Британские подводники пожаловались премьеру, что не могут скачивать фильмы для взрослых

Проблема в том, что мы не можем скачивать порно, и нам приходится загружать его на жесткий диск заранее,

Два военнослужащих Королевских ВМС пожаловались премьеру Терезе Мэй, что во время походов не могут скачать порнофильмы из интернета, сообщает РИА Новости со ссылкой на Times.По данным газеты, этот случай произошел во время приема для членов ЛГБТ-сообщества в саду резиденции британского премьера на Даунинг-стрит в Лондоне. Разговор услышали другие посетители мероприятия.Сначала моряки рассказали Мэй о низкой скорости интернета на подлодках и попросили ее исправить ситуацию. Премьер согласилась. Она заверила военных, что это проблема решаема.Поблагодарив главу правительства, один из собеседников решил более подробно рассказать, для чего морякам это нужно.сообщил он.Морячок, очевидно, зашел слишком далеко, отмечает газета, так как после его рассказа Мэй быстро свернула беседу. К чему приведет жалоба военнослужащих, пока неясно.