В МИД напомнили Литве о последствиях размещения ЗРК Patriot
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаил Ульянов прокомментировал слова президента Литвы Дали Грибаускайте о целесообразности размещения американских ЗРК Patriot на Балтике. Он заявил, что размещение ПРО может привести к эскалации напряженности в Прибалтике, передает РИА Новости
Напоминаем, что в четверг Грибаускайте присутствовала на учениях ВВС НАТО Tobruq legacy 2017 в Шяуляй. В своем выступлении литовский президент заявила о необходимости постоянного присутствия американских зенитно-ракетных комплексов в Прибалтике. По ее словам, это обеспечило бы "более высокий уровень безопасности всем нашим странам".
Данную ситуацию прокомментировали и в посольстве РФ в Вильнюсе. В заявлении говорится, что размещение на постоянной основе в Литве американских зенитных ракетных комплексов "Пэтриот" угрожает безопасности России
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какого-либо из членов НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об этом и лишь пользуются поводом, чтобы разместить больше войск в районе российских границ.
Напоминаем, что в четверг Грибаускайте присутствовала на учениях ВВС НАТО Tobruq legacy 2017 в Шяуляй. В своем выступлении литовский президент заявила о необходимости постоянного присутствия американских зенитно-ракетных комплексов в Прибалтике. По ее словам, это обеспечило бы "более высокий уровень безопасности всем нашим странам".
Данное заявление свидетельствует о продолжении линии Вильнюса на эскалацию напряженности и наращивания вооружений, причем даже не своих, а принадлежащих третьим странам в непосредственной близости российских границ— сказал Ульянов
Непонятно, как это может способствовать укреплению безопасности в Балтийском регионе, в том числе безопасности самой Литвы. Эффект от реализации подобных призывов наверняка был бы противоположным: ведь в международных отношениях, включая военную сферу, всякое действие рождает противодействие. Видимо, литовскому руководству мало тех негативных последствий для состояния дел в Европе, которые вызваны созданием объектов ПРО в Румынии и Польше, и оно хотело бы усугубить ситуацию
Данную ситуацию прокомментировали и в посольстве РФ в Вильнюсе. В заявлении говорится, что размещение на постоянной основе в Литве американских зенитных ракетных комплексов "Пэтриот" угрожает безопасности России
Запугивая население страны "агрессивным Кремлем", официальный Вильнюс, судя по всему, готов был бы предоставить территорию Литвы, причем на постоянной и долгосрочной основе, для иностранных вооружений и войск, что потенциально может нанести вред России и создать, как говорится, чужими руками дополнительную угрозу ее безопасности- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российской дипмиссии.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какого-либо из членов НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об этом и лишь пользуются поводом, чтобы разместить больше войск в районе российских границ.
Использованы фотографии: http://www.fair.ru/
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