Американские СМИ: РФ не желает быть в роли догоняющего в сфере оружия с искусственным интеллектом
В России идет активная разработка вооружений, которые будут способны использовать искусственный интеллект для выбора цели и обхода оборонительных систем, пишет The Washington Times со ссылкой на гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова. Статью приводит канал RT .
Ранее главком ВКС Виктор Бондарев заявлял о том, что ракетами с искусственным интеллектом будут оснащен находящийся на стадии разработки российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА.
Газета отмечает, что не так давно в Пентагоне подтвердили успешное испытание первого «роя» микробеспилотников, которые будут обладать на поле боя автономными возможностями. И, конечно же, Россия «не желает оказаться в положении догоняющего в сфере технологий искусственного интеллекта», заключает автор публикации.
В этом направлении работы ведутся, это очень серьёзная область, где требуются фундаментальные исследования. На сегодняшний момент определённые успехи есть, но до конкретики мы ещё поработаем несколько лет,цитирует газета Обносова.
Ранее главком ВКС Виктор Бондарев заявлял о том, что ракетами с искусственным интеллектом будут оснащен находящийся на стадии разработки российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА.
Невозможно сделать ракетоносец невидимым для радаров и сверхзвуковым одновременно, поэтому преимущество отдано малозаметности. ПАК ДА будет нести ракеты с искусственным интеллектом и дальностью полёта до семи тысяч километров. Анализируя воздушную и радиолокационную обстановку, ракета сама будет решать, в каком направлении, на какой высоте и скорости ей лететь,сказал Бондарев.
Газета отмечает, что не так давно в Пентагоне подтвердили успешное испытание первого «роя» микробеспилотников, которые будут обладать на поле боя автономными возможностями. И, конечно же, Россия «не желает оказаться в положении догоняющего в сфере технологий искусственного интеллекта», заключает автор публикации.
Использованы фотографии: Reuters
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