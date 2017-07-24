К 2020 году в Центральной России появится новый полигон для ВДВ
Новый военный полигон для ВДВ будет построен в Центральном Федеральном округе к 2020 году, передает Интерфакс-АВН сообщение Минобороны РФ.
Отмечается, что в этот же период времени «на территории существующих полигонов учебных военных заведений ВДВ в Рязанской и Омской областях будут созданы еще два новых участка, оснащенных новейшими тренажерами и современным полигонным оборудованием».
«Ввод в эксплуатацию новых полигонных объектов обеспечит качественное выполнение плана подготовки Воздушно-десантных войск, в разы увеличит возможности полевой учебно-материальной базы по проведению различного рода тактических учений и обеспечит возрастающие потребности войск в обучении и подготовке личного состава к освоению новых специальностей», – говорится в релизе.
В пресс-службе добавили, что «в настоящее время в состав полевой учебно-материальной базы ВДВ входят 15 полигонов, в том числе один полигон центрального подчинения "Струги Красные", расположенный на территории Псковской области».
До конца 2020 года в интересах боевой подготовки Воздушно-десантных войск на территории одного из субъектов Центрального Федерального округа планируется построить новый военный полигон,сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в этот же период времени «на территории существующих полигонов учебных военных заведений ВДВ в Рязанской и Омской областях будут созданы еще два новых участка, оснащенных новейшими тренажерами и современным полигонным оборудованием».
«Ввод в эксплуатацию новых полигонных объектов обеспечит качественное выполнение плана подготовки Воздушно-десантных войск, в разы увеличит возможности полевой учебно-материальной базы по проведению различного рода тактических учений и обеспечит возрастающие потребности войск в обучении и подготовке личного состава к освоению новых специальностей», – говорится в релизе.
В пресс-службе добавили, что «в настоящее время в состав полевой учебно-материальной базы ВДВ входят 15 полигонов, в том числе один полигон центрального подчинения "Струги Красные", расположенный на территории Псковской области».
Использованы фотографии: РИА Новости, Виталий Аньков
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