09:34 24 июля

Конгрессмены заподозрили Москву в противодействии добычи сланцевой нефти

Конгрессмены-республиканцы призвали министра финансов США Стивена Мнучина провести расследование возможного финансирования Россией борцов за окружающую среду, которые выступают против разработок сланцевой нефти и применяемой при этом технологии гидроразрыва пласта (фракинг), передает РИА Новости сообщение издания Politico.

Конгрессмены заподозрили Москву в противодействии добычи сланцевой нефти


«В конце июня глава комитета по науке палаты представителей Ламар Смит и конгрессмен Рэнди Вебер попросили, чтобы Мнучин выяснил, обеспечивает ли Кремль деньгами кампании "зеленых" против технологии фракинга. Теперь их инициатива нашла поддержку в широких рядах республиканцев, несмотря на очевидную абсурдность этих заявлений», – пишет издание.


Автор напоминает, что именно эта технология позволила американцам догнать Россию в добыче газа. По его словам, «слухи о том, что Москва финансирует кампании "зеленых", ходят уже не первый год». Такого мнения придерживаются не только законодатели, но и некоторые члены администрации США.

Министерства финансов и энергетики оставил предложение Смита без комментариев. Сами «зеленые, эти обвинения с негодованием отвергли. Так, представитель группы «The League of Conservation Voters» Дэвид Уиллетт, (он упомянут в письме политика), заявил:

Это неправда. Мы никак не связаны с Россией и эффективно боремся за сохранение окружающей среды более 45 лет. Это не более чем попытка увести в сторону от широко освещаемой в СМИ темы о связях кампании Трампа с Россией и вмешательства в выборы.

Использованы фотографии: AP Photo / Brennan Linsley
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Комментарии 11

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  1. cniza Сегодня, 09:20
    Да , теперь начнут всех давить под видом "агентов" России.
    cniza
    1. Подрезчик Сегодня, 09:26
      А даже если и так? Джентльмены, ваша любимая фраза: "Ничего личного, только бизнес!" Кушаем то, что приготовили другим! laughing
      Подрезчик
      1. Подрезчик Сегодня, 09:29
        Виктор, извини дорогой, мой коммент не тебе, а джентльменам из конгресса... hi
        Подрезчик
      2. vch Сегодня, 09:30
        Что удивляемся, господа американцы? Бьем вас вашими же методами! Не забыли еще атаку нашей нефтяной платформы? Получите ответку.
        vch
  2. Беляш Сегодня, 09:21
    Когда нефть с газом кончатся что потом делать?
    Беляш
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:27
      Беляш Сегодня, 09:21 Новый
      Когда нефть с газом кончатся что потом делать?

      ... начнут с ветром бороться... laughing
      a.s.zzz888
      1. роман66 Сегодня, 09:32
        и с течением рек, и с приливами, и даже! с вращением Земли
        роман66
  3. ИмПерц Сегодня, 09:21
    Да добывайте газ из сланцев, добывайте...
    На Украине потом чернозём скупите, перевезёте и будет счастье!
    Так и вижу ВВП, бегающего от скважины к скважине и спиливающего болты....
    ИмПерц
  4. 3officer Сегодня, 09:28
    Русские хакеры,теперь пророссийские экологи belay -короче ждем новых санкций с 25
    3officer
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 09:29
    .... ну всё, конец сланцу мерикатосовскому, сами же его и задавят, трудяги неугомонные... им надо просто идейки подкидывать, а их СМИ уж продолжат дело ДО КОНЦА... laughing
    a.s.zzz888
  6. Астория Сегодня, 09:33
    Я уже запутался, кто только не финансирует Зеленых wink
    Астория
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