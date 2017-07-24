В МИД напомнили Литве о последствиях размещения ЗРК Patriot

Данное заявление свидетельствует о продолжении линии Вильнюса на эскалацию напряженности и наращивания вооружений, причем даже не своих, а принадлежащих третьим странам в непосредственной близости российских границ

Непонятно, как это может способствовать укреплению безопасности в Балтийском регионе, в том числе безопасности самой Литвы. Эффект от реализации подобных призывов наверняка был бы противоположным: ведь в международных отношениях, включая военную сферу, всякое действие рождает противодействие. Видимо, литовскому руководству мало тех негативных последствий для состояния дел в Европе, которые вызваны созданием объектов ПРО в Румынии и Польше, и оно хотело бы усугубить ситуацию

Запугивая население страны "агрессивным Кремлем", официальный Вильнюс, судя по всему, готов был бы предоставить территорию Литвы, причем на постоянной и долгосрочной основе, для иностранных вооружений и войск, что потенциально может нанести вред России и создать, как говорится, чужими руками дополнительную угрозу ее безопасности