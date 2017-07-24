18:40 24 июля

Минобороны РФ провело брифинг по ситуации в Сирии

Министерство обороны России сегодня провело брифинг по Ситуации в Сирии. С докладом выступил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской, который в ходе брифинга заявил, что Российские ВКС в Сирии за последние два месяца выполнили более 2 тыс. боевых вылетов

Только за два последних месяца от террористов очищено около двадцати тысяч квадратных километров, или 40 процентов от всей освобожденной территории. В этих целях самолеты ВКС России выполнили 2 010 боевых вылетов. По пунктам управления, складам с оружием и боеприпасами, перевалочным базам и лагерям подготовки боевиков нанесено 5 850 авиационных ударов
- заявил С.Рудской, передает "Интерфакс-АВН"

Он сообщил, что по наиболее важным объектам боевиков ИГ* нанесены удары высокоточным оружием большой дальности.


Крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожено шесть объектов. Самолетами Ту-95МС с применением ракет Х-101 поражено 4 объекта
- заявил С.Рудской

Минобороны РФ провело брифинг по ситуации в Сирии


Также Генштаб отчитался по количеству уничтоженных боевиков, указав, что более 2 тыс. боевиков уничтожено с 1 июня в ходе наступления на позиции террористов группировки ИГ* на северо-востоке сирийской провинции Алеппо

На северо-востоке провинции Алеппо, в районе реки Евфрат, продолжается наступление на позиции террористов ИГИЛ*. Подразделения сирийских Вооруженных сил с 1 июня освободили от боевиков 55 населенных пунктов в этом районе, в том числе города Бир-Нбадж, Расафе и Дальха"
- сказал Сергей Рудской
От бандформирований очищено порядка 2400 кв.км территории. Уничтожено свыше 2 тыс. боевиков, около 20 танков и боевых машин пехоты, более 40 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками


Не обошли своим вниманием в Генштабе и соблюдение перемирия в зонах деэскалации. Россия фиксирует уменьшение числа нарушений перемирия в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

По мере реализации политических договоренностей отмечается устойчивое снижение количества нарушений режима прекращения боевых действий на всей территории Сирии. По нашим данным, за три недели июля их число уменьшилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца
- отметил Сергей Рудской

По его словам, с начала июня соглашения о прекращении огня подписаны с представителями пятисот восьми городов и поселков.

Таким образом, общее число примирившихся населенных пунктов достигло двух тысяч сорока трех. Количество отрядов вооруженной оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, возросло до двухсот двадцати восьми - добавил С.Рудской.

ИГ* (ИГИЛ*) - террористическая группировка, запрещена в РФ

Использованы фотографии: http://euroasianews.ru/
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Комментарии 10

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  1. Зяблицев Сегодня, 16:25
    ИГИЛ уже пол беды, пин...американцев нужно выдавить,тогда Сирия чуток свободней вздохнет...
    Зяблицев
    1. cniza Сегодня, 16:35
      И эта задача пожалуй будет посложней.
      cniza
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:22
        .
        Цитата: cniza
        И эта задача пожалуй будет посложней.

        А еще Израиль приструнить, чтобы в спину не стрелял..Неполохо наши ВКС мочат все же ! У нас недавно опять хоронили погибшего в Сирии офицера (попал под минометный обстрел) Пусть земля ему пухом будет..! Он знал на что шел и выполнил свой долг как русский солдат..
        ОТДЕЛ
      2. ПАша Сегодня, 17:23
        Для этого, нужны коллективные ценности, одни для всех.
        А пока, одни наживаются на геноциде целых народов и стран, ради $, толку не будет.
        То что ВВП, вмешался в мировой заговор против стран одиночек, это его огромный плюс...
        Надеюсь он сплотит вокруг России, народы и страны, для общей коллективной безопасности.

        Это есть наш последний
        И решительный бой.
        С Интернационалом
        Воспрянет род людской!
        soldier
        ПАша
  2. vch Сегодня, 16:27
    2000 боевых вылетов! Офигеть, как парни воюют! Матрасники наверное просто в шоке! Ну пусть посмотрят и репу почешут..... А заодно и задумаются о своей исключительности!
    vch
    1. Джедай Сегодня, 16:37
      Цитата: vch
      А заодно и задумаются о своей исключительности!

      А что о ней думать? Она для них сродни идолопоклонничеству. Многие понимают, что это просто миф и самоназначение, но идти на попятную как-то не с руки - лицо потерять боятся. Вот и талдычут всему миру и себе мантру об исключительности.
      Джедай
  3. Neputin Сегодня, 16:27
    Без всякого пафоса и псевдопатриотического "надрыва" идет рутинная повседневная работа наших ВКС в Сирии. Причем связанная с риском для жизни наших военнослужащих. Иногда это называли подвигом.
    Neputin
  4. Essex62 Сегодня, 17:34
    Наши соколы выполняют свою работу отлично, наш Министр обороны выполняет свою работу превосходно, ну когда- же Верховный заставит остальных выполнять свою работу хотя- бы хорошо?
    Essex62
    1. Воля Сегодня, 17:56
      Не заставишь без внутреннего настроя. А вот с этим как быть? Мало кто знает.
      Воля
  5. Анатольевич Сегодня, 17:54
    ИГ* (ИГИЛ*) - террористическая группировка, запрещена в РФ
    НАТО* - террористическая организация, пока еще не запрещена в РФ
    Анатольевич
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