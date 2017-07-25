10:37 25 июля

В Ираке заявили о желании видеть военное присутствие РФ

Как сообщает интернет-издание « Взгляд » со ссылкой на РИА Новости, 24 июля вице-президент Ирака Нури аль-Малики по завершении переговоров с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что «у России исторически крепкие отношения с Ираком». Основываясь на этом в Багдаде «хотели бы, чтобы у России было весомое присутствие в этой стране в политическом и военном плане».

В Ираке заявили о желании видеть военное присутствие РФ


Таким образом было бы создано равновесие, которое послужит на благо региона, его народов и его стран.



С его слов, власти страны имеют стремление «укреплять сотрудничество в области энергетики, электроэнергетики, нефти».

Также это касается научного сотрудничества, стипендий, университетской подготовки, в экономике и торговле, а также в политической и военной сферах.


Прежде, в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, Нури аль-Малики обратился к российским компаниям с призывом вкладывать средства в экономику Ирака, «это касается в первую очередь энергетики».

Наш интерес в том, чтобы дружественная Россия присутствовала в Ираке, тем самым создавалось бы равновесие. Мы не хотим, чтобы это равновесие было нарушено и в политическом плане в пользу той или иной внешней стороны. Сейчас, когда мы покончили с ИГИЛ [террористическая организация, запрещенная в РФ], Ирак нуждается в инвестициях в сфере энергетики и торговли.




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Комментарии 46

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:34
    Нужно укреплять сотрудничество между Россией и Ираком в области энергетики, электроэнергетики, нефти это да , но без военного присутствия .
    Spartanez300
    1. P0LYM Сегодня, 07:38
      Без военного не получится... В этом регионе нет другой возможности защитить свои инвестиции, кроме как мощным военным присутствием и оперативным и жёстким реагированием на угрозы и, в данных обстоятельствах, это - единственный реальный способ поддерживать там элементарный порядок... всё остальное - "бабки на ветер"...
      P0LYM
      1. Стирбьорн Сегодня, 10:09
        Цитата: P0LYM
        Без военного не получится... В этом регионе нет другой возможности защитить свои инвестиции, кроме как мощным военным присутствием и оперативным и жёстким реагированием на угрозы и, в данных обстоятельствах, это - единственный реальный способ поддерживать там элементарный порядок... всё остальное - "бабки на ветер"...

        Предлагаете теперь повоевать с курдами? Нефтяные поля Киркука под их контролем, а армии у Ирака, после тяжелейших потерь под Мосулом, практически нету - а курды хотят независимость 25 сентября провозгласить! Вот иракцы и ищут дурачков, которые готовы за их интересы повоевать, за обещения поделиться нефтяными доходами
        Стирбьорн
        1. P0LYM Сегодня, 10:17
          Это где Вы прочитали, что я что-то предлагаю? Я только высказал мнение, что без военного присутствия, в регионе в котором уничтожено правовое поле, других способов сохранения своих инвестиций, да и прочих интересов, нет.
          P0LYM
    2. Банкир Сегодня, 07:39
      Цитата: Spartanez300
      но без военного присутствия .

      вот только хотел это же написать, хватит, навоевались уже!
      Банкир
      1. P0LYM Сегодня, 07:49
        Тогда надо закрыться в пределах границы и носа не высовывать. Получится, я думаю, не воевать лет эдак 5-6... потом поптрут со всех сторон... хрен остановишь... Вот тогда и повоюем от души. Ей богу, вы как в каком-то придуманном мире живете... думаете если ни куда не лезть, то все про нас забудут и никто никогда не захочет проверить какая там кишка у русских? Наивняки... Жизнь, похоже, ничему нас не учит...
        P0LYM
        1. Банкир Сегодня, 07:51
          Цитата: P0LYM
          Тогда надо закрыться в пределах границы и носа не высовывать. Получится, я думаю, не воевать лет эдак 5-6... потом поптрут со всех сторон... хрен остановишь...

          вот уж совковая идеология: "мы никак не привыкнем жить без войны.." А Китай вам не пример? Мощнейшая держава, а нигде не воюет.
          Банкир
          1. P0LYM Сегодня, 07:54
            Вауууу... прям так и нигде????.... может стоит почитать историю...???? может очень будет занимательно и поучительно... Китаю, как мощной державе и конкуренту америкосам, лет 40 от силы... так?.... и сколько им уже неприятностей доставли сша???? нееее? не слышал???... Вдруг миролюбивый Китай стал одной из основных угроз для "самой миролюбивой и демократичной нации на Земле".
            P0LYM
            1. Банкир Сегодня, 07:55
              Цитата: P0LYM
              и сколько им уже неприятностей доставл тан??

