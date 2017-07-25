В Ираке заявили о желании видеть военное присутствие РФ

Таким образом было бы создано равновесие, которое послужит на благо региона, его народов и его стран.

Также это касается научного сотрудничества, стипендий, университетской подготовки, в экономике и торговле, а также в политической и военной сферах.

Наш интерес в том, чтобы дружественная Россия присутствовала в Ираке, тем самым создавалось бы равновесие. Мы не хотим, чтобы это равновесие было нарушено и в политическом плане в пользу той или иной внешней стороны. Сейчас, когда мы покончили с ИГИЛ [террористическая организация, запрещенная в РФ], Ирак нуждается в инвестициях в сфере энергетики и торговли.