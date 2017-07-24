09:33 24 июля

Американские республиканцы стали пособниками «кровожадного» Путина

Случилось невероятное: число «пособников» Путина среди американских республиканцев выросло. По этому поводу бьёт тревогу аналитик Джеймс Кирчик. Американские политики «морально разложились» и поклоняются «кровожадному негодяю» из Кремля, делает вывод публицист.

Американские республиканцы стали пособниками «кровожадного» Путина

Главный поклонник Путина с цветочками. Фото: DPA


Джеймс Кирчик (James Kirchick), автор статьи в немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» , с гневом обрушился на республиканцев. Напомним, Кирчик — американский журналист и член «Внешнеполитической инициативы» (Вашингтон).


Раньше республиканцы не баловали своим вниманием Владимира Путина: число его «поклонников» среди консерваторов было ничтожно. Зато теперь к Кремлю позитивно относится примерно половина (!) республиканцев, заявляет автор материала. А как же вмешательство в выборы? Господь с вами, некоторые уже заявляют, что вмешательство сделало выборы в США… более прозрачными!

Всё это стало возможным лишь потому тому, что политическая элита в США «разложилась морально и интеллектуально», уверен аналитик. Политику ныне населяют одни «мошенники и приспособленцы». Этим-то и воспользовались русские.

Дж. Кирчик вместе с прочими деятелями, по-видимому, никак не ожидал, что Республиканская партия, которая в своё время направляла силы на развал СССР, вдруг сделается «пособником» геополитического врага Белого дома номер один — Путина.

Четырьмя годами прежде «фаны» Путина попадались лишь на краю политического поля США. С Путиным заигрывали фигуры типа П. Бьюкенена, разные чудаковатые личности из Института Р. Пола, а ещё те, кому не нравились голубые с их свадьбами.

Это время кануло в Лету. Сейчас, по данным опросов, 49% республиканцев видят в Российской Федерации союзника США! 32 процента респондентов оценивают Путина положительно! Т. Карлсон, известный ведущий на канале «Fox News», использует телепередачу для высмеивания темы «русского вмешательства», а критиков Путина объявляет «разжигателями войны». Русской пропагандой занимаются не одни обозреватели и телеведущие. Американские интеллектуалы тоже встали на сторону Кремля и ведут публично разговоры об «унижении и ограблении» России!

По мнению автора, русские разведчики вычислили соответствующие настроения в США и поняли: это следует использовать. Манипуляция сознанием принесла плоды: в политической среде США остались лишь мошенники и приспособленцы, управляющие издательствами, империями СМИ, сайтами и телеканалами. Кирчик сокрушается: «Большая часть республиканцев сегодня абсолютно не испытывает стыда перед следующим фактом: Трамп — фаворит кровожадного негодяя Владимира Путина».

Пыл Кирчика, добавим, пропадает втуне. К чему так горячиться и использовать лексику в лучших традициях холодной войны времён мистера Рейгана, коли республиканцы и демократы в сенате активно продвигают новые санкции против России, а Трамп намеревается вытеснить Россию из Сирии? В конце концов, респонденты из опроса — отнюдь не политическая элита США, и эти посторонние люди ничего не решают в Вашингтоне. А те, кто решает, не спешат взять Москву в союзницы.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. istealth Сегодня, 07:51
    Ахааха, как смешно. Кровожадно все немогу laughing
    istealth
    1. василий50 Сегодня, 08:03
      Даже в заголовке просто так, походя, про *кровожадность* Путина. При том что в прошлом веке американцы развязали войн против суверенных стран больше чем гитлеровцы или японцы, даже больше чем англичане. Уже в этом столетии счёт войн и убитых идёт на миллионы. Мусульманские террористы, при всей кровожадности, уступают американцам и в количестве жертв и в грабежах стран. Тем более становится известным что именно США являются *отцами-основателями* большинства мусульманских террористических группировок.
      василий50
    2. сибиралт Сегодня, 08:12
      Вчера на "вечере с Соловьевым" прозвучало любопытное предложение, как подложить свинью американским дипломатам в России. Элементарно выставить счет за "бесплатную" кремлевскую елку для их детей. Вот и получится, что дипломаты получают подачки (взятки борзыми щенками) от Кремля, а следовательно, вся их российская дипмиссия - агенты Путина. Трудно представить, какой может разразиться скандал в американском сенате. belay
      сибиралт
      1. stalkerwalker Сегодня, 08:46
        Цитата: сибиралт
        Вчера на "вечере с Соловьевым" прозвучало любопытное предложение