              кто?
              Цитата: P0LYM
              может стоит почитать историю...?

              за какой период?
              Банкир
              1. P0LYM Сегодня, 08:03
                за самый, что ни есть последний... сша в прямую поддерживают напряженность в регионе... тот же тайваньский вопрос... про под носом у китая .... и т.д
                да... это то что касается америкосов... но надо бы помнить и свою историю... полуостров даманский... ни о чём ни говорит? с тайванем в 1958... с индией в 1962...
                P0LYM
                1. Банкир Сегодня, 08:27
                  Цитата: P0LYM
                  за самый, что ни есть последний... сша в прямую поддерживают напряженность в регионе... тот же тайваньский вопрос... про под носом у китая .... и т.д

                  я спрашивал про войны Китая против кого либо.
                  Цитата: P0LYM
                  да... это то что касается америкосов... но надо бы помнить и свою историю... полуостров даманский... ни о чём ни говорит? с тайванем в 1958... с индией в 1962...

                  это пограничные конфликты. Где Ирак, а где Россия?
                  Банкир
                  1. P0LYM Сегодня, 09:03
                    С каких это пор пограничные конфликты - не война?! Ну да... там же людей не убивают... Чесслов, удивительно до чего можно дойти в отстаивании своей точки зрения... ведь не прав, а написать, что "да ... ляпнул не подумавши" не ... не получается... сказал же ... Китай миролюбивая страна.... значит миролюбивая, а то что ведёт себя агрессивно по границам, так это не считается. Вот это, если не в курсе, и есть - то что называется "двойные стандарты!"
                    P0LYM
                    1. Банкир Сегодня, 09:48
                      Цитата: P0LYM
                      сказал же ... Китай миролюбивая страна...

                      вот не надо искажать то, что я написал и всё станет на свои места. СССР в разное время тоже позиционировался как миролюбивая страна и вообще как борец за мир, но это не мешало ему участвовать в различных конфликтах и локальных войнах.
                      Цитата: P0LYM
                      С каких это пор пограничные конфликты - не война?

                      а с каких - война? Пограничный конфликт потому и имеет такое название (термин в международном праве) потому что не тянет даже на локальную войну.
                      Банкир
                2. Nehist Сегодня, 08:32
                  Вы еще забыли Авганистан!!! Где Китай доблестно вставлял палки в колеса ВС СССР а сейчас имея свои интересы войскам НАТО обильно чтотогда что сейчас постовляя туда оружие и инструкторов
                  Nehist
                  1. Банкир Сегодня, 08:38
                    Цитата: Nehist
                    войскам НАТО

                    Цитата: Nehist
                    постовляя туда оружие и инструкторов

                    кому поставляет инструкторов и оружие?
                    Банкир
                    1. Nehist Сегодня, 08:57
                      Дружественным племенам!
                      Nehist
            2. faiver Сегодня, 08:40
              ну насчет 40 лет вы загнули, 20-25 не больше... hi
              faiver
              1. P0LYM Сегодня, 09:12
                ну да... как угроза... пожалуй да...
                P0LYM
          2. faiver Сегодня, 08:41
            ну да, как же, во вьетнам пробовали сунуца, так им ополчение наваляло а потом большой брат с севера кулак показал... припухли...
            faiver
      2. BerBer Сегодня, 09:03
        Если не будем отстаивать интересы за рубежом. Война придёт в Россию. Доказано исторически.
        BerBer
      3. Kabistan Сегодня, 09:39
        Цитата: Банкир
        Цитата: Spartanez300
        но без военного присутствия .

        вот только хотел это же написать, хватит, навоевались уже!

        Мы в 90-е года стали белыми и пушистыми, забросили армию и... типа навоевались.
        Kabistan
        1. Банкир Сегодня, 09:52
          Цитата: Kabistan
          забросили армию и... типа навоевались.

