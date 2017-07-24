18:40 24 июля

В МИД напомнили Литве о последствиях размещения ЗРК Patriot

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаил Ульянов прокомментировал слова президента Литвы Дали Грибаускайте о целесообразности размещения американских ЗРК Patriot на Балтике. Он заявил, что размещение ПРО может привести к эскалации напряженности в Прибалтике, передает РИА Новости

Напоминаем, что в четверг Грибаускайте присутствовала на учениях ВВС НАТО Tobruq legacy 2017 в Шяуляй. В своем выступлении литовский президент заявила о необходимости постоянного присутствия американских зенитно-ракетных комплексов в Прибалтике. По ее словам, это обеспечило бы "более высокий уровень безопасности всем нашим странам".

В МИД напомнили Литве о последствиях размещения ЗРК Patriot



Данное заявление свидетельствует о продолжении линии Вильнюса на эскалацию напряженности и наращивания вооружений, причем даже не своих, а принадлежащих третьим странам в непосредственной близости российских границ
— сказал Ульянов
Непонятно, как это может способствовать укреплению безопасности в Балтийском регионе, в том числе безопасности самой Литвы. Эффект от реализации подобных призывов наверняка был бы противоположным: ведь в международных отношениях, включая военную сферу, всякое действие рождает противодействие. Видимо, литовскому руководству мало тех негативных последствий для состояния дел в Европе, которые вызваны созданием объектов ПРО в Румынии и Польше, и оно хотело бы усугубить ситуацию


Данную ситуацию прокомментировали и в посольстве РФ в Вильнюсе. В заявлении говорится, что размещение на постоянной основе в Литве американских зенитных ракетных комплексов "Пэтриот" угрожает безопасности России

Запугивая население страны "агрессивным Кремлем", официальный Вильнюс, судя по всему, готов был бы предоставить территорию Литвы, причем на постоянной и долгосрочной основе, для иностранных вооружений и войск, что потенциально может нанести вред России и создать, как говорится, чужими руками дополнительную угрозу ее безопасности
- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российской дипмиссии.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какого-либо из членов НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об этом и лишь пользуются поводом, чтобы разместить больше войск в районе российских границ.

Использованы фотографии: http://www.fair.ru/
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Комментарии 64

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  1. 210окв Сегодня, 15:27
    Ну я так понимаю через несколько лет прервется бабло от транзита по жд..За какой будут жить?За счет лая из будки?
    210окв
    1. pjastolov Сегодня, 15:31
      За счет лая из будки?
      за счет долгосрочной аренды laughing
      pjastolov
      1. Soran Сегодня, 16:44
        Аренды чего ? Земли под американскими военными базами ? Так там наоборот надо приплачивать в бюджет гегемона по статье "за крышу".
        А ну да ... "женщины с низкой социальной ответственностью" будут наполнять бюджет европейской державы ...
        Soran
        1. 210окв Сегодня, 18:11
          Сложно понять за счет чего...Может быть будки?
          Цитата: Soran
          Аренды чего ? Земли под американскими военными базами ? Так там наоборот надо приплачивать в бюджет гегемона по статье "за крышу".
          А ну да ... "женщины с низкой социальной ответственностью" будут наполнять бюджет европейской державы ...
          210окв
    2. cniza Сегодня, 15:32
      Так ещё и на картах наших военных , как первоочередные цели. lol
      cniza
      1. Морм Сегодня, 15:52
        Интересно,очень даже интересно танцует российский МИД- когда Россия продавала Азербайджану и Ирану аналогичное вооружение,то особого беспокойства русский МИД не проявлял,а стоило Литве заикнуться о желательности аналогичных американских ЗРК,как российский МИД начал метать громы и молнии.России все можно,а другим странам остается прикрыть рот и помалкивать.Но,к сожалению для русских,не во всех странах мира поставлены подконтрольные Москве правительства,как в саркисяновской Армении.Кое-кто порой смеет раскрыть рот и вякнуть против русских.Надо исправлять такие недоработки и ставить в правительства таких стран лояльных Москве шестерок,которые даже бы благодарили Россию в знак признательности за поставки оружия Азербайджану,приговаривая,что слава богу,что Россия поставляет оружие Азербайджану и имеет такие прибыли,а мог бы поставлять тот же Израиль и Россия бы не получила своих прибылей.Вот каких нужно ставить правителей у руля страны!
        Морм
        1. cniza Сегодня, 16:04
          Вы все написали на эмоциях , но в данной теме , в Литве ставятся пусковые установки двойного назначения , в том числе , как ударные против России.
          cniza
        2. пацак Сегодня, 16:27
          Не стоит перекладывать с больной головы на здоровую. Сами же в комментарии сказали, что Азербайджан и Иран ПОКУПАЮТ у России аналогичное вооружение. Есть деньги - покупай, нет денег - накопи и купи. У нас партнёрские отношения и с Азербайджаном и с Ираном и с Арменией (ей тоже оружие продаём). А Литва просит разместить на своей территории АМЕРИКАНСКИЕ батареи ЗРК "Патриоит" на постоянной основе. Разницу улавливаете. Если нет - то это не сюда,а к Всевышнему, за разумом.
          пацак
          1. Морм Сегодня, 16:50
            Значит,по русской логике выходит,что продавать ЗРК- это хорошо,а просто размещать их на территории страны-союзника- это подлость и измена. wassat
            Итог ведь один и тот же,"умник" и к богу вы идите за умом,он его дал мне при рождении.
            Морм
            1. Сергей Медведев Сегодня, 17:19
              Цитата: Морм
              Значит,по русской логике выходит,что продавать ЗРК- это хорошо,а просто размещать их на территории страны-союзника- это подлость и измена. Итог ведь один и тот же,"умник" и к богу вы идите за умом,он его дал мне при рождении.

