18:40 24 июля

Британские подводники пожаловались премьеру, что не могут скачивать фильмы для взрослых

Два военнослужащих Королевских ВМС пожаловались премьеру Терезе Мэй, что во время походов не могут скачать порнофильмы из интернета, сообщает РИА Новости со ссылкой на Times.

Британские подводники пожаловались премьеру, что не могут скачивать фильмы для взрослых


По данным газеты, этот случай произошел во время приема для членов ЛГБТ-сообщества в саду резиденции британского премьера на Даунинг-стрит в Лондоне. Разговор услышали другие посетители мероприятия.


Сначала моряки рассказали Мэй о низкой скорости интернета на подлодках и попросили ее исправить ситуацию. Премьер согласилась. Она заверила военных, что это проблема решаема.

Поблагодарив главу правительства, один из собеседников решил более подробно рассказать, для чего морякам это нужно.

Проблема в том, что мы не можем скачивать порно, и нам приходится загружать его на жесткий диск заранее,
сообщил он.

Морячок, очевидно, зашел слишком далеко, отмечает газета, так как после его рассказа Мэй быстро свернула беседу. К чему приведет жалоба военнослужащих, пока неясно.

Использованы фотографии: https://www.zarubejom.ru
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Комментарии 63

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  1. kolkulon Сегодня, 15:13
    Фото зачёт.Англы пусть на него фапают.
    kolkulon
    1. maxim947 Сегодня, 15:15
      Интересно это от этого вопроса Мэй так перекосило? )))
      maxim947
      1. oleg-gr Сегодня, 15:16
        Бедные и несчастные. Порнухи в походе не хватает.
        oleg-gr
        1. cniza Сегодня, 15:26
          Если это не фейк , ну тогда это уже плинтус...
          cniza
          1. Джедай Сегодня, 15:46
            Вот ведь какие привередливые британские морячки-подводнички : раньше просто журналов с клубничкой хватало для рукоблудия, а теперь им высокоскоростной интернет подавай! Зажрались...
            Джедай
            1. cniza Сегодня, 15:55
              Видимо не вдохновляет. lol
              cniza
              1. Джедай Сегодня, 16:04
                Видимо, Вы правы. Я же говорю - зажрались. yes
                Джедай
                1. cniza Сегодня, 16:08
                  Полета фантазии не дают картинки , в отличии от кино , да и напрягаться меньше.
                  cniza
            2. NordOst16 Сегодня, 16:44
              А ещё чуть раньше вообще такой профессии не было. Если можно лучше, то почему бы и не сделать
              NordOst16
          2. Mavrikiy Сегодня, 16:20
            Цитата: cniza
            Если это не фейк , ну тогда это уже плинтус...

            Ничего подобного. Предела потребностям и их удовлетворению нет. На Вьетнамской в бой не шли без персикового мороженного..... А теперь без парнушки на боевой пост не встают. А завтра.... Извините, моя фантазия в будущих потребностях защитников демократии просто глючит.
            Mavrikiy
          3. Комментарий был удален.
        2. Чёрный Сегодня, 15:39
          Каждой британской подлодке по украинской гастрбайтерше с ленинградки !!! laughing
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 16:38
            Не то требуется :
            По данным газеты, этот случай произошел во время приема для членов ЛГБТ-сообщества в саду резиденции британского премьера на Даунинг-стрит в Лондоне.
            cniza
        3. Комментарий был удален.
      2. Pulya Сегодня, 15:55
        Интересно это от этого вопроса Мэй так перекосило? )))

        Нет laughing это она, своим правым кулачком, оказывает "помощь" бедному "моряку wassat
        Pulya
      3. Orionvit Сегодня, 17:03
        Цитата: maxim947
        Интересно это от этого вопроса Мэй так перекосило?

        Перекашивает их только при упоминании о России. Ко всему остальному они уже давно привыкли. Даже к
        приема для членов ЛГБТ-сообщества
        Глава правительства, принимает делегацию подводников пид..ов-извращенцев. Куда мир катится? ДБ.
        Orionvit
    2. pjastolov Сегодня, 15:16
      Поблагодарив главу правительства, один из собеседников решил более подробно рассказать, для чего морякам это нужно.
      и как мамка деткам разрешит фильмы для взрослых смотреть? laughing
      pjastolov
      1. Подрезчик Сегодня, 15:25
        Там вообще...чего происходит??? Я могу себе представить ВВП, встречающегося с представителями ЛГБТ сообщества ВС РФ, которые его просят поставить скоростной интернет на подводную лодку для...Все, хана этому миру!!! belay
        Подрезчик
        1. pjastolov Сегодня, 15:28
          Все, хана этому миру!!!
          ему уже давно хана, загнивающий капитализм, говорили при союзе, а теперь он уже - гнилой hi
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 15:35
            В первую очередь хана Западу , а мы несогласные.
            cniza
            1. Orionvit Сегодня, 17:04
              Цитата: cniza
              В первую очередь хана Западу , а мы несогласные

