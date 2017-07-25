Новые украинские буи обнаружили подлодку неприятеля

Во время этих учений были использованы новые гидроакустические буи, которые работают в пассивном режиме, и незаметны для противника. Благодаря использованию новых технологий, ГП «КНИИ Гидроприборов» смог значительно увеличить чувствительность и другие главные характеристики этих приборов. Это, примерно, в 10 раз увеличило возможности корабля и усилило противолодочную компоненту ВМСУ.

Как сообщает блог diana-mihailova , в ходе проведения учений «Си Бриз-2017» украинским морякам удалось обнаружить субмарину условного неприятеля, чему способствовала новая разработка госпредприятия «Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов» – чувствительные акустические сенсоры.В рамках маневров перед группировкой кораблей в составе фрегата «Гетман Сагайдачный» и ракетного крейсера ВМС США CG66 Hue City и авиации, представленной вертолетами Ми-14ПЛ, Ка-27ПЛ, патрульным самолетом P-8 Poseidon, была поставлена задача поиска подлодки, роль которой на себя взяла турецкая субмарина S-349 «Батирай».В этих целях украинские вертолеты выполнили облет района поиска и сбросили специальные гидроакустические буи, обладающие высокочувствительными акустическими сенсорами. Последние, выделив из общего фона шум от работающих винтов подводной лодки, позволили обнаружить неприятеля и передать данные о его дислокации на «Гетман Сагайдачный». Фрегат прибыл в место расположения субмарины, где зафиксировал её собственной гидроакустической станцией и сопровождал в течение часа, что в боевых условиях дает возможность гарантированного поражения отслеживаемого объекта.- пояснил Юрий Меленко, директор ГП «Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов».Как указывается, турецкая подводная лодка S-349 «Батирай» немецкой постройки относится к типу 209 , представители которого характеризуются малошумностью за счет установки всех механизмов на изолированные от корпуса демпферные опоры и фундаменты.