              Логика тут очень простая. Они - НАТО должны нам за ликвидацию советской военной угрозы. Были заверения, что НАТО вообще не будет расширяться на восток. Есть соглашения, по которым войск НАТО не должно быть на постоянной основе возле наших границ. Эти их ротации - как раз по этой причине таких соглашений. Типа они временно, на учениях. А эта Грибаускайте как раз предлагает их нарушить. Вот о чём речь. И не надо приплетать в эту тему Иран с Азербайджаном.
              Сергей Медведев
              1. Морм Сегодня, 17:34
                России все должны за то,что дышат на планете Земля,все народы без исключения.Начиная с чукчей на крайнем севере и заканчивая зулусами на крайнем юге.Везде должны русскому народу,он ведь в свое время всех их защитил от чего то опасного. wassat
                Морм
        3. DMB_95 Сегодня, 16:34
          Цитата: Морм
          .... когда Россия продавала Азербайджану и Ирану аналогичное вооружение,то особого беспокойства русский МИД не проявлял,а стоило Литве заикнуться о желательности аналогичных американских ЗРК,как российский МИД начал метать громы и молнии.

          Литва заикнулась о размещении ЗРК , потому что Штатам нужны эти ЗРК (и не только) в прибалтике и Восточной Европе . Самой Литве не хватит денег на "Пэтриоты" , а для Штатов это только удобное место для своих ракет и т.п. , не более . А с Ираном и Азербайджаном - совсем другой расклад .
          DMB_95
          1. Морм Сегодня, 16:51
            Какой же расклад у вас с Азербайджаном?
            Морм
            1. Кент0001 Сегодня, 17:43
              Азербайджан появился благодаря СССР, раньше про такое государство никто и не знал. Не надо напыщенности, будьте проще и люди к вам потянутся.
              Кент0001
        4. Zaurbek Сегодня, 16:53
          Можно тем кто делает и не боится ответной реакции...А Армении можно вообще помолчать и молиться на РФ. Без РФ турки бы уже давно точили бы ножи.
          Zaurbek
          1. Морм Сегодня, 17:40
            Цитата: Zaurbek
            Можно тем кто делает и не боится ответной реакции...А Армении можно вообще помолчать и молиться на РФ. Без РФ турки бы уже давно точили бы ножи.

