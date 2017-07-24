Донецкие хроники неделю 08-14 июля от военкора «Маг»

Сгоревший дом после обстрела на Привокзальном Донецка.

Захарченко объявил о создании Малороссии

Анализ нарушений режима прекращения огня

Эта неделя запомнилась, как яркими новостями – идеей о создании Малороссии на территории бывшей Украины, так и трагическими событиями, а именно обострение на участке фронта Красногоровка - Старомихайловка, начавшееся в конце прошлой недели.Много было информ вбросов о наступлении ВС ДНР и о потери украинских позиций. Одни информагентства писали о захвате первой линии обороны, вторые писали о захвате блок поста, третьи пишут, что ВСУ отступили на 5 км и теперь не смогут вести обстрел Донецка. Как будто мы освободили Красногоровку, из которой этот огонь велся и ведется по сей день.Почему все прошло тихо в СМИ и нет репортажей с линии фронта, как это было ранее в Аэропорту в январь 2015, Дебальцево февраль 2015, Марьинка июль 2015, южный фронт зима 2016, ЯБП зима февраль 2016, снова южный фронта весна-лето 2016, Светлодарская дуга декабрь 2016, ЯБП январь 2017, южный фронт июнь 2017 и вот Красногоровка июнь 2017?Все эти даты мы хорошо помним. Начинались сильные арт обстрелы, ВСУ начинало наступать взводом-ротой при поддержке нескольких единиц техники, наши заслоны завязывали бой и вызвав поддержку, отходили. Десятки убитых, сотни раненых с обеих сторон. Понятное дело у ВСУ, как наступающей стороны на подготовленные наши позиции потери были больше. Далее на 2-3 день пускали СМИ, которые делали яркие репортажи.В этот раз, не было никаких наступлений, как со стороны ВСУ и тем более с нашей. Также как и не было разведок боем. ВС ДНР нет смысла нарушать минские договоренности.А что же произошло? А были сильные обстрелы жилых кварталов Старомихайловки и Куйбышевского района.В ночь с четверга на пятницу с 13 на 14 июля ВСУ открыли минометный обстрел Старомихайловки. Подчеркиваю, не наших позиций, а именно жилых домов. Два дома были повреждены. Один мирный житель ранен. Утром был репортаж корреспондента ВГТРК Александра Сладкова.- В ночь с пятницы на субботу с 14 на 15 июля обстрел повторился, но уже более сильный, работала артиллерия.- В субботу вечером 15 июля снова был арт обстрел.- В воскресенье вечером 16 июля снова обстрелы и снова разрушены дома в Старомихайловки.- Утром был репортаж о происшедшем пресс-службы НМ ДНР.- В ночь с понедельника на вторник 17 на 18 июля очень сильные обстрелы в Старомихайловке погиб один мирный житель и ранено еще двое, в Куйбышевском районе ранен еще один мирный житель.- Во вторник 18 июля на том участке фронта было тихо.- А вот в среду 19 июля, четверг 20 июля и до пятницы 21 июля каждый вечер и ночь Петровский район, Старомихайловка Кировского района и куйбышевский район подвергался сильным минометным и арт ударам. Каждый день были раненые мирные жители, а также разрушены жилые дома и инфраструктура.Скорее всего, с 19 на 20 июля, был отдан приказ подавить имеющимися средствами минометные и арт батареи ВСУ, которые вот уже неделю убивают мирных граждан и военных Республики. На следующий день украинские СМИ запестрили новостями, что ВС ДНР атаковали их позиции и даже, отбили там что то. Сообщали о многих погибших военнослужащих ВСУ и так далее. Хотя по информации украинских СМИ приводилась цифра 9 военнослужащих, причем в районе Красногоровки только погибло 4.Заметьте в районе Светлодарской дуге в декабре 2016, у них погибло 80 солдат и более 200 ранено, но в украинских СМИ был молчок. Такая же ситуация произошла при обострении на ЯБП в январе 2017, там также было много погибших примерно около 60 военнослужащих и около 120 было ранено и также было тихо.А тут 9 погибло, причем на всем 450 км фронте и такое внимание.Все эти вбросы, о якобы наступлении ВС ДНР на руку Киеву, для обоснования продолжения войны и новых кредитов.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.