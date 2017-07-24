14:27 24 июля

Генштаб Украины заявил о размещении Россией трех «ударных» дивизий на границе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в последнее время Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, которые предназначены для ведения быстрых наступательных действий. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины в фейсбуке передает украинское издание 112ua

Генштаб Украины заявил о размещении Россией трех «ударных» дивизий на границе


"Это третья (пункт постоянной дислокации – Валуйки), 144-я (Смоленск) и 150-я (Новочеркасск) мотострелковые дивизии. Еще раз обращаюсь к символике – очень символично избрание российским руководством именно этих соединений для развертывания на постоянной основе возле восточных границ Украины. Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, которая поступает для их комплектования, свидетельствует о том, что эти российские дивизии являются, по своей сути, ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий", – заявил Муженко.


Как сообщала ранее газета "Коммерсант", российское Минобороны завершило подбор кадров в руководящий состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Военные говорят, что соединение будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности на юго-западном стратегическом направлении, прежде всего — на границе с Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об усилении группировки войск у границ Украины, заявил, что Россия может менять конфигурацию вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным, а за более детальной информацией посоветовал обратиться в Минобороны.

Использованы фотографии: http://sprotyv.info/
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Комментарии 11

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  1. Прогрессор Сегодня, 14:16
    Приятная новость -). Имхо, в свете новых санкций, нам надо признавать ДНР/ЛНР, так сказать оправдать оказанное санкциями доверие. И быть во всё оружие готовыми к объявлению войны Украиной РФ.
    Прогрессор
    1. Logall Сегодня, 14:19
      Цитата: Прогрессор
      И быть во всё оружие готовыми к объявлению войны Украиной РФ.

      Украина объявит войну РФ? Вы в каком измерении живёте? Они не настолько глупы. Через две недели их бы всех судили. Они это понимают. Объявление войны развяжет России руки.
      Если честно, то мне этого хочется...
      Logall
      1. oleg-gr Сегодня, 14:21
        Можно пожелать Муженке готовиться в третьей мировой. Необходимое количество памперсов еще не закупил. Судя по выражению лица.
        oleg-gr
    2. Zibelew Сегодня, 14:20
      Переживает Муженко. Помнит 2014 год. Запись датирована 26 августа 2014 года.

      Zibelew
    3. Подрезчик Сегодня, 14:21
      Ваше какое дело, где дислоцируются и кем (чем) комплектуются на своей территории? Вы свой выбор сделали, обнимайтесь с гей-инструкторами из НАТО, а они прикрывают свои вероятные направления!
      Подрезчик
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:27
        ну дайте клоуну потешиться,своих дивизий уже нет ,так хоть чужие посчитать))у них даже адмиралов больше,чем кораблей боевых))
        Ратник с пулеметом
  2. Алексей7777777 Сегодня, 14:17
    А откуда их взять-то,дивизии?Вы же всех положили-от морпехов балтийских до бурятских водолазов конных?Один кремлёвский полк и остался-Путина охранять...
    Алексей7777777
  3. soroKING Сегодня, 14:18
    чего бояться самой боеспособной армии Европы? fellow
    soroKING
    1. Прогрессор Сегодня, 14:23
      Я бы боялся санкций США против РФ, если бы было понятно, что в ответ РФ признает ДНР/ЛНР -)
      Прогрессор
  4. ЦУС-ВВС Сегодня, 14:22
    наша земля куда хотим туда и ставим laughing soldier
    ЦУС-ВВС
  5. Tusv Сегодня, 14:24
    Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, которая поступает для их комплектования, свидетельствует о том, что эти российские дивизии являются, по своей сути, ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий

    А вот такие Мы коварные. Ну не хотим Мы на прогрессивные Азовцы перевооружаться
    Tusv
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