              Если хана западу, тогда наоборот, согласные.
              Orionvit
              1. cniza Сегодня, 17:12
                Так да , но мы не согласные с Западом. yes
                cniza
        2. Paranoid50 Сегодня, 16:19
          Цитата: Подрезчик
          Я могу себе представить ВВП, встречающегося с представителями ЛГБТ сообщества ВС РФ, которые его просят поставить скоростной интернет на подводную лодку

          Блин, у Вас фантазия богаче моей,завидую... laughing Я такое даже представить не могу... боюсь. laughing
          Paranoid50
        3. Удав КАА Сегодня, 16:26
          Цитата: Подрезчик
          Я могу себе представить ВВП, встречающегося с представителями ЛГБТ сообщества ВС РФ,

          Вы что, ИЗВРАЩЕНЕЦ!? belay
          Лично я себе даже представить не могу: ...ЛГБТ да еще в ВС РФ!!! да еще и с Гарантом встречается!!! -- Фантазии -фантазиями, но не до такой же степени!!! laughing
          Удав КАА
          1. Подрезчик Сегодня, 16:52
            Так я же коллеги hi и пишу....чего происходит? belay А фантазии не завидуйте, разыгралась... laughing
            Подрезчик
      2. cniza Сегодня, 15:27
        Чем бы "дитя" не тешилось лишь бы не плакало , вот такие у них подводники. lol
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 15:29
          вот такие у них подводники.
          ну не возбуждаются они без видео laughing
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 15:36
            Подозреваю , что там традиционки вообще мизер. lol
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 15:37
              нетути женщин на подлодке, если только резиновая - в качестве спасательного средства? laughing
              pjastolov
              1. cniza Сегодня, 15:45
                А мужики резиновые у них больше востребованы и грузоподъёмность выше. lol
                cniza
                1. pjastolov Сегодня, 15:48
                  О вкусах не спорят feel
                  pjastolov
                  1. cniza Сегодня, 15:56
                    Почитай статью внимательно laughing
                    По данным газеты, этот случай произошел во время приема для членов ЛГБТ-сообщества в саду резиденции британского премьера на Даунинг-стрит в Лондоне. Разговор услышали другие посетители мероприятия.
                    cniza
                    1. pjastolov Сегодня, 15:58
                      Ну да, виноват, исправлюсь soldier
                      pjastolov
                      1. cniza Сегодня, 16:01
                        Представляешь у нас такое на приеме в Кремле или у вас ?
                        cniza
                2. pjastolov Сегодня, 16:06
                  Представляешь у нас такое на приеме в Кремле или у вас ?
                  не представляю, это статья за оскорбление президента - сразу wassat
                  pjastolov
                  1. cniza Сегодня, 16:10
                    Во - во , а у них официальный прием у главы государства , да ещё морских офицеров ?... куда мир катится ?
                    cniza
                    1. pjastolov Сегодня, 16:17
                      куда мир катится ?
                      по моему уже докатился до гнилого болота negative
                      pjastolov
                      1. cniza Сегодня, 16:32
                        До адского огня он докатился.
                        cniza
                    2. pjastolov Сегодня, 16:34
                      адский огонь - это пожже hi
                      pjastolov
                    3. пацак Сегодня, 17:59
                      К "демократии" и "толерантности". Правильным путём идёте "товарищи", но мы пойдём другим путём.
                      пацак
                  2. Подрезчик Сегодня, 16:13
                    Цитата: pjastolov
                    Представляешь у нас такое на приеме в Кремле или у вас ?
                    не представляю, это статья за оскорбление президента - сразу wassat

