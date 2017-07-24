Минобороны РФ провело брифинг по ситуации в Сирии

Только за два последних месяца от террористов очищено около двадцати тысяч квадратных километров, или 40 процентов от всей освобожденной территории. В этих целях самолеты ВКС России выполнили 2 010 боевых вылетов. По пунктам управления, складам с оружием и боеприпасами, перевалочным базам и лагерям подготовки боевиков нанесено 5 850 авиационных ударов

Крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожено шесть объектов. Самолетами Ту-95МС с применением ракет Х-101 поражено 4 объекта

На северо-востоке провинции Алеппо, в районе реки Евфрат, продолжается наступление на позиции террористов ИГИЛ*. Подразделения сирийских Вооруженных сил с 1 июня освободили от боевиков 55 населенных пунктов в этом районе, в том числе города Бир-Нбадж, Расафе и Дальха"

От бандформирований очищено порядка 2400 кв.км территории. Уничтожено свыше 2 тыс. боевиков, около 20 танков и боевых машин пехоты, более 40 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками

По мере реализации политических договоренностей отмечается устойчивое снижение количества нарушений режима прекращения боевых действий на всей территории Сирии. По нашим данным, за три недели июля их число уменьшилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца

Министерство обороны России сегодня провело брифинг по Ситуации в Сирии. С докладом выступил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской, который в ходе брифинга заявил, что Российские ВКС в Сирии за последние два месяца выполнили более 2 тыс. боевых вылетов- заявил С.Рудской, передает "Интерфакс-АВН"Он сообщил, что по наиболее важным объектам боевиков ИГ* нанесены удары высокоточным оружием большой дальности.- заявил С.РудскойТакже Генштаб отчитался по количеству уничтоженных боевиков, указав, что более 2 тыс. боевиков уничтожено с 1 июня в ходе наступления на позиции террористов группировки ИГ* на северо-востоке сирийской провинции Алеппо- сказал Сергей РудскойНе обошли своим вниманием в Генштабе и соблюдение перемирия в зонах деэскалации. Россия фиксирует уменьшение числа нарушений перемирия в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.- отметил Сергей РудскойПо его словам, с начала июня соглашения о прекращении огня подписаны с представителями пятисот восьми городов и поселков.Таким образом, общее число примирившихся населенных пунктов достигло двух тысяч сорока трех. Количество отрядов вооруженной оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, возросло до двухсот двадцати восьми - добавил С.Рудской.ИГ* (ИГИЛ*) - террористическая группировка, запрещена в РФ