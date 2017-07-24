К 2020 году в Центральной России появится новый полигон для ВДВ

До конца 2020 года в интересах боевой подготовки Воздушно-десантных войск на территории одного из субъектов Центрального Федерального округа планируется построить новый военный полигон,

Новый военный полигон для ВДВ будет построен в Центральном Федеральном округе к 2020 году, передает Интерфакс-АВН сообщение Минобороны РФ.сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что в этот же период времени «на территории существующих полигонов учебных военных заведений ВДВ в Рязанской и Омской областях будут созданы еще два новых участка, оснащенных новейшими тренажерами и современным полигонным оборудованием».«Ввод в эксплуатацию новых полигонных объектов обеспечит качественное выполнение плана подготовки Воздушно-десантных войск, в разы увеличит возможности полевой учебно-материальной базы по проведению различного рода тактических учений и обеспечит возрастающие потребности войск в обучении и подготовке личного состава к освоению новых специальностей», – говорится в релизе.В пресс-службе добавили, что «в настоящее время в состав полевой учебно-материальной базы ВДВ входят 15 полигонов, в том числе один полигон центрального подчинения "Струги Красные", расположенный на территории Псковской области».