            Серж саркисян так и делает- молится на Россию(скорее всего-на Путина) laughing ,но вот сдается мне,что Алиев не примет во внимание молитвы сержовы и прирезет его вскорости,вернее всех армян,попавших под каток армии Азкрбайджана,ибо Армения в таком плачевном положении не была,как сейчас.
            Морм
        5. Грица Сегодня, 17:28
          ...стран лояльных Москве шестерок...
          Да, надо признать, что у нас могут быть свои "шестерки". Однако, если говорить о вас (литовцах), то вы разве не догоняете, что в этом случае именно вы и являетесь шестерками. С радостью визжите около американского сапога и самозабвенно его лобызая.
          Грица
          1. Морм Сегодня, 17:55
            Цитата: Грица
            ...стран лояльных Москве шестерок...
            Да, надо признать, что у нас могут быть свои "шестерки". Однако, если говорить о вас (литовцах), то вы разве не догоняете, что в этом случае именно вы и являетесь шестерками. С радостью визжите около американского сапога и самозабвенно его лобызая.

            Я не литовец,Грица,я армянин,не можете различить даже это,а рассуждаете ,как князь Кутузов!! wassat , feel , negative
            Морм
        6. ter988 Сегодня, 17:35
          А сколько всего поставлено Армении?
          ter988
        7. Кент0001 Сегодня, 17:41
          Если у вас есть поставки нашего оружия, значит вы не мишень для нас. Дальше делайте выводы сами, если эмоции уберете и мозг включите.
          Кент0001
          1. Морм Сегодня, 17:57
            Цитата: Кент0001
            Если у вас есть поставки нашего оружия, значит вы не мишень для нас. Дальше делайте выводы сами, если эмоции уберете и мозг включите.

            Причем тут не мишень- для Азербайджана точно мишень.
            Морм
    3. Комментарий был удален.
      1. Джедай Сегодня, 16:10
        По всей видимости, она считает, что чем больше динамита у неё под мягким местом, тем выше безопасность. Неумно, если не сказать больше.
        Джедай
        1. Грица Сегодня, 17:33
          Даля-дура думает, что если над ней будут держать зонтик, то он спасет от свинцового дождя. Однако, как раз наоборот - в результате этого зонтика она получает пистолет у самого своего виска
          Грица
          1. Кент0001 Сегодня, 17:46
            Даля в свое время через гортань моск себе повредила....))))
            Кент0001
          2. Джедай Сегодня, 18:39
            В случае заварухи ей никакой зонтик не поможет, как и Польше. Размещение "Пэтриотов" просто успокоительное для стада, но не для мыслящих литовцев.
            Джедай
      2. Pirogov Сегодня, 16:14
        Цитата: Зяблицев
        Вместо того, что бы думать о народе и его благе, Грибаускайте строит из себя королеву трассы, видимо вспоминая бурную комсомольскую молодость..., по привычки продаваясь ! Впрочем, глубоко по сердцу на этот европейский клозет! На каждый "Пэтриот", найдется свой ...,с резьбой!

        Если бы она думала о литовском народе ,её давно матрасы ,или грохнули ,или бы сняли.
        Pirogov
        1. Зяблицев Сегодня, 16:21
          Ее бы просто не назначили гаулейтером в свою колонию... laughing
          Зяблицев
  2. soroKING Сегодня, 15:28
    "повысит уровень безопасности..."
    логические цепочки разорваны... в клочья fool
    soroKING
    1. Подрезчик Сегодня, 15:33
      Я конечно не политик и не министр, но в ответ разместил бы Искандеров пару дивизионов поближе к границам с Литвой и обьяснил-это повысит безопасность моей страны!
      Подрезчик
      1. А. Привалов Сегодня, 15:52
        Я тоже, как вы понимаете, не из верхних эшелонов, но можно ли сравнивать размещение оборонительного оружия, каковым является противоракетный комплекс (ПРО/ЗРК) "Patriot" и оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер"? Мне видится, что они не сравнимы ни по назначению, ни по дальности стрельбы, ни по величине БЧ...
        А. Привалов
        1. mayday Сегодня, 16:06
          Я тоже, как вы понимаете, не из верхних эшелонов, но можно ли сравнивать размещение оборонительного оружия, каковым является противоракетный комплекс (ПРО/ЗРК) "Patriot" и оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер"? Мне видится, что они не сравнимы ни по назначению, ни по дальности стрельбы, ни по величине БЧ...


