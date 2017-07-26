Россия должна пойти «встык», чтобы забрать свой кусок мирового пирога

В сложное, но интересное время мы живем. Практически ежедневно что-то происходит. Стабильность, которой всегда добивались и добиваются политики большинства стран, не приходит. Когда большинство членов ООН договариваются о чем-то, обязательно найдется страна, которую такое решение не устраивает. Такова реальность. Но самое плохое то, что так будет продолжаться всегда. Если есть пирог, то каждый старается откусить кусок побольше. А остальным предлагается то, что остается.Только вот те самые остальные уже не согласны на остатки. В мире всё чаще и чаще возникают вопросы именно от "остальных". А почему одним достаются большие куски, а другим маленькие? Почему при приготовлении пирога мы вкладываем не меньше большеротых, а вот при распределении получаем меньше? Мы увидели это со стороны Китая, со стороны других восточных "тигров". Мы видим это со стороны России, Турции, Бразилии, Индии...Сегодня я несколько отойду от привычных для большинство читателей тем и выскажу своё мнение по вопросам геополитики. Что бы ни говорили наши политики, но, если скрупулезно сравнивать их работу и работу военачальников, то получается, что особых различий нет. И те, и другие работают в экстремальном режиме, принимают решения часто в состоянии цейтнота. Да и результаты получают практически сопоставимые.Уверен, что большинство читателей неоднократно задумывались над важным для России вопросом. Как так получается, что большинство военных конфликтов в Европе разрешается с помощью русского солдата, а пользуются плодами побед совершенно другие страны? Почему русская кровь так мало ценна для европейцев, а в последнюю сотню лет и для американцев?Наша склонность к самобичеванию, желание найти причину прежде всего в себе, поиск дураков в руководстве страны, от императоров и чиновников до президентов и министров уже демократической страны, всегда приветствуется на Западе. Я не говорю уже о советском периоде истории. Почему так демонизируется образ Сталина? Не самого кровавого тирана в истории. Да просто потому, что именно Сталин возродил веру россиян в свою страну, веру в человека, веру в "наше дело правое". И доказал это своими многочисленными победами на всех фронтах. И в военной области, и в экономической, и в культурной...Но вернемся в сегодняшний день. Тем более, что тот образ, который я упомянул выше, ещё долго будет вызывать зубовный скрежет у части нашего населения. Вчера было вчера. А мы живем сегодня. Ежедневно, ежечасно и ежесекундно. Сегодня.Россия сегодня в авангарде противостояния гегемонии США в мире. Мы видим попытки Европы "вылезти из под лавки". Мы видим китайцев с их очень серьезными амбициями. Но мы как-то забываем, что это все равно противники. Увы, но каждая страна занимается сегодня тем "куском пирога", который считает справедливо своим. Своим по объему, по величине... И совершенно не важно, у кого этот кусок придется отобрать. Будут ли это богатые США или нищая Греция, не важно. Важен собственный кусок...Мне всегда казалось странным то, что мы всё прекрасно понимаем, но делаем ровно наоборот. Какой-то умственный ступор в наших головах. Где ответ на тот вопрос, который я задал в начале статьи? А ответ, как мне кажется, находится совсем близко.В военном деле есть прием, который часто используют командиры для сохранения своих подразделений и успешного вывода их из опасных ситуаций. Прием, который применяется, наверное, ещё с тех времен, когда наши предки дрались каменными топорами. А именно — поставить противника в такое положение, когда огонь по вашим солдатам неминуемо будет наносить урон вашим же подразделениям...Я не могу сказать с уверенностью, что сегодня ВСУ и "правосеки" просто так долбят друг друга по ночам. Вполне возможно, что этому способствуют и разведчики-республиканцы. На войне как на войне... Я не уверен, что возникающие частенько стычки между оппозицией в Сирии не результат качественной работы сирийской разведки. А можно ли такую тактику использовать в международных отношениях?Не можно, а нужно. И именно эта тактика и привела к созданию существующего положения в мировой политике. Кто сегодня упрекает в реальной атомной бомбардировке США? Никто. Кто упрекает европейцев в уничтожении Югославии? Никто. Кто говорит о сотнях и тысячах убитых в Мосуле? Никто.И наоборот. Почему мировая история в исполнении западных, да и части азиатских стран, изменилась? Почему большинство японцев уверено, что атомные бомбы на них сбросили русские? Почему наши деды из освободителей Европы вдруг превратились в захватчиков? Почему вполне серьезно ставят СССР и фашистскую Германию рядом? Более того, в головах части западных обывателей Советский Союз более агрессивен, и именно он начал Вторую мировую... Германия ведь покаялась... А наплевать всем на реальные факты...Какие действия необходимы сегодня нам? В свете вышеперечисленного. Как должна измениться наша внешняя политика и отношения к другим странам? Как совместить наше стремление к своему "куску" и сохранение хороших отношений в другими странами?Наверное, многие сейчас подумали об Украине. Увы, разочарую вас, уважаемые читатели. Хотя вариант решения можно применить и там. И, как показали только что прошедшие телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки", именно такую позицию занимают уже не только россияне, но и европейцы. А мы же рассмотрим более "застарелый" конфликт, который "не имеет решения".