Утром было и до обеда было тихо.15:30 в районе ФТП было найдено самодельное взрывное устройство, оно обезврежено путем подрыва.19:50 в районе Золотое (ЛНР) позиционный бой с применением к/к пулеметов, ВОГов.20:50 западные и северные пригороды Донецка десять минут подвергались сильному арт обстрелу.20:50 западные и северные пригороды Горловки стрелково-минометные бои.21:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП арт обстрелы усилились.21:40 в районе Еленовки и Докучаевска позиционные бои с применением минометов, осколки долетают до жилмассива.22:00 Донецк и пригороды под обстрелом мин и снарядов.23:30 на южном фронте из района Ломакино ВСУ ведут арт обстрел наших позиций. Работаю несколько САУ «Гвоздика».23:30 западные и северные пригороды Донецка, а также район Аэропорта и ЯБП продолжает страдать от сильных минометных и арт обстрелов.Наша разведка продолжает фиксировать увеличение количества личного состава и техники на линии фронта. Так, в районах населенных пунктов:- Мариуполь (16 км от фронта) отмечено сосредоточение одиннадцати танков;- Орловка (12 км от фронта) отмечено прибытие до 100 человек личного состава и пяти единиц САУ «Гвоздика»;- Ласточкино (8 км от фронта) отмечено прибытие до 150 человек личного состава «Правого Сектора» (запрещенного в российской федерации) и трех танков;- из района Доброполье в район Красноармейска отмечено перемещение пятидесяти единиц военной техники, двенадцать из которых РСЗО «Град»;- Красная Гора (27 км от фронта) отмечено прибытие восьми танков;- Красногоровка (3 км от фронта) отмечено прибытие и пяти танков;- Очеретино (17 км от фронта) прибыло двенадцать 152-мм пушек «Гиацинт-Б».Выполняя свой долг по защите Республики, один военнослужащий ВС ДНР получил ранение.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 57 раз.На Донецком направлении противник по пятнадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам применил 24 артиллерийских снарядов калибром 122-мм и 5 калибром 152-мм, а также сделал 16 танковых выстрелов, 70 мин калибром 82-мм и 75 мин калибром 120-мм.15 июля, по приказу командира 55-й оабр военного преступника Брусова, противник вел стрельбу из артиллерии калибром 122-мм и 152-мм по территории ДНР с позиций, размещенных в жилых кварталах Красногоровки. Целью данных действий украинских преступников являлось провоцирование открытия ответного огня ВС ДНР, в то время, когда в городе проходили мероприятия посвященные Дню металлурга.На Мариупольском направлении противник осуществил обстрел шести населенных пунктов и прилегающих к ним районов, в ходе которых он применил 23 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 25 мин калибром 82-мм и 120-мм.00:00 на Светлодарской дуге в районе Калиновка идет арт дуэль.00:00 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов 82-мм.00:05 севернее Горловки в районе Зайцево бой с применением минометов 82-мм.00:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжают работать минометы и артиллерия ВСУ.01:00 на Светлодарской дуге бой с применением минометов. Минометы работают по высоткам, занятым ВС ДНР.01:00 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов 82-мм.04:00 в районе Аэропорта артиллерийский обстрел наших позиций. 05:00 в районе Калиново (ЛНР) минометный обстрел наших позиций.06:30 на южном фронте со стороны поселка Сартана арт обстрел наших позиций.До обеда было затишье.14:00 в районе ЯБП короткие перестрелки с применением мин 82-мм.22:10 Светлодарская дуга обстрел наших позиций минами 120-мм.22:50 Петровский район Донецка и Старомихайловка под обстрелом мин 120-мм.22:55 на южном фронте позиционные бои с применением минометов 82-мм и 120-мм. 23:10 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов 82-мм. 23:20 в районе Зайцево бой с применением минометов и БМП.Выполняя свой долг по защите Республики, один военнослужащий ВС ДНР погиб.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 30 раз.На Донецком направлении противник по девяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам применил 24 артиллерийских снарядов калибром 122-мм и 5 калибром 152-мм, а также 16 танковых снарядов, 70 мин калибром 82-мм и 75 мин калибром 120-мм.В результате минометного обстрела со стороны ВСУ разрушен дом в н.п. Старомихайловка Кировский район Донецка по улице Днепропетровская 32.На Горловском направлении по районам трем населенных пунктов противник активно применял гранатометы и стрелковое оружие.