          Давно уже поговаривают, что оборонительные (ПРО/ЗРК) "Patriot", легким движением руки превращаются в наступательные системы. Верить этому или нет, даже не знаю, но считаю, что потенциально рассматривать такой вариант наши военные должны.
          И второй момент. Размещение (ОТРК) "Искандер" лишь следствие на размещение (ПРО/ЗРК) "Patriot", так что давайте смотреть правде в лицо - кто нагнетает обстановку, а кто отвечает.
          mayday
          1. А. Привалов Сегодня, 16:13
            Помнится, во время ВОВ зенитки "лёгким движением руки" превращались в противотанковые орудия. Хоть там снаряды и не бронебойные, а осколочные, но всё же. Но я не об этом. Как ПРО/ЗРК "Patriot" угрожает безопасности России?
            А. Привалов
            1. mayday Сегодня, 16:18
              Оставлю ваш вопрос для оставшихся в живых ветеранов ВОВ, они вам расскажут про угрозы западного мира.
              А вот от Вас, уважаемый, хотелось бы услышать: Вы действительно считаете Россию угрозой для Европы? Если да, приведите пожалуйста хотя бы пяток аргументов "ЗА". Спасибо.
              mayday
              1. А. Привалов Сегодня, 16:47
                Мне нет нужды беспокоить глубоких стариков. Про угрозы Западного мира я наслушался по самую макушку за годы жизни в СССР. Для меня, это началось 1 мая 1960 дня, когда был сбит Пауэрс на самолёте U-2. Мне, шестилетнему, объяснили, что случилось. Я даже, через два года, по множеству публикуемых тогда фотографий сделал модель этого самолёта. С тех пор, прошло 57 лет. Выросли миллионы людей, которых изо дня в день стращали этими угрозами. Теперь, такими угрозами стращают европейцев, но для них, с 1945 года, это только теория. Я живу в нескольких тысячах километров от России и Европы. У нас тут свои угрозы, но без России не обошлось ни в одном конфликте с начала 50-х и по сей день. При чём, это самая, что ни на есть, настоящая практика. Кое-что, я и на собственной шкуре уже испытал. У Европы свои заботы, пусть они и гоношатся, а у нас тут -- своих забот полон рот. И вам, спасибо. hi
                А. Привалов
                1. mayday Сегодня, 16:59
                  А. Привалов - биография, 2017 (извините за каламбур).
                  Вы действительно считаете Россию угрозой для Европы? Если да, приведите пожалуйста хотя бы пяток аргументов "ЗА". Спасибо.

                  А по существу расскажете?
                  mayday
                2. Sirocco Сегодня, 16:59
                  Цитата: А. Привалов
                  но без России не обошлось ни в одном конфликте с начала 50-х и по сей день.

                  Ой, перестань сказать, как сказала бы т. Софа)))))
                  Израиль просто мягкий и пушистый, нигде и ни кому ничего не поставлял, и не поставляет, последний озвученный эпизод в Грузии 08 года, кто там был? и что туда поставлял Израиль? Или Грузия является зоной интересов Израиля? Волос у вас седой а ум???? Для России весь Бл. Восток зона интересов, причем жизненно важных. Про Голанские высоты хотел бы спросить, как они достались вам? И являются ли они исконно вашими территориями, или отжали у соседа? Последний вопрос, по событиям в Сирии, почему на Израиль не нападает Игил????? И почему Израиль действует по двойным стандартам как ЕС, одни значит зеленые правильные, боевики, а другие не правильные (Ассад). Есть что сказать про зеленых, которых поддерживает Израиль, и про пассивность Игила по отношению к евреям????
                  Sirocco
                  1. tamnun Сегодня, 17:18
                    Цитата: Sirocco
                    Израиль просто мягкий и пушистый, нигде и ни кому ничего не поставлял, и не поставляет, последний озвученный эпизод в Грузии 08 года, кто там был?

