В Ираке заявили о желании видеть военное присутствие РФ
Как сообщает интернет-издание « Взгляд » со ссылкой на РИА Новости, 24 июля вице-президент Ирака Нури аль-Малики по завершении переговоров с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что «у России исторически крепкие отношения с Ираком». Основываясь на этом в Багдаде «хотели бы, чтобы у России было весомое присутствие в этой стране в политическом и военном плане».
С его слов, власти страны имеют стремление «укреплять сотрудничество в области энергетики, электроэнергетики, нефти».
Прежде, в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, Нури аль-Малики обратился к российским компаниям с призывом вкладывать средства в экономику Ирака, «это касается в первую очередь энергетики».
Таким образом было бы создано равновесие, которое послужит на благо региона, его народов и его стран.
С его слов, власти страны имеют стремление «укреплять сотрудничество в области энергетики, электроэнергетики, нефти».
Также это касается научного сотрудничества, стипендий, университетской подготовки, в экономике и торговле, а также в политической и военной сферах.
Прежде, в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, Нури аль-Малики обратился к российским компаниям с призывом вкладывать средства в экономику Ирака, «это касается в первую очередь энергетики».
Наш интерес в том, чтобы дружественная Россия присутствовала в Ираке, тем самым создавалось бы равновесие. Мы не хотим, чтобы это равновесие было нарушено и в политическом плане в пользу той или иной внешней стороны. Сейчас, когда мы покончили с ИГИЛ [террористическая организация, запрещенная в РФ], Ирак нуждается в инвестициях в сфере энергетики и торговли.
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