На юге Афганистана при авиаударе ВВС США погибли восемь мирных жителей
Очередную бомбардировку мирных жителей провели самолеты коалиции во главе с США в Афганистане. Жертвами авиаудара самолетов коалиции по позициям "Исламского государства"* в провинции Нангархар на юге Афганистана стали не менее восьми мирных жителей, шесть пострадали, сообщила пресс-служба губернатора провинции, передает РИА Новости .
По предположению администрации, удар нанесла авиация США в ответ на обстрел террористов, который они вели, находясь среди мирного населения. При авиаударе были уничтожены 25 террористов ИГ*, включая трех местных главарей, еще 15 были ранены.
Исламское государство* - террористическая группировка, запрещенная в России
Бомбардировка, которую провели иностранные силы в регионе Хаска Мина, привела к гибели восьми мирных жителей, включая женщину, и ранению шести женщин и детей— говорится в заявлении пресс-службы губернатора.
По предположению администрации, удар нанесла авиация США в ответ на обстрел террористов, который они вели, находясь среди мирного населения. При авиаударе были уничтожены 25 террористов ИГ*, включая трех местных главарей, еще 15 были ранены.
Исламское государство* - террористическая группировка, запрещенная в России
Использованы фотографии: http://3gpnews.ru/
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