                    Грузия не находилась под санкциями и была абсолютно легитимной страной для продажи оружия. Израильские военнослужащие ( я повторяю сотоящие на действительной военной службе) не осуществляли ни подготовку грузинских вооружённых сил ни принимали участия в конфликте
                    Почувствовали разницу ?
                    Цитата: Sirocco
                    Или Грузия является зоной интересов Израиля?

                    Индия . Китай и Россия - то же не являются зонами интересов Израиля - тем ни менее Израиль продаёт этим странам вооружение -- и заметьте -- они его покупают.
                    Цитата: Sirocco
                    Для России весь Бл. Восток зона интересов, причем жизненно важных.

                    Возможно . но участие СССР в войне с Израилем на стороне арабов . наводит на мысль . что уничтожение Израиля было в некоторой степени желанием СССР.
                    Цитата: Sirocco
                    Про Голанские высоты хотел бы спросить, как они достались вам? И являются ли они исконно вашими территориями, или отжали у соседа?

                    Голанские высоты были захвачены у сирии по результатам войны начатой арабскими странами и хоть голаны и являются исторически землёй принадлежавшим израилю ( я говорю про исторический израиль времён иисуса - что бы вам было понятней ) . тем ни менее . исторически Голаны ( да же если брать наше время) принадлежат Израилю . настолько же насколько принадлежат России Курильские острова или отвоёванный у османов крым.
                    Цитата: Sirocco
                    оследний вопрос, по событиям в Сирии, почему на Израиль не нападает Игил?

                    а почему мы должны на него нападать ? в случае обстрелов с их стороны они получают ответку и незамедлительно, а в остальном - вы там воюете - воюйте . Это не наша война.
                    Нападут на нас . будем отвечать

                    Цитата: Sirocco
                    И почему Израиль действует по двойным стандартам как ЕС, одни значит зеленые правильные, боевики, а другие не правильные (Ассад).

                    Потому что с асадом у нас война . а для вас хизбалла . хамас и исламский джихад - не террористы.
                    почему такие двойные стандарты( у Вас ) ? В израиле от рук Хамаса и Хизбаллы погибли сотни мирных граждан . в том числе и граждан России .

                    Цитата: Sirocco
                    Есть что сказать про зеленых, которых поддерживает Израиль

                    А что за зелёные ? можно узнать ?
                    Цитата: Sirocco
                    и про пассивность Игила по отношению к евреям????

                    У ИГИЛ нет пассивности к евреям . но у них есть пассивность в отношении казахстана . Белоруссии и Венесуэлы ( как пример ) - не хотите им тот же самый вопрос задать ?
                    tamnun
            2. faiver Сегодня, 16:52
              конечно угрожает, что за вопросы? системы ПРО пытаются нивелировать ядерный паритет, что дает американцам преимущество в случае ядерного конфликта...
              faiver
            3. Zaurbek Сегодня, 16:54
              Тем, что перекрывает приграничные территории РФ...
              Zaurbek
        2. Подрезчик Сегодня, 16:06
          Вернемся к вопросу подползания блока НАТО (уже даже не говорим о не вступлении стран Балтии в сам блок!) к границам России и Белоруссии??? Если Вы имели более менее профессиональное отношение к армии, должны знать: постановка наступательных (оборонительных) систем ведет к противоположному ответу !!! (см. статью "действие-противодействие") Это мы тут проводим 2-3 учений ежегодно, с привлечением большого количества техники и л/с, из нескольких стран??? Причем канадццы или англичане (офицеры!) или еще кто-то изучает данный ТВД-ЗАЧЕМ???????
          Подрезчик
        3. Tusv Сегодня, 16:08
          Цитата: А. Привалов
          но можно ли сравнивать размещение оборонительного оружия, каковым является противоракетный комплекс (ПРО/ЗРК) "Patriot"