                    Виктор, волосы дыбом встают, НЕВОЗМОЖНО, СБП на дух туда ТАКИХ не пустит! Бр-р-р! Коньяк нужен...
                    Подрезчик
                    1. pjastolov Сегодня, 16:16
                      Бр-р-р! Коньяк нужен...
                      коньяк всегда нуже - 3 звездочки, 4 звездочки, а лучше 5 звездочек drinks
                      pjastolov
                      1. cniza Сегодня, 16:33
                        Боюсь , что столько не выпить , не смогу представить.
                        cniza
              2. vasilev Сегодня, 16:04
                "-На склад прибыла партия надувных латексных женщин для офицерского состава.Надо принять
                -Вы шутите?
                -Да какие тут шутки когда по полгода в автономке без...ну вы сами понимаете.Да и
                потом в Америке давно уже так делают"(к.ф." 72 метра")
                vasilev
    3. Novonur Сегодня, 15:39
      Вы правы, это нечто которые даже в голове не укладывается
      Novonur
    4. Зяблицев Сегодня, 15:50
      Морячок-пи...продвинутый, современный член европейского общества...! laughing
      Я только рад, что сейчас именно такие моряки составляют основу флота Его Величества - все нам хлопот меньше будет, если что...
      Зяблицев
      1. Paranoid50 Сегодня, 16:27
        Цитата: Зяблицев
        Я только рад, что сейчас именно такие моряки составляют основу флота Его Величества

        Прикинув расклады,понял - всё "в цвет". Учитывая недавние заявления британских высоких чинов о катастрофическом положении в подводном флоте Её Величества, британским подводникам,независимо от ориентации, остаётся только .... yes
        Paranoid50
    5. vch Сегодня, 16:09
      Слушайте! И это бывшая владычица морей! Во что превратилась английская армия? То у них подгузники замерзают, то голубые жалуются на отсутствие п.о.р.н.о! И эти нам еще кулачками грозят!? am
      vch
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:13
        Цитата: vch
        Слушайте! И это бывшая владычица морей! Во что превратилась английская армия? То у них подгузники замерзают, то голубые жалуются на отсутствие п.о.р.н.о! И эти нам еще кулачками грозят!? am

        Да уж деградирует Англия...Пусть у наших учатся! Говорят помогает хорошо и бодрит очень боевой дух! soldier
        ОТДЕЛ
  2. Комментарий был удален.
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:15
    Подводников, да и вообще моряков, стоит в этом плане пожалеть. Месяцами в походах, и только по...кино для 18+ выручает... wassat
    Горный стрелок
    1. maxim947 Сегодня, 15:18
      Они за это надбавку получают - сложность и напряженность)))
      maxim947
  4. faiver Сегодня, 15:15
    прочитав сие остается только поржать laughing
    faiver
    1. soroKING Сегодня, 15:20

      остаётся только поржать
      soroKING
  5. ЦУС-ВВС Сегодня, 15:24
    экипаж,тревога!!! _Подождите я ещё не кончил wassat laughing
    ЦУС-ВВС
  6. bond7213 Сегодня, 15:24
    Ваще невозможно служить ) laughing нужно ешо шоб сексопатолога , практолога , психотерапевта , невропатолога в штат команды зачислили laughing
    bond7213
  7. Langf Сегодня, 15:30
    Запрос довольно скромный за отсутствием просьбы о походно-подводном борделе. Видимо бордель в борделе - вещи пока ещё у англов несовместимые.
    Langf
  8. Толстоевский Сегодня, 15:37
    пусть переходят на комиксы и диафильмы
    Толстоевский
  9. Govorun Сегодня, 15:43
    Британские подводники пожаловались премьеру, что не могут скачивать фильмы для взрослых
    У кого какие проблемы.....таких не глубоководными бомбами и торпедами уничтожать надо,а просто ткнуть в перископ фильмами для "взрослых",так сами все из лодки повыбегают...и в давке все затопчут друг друга....
    Govorun
  10. Tusv Сегодня, 15:47
    Темнота. Не к той тётеньке обращаетесь. К Яровой надо
    Tusv
    1. Диана Ильина Сегодня, 16:04
      Простите, а Яровая тут причем?! Или вы просто воздух решили испортить?!
      Диана Ильина
      1. Tusv Сегодня, 16:12
        Цитата: Диана Ильина
        Простите, а Яровая тут причем?! Или вы просто воздух решили испортить?!

        Это айтишный юмор. И как раз по теме
        Tusv
  11. san4es Сегодня, 16:09
    этот случай произошел во время приема для членов ЛГБТ

    ...За что боролись, на то и напоролись fool
    san4es
  12. Платов Сегодня, 16:11
    Вот любители друг другу торпедку загружать! ФУ!!! Не дай бог быть пленным у Бритов.... ох не хотелось бы)))))))))
    Платов
  13. Комментарий был удален.
  14. Trouble Сегодня, 17:14
    Ну теперь понятно почему столкнулись британская и французская субмарины - порнуху смотрели. laughing
    Trouble
  15. Razvedka_Boem Сегодня, 17:57
    Тьфу.. И еще раз тьфу..
    Razvedka_Boem
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