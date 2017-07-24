18:41 24 июля

На юге Афганистана при авиаударе ВВС США погибли восемь мирных жителей

Очередную бомбардировку мирных жителей провели самолеты коалиции во главе с США в Афганистане. Жертвами авиаудара самолетов коалиции по позициям "Исламского государства"* в провинции Нангархар на юге Афганистана стали не менее восьми мирных жителей, шесть пострадали, сообщила пресс-служба губернатора провинции, передает РИА Новости .

На юге Афганистана при авиаударе ВВС США погибли восемь мирных жителей



Бомбардировка, которую провели иностранные силы в регионе Хаска Мина, привела к гибели восьми мирных жителей, включая женщину, и ранению шести женщин и детей
— говорится в заявлении пресс-службы губернатора.


По предположению администрации, удар нанесла авиация США в ответ на обстрел террористов, который они вели, находясь среди мирного населения. При авиаударе были уничтожены 25 террористов ИГ*, включая трех местных главарей, еще 15 были ранены.

Исламское государство* - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://3gpnews.ru/
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Комментарии 11

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  1. Teberii Сегодня, 14:45
    Что поделаешь ,промахнулся,Акелла.
    Teberii
    1. pjastolov Сегодня, 14:58
      Значит где то спрятался Шерхан laughing
      pjastolov
      1. Джедай Сегодня, 15:49
        Шакал Табаки постарался. wink
        Джедай
        1. pjastolov Сегодня, 15:55
          Ну то что нашакалили, то да laughing
          pjastolov
          1. Джедай Сегодня, 15:59
            Так ведь иначе не умеют.
            Джедай
  2. oleg-gr Сегодня, 14:45
    Как всегда. Замочили, но не тех.
    oleg-gr
  3. злой партизан Сегодня, 14:51
    "Допустимые потери" - не более того...
    злой партизан
  4. DEZINTO Сегодня, 15:02
    Да блин! Опять? Они нарочно что-ли это делают?
    DEZINTO
    1. Ныробский Сегодня, 15:07
      Цитата: DEZINTO
      Да блин! Опять? Они нарочно что-ли это делают?

      Да нет, как всегда случайно.......Просто у них пилоты косоглазые.
      Ныробский
      1. DEZINTO Сегодня, 16:21
        Просто у них пилоты косоглазые.


        И диспетчеры такие - же.



        Потом удивляются - чего это Америку не любят в восточных странах?
        Действительно? Высокоточные же на высокоточном и высокоточным погоняет....оружие у них.

        DEZINTO
  5. Govorun Сегодня, 15:45
    Ничего нового...понять и простить...обычные издержки "демократии"...
    Govorun
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