          Там почти центнер взрывчатки на одной ракете и вполне могет по земле ударить. Так что Искандеры для нашей безопасности сопоставимы
          Tusv
          1. А. Привалов Сегодня, 16:52
            Верно. Центнер на голову упадёт, это точно, кранты и взрывчатки не надо...
            Так что с пятью центнерами у Искандеров, вполне сопоставимо.
            А. Привалов
        4. Кент0001 Сегодня, 17:48
          НЕ надо прикидываться веником и не знать зачем там патриоты размещаются. Или Вы тут всех за школоту держите, уважаемый.
          Кент0001
      2. Морм Сегодня, 16:24
        Цитата: Подрезчик
        Я конечно не политик и не министр, но в ответ разместил бы Искандеров пару дивизионов поближе к границам с Литвой и обьяснил-это повысит безопасность моей страны!

        Не стоит уж слишком козырять Искандерами,миф о всесилии и всемогуществе данной системе вооружений подходит к своему закономерному концу.
        На днях министр обороны Азербайджана З.Гасанов дал интервью РИА Новости и сказал,что Азербайджан обладает некоей мощной ПРО,нероссийской,способной сбивать Искандеры,которые есть у Армении.Он отметил,что система уже проверена, и она хорошо работает.Министр также намекнул,что неизвестно,сработают ли предоставленные Армении Россией Искандеры.Напомню,что Россия утверждает,что против Искандеров бессильна даже система Пэтриот.Никто в России не опроверг данные высказывания министра обороны Азербайджана.
        Морм
        1. Paranoid50 Сегодня, 16:34
          Цитата: Морм
          .Никто в России не опроверг данные высказывания министра обороны Азербайджана.

          А зачем? request Если кто-то вообще на них обратил внимание... ну,может, кроме вас. Укропы ежедневно что-то подобное заявляют, и....?
          Paranoid50
          1. Морм Сегодня, 17:03
            Не сегодня,так завтра Азербайджан начнет войну с Арменией и ,если Россия позволит саркисяну,то Армения будет применять Искандер,что бы не выглядеть полностью капитулировавшей стороной.Но я уверен,что и тут невозможно будет добиться правды- в апреле прошлого года азербайджанская сторона подбила десятки армянских танков и подкрепила эти свои утверждения снимками этих танков с БЛА,а вот утверждения минобороны Армении ничем не были обоснованы,кроме собственных слов.Будут утверждать и все.Хотя если армянский народ после всего,что с ним сотворил карабахский клан,молчит-значит- так ему и надо.
            Морм
        2. Подрезчик Сегодня, 16:40
          Нет проблем, поставим наш "Полонез", дальности поменьше, но долетит!!! А вот слова министра обороны Азербайджана...ТОЧНО никто не проверял!!!
          Подрезчик
          1. Джедай Сегодня, 16:44
            А зачем проверять? Пусть дальше занимается самоутешением. Такие громкие заявления - популизм, не более. Никаких фактов, только туманные формулировки и намёки. Чувствуется забугорная школа.
            Джедай
        3. Tusv Сегодня, 17:03
          Цитата: Морм
          На днях министр обороны Азербайджана З.Гасанов дал интервью РИА Новости и сказал,что Азербайджан обладает некоей мощной ПРО,нероссийской,способной сбивать Искандеры,которые есть у Армении.Он отметил,что система уже проверена, и она хорошо работает

          Тут как в том анекдоте -И Вы говорите.
          На чем проверена? На СКАДах и Точках? Зря чтоли Искандер называется квазибаллистической
          Tusv
          1. Кент0001 Сегодня, 17:50
            Не ругайтесь пожалуйста такими страшными словами... Вас все равно кому надо не поймут..)))
            Кент0001
            1. Tusv Сегодня, 17:59
              Цитата: Кент0001
              Не ругайтесь пожалуйста такими страшными словами... Вас все равно кому надо не поймут..

