Генштаб Украины заявил о размещении Россией трех «ударных» дивизий на границе
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в последнее время Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, которые предназначены для ведения быстрых наступательных действий. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины в фейсбуке передает украинское издание 112ua
"Это третья (пункт постоянной дислокации – Валуйки), 144-я (Смоленск) и 150-я (Новочеркасск) мотострелковые дивизии. Еще раз обращаюсь к символике – очень символично избрание российским руководством именно этих соединений для развертывания на постоянной основе возле восточных границ Украины. Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, которая поступает для их комплектования, свидетельствует о том, что эти российские дивизии являются, по своей сути, ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий", – заявил Муженко.
Как сообщала ранее газета "Коммерсант", российское Минобороны завершило подбор кадров в руководящий состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Военные говорят, что соединение будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности на юго-западном стратегическом направлении, прежде всего — на границе с Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об усилении группировки войск у границ Украины, заявил, что Россия может менять конфигурацию вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным, а за более детальной информацией посоветовал обратиться в Минобороны.
"Это третья (пункт постоянной дислокации – Валуйки), 144-я (Смоленск) и 150-я (Новочеркасск) мотострелковые дивизии. Еще раз обращаюсь к символике – очень символично избрание российским руководством именно этих соединений для развертывания на постоянной основе возле восточных границ Украины. Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, которая поступает для их комплектования, свидетельствует о том, что эти российские дивизии являются, по своей сути, ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий", – заявил Муженко.
Как сообщала ранее газета "Коммерсант", российское Минобороны завершило подбор кадров в руководящий состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Военные говорят, что соединение будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности на юго-западном стратегическом направлении, прежде всего — на границе с Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об усилении группировки войск у границ Украины, заявил, что Россия может менять конфигурацию вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным, а за более детальной информацией посоветовал обратиться в Минобороны.
Использованы фотографии: http://sprotyv.info/
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