Я имею в виду проблему Курильских островов. Сколько десятилетий мы, Япония и Россия (СССР), об этом говорим? И позиции пока почти не поменялись. Какие-то уступки есть, но принципиально все "при своих".У японцев была возможность активизироваться в 90-е годы прошлого века. Более того, была возможность даже "отжать" пару островов. И Россия в лице "великого" ЕБНа на это пошла бы. Народ России плевался бы год-полтора и забыл. Телевизор и "умные люди" из политических шоу нам бы объяснили, что острова только мешают... Всему... Но не захотели японцы часть. Им было необходимо всё. Даже больше.Потом, конечно, спохватились. Но "великий" ЕБН уже почил в бозе. А за столом переговоров появился совсем другой человек. И оценили они Владимира Путина мгновенно. Все забыли, что Путин дзюдоист. А это подразумевает не только определенный набор приемов борьбы, но и, после достижения приличного уровня, определенного образа мыслей. Способности не лезть напролом, а использовать силу противника для своей победы. Философия борьбы...Зачем Японии "северные территории"? Память предков? Любовь к экстриму? Ерунда. Японцы уже давно создали "новую историю" для собственного потребления, в которой именно они проживали на этих островах в эпоху "царя Гороха". А ларчик?.. Природные ресурсы и полезные ископаемые, которые необходимы огромной стране. Не территориально огромной, как привыкли мы, а огромной по населению и экономике. Охотское море наконец...А упертость в переговорах была вызвана тем, что никто эти территории практически не использовал. Нам они принадлежали, но развивать их было накладно. Да и населения там кот наплакал... Японцы же надеялись, что их экономическая мощь позволит "купить" острова.В декабре прошлого года на российско-японских встречах в верхах вроде договорились о совместном хозяйственном использовании островов. Это решение явилось продолжением предложенного в мае 2016 года премьер-министром Синдзо Абэ "нового подхода" в решении проблемы "северных территорий". Японцам просто необходимо было сдвинуть с мертвой точки переговоры.Напомню, тогда разговор шел не только о добыче полезных ископаемых и морепродуктов. Разговор шел о развитии достаточно большого экономического блока. От туризма до развития инфраструктуры. И что? Где результаты? А нет результатов. Почти нет. Причина? Ну не хотят японцы работать по российским законам. Территории же "незаконно оккупированы". Значит, должны действовать японские законы...А то произошло дальше? А дальше произошло то, что делает командир подразделения... Та ситуация, о которой я выше писал. На встрече 7 июля в Гамбурге Путин не стал заострять вопросы хозяйственной деятельности в регионе... На нет и суда нет. Однако для понимания всей ситуации необходимо вспомнить ещё одно важное заявление. За день до встречи (18!) Путина и АБЭ вице-премьер РФ Юрий Трутнев (Дальний Восток — его епархия) заявил о создании на Курилах территории опережающего развития (ТОР).Вроде бы и ничего. Но "подразделение" Трутнева "вошло в стык" между подразделениями "противника". Теперь уже не Япония выставляет требования России, а Россия "рассматривает вопросы и предложения" японцев. Теперь удар по российским интересам равен удару по собственным интересам. Тем более, что у АБЭ уже была информация об активизации деятельности на островах южно-корейских фирм. На подходе китайские... Тогда возникает вопрос о необходимости вообще Японии.Более того, столкнув лбами союзников США (Японию и Южную Корею) в этом вопросе, Россия создала проблемы и для Трампа. Мы хотели реально использовать Японию как занозу в отношениях с США. Но американцы смогли эту угрозу ликвидировать. Но создали гораздо большую. Теперь уже противостояние не с Россией, а вне России. Но за российские богатства. За возможности инвестировать в российскую экономику... Союзники начали кусать друг друга.Американцы, как бы мы ни старались с ними дружить, кровно заинтересованы в передаче островов. Кто-то сомневается в том, что, если это случится, на Курилах не появятся американские войска? Американская база? И тогда прикрывать ДВ нам придется уже серьезно. Политика...Я специально так подробно остановился на российско-японских отношениях. Для того, чтобы появилось понимание возможностей. Тех возможностей, которые появляются при правильной оценке ситуации и правильном решении.Сегодня в Европу пришло понимание, что их просто используют. И используют США. Европейцы поняли, что "война" с Россией в экономике приносит больше вреда именно им. А те, кто сидит в Вашингтоне, совершенно не страдают от санкций. Так почему бы нам не сработать ровно так же, как с Японией? И кризис на Украине решить точно так же. Пусть "грызутся" между собой. а мы "будем посмотреть"...Мы почему-то считаем, что раскачать политическую ситуацию можно только у нас. Но в реальности раскачивать можем и мы! Тот же премьер-министр Синдзо Абэ, несмотря на свою популярность, может получить множество проблем, к примеру, России стоит заявить о сворачивании программы сотрудничества по островам. Учитывая менталитет и многолетнее раздувание проблемы "северных территорий", такое заявление грозит Японии жестоким политическим кризисом...Я думаю, что ситуацию Россия будет разыгрывать именно по этому сценарию. В преддверии выборов 2018-го Путину совсем невыгодно показывать слабость, а вот использовать противоречия между ведущими странами Европы и США нужно. Пойдем мы "встык". И посмотрим, у кого же потери будут больше...