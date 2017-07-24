Конгрессмены заподозрили Москву в противодействии добычи сланцевой нефти

Это неправда. Мы никак не связаны с Россией и эффективно боремся за сохранение окружающей среды более 45 лет. Это не более чем попытка увести в сторону от широко освещаемой в СМИ темы о связях кампании Трампа с Россией и вмешательства в выборы.

Конгрессмены-республиканцы призвали министра финансов США Стивена Мнучина провести расследование возможного финансирования Россией борцов за окружающую среду, которые выступают против разработок сланцевой нефти и применяемой при этом технологии гидроразрыва пласта (фракинг), передает РИА Новости сообщение издания Politico.«В конце июня глава комитета по науке палаты представителей Ламар Смит и конгрессмен Рэнди Вебер попросили, чтобы Мнучин выяснил, обеспечивает ли Кремль деньгами кампании "зеленых" против технологии фракинга. Теперь их инициатива нашла поддержку в широких рядах республиканцев, несмотря на очевидную абсурдность этих заявлений», – пишет издание.Автор напоминает, что именно эта технология позволила американцам догнать Россию в добыче газа. По его словам, «слухи о том, что Москва финансирует кампании "зеленых", ходят уже не первый год». Такого мнения придерживаются не только законодатели, но и некоторые члены администрации США.Министерства финансов и энергетики оставил предложение Смита без комментариев. Сами «зеленые, эти обвинения с негодованием отвергли. Так, представитель группы «The League of Conservation Voters» Дэвид Уиллетт, (он упомянут в письме политика), заявил: