14:27 24 июля

Американские СМИ: РФ не желает быть в роли догоняющего в сфере оружия с искусственным интеллектом

В России идет активная разработка вооружений, которые будут способны использовать искусственный интеллект для выбора цели и обхода оборонительных систем, пишет The Washington Times со ссылкой на гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова. Статью приводит канал RT .

Американские СМИ: РФ не желает быть в роли догоняющего в сфере оружия с искусственным интеллектом


В этом направлении работы ведутся, это очень серьёзная область, где требуются фундаментальные исследования. На сегодняшний момент определённые успехи есть, но до конкретики мы ещё поработаем несколько лет,
цитирует газета Обносова.


Ранее главком ВКС Виктор Бондарев заявлял о том, что ракетами с искусственным интеллектом будут оснащен находящийся на стадии разработки российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА.

Невозможно сделать ракетоносец невидимым для радаров и сверхзвуковым одновременно, поэтому преимущество отдано малозаметности. ПАК ДА будет нести ракеты с искусственным интеллектом и дальностью полёта до семи тысяч километров. Анализируя воздушную и радиолокационную обстановку, ракета сама будет решать, в каком направлении, на какой высоте и скорости ей лететь,
сказал Бондарев.

Газета отмечает, что не так давно в Пентагоне подтвердили успешное испытание первого «роя» микробеспилотников, которые будут обладать на поле боя автономными возможностями. И, конечно же, Россия «не желает оказаться в положении догоняющего в сфере технологий искусственного интеллекта», заключает автор публикации.

Использованы фотографии: Reuters
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 24

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  1. Андрей К Сегодня, 10:42
    ...РФ не желает быть в роли догоняющего в сфере оружия с искусственным интеллектом...

    С какого перепуга РФ должна кого-то догонять или от кого-то убегать...
    Россия идёт своим путём, обеспечивая собственные ВС высококачественным вооружением good
    Андрей К
    1. dauria Сегодня, 11:14
      С какого перепуга РФ должна кого-то догонять


      Тут всё просто. С 1981 года с момента создания IBM PC и до сей поры существуют стандартные точки ( например 10 и 13 прерывания ) . Некоторые мертвые рудименты, некоторые живы. И во всех новых системах стараются их сохранить по возможности с максимальной совместимостью. Иначе - отказ от прежних наработок и с нуля , с низкого
      уровня всё делать. А это немыслимо по трудозатратам. Чем-то напоминает биологию - от лягушек до человека естественным отбором программ на тех же нейронах , с сохранением части рефлексов , протоколов ,"прошивок" получается разум- загружаемая "программа" на врожденную , отобранную эволюцией прошивку "железа".
      Американцы успели стать первыми в программировании систем. Это тоже из биологии - триггерный эффект. Побеждает не лучший , а первый . Второму не остаётся ресурсов.
      И нам при всём желании придётся топать следом.
      dauria
    2. Монос Сегодня, 13:15
      Вооружение с искусственным интеллектом это хорошо! Пусть уж лучше искусственные интеллекты друг с другом воюют.
      Монос
  2. san4es Сегодня, 10:45
    Россия «не желает оказаться в положении догоняющего в сфере технологий искусственного интеллекта», заключает автор публикации.

    request ...Чё сморозил?..
    san4es
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:51
      Привет , Саня ! hi Этот пень матрасный выдаёт желание видеть Россию в роли догоняющего за нежелание России таковой оказаться . Попахивает попыткой спровоцировать новую гонку вооружений .
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 11:00
        yes ...Здаров Паш!...Да-не, они отстали (по-времени 12 ч разница fellow )..."Вашингтон таймс" у них ведь... wassat
        san4es
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:06
          Так ведь матрасам свойственно выдавать желаемое за действительное . Пусть считают , что мы их догоняем . wink
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 11:25
            Привет Паш hi не разглашай военную тайну, пусть считают, а потом будет нежданчик laughing
            pjastolov
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:31
              Привет , Володя hi Понял , молчу ... soldier
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 12:54
                Пусть дуются дальше , а мы будем делать своё дело...
                cniza
      2. Александр Абдрахманов Сегодня, 12:18
        Америка не когда от гонки не отказывалась , они только нам мозги сушат . Они видят Российское превосходство в оружии , сразу в истерики бьются . Нам начинают указывать , что мы должны иметь , а чего нельзя . Начинают нам условия выставлять , чтобы ослабить нас , да еще из под своего полосатого одеяла нам угрожать.
        Александр Абдрахманов
  3. Беляш Сегодня, 10:52
    Лучше уровнем жизни мериться, а не оружием.
    Беляш
    1. К-50 Сегодня, 11:02
      Цитата: Беляш
      Лучше уровнем жизни мериться, а не оружием.

