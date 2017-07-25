Т-90А на вооружение иракских добровольцев в Сирии
Как сообщает « Вестник Мордовии », шиитские добровольцы из Ирака и Афганистана, воюющие на стороне правительственных сил Сирии, имеют на вооружении танки Т-90А , переданные союзным Дамаску формированиям из российской армии, как утверждается, еще в конце 2015 – начале 2016 годов.
Подразделения из указанных стран ведут боевые действия под руководством иранских советников. В их числе фигурируют отряды наиболее крупных шиитских милиций Сил народного ополчения Ирака. На фотографии ниже, сделанной в районе Алеппо в марте 2016 года, запечатлен Т-90А под флагом иракской "Асаиб ахль аль-Хак".
Радикальная шиитская группировка «Асаиб Ахль аль-Хак» («Лига праведников») была создана в 2004 г. До вывода оккупационных войск в 2010 г. боевиками «Асаиб» было совершено свыше 6000 вооружённых нападений, на их счету, в числе прочего, многочисленные ракетно-миномётные обстрелы военных баз, сбитые вертолёты, подрывы бронетехники. После ухода коалиционных сил из Ирака группировка провозгласила главной целью экспорт идей исламской революции и создание единого шиитского духовного сообщества по иранскому образцу. В 2012 г. боевики этой группировки по призыву командующего силами специального назначения КСИР генерала Касема Сулеймани отправились в Сирию «для охраны шиитских святынь».
Подразделения из указанных стран ведут боевые действия под руководством иранских советников. В их числе фигурируют отряды наиболее крупных шиитских милиций Сил народного ополчения Ирака. На фотографии ниже, сделанной в районе Алеппо в марте 2016 года, запечатлен Т-90А под флагом иракской "Асаиб ахль аль-Хак".
Радикальная шиитская группировка «Асаиб Ахль аль-Хак» («Лига праведников») была создана в 2004 г. До вывода оккупационных войск в 2010 г. боевиками «Асаиб» было совершено свыше 6000 вооружённых нападений, на их счету, в числе прочего, многочисленные ракетно-миномётные обстрелы военных баз, сбитые вертолёты, подрывы бронетехники. После ухода коалиционных сил из Ирака группировка провозгласила главной целью экспорт идей исламской революции и создание единого шиитского духовного сообщества по иранскому образцу. В 2012 г. боевики этой