              Ну я могу и по простому. Берем пять шариков, на одном ставим крестик. Это будет Боевой блок, Надуем и отпустим одновременно. Теперь берем рогатку и пробуем попасть в помеченный
              Tusv
        4. Грица Сегодня, 17:39
          Не стоит уж слишком козырять Искандерами,миф о всесилии и всемогуществе данной системе вооружений подходит к своему закономерному концу.
          Это вы из какого носа выковыряли сей факт? Из бредовых умозаключений какого то азербайджанца?
          Грица
      3. Грица Сегодня, 17:36
        Я конечно не политик и не министр, но в ответ разместил бы Искандеров пару дивизионов поближе к границам с Литвой и обьяснил-это повысит безопасность моей страны!
        Именно так и будет. Просто они пока это не понимают. Тупые. Американское воспитание начинает сказываться
        Грица
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:47
    "Искандер" - хорошая машина... Похоже, их надо больше. И еще больше. Тем более, что "Патриот" с ним ничего сделать не может.
    Горный стрелок
  4. strannik1985 Сегодня, 15:58
    Цитата: Морм
    Интересно,очень даже интересно танцует российский МИД- когда Россия продавала Азербайджану и Ирану аналогичное вооружение,то особого беспокойства русский МИД не проявлял,а стоило Литве заикнуться о желательности аналогичных американских ЗРК,как российский МИД начал метать громы и молнии!

    А что Азербайджан или Иран состоит в НАТО или ином, противостоящем России военном блоке? На территории этих или соседних стран могут разместить позиции БРСД или КР, ПВО для которых могут обеспечивать данные ЗРК?
    strannik1985
    1. Морм Сегодня, 16:10
      Азербайджан практически воююет с Арменией(она и Россия-вроде бы союзники),то есть Россия вооружает воюющие страны и не видит в этом ничего зазорного.А Литва на данный момент ни с кем не воюет.
      Морм
      1. Грица Сегодня, 17:43
        .А Литва на данный момент ни с кем не воюет.
        И не будет. Так как если начнется какая нибудь заварушка, то вас, американских подстилок, раздавят как клопов. Вы не только не успеете повоевать, но даже не поймете, что случилось и вы уже на небесах.
        Грица
  5. К-50 Сегодня, 16:05
    Все пусковые и радары вероятного противника, установленные в пределах досягаемости, являются мишенью для ответного и ответно-встречного удара, независимо от территории где они расположены. request
    Поэтому желание правительствующих "элит" некоторых стран изображать из себя мишени вызывает искренне недоумение. yes lol
    К-50
  6. максим1987 Сегодня, 16:12
    Цитата: Морм
    Интересно,очень даже интересно танцует российский МИД- когда Россия продавала Азербайджану и Ирану аналогичное вооружение,то особого беспокойства русский МИД не проявлял,а стоило Литве заикнуться о желательности аналогичных американских ЗРК,как российский МИД начал метать громы и молнии.России все можно,а другим странам остается прикрыть рот и помалкивать.Но,к сожалению для русских,не во всех странах мира поставлены подконтрольные Москве правительства,как в саркисяновской Армении.Кое-кто порой смеет раскрыть рот и вякнуть против русских.Надо исправлять такие недоработки и ставить в правительства таких стран лояльных Москве шестерок,которые даже бы благодарили Россию в знак признательности за поставки оружия Азербайджану,приговаривая,что слава богу,что Россия поставляет оружие Азербайджану и имеет такие прибыли,а мог бы поставлять тот же Израиль и Россия бы не получила своих прибылей.Вот каких нужно ставить правителей у руля страны!


    а еще Россия за каким то овощем подписывает договор о совместной обороне с Арменией
    максим1987
  7. strannik1985 Сегодня, 16:42
    Цитата: Морм
    Азербайджан практически воююет с Арменией(она и Россия-вроде бы союзники),то есть Россия вооружает воюющие страны и не видит в этом ничего зазорного.А Литва на данный момент ни с кем не воюет.