          забросить армию и навоевались это разные понятия. Можно армию иметь, но не воевать
          Банкир
    3. pjastolov Сегодня, 08:08
      в Багдаде «хотели бы, чтобы у России было весомое присутствие в этой стране в политическом и военном плане».
      интересно - а чем матрасы то не угодили, в военном плане их там хватает? bully
      pjastolov
  2. Zaurbek Сегодня, 07:34
    Почему нет?! Постройте по примеру Катара военную базу с аэродромом. Обеспечивайте горючим. Это как минимум. Можно будет использовать как базу БПЛА (когда дальние БПЛА будут) и держать Су-34/30 и А-50/100
    Zaurbek
  3. Алексей7777777 Сегодня, 07:35
    С его слов, власти страны имеют стремление «укреплять сотрудничество в области энергетики, электроэнергетики, нефти».
    Вот где присутствие РФ наши пусть развивают.Для равновесия...
    Алексей7777777
  4. фома неверю40 Сегодня, 07:35
    э э э стапэ хорош нам че разорватся
    фома неверю40
    1. Govorun Сегодня, 07:58
      Да нее...они просто намекают,кто там последний в очередь к специалисту,а то надоели им уже эти горе-шарлотаны ...
      Govorun
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:40
    чтобы у России было весомое присутствие в этой стране в политическом и военном плане

    Радостно встречали американцев когда они практически безболезненно оккупировали Ирак. Сегодня на их обеспечении и выступаете в роли "мяса" в их "борьбе" с ИГ. А теперь предлагаете и России туда влезть? Мы пока со стороны понаблюдаем. А политическое присутствие - это всегда пожалуйста.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:38
      Гена , привет ! hi У меня создаётся впечатление , что такие заявления со стороны Ирака это часть матрасного плана . То с Ираном готовы в дёсны целоваться , а теперь и Россию в гости зовут . Подозрительно это ...
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:43
        Привет Паша hi А ты знаешь не исключено и тем более если брать во внимание подконтрольность иракского правительства американцами.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:50
          Именно ! Уж коли мне такие мысли в голову пришли , надеюсь что и "на верху" какая-нибудь светлая голова от спецслужб задумалась о таком варианте .
          bouncyhunter
      2. Per se. Сегодня, 10:24
        Цитата: bouncyhunter
        это часть матрасного плана
        Очень может быть... Когда Обама, в бытность свою президентом, озвучил, что борьба с ИГИЛ должна быть международным делом, сразу подумалось о втягивании в процесс России. Дождались, когда Сирия оказалась на грани краха, пошли бороться с ИГИЛ, сейчас только Ирака нам не хватает. Наверное, можно послать туда военных советников и отдельных спецов, в своих интересах, но не посылать какие-либо части своих войск. Честно говоря, порой, даже работа нашего "Оборонэкспорта" представляется частью плана по саботажу быстрого перевооружения российской армии, загрузка своих мощностей под чужого дядю, при сомнительных выгодах от продажи новейших вооружений чужим армиям.
        Per se.
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 07:55
    Наш интерес в том, чтобы дружественная Россия присутствовала в Ираке, тем самым создавалось бы равновесие.

    ... радости мерикатосов, по этому поводу, нет предела... laughing
    a.s.zzz888
  7. Борис Томаров_2 Сегодня, 07:56
    Еще минус один балл америкосам, если Ирак просит военного присутствия.
    Борис Томаров_2
  8. Govorun Сегодня, 07:56
    В Ираке заявили о желании видеть военное присутствие РФ
    А,что так...устали от "светоча" демократии???
    Govorun
  9. zivXP Сегодня, 08:05
    Сейчас, когда мы покончили с ИГИЛ [террористическая организация, запрещенная в РФ], Ирак нуждается в инвестициях в сфере энергетики и торговли.

