06:26 25 июля

Новые украинские буи обнаружили подлодку неприятеля

Как сообщает блог diana-mihailova , в ходе проведения учений «Си Бриз-2017» украинским морякам удалось обнаружить субмарину условного неприятеля, чему способствовала новая разработка госпредприятия «Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов» – чувствительные акустические сенсоры.

В рамках маневров перед группировкой кораблей в составе фрегата «Гетман Сагайдачный» и ракетного крейсера ВМС США CG66 Hue City и авиации, представленной вертолетами Ми-14ПЛ, Ка-27ПЛ, патрульным самолетом P-8 Poseidon, была поставлена задача поиска подлодки, роль которой на себя взяла турецкая субмарина S-349 «Батирай».

Новые украинские буи обнаружили подлодку неприятеля



В этих целях украинские вертолеты выполнили облет района поиска и сбросили специальные гидроакустические буи, обладающие высокочувствительными акустическими сенсорами. Последние, выделив из общего фона шум от работающих винтов подводной лодки, позволили обнаружить неприятеля и передать данные о его дислокации на «Гетман Сагайдачный». Фрегат прибыл в место расположения субмарины, где зафиксировал её собственной гидроакустической станцией и сопровождал в течение часа, что в боевых условиях дает возможность гарантированного поражения отслеживаемого объекта.

Во время этих учений были использованы новые гидроакустические буи, которые работают в пассивном режиме, и незаметны для противника. Благодаря использованию новых технологий, ГП «КНИИ Гидроприборов» смог значительно увеличить чувствительность и другие главные характеристики этих приборов. Это, примерно, в 10 раз увеличило возможности корабля и усилило противолодочную компоненту ВМСУ.

- пояснил Юрий Меленко, директор ГП «Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов».

Как указывается, турецкая подводная лодка S-349 «Батирай» немецкой постройки относится к типу 209 , представители которого характеризуются малошумностью за счет установки всех механизмов на изолированные от корпуса демпферные опоры и фундаменты.



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Комментарии 22

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 04:39
    Красиво всё сделали,как учили-молодцы противолодочники.Могут же,если захотят...
    Алексей7777777
    1. Зяблицев Сегодня, 05:59
      Какие гидроакустические буи нового поколения??Я вас умоляю... Вчера, 24 июля, в Житомире и Бердичеве только спланировали установить 3G... Це Европа! laughing
      Зяблицев
  2. midivan Сегодня, 04:40
    "позволили обнаружить неприятеля и передать данные о его дислокации на «Гетман Сагайдачный». Фрегат прибыл в место расположения субмарины, где зафиксировал её собственной гидроакустической станцией и сопровождал в течение часа"---------------------------- А ДЭПЛ "Краснодар" у себя на "корме" обнаружил, не? lol wassat
    midivan
    1. Logall Сегодня, 05:13
      [/quote] Новые украинские буи обнаружили подлодку неприятеля[quote]

      Вот только буи и остались от флота Украины. Адмиралам по бую. Буевый украинский флот. Хотите фригат? Держите буй! Хотите победить РФ на море? Вот вам буй...
      Как-то так. Буй вам в помощь...
      Logall
      1. midivan Сегодня, 05:36
        Цитата: Logall
        Хотите фригат? Держите буй!

        Ну почему же, у них и на веслах не плохо получается, не так давно новость вроде была laughing Так что все у них там не так уж и буево yes
        midivan
        1. Logall Сегодня, 05:39
          Отобрать вёсла. Есть буй? Пусть им и гребут.
          Буй в руках украинского моряка–это страшно...
          Logall
          1. midivan Сегодня, 05:44
            Цитата: Logall
            Отобрать вёсла. Есть буй? Пусть им и гребут.
            Буй в руках украинского моряка–это страшно...

            crying Не прокатит stop А если им еще и Буй belay
            midivan
  3. DEZINTO Сегодня, 05:19
    Ну всё, готовы свежие заголовки для украинских СМИ. " Украинский ФЛОТ побеждает Турецкий". "Турки ничего не смогли противопоставить могучему украинскому ФЛОТУ" и т.д и т.п. lol

    Ничто не остановит украинский буёвый флот! laughing
    DEZINTO
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 05:57
      DEZINTO Сегодня, 05:19 ..... " Украинский ФЛОТ побеждает Турецкий"

      ... турки с ног сбились- ищут белые тряпки, чтобы капитулировать перед укроХлотом... laughing
      a.s.zzz888
    2. Нормаль ок Сегодня, 06:23
      Цитата: DEZINTO
      Ну всё, готовы свежие заголовки для украинских СМИ. " Украинский ФЛОТ побеждает Турецкий". "Турки ничего не смогли противопоставить могучему украинскому ФЛОТУ" и т.д и т.п. lol
      Ничто не остановит украинский буёвый флот! laughing

      Не, у нас такого не было. На такие заголовки способна только Россия 24: неимеющиевмиреаналогов laughing
      Нормаль ок
  4. Алексей 2016 Сегодня, 05:25
    Была информация, что эту ПЛ искали более 8 часов, на ограниченном участке. А тут так красиво всё получилось. Кому верить?
    Алексей 2016
  5. victorsh Сегодня, 05:30
    Что сказать-молодцы.Только у меня возникает вопрос о практичности их применения.Не дай Бог действительно случится военный конфликт с Украиной.Так весь их"флот"будет ПКР уничтожен еще на стоянке в базах.И никакие буи не помогут.
    victorsh
  6. злой партизан Сегодня, 05:38
    роль которой на себя взяла турецкая субмарина S-349 «Батирай».
    А чо не "Запорожье"? wassat
    злой партизан
  7. Andy Сегодня, 05:45
    Один буй на все море?
    Andy
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 05:54
      Andy Сегодня, 05:45
      Один буй на все море?

      ... а зачем укрокаклам больше буёв? ... это ведь они вырыли Чёрное море, потому и знают его как свои три пальца на ноге laughing
      a.s.zzz888
  8. Приговор Сегодня, 05:46
    Украинские буи? А тут точно букву "б" надо использовать?... laughing laughing laughing
    Приговор
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 05:48
    Это, примерно, в 10 раз увеличило возможности корабля и усилило противолодочную компоненту ВМСУ.

    ... а чего не в 100 или 1000 раз... укрокаклам просвистеть - что кусок сала съесть... laughing
    a.s.zzz888
    1. midivan Сегодня, 06:04
      Цитата: a.s.zzz888
      Это, примерно, в 10 раз увеличило возможности корабля и усилило противолодочную компоненту ВМСУ.
      ... а чего не в 100 или 1000 раз...

      Через пару лет в 1000 чу будет, когда Сагайдачный ..........команда своими силами модернизирует yes
      midivan
  10. Jovanni Сегодня, 05:55
    Скоро туркам надоест из себя мишени строить. На кого тогда буи поднимать будут?
    Jovanni
  11. Бензорез Сегодня, 05:59
    "Как указывается, турецкая подводная лодка S-349 «Батирай» немецкой постройки относится к типу 209 , представители которого характеризуются малошумностью за счет установки всех механизмов на изолированные от корпуса демпферные опоры и фундаменты."
    А раньше они механизмы напрямую болтами к фундаментам крутили что-ли? belay
    Бензорез
  12. pol-smit.smit Сегодня, 06:04
    тем не менее- гетман на ходу.....и даже вертолеты летают
    pol-smit.smit
  13. Горный стрелок Сегодня, 06:05
    А в "жевто- блакитной" все такое... БУЙНОЕ! И флот...
    Горный стрелок
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