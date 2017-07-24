Американские СМИ: РФ не желает быть в роли догоняющего в сфере оружия с искусственным интеллектом

В этом направлении работы ведутся, это очень серьёзная область, где требуются фундаментальные исследования. На сегодняшний момент определённые успехи есть, но до конкретики мы ещё поработаем несколько лет,

Невозможно сделать ракетоносец невидимым для радаров и сверхзвуковым одновременно, поэтому преимущество отдано малозаметности. ПАК ДА будет нести ракеты с искусственным интеллектом и дальностью полёта до семи тысяч километров. Анализируя воздушную и радиолокационную обстановку, ракета сама будет решать, в каком направлении, на какой высоте и скорости ей лететь,