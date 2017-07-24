14:27 24 июля

К 2020 году в Центральной России появится новый полигон для ВДВ

Новый военный полигон для ВДВ будет построен в Центральном Федеральном округе к 2020 году, передает Интерфакс-АВН сообщение Минобороны РФ.

К 2020 году в Центральной России появится новый полигон для ВДВ


До конца 2020 года в интересах боевой подготовки Воздушно-десантных войск на территории одного из субъектов Центрального Федерального округа планируется построить новый военный полигон,
сообщили в пресс-службе ведомства.


Отмечается, что в этот же период времени «на территории существующих полигонов учебных военных заведений ВДВ в Рязанской и Омской областях будут созданы еще два новых участка, оснащенных новейшими тренажерами и современным полигонным оборудованием».

«Ввод в эксплуатацию новых полигонных объектов обеспечит качественное выполнение плана подготовки Воздушно-десантных войск, в разы увеличит возможности полевой учебно-материальной базы по проведению различного рода тактических учений и обеспечит возрастающие потребности войск в обучении и подготовке личного состава к освоению новых специальностей», – говорится в релизе.

В пресс-службе добавили, что «в настоящее время в состав полевой учебно-материальной базы ВДВ входят 15 полигонов, в том числе один полигон центрального подчинения "Струги Красные", расположенный на территории Псковской области».

Использованы фотографии: РИА Новости, Виталий Аньков
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Комментарии 6

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 12:59
    2020...Почему всё обещают именно к этому году,кто знает?
    Алексей7777777
    1. НасРать Сегодня, 13:06
      предусмотрена программа перевооружения армии РФ до 2020года. проще говоря -планы были до 2020г.
      НасРать
  2. Холуай Сегодня, 13:01
    В таком количестве ВДВ как таковые уже давным давно не нужны! Вспомогательные же войска! Может хватит деньги проматывать?
    Холуай
    1. НасРать Сегодня, 13:07
      Одно сплошное ВДВ! Так и назовём- армия ВДВ!!!
      НасРать
      1. Холуай Сегодня, 13:14
        Мне порой кажется что в МО сидят полные неадекваты...Вместо того что бы укреплять Мотострелков они чёрт знает чем занимаются! А уж изъятие из состава Сухопутных войск ДШБ это нечто!
        Холуай
  3. Гардамир Сегодня, 13:54
    Кстати эти обещания, к такому то году похожи на предвыборную компанию. Типа выберите нас и мы вам сделаем хорошо.
    Гардамир
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