      Так ведь не дают жить так, чтобы оружие не нужно было. Вся Россия в окружении военных баз наших "заклятых друзей", вот и приходится вооружаться. request
      К-50
      1. Беляш Сегодня, 11:03
        Это плохо.(
        Беляш
    2. Александр Абдрахманов Сегодня, 12:34
      Оружием обязательно нужно мериться , иначе у тебя все заберут , не будет у тебя не того не другого . У кого его нету , сразу рабами делаются . Они уже не самостоятельные , что прикажут то и будешь делать . Американцы создают оружие , для торговли , качество их не очень волнует . Кто у них под колпаком , всех заставят купить , кто не согласен петлю на шее стянут. Будут с голоду помирать , а американские погремушки возьмешь .
      Александр Абдрахманов
  4. К-50 Сегодня, 11:01
    В Пентагоне подтвердили успешное испытание первого «роя» микробеспилотников

    В маленьком изделии очень сложно обеспечить защиту от электромагнитного оружия. если обеспечить подрыв такого боеприпаса, то все они выпадут в осадок. В прямом смысле слова. И то что их РОЙ, ровным счётом ничего не значит. request fellow
    К-50
  5. g1washntwn Сегодня, 11:03
    не так давно в Пентагоне подтвердили успешное испытание первого «роя» микробеспилотников

    Ну, как обычно. Что ковровые бомбежки, что Томагавки, что беспилотники, смысл "изобретения" - голимое шапкозакидательство. Напечатал на принтере "стомильонов" дронов и разом запустил, озаботившись только тем, чтобы не сталкивались друг с другом. Зато потом можно важно заявить, что примитивный скрипт из игры про червяка, которому нужно избегать столкновения со своим хвостом, есть ни что иное, как супер-пупер-искусственный интеллект.
    g1washntwn
  6. Tusv Сегодня, 11:03
    Газета отмечает, что не так давно в Пентагоне подтвердили успешное испытание первого «роя» микробеспилотников, которые будут обладать на поле боя автономными возможностями.

    "Рои" микробеспилотников это конечно хорошо. Но стаи Гранитов и Ониксов уже давно есть у Нас. И кто кого догоняет в искусственном интелекте
    Tusv
  7. Беляш Сегодня, 11:09
    Я извиняюсь что не по теме, но только что прочитал новость
    Агеев заявил, что в России убили обмененного на Савченко много болтавшего Александрова
    http://9tv.co.il/news/2017/07/24/245804.html
    Беляш
  8. Mavrikiy Сегодня, 11:10
    Фото озадачило. Такой снарядик в пушку самолета? И не жалко?
    А понимаю-понимаю. Снаряды используются как катки, но все же надо инструкцию написать по ТБ.
    Mavrikiy
    1. den3080 Сегодня, 11:24
      фото плохое, неправдивое.
      вот если бы человек шёл в рваном ватнике, шапке ушанке с торчащими в разные стороны ухами и нёс на плече ТМ-35, то было бы fellow
      все западные сми перепостили бы
      den3080
    2. Tusv Сегодня, 11:52
      Цитата: Mavrikiy
      Фото озадачило. Такой снарядик в пушку самолета? И не жалко?

      Так то это НАР С-8 КОМ Жуткая вещь для супостата
      Tusv
  9. kolkulon Сегодня, 11:39
    Фото-экономика России настолько разорвана в клочья,что з/п выдают ракетами.
    kolkulon
  10. Александр Абдрахманов Сегодня, 12:07
    Не надо не за кем гнаться , спешка до хорошего не доведет , можно много дров наломать . Спешка нужна , если только для ловли мух . Тише едешь дальше будишь . Американцы создали дроны , а они знают как они поведут если против них применить РЭБ . Может они как град , все к земле полетят . Останутся как бесполезные игрушки . Россия правильным путем идет , создает оружие , и одно временно создает такое , чтобы можно было аналогичное уничтожать , а для противника должно быть не уязвимое .
    Александр Абдрахманов
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