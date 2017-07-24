«Воентелеком» зарегистрировал три новые компьютерные программы
Федеральная служба интеллектуальной собственности выдала свидетельства о регистрации ещё трех компьютерных программ, разработанных компанией «Воентелеком», передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы предприятия.
Сообщается, что созданный «программный продукт обеспечит тестирование АТС, переведет процедуру инициализации библиотеки в фоновый режим и позволит совершать звонки почти мгновенно или предоставит необходимый интерфейс для создания других модулей».
Данная программная АТС «легко заменяет традиционную цифровую станцию», отметили в компании.
«Инновационный продукт идеально вписывается в локальную сеть любой конфигурации. Поскольку новой АТС "управляет" программное обеспечение, она позволяет подключать все объекты, необходимые для организации связи предприятия. При этом АТС обладает интуитивно понятным интерфейсом и экономична в эксплуатации», – рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что свидетельства о регистрации интеллектуальной собственности получили «модуль-обёртка, модуль мониторинга состояния очереди ввода-вывода, модуль интерфейсной загрузки для работы с модулем-обёрткой».
Разработанные компанией программы предназначены для тонкой настройки автоматических телефонных станций (АТС) при работе в режиме больших нагрузок,говорится в релизе.
Сообщается, что созданный «программный продукт обеспечит тестирование АТС, переведет процедуру инициализации библиотеки в фоновый режим и позволит совершать звонки почти мгновенно или предоставит необходимый интерфейс для создания других модулей».
Данная программная АТС «легко заменяет традиционную цифровую станцию», отметили в компании.
«Инновационный продукт идеально вписывается в локальную сеть любой конфигурации. Поскольку новой АТС "управляет" программное обеспечение, она позволяет подключать все объекты, необходимые для организации связи предприятия. При этом АТС обладает интуитивно понятным интерфейсом и экономична в эксплуатации», – рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что свидетельства о регистрации интеллектуальной собственности получили «модуль-обёртка, модуль мониторинга состояния очереди ввода-вывода, модуль интерфейсной загрузки для работы с модулем-обёрткой».
Использованы фотографии: http://www.ntv.ru
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