    Армения пытается играть на два фронта-совместно с Украиной собирался подписать соглашение об ассоциации с ЕС, участвует в совместных учениях на территории Грузии, учит военных в странах НАТО. Поставки оружия-способ оказать давление на хит....ожопых. Не пытались бы хитрить и поставок бы не было или поставки уравновешивались бы аналогичными для ВС Армении.
    strannik1985
  8. Стилет_71 Сегодня, 17:38
    Цитата: Морм
    Он отметил,что система уже проверена, и она хорошо работает.

    Веселые ребята laughing Кем проверена? Кто-то сбивал ракеты ОТРК "Искандер"? Аааа! Я понял! Укропы проверяли, они после того как сожгли полк "Армат" сбили все модификации искандеровских ракет, которыми в них стрелял Путин со "Звезды смерти" fellow
    Стилет_71
  9. strannik1985 Сегодня, 17:46
    Цитата: Морм
    Азербайджан практически воююет с Арменией(она и Россия-вроде бы союзники),то есть Россия вооружает воюющие страны и не видит в этом ничего зазорного.А Литва на данный момент ни с кем не воюет.

    Литва всего лишь состоит в НАТО, а США именно сейчас буром прёт на расторжение РСМД. Азербайджан не угрожает Армении, только НКР, конфликт, если и будет,то обычными вооружениями. Размещение ЗРК и ударного вооружения в Европе прямая эскалация ядерного конфликта, так как сильно сокращает ядерное равновесие в пользу США. Кроме того, позиции таких систем являются приоритетными для средств ядерного нападения. У жителей Литвы даже времени на сакраментальное :"А нас то за ,что?!" не останется.
    Представьте, РФ размещает в Мексике ракетную базу, а мексиканские ВС закупают С-300ПМУ, ваша реакция?
    strannik1985
  10. ОТДЕЛ Сегодня, 17:58
    Пора в Прибалтике "майдан " устроить , русскоязычных там много и сочувствующих много..Чем мы хуже США? И опыт у нас есть ..А что мужики, типо Юрмала ,плавное перетекающая в массовые митинги (кому нибудь запретят въезд...) И понеслось!
    ОТДЕЛ
  11. begemot20091 Сегодня, 18:22
    Цитата: А. Привалов
    Мне нет нужды беспокоить глубоких стариков. Про угрозы Западного мира я наслушался по самую макушку за годы жизни в СССР. Для меня, это началось 1 мая 1960 дня, когда был сбит Пауэрс на самолёте U-2. Мне, шестилетнему, объяснили, что случилось. Я даже, через два года, по множеству публикуемых тогда фотографий сделал модель этого самолёта. С тех пор, прошло 57 лет. Выросли миллионы людей, которых изо дня в день стращали этими угрозами. Теперь, такими угрозами стращают европейцев, но для них, с 1945 года, это только теория. Я живу в нескольких тысячах километров от России и Европы. У нас тут свои угрозы, но без России не обошлось ни в одном конфликте с начала 50-х и по сей день. При чём, это самая, что ни на есть, настоящая практика. Кое-что, я и на собственной шкуре уже испытал. У Европы свои заботы, пусть они и гоношатся, а у нас тут -- своих забот полон рот. И вам, спасибо. hi

    шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
    так скажите спасибо сталину за создание славного государства богоизбранных. А "прибалтика" с её погодой мне, например, как сибиряку и на х..рен бы не упала. Но пусть хотя бы денюжку вернут, которую царь Пётр Алексеевич за территорию, население и скотину заплатил. История она такова - всё когда-то возвращается на круги своя. Литовцы, эстонцы и латыши почему-то забыли, что Петр I КУПИЛ их со всеми землями, недвижимостью и даже домашними животными у шведской королевы Ульрики Элеоноры.
    И не только купил, но и дал Прибалтике СВОБОДУ. Однако, по всей видимости, их до сих пор тянет в конюхи и поломойки к «северным хозяевам». Любой историк подтвердит, что сделка была заключена 10 сентября 1721 года. За территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляидию и Лифляндию Пётр Алексеевич заплатил 2 млн. руб. По нынешнему курсу, без набежавших процентов, это около $350 млрд.
    begemot20091
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