        Там были более простые решения - типа позвонить в Белый хаус, ГосДеп, Пентагон, ЦРУ-ФБР-АНБ, и услышав ответ, сказать, что ошиблись номером. Этого будет более чем достаточно, что бы в чиновнике, ответившего на звонок, заподозрили "агента Кремля"... laughing
        stalkerwalker
  2. 210окв Сегодня, 07:51
    Я не знаю какие они "пособники",но то что они головой ударились серьезно-это точно!
    210окв
    1. pvv113 Сегодня, 08:18
      В США действует жесткое требование - пока головой не шарахнулся, в политику идти не имеешь права. Вон Маккейн - доударялся до рака мозгов wink
      pvv113
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:31
        Джентльмены , приветствую ! hi У них без справки из дурки в политике делать нечего . И учитывая этот факт , сразу становятся понятны бредовые идеи и параноидальные страхи перед Россией . lol
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 08:36
          Паша , доброго времени! hi , уже надоели они со своей паранойей , пора массово самоуничтожаться.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:38
            Доброго дня , Витя ! hi Пора уже их политикам устроить массовый вылет из окон небоскрёбов с воплями "Русские идут !" . laughing
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 08:51
              Угу , и маслом намазать все подоконники , что бы для сомневающихся не было проблем.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 08:57
                Тоже правильно - не придётся выставлять у каждого окна "вежливого человека" , помогающего пенделем сомневающимся сделать единственно верный выбор . lol
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 09:06
                  А если серьезно , им самим не смешно нести эту чушь ? сегодня информация распространяется быстрее мысли , что они хотят скрыть и от кого?
                  cniza
        2. pvv113 Сегодня, 09:18
          Доброй недели, Паша!
          Вот и на Украине справка из диспансера стала проходным билетом в Верховную Раду wink
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:27
            Так ведь каков учитель - таков и ученик . Правда , в данном случае ученик переплюнул учителя по всем статьям . yes
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 09:30
              В аду встретятся и на соседних сковородках будут опытом делиться am
              pvv113
  3. Морм Сегодня, 07:53
    Ну что тут сказать- выродились США
    Морм
  4. ИмПерц Сегодня, 07:59
    Ну что в этом плохого? Растёт и растёт число сторонников!
    Вот и Маккейн, после курса химиотерапии и частичной лоботомии, возможно станет сторонником и последователем темнейшего...
    Цирк, короче говоря)))
    Но это позабавило:
    А как же вмешательство в выборы? Господь с вами, некоторые уже заявляют, что вмешательство сделало выборы в США… более прозрачными!
    ИмПерц
    1. Подрезчик Сегодня, 08:16
      Ну вот, значит не все так плохо! Вмешательство в выборы...помогло дальнейшему развитию американской демократии! laughing Сброд со всего мира...
      Подрезчик
      1. ИмПерц Сегодня, 08:22
        Цитата: Подрезчик
        Вмешательство в выборы...помогло дальнейшему развитию американской демократии!

        А они сопротивляются, чудаки!
        Надо расслабиться и получать удовольствие love
        ИмПерц
        1. cniza Сегодня, 08:39
          Цитата: Подрезчик
          Ну вот, значит не все так плохо! Вмешательство в выборы...помогло дальнейшему развитию американской демократии! laughing Сброд со всего мира...


          Александр hi приветствую , что они посеяли то и будут пожинать ...
          cniza
          1. Подрезчик Сегодня, 08:49
            Виктор, доброго дня! hi Вы россияне молодцы, во как продвигаете им демократию! Скоро 100% республиканцев и демократов будут считать Путина другом! wink laughing
            Подрезчик
            1. cniza Сегодня, 08:53
              Вся эта камарилья приведет их в дурку и мы этому будем рады.
              cniza
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 08:24
    Сейчас, по данным опросов, 49% республиканцев видят в Российской Федерации союзника США! А у остальных окошко недалеко? feel
    ВЕРЕСК
  6. mikh-korsakov Сегодня, 08:25
    Все это буря в стакане. Какое нам дело до взаимоотношений между нашими врагами и до их высказываний. Ничего дельного они про Россию все равно не скажут. Зачем приводить цитаты, оскорбляющие Путина, как кто к нему не относится, но он сейчас президент РФ. Удивляют наши политики. Они сейчас стали всем рассказывать, что новые санкции нанесут вред России и ЕС, что нужно проявить какую-то мудрость и стратегическое терпение и не отвечать обнаглевшему от безнаказанности хулигану. Но они забывают о том, что безнаказанность порождает желание нагадить еще. Я не хочу слушать СМИ, потому что будет очень обидно слушать заявления наших властей о том, что у них возникла глубокая озабоченность, что санкции еще никогда не достигали своей цели (ложь, достигнут!), что они чему-то там не поспособствуют, но в конце заявят, что санкции не наш выбор и мы хотим равноправных отношений, как будто их об отношениях кто-то просит. А в кругу украинских шакалов поднимется победный вой и требования "ищщо санкций". На самом деле ИМХО мы можем очень серьезно ответить на санкции, при том как ни странно в экономической сфере, учитывая нервозность валютного рынка, мы вполне можем обрушить доллар. Но наши власти этого не хотят.
    mikh-korsakov
  7. Николай Фёдоров Сегодня, 08:43
    Одни агенты Путина обвиняют других агентов Путина и при этом публикуют свои статьи в сми, принадлежащих также агентам Путина. За всем этим безобразием наблюдают правоохранительные органы США, которые сами являются поголовно (нет, на 83%) открытыми (публичными) агентами Путина. Оставшиеся 69% являются тайными поклонниками Путина. И всего лишь оставшиеся 5% остаются верными американскому образу жизни и говорят "нет" кровожадному Путину.
    P.S. Если кто-то усомнится в правдивости подсчёта процентов агентов Путина, пусть обращается в ЦРУ. Там вам скажут, что у них есть доказательства всего этого, но вам не скажут, т.к. это засекречено. bully
    Николай Фёдоров
Картина дня