На Мариупольском направлении противник осуществил обстрел пяти населенных пунктов и прилегающих к ним районов, в ходе которых он применил 41 артиллерийский снаряд калибром 122-мм, 35 мин калибром 82-мм и 120-мм.00:40 на западных и северных пригородах Донецка, а также на линии фронта Аэропорт – ЯБП идут бои с применением минометов, артиллерии и танков.Утром и в обед было тихо.17:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались сильные бои и минометные и арт обстрелы.19:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП два часа продолжаются бои с применением минометов 82-мм и 120-мм и артиллерии.21:50 Старомихайловка и северные пригороды Донецка четыре часа под арт обстрелом, есть пострадавшие.23:05 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП практически без перерывов арт обстрелы.В результате обстрелов жилых кварталов Старомихайловки Кировского района Донецка, погибла Антонова Елена Николаевна 1963 г.р. (по ул. Комсомольская, д. 15), ранение получили Первушкин Александр Александрович 1964 г.р. (по ул. Днепропетровская д. 16.), Марутченко Николай Иванович 1947 г.р. (по ул. Дальневосточная д. 7). В Куйбышевском районе Донецка, ранение получила Чичуй Нина Федеровна, 1949 г.р. (по ул. Руставели 32).Выполняя свой долг по защите Республики, один военнослужащий ВС ДНР получил тяжелое ранение.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 41 раз.На Донецком направлении противник по четырнадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам применил 103 мины калибром 82-мм и 100 мин калибром 120-мм.На Горловском направлении по районам трем населенных пунктов противник применил 8 мин калибром 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие.На Мариупольском направлении противник осуществил обстрел трех населенных пунктов. Наиболее активно обстреливалось Безыменное, где противник выпустил 8 мин калибром 82-мм и 120-мм, кроме того, применялись гранатометы и стрелковое оружие.Утром и до вечера было тихо.15:00 западнее Горловки в районе ш. Южная бой с применением минометов.18:50 на западных и северных пригородах Донецка начались позиционные бои с применением минометов.18:55 западнее Горловки продолжается бой. Севернее Горловки в районе Зайцево начался бой с применением техники.22:30 на севере Горловки продолжается бой с применением к/к пулеметов, АГС, минометов и техники.23:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начинаются вечерние бои и минометные обстрелы, тоже самое в районе Старомихайловки.За прошедшие сутки при защите Республики один военнослужащий ВС ДНР погиб.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 41 раз.На Донецком направлении противник по тринадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам применил 5 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 23 мин калибром 82-мм и 37 мины калибром 120-мм.В результате обстрела со стороны ВСУ в Александровке Петровского района Донецка по улице Челюскинцев д.5 полностью разрушен жилой дом, на Челюскинцев д.10 повреждена крыша дома и разрушены хозяйственные постройки во дворе.На Горловском и Мариупольском направлениях противник активно применял гранатометы и стрелковое оружие по шести населенным пунктам и прилегающим к ним районам.Утром было затишье.15:00 Красногоровка – Старомихайловка минометные и арт дуэли, также работает танк.19:40 Петровский район Донецка в течение всего дня одиночные минометные и арт прилеты. Так сказать беспокоящий огонь.22:40 с украинских позиций в Красногоровке работает артиллерия по нашим позициям.23:15 Красногоровка – Старомихайловка весь день и вечер идут танковые и арт дуэли.В результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка получили раненияМиланов Александр Михайлович 1977г.р., Толмачева Татьяна Федоровна 1954 г.р., Залада Николай Александрович 1938 г.р.За прошедшие сутки при защите Республики один военнослужащий ВС ДНР погиб.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 30 раз.На Донецком направлении противник по одиннадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам применил три артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 12 танковых снарядов, 25 мин калибром 82-мм и 45 мин калибром 120-мм.