и телеканалами. Кирчик сокрушается: «Большая часть республиканцев сегодня абсолютно не испытывает стыда перед следующим фактом: Трамп — фаворит кровожадного негодяя Владимира Путина».
Пыл Кирчика, добавим, пропадает втуне. К чему так горячиться и использовать лексику в лучших традициях холодной войны времён мистера Рейгана, коли республиканцы и демократы в сенате активно продвигают новые санкции против России, а Трамп намеревается вытеснить Россию из Сирии? В конце концов, респонденты из опроса — отнюдь не политическая элита США, и эти посторонние люди ничего не решают в Вашингтоне. А те, кто решает, не спешат взять Москву в союзницы.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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