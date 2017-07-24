18:41 24 июля

«Воентелеком» зарегистрировал три новые компьютерные программы

Федеральная служба интеллектуальной собственности выдала свидетельства о регистрации ещё трех компьютерных программ, разработанных компанией «Воентелеком», передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы предприятия.



Разработанные компанией программы предназначены для тонкой настройки автоматических телефонных станций (АТС) при работе в режиме больших нагрузок,
говорится в релизе.


Сообщается, что созданный «программный продукт обеспечит тестирование АТС, переведет процедуру инициализации библиотеки в фоновый режим и позволит совершать звонки почти мгновенно или предоставит необходимый интерфейс для создания других модулей».

Данная программная АТС «легко заменяет традиционную цифровую станцию», отметили в компании.

«Инновационный продукт идеально вписывается в локальную сеть любой конфигурации. Поскольку новой АТС "управляет" программное обеспечение, она позволяет подключать все объекты, необходимые для организации связи предприятия. При этом АТС обладает интуитивно понятным интерфейсом и экономична в эксплуатации», – рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что свидетельства о регистрации интеллектуальной собственности получили «модуль-обёртка, модуль мониторинга состояния очереди ввода-вывода, модуль интерфейсной загрузки для работы с модулем-обёрткой».

Использованы фотографии: http://www.ntv.ru
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. rafaelich Сегодня, 15:48
    Модуль обертка над астериксом?.. ;))))))
    rafaelich
    1. iConst Сегодня, 17:08
      Над Обеликсом... wink


      Вообще-то заметка — набор каких-то мутных и наводящих на мысль, что это действительно надстройка над известными опенсорс приложениями типа Астериска.

      Надо на сайт сходить и почитать.
      iConst
  2. RASKAT Сегодня, 15:49
    Надеюсь это те три вируса которыми мы шарашили по Америкосам. Так сказать прошли обкатку в реальных боевых. am am am
    RASKAT
  3. Джедай Сегодня, 16:24
    Такое ПО легко может найти себе применение не только в военной, но и гражданской сфере. А то, что упомянут "Воентелеком" позволяет надеяться, что данное ПО обладает сильной защитой от вмешательства извне.
    Джедай
  4. А. Привалов Сегодня, 16:25
    Возможно, что это что-то особенное, но из описания не понять. Такие программы работают последних лет 20-25 во всём мире.
    А. Привалов
Картина дня