Кроме того, получили разрушения домостроения:ул. Зелёный Гай д. 57, 95 и 97 – возгорание частных нежилых домов;ул. Марка Озерного д. 27 - поврежден газопровод.ул. Бакинских Комиссаров 30А - прямое попадание, дом разрушен, во дворе не разорвавшаяся мина;ул. Днепропетровская 12 - повреждены стены дома, окна, крыша;ул. Партизанское 97 - прямое попадание в дом.г. Докучаевск, ул. Владимира Крепкого – частично разрушен магазин.На Горловском и Мариупольском направлениях противник активно применял гранатометы и стрелковое оружие по шести населенным пунктам и прилегающим к ним районам.02:00 в районе Красногоровка работает украинская реактивная и тяж артиллерия.04:00 Старомихайловка наши позиции под обстрелом минометов и артиллерии, в том числе реактивной. Прилетело пол пакета РС «Град».Утром и днем было затишье.17:50 Петровский район Донецка под обстрелом АГС.Украинские силовики во время инспекции первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга на западе Донецка открыли огонь по поселку Трудовские. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре поконтролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Около 17:50 зафиксирован обстрел поселка Трудовские. Огонь велся с позиций ВСУ в районе оккупированной Киевом Марьинки из автоматических гранатометов», — сказал собеседник агентства.19:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались сильные бои с применением минометов, чуть позже подключилась артиллерия.20:00 Старомихайловка снова под минометным обстрелом.20:15 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП работает сильно артиллерия.21:40 в районе ЯБП и окрестностей продолжается бой с применением минометов.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 49 раз.По территории Республики противник выпустил 7 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 192 мины калибром 82-мм и 120-мм.Утром было относительно тихо.14:35 с позиций 72-й омбр в районе Верхнеторецкого была выпущена одна 120-мм мина по району насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода Васильевки, где осуществлял работу патруль СММ ОБСЕ. Кроме того, ВСУ предпринимали попытки перехвата БПЛА, запущенного патрулем ОБСЕ.19:50 Петровский район Донецка одиночный обстрел 122-мм снарядом.21:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением минометов.21:35 Петровский район Донецка позиционные бои.22:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои с применением АГС, СПГ-9, ЗУ (непонятно по позициям или по БЛА) и минометов 82-мм и 120-мм.За прошедшие сутки потери среди военнослужащих ВС ДНР составили: один погибший.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 45 раз.На Донецком направлении противник по шестнадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам применил 30 артиллерийских артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 6 танковых снарядов, 48 мин калибром 82-мм и 20 мин калибром 120-мм.В результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка:ул. Лукьяненко д. 18 – поврежден газопровод;ул. Мамина Сибиряка д. 56 – произошло возгорание частного дома.Кроме того, в н.п. Старомихайловка ул. Черногорская д. 50 – возгорание и полное разрушение частного дома.На Горловском и Мариупольском направлениях противник активно применял гранатометы и стрелковое оружие по четырем населенным пунктам и прилегающим к ним районам.в результате обстрелов со стороны ВСУ одна мирная жительница погибла и шесть получили ранения, также восемь защитников Республики погибло, пять получили ранения.Всего противник обстрелял нас 298 раз, и применил по территории Республики 1092 артиллерийских, танковых снарядов и мин.Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы тридцати четырех населённых пунктов Республики, в девяти из них повреждено и разрушено двадцать одно домостроение. Также в ходе артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ были повреждены трансформаторные подстанции, в результате чего населенные пункты: Ленинское, Дзержинское, Коминтерново, Новая Таврия и Заиченко остались без света.Больше всего от обстрелов пострадали Петровский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также пункты: Александровка, Трудовские, Ясиноватая, Докучаевск и Ленинское.Всем терпения и здоровья!