    Америкосы то чо, не инвестируют?
    zivXP
  10. iliitchitch Сегодня, 08:10
    "Также это касается научного сотрудничества , стипендий , университетской подготовки .." .
    Могучий науч. потенциал ирака всем известен . Также с дипломом багдадского сантехнического выпускников везде ждут . Сказал бы сразу - принимай халявщиков , стипу им плати , вам не привыкать , а я на вас сильно тявкать не буду . Хороший такой типа гешефт .
    iliitchitch
  11. vinni-puk Сегодня, 08:27
    ов сначала отправьте к Аллаху! А не то они от присутствия русских засрут поносом вашу прекрасную страну.
    vinni-puk
  12. БАРХАН Сегодня, 08:37
    Скажу коротко.Я против.Нефиг там делать.Пусть янки там доруливают.Напомню только одно ...2004 год списано 9,5 миллиарда долларов долга перед Россией,2008 год списано 12,9 миллиардов...Неплохо ,да?Вот такая вот эффективная внешняя политика.Может взять нечего с них? Да хоть песком на эту сумму...не говоря о нефти и газе...
    БАРХАН
  13. Nehist Сегодня, 08:39
    Было уже!!! На основании постановления Совета Министров СССР № 1088 от 25 сентября 1958 года в Багдад были направлены советские военные советники и специалисты, стало поступать вооружение, за которое иракцы расплачивались чистой валютой.До 1980 г., начала войны с Ираном, в страну из Советского Союза были направлены: ракетные (типа "Оса-1", "Оса-2"), торпедные и сторожевые катера, истребители (МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25), истребители-бомбардировщики (Су-7, Су-20, Су-22) и бомбардировщики (Ту-16, Ту-22), транспортные самолеты (Ан-12, Ан-24, Ан-26) и вертолеты (Ми-25, Ми-6), БМП, БТРы, танки (Т-62, Т-72), зенитные установки, пушки и орудия, инженерное оборудование, стационарные и переносные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК С-75, С-125), ракетные системы залпового огня, оперативно-тактические и тактические ракеты и т. д. с 1970 по 1990 год Ираку были поставлены 2,5 тыс. единиц артиллерийских систем разных калибров; 5 тыс. единиц бронетехники (танки Т-55 и Т-62), 300 боевых самолетов МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-25; 300 боевых вертолетов Ми-24; 6 стратегических бомбардировщиков Ту-22; 20 катеров береговой охраны и десятки тысяч единиц стрелкового вооружения, средств ПВО, боеприпасов и военного снаряжения [760]. Всю эту технику помогал обслуживать большой отряд советских военных специалистов. По сведениям бывшего старшего инженера уполномоченного ГИУ ГКЭС (1973-1977 гг.) полковника в отставке И. Литовкина, до начала 1990 г. в стране побывало почти 8 тыс. 200 советских военных специалистов, в вузах Минобороны СССР прошли обучение более 6 тыс. иракских военнослужащих от всех видов вооруженных сил [761]. В 1979- 1982 гг. главным военным советником в Ираке был генерал А. Мокроус, уполномоченными ГИУ ГКЭС – капитан 1-го ранга Г. Харитонов, полковник И. Литовкин. С началом войны в 1980 г. в качестве уполномоченных в Багдаде последовательно работали Б. Чубарь, Г. Попов и В. Балоян.
    Напомнить чем все закончилось? Так что нафиг нам этот ИРАК!!!!
    Nehist
    1. nizhegorodec Сегодня, 08:53
      Цитата: Nehist
      Так что нафиг нам этот ИРАК!!

      Согласен, но Ирак за оружие хоть расплачивался валютой, а не бананами и списанными долгами, как некоторые наши "друзья"
      nizhegorodec
  14. Alexey-74 Сегодня, 08:40
    Пора создавать военную базу и в Ираке.
    Alexey-74
  15. samarin1969 Сегодня, 08:51
    Несмотря на планы Ирана и шиитского лидера Аль-Малики США (Израиль) не позволят создать ещё одно шиитское государство. ...Говорил бы прямо "дайте оружие бесплатно и безвозвратные кредиты".
    Пусть добьётся сначала 100% вывода из Ирака американских военных, нефтяных ТНК и ввода частей КСИР. Ну тогда можно "подписаться" в антикурдский проект....Пока США контролируют армию и экономику Ирака, максимум, что может Россия это продавать оружие по предоплате (!).
    samarin1969
  16. P0LYM Сегодня, 09:09
    Цитата: Банкир
    А Китай вам не пример? Мощнейшая держава, а нигде не воюет.

    Кстати, думаю, что всё идёт к тому, что скоро Китай начнёт воевать. Да так, что все вздрогнут... Нам, по отношению к Китаю, тоже совсем не надо расслабляться. Думаю, пока есть и для них, и для нас такой экзистенциальный враг как сша, можем более менее спокойно жить, а вот после того как штаты надорвутся ... уже гляди в оба...
    P0LYM
    1. Банкир Сегодня, 09:54
      Цитата: P0LYM
      а вот после того как штаты надорвутся

      а они надорвутся? Про Китай
      Цитата: P0LYM
      Нам, по отношению к Китаю, тоже совсем не надо расслабляться.
      полностью согласен.
      Банкир
    2. Касым Сегодня, 10:27
      Его (Пекин) скорее всего спровоцируют. Судя по всему США не видят другого метода по сдерживанию развития, кроме как разжигания войн на границах "конкурента". Но у КНР есть еще одно слабое место - это недостающиеся ресурсы для экономики и пути транспортировки. Но пережимание этих поставок или путей транпортировки толкают Пекин в объятия ЕАЭС. Там есть и ресурсы и альтернативные пути.
      ВВП не будет просто так вручать высшую награду России. Наверняка с КНР выстраивается долгосрочная программа сотрудничества. Да и нуждается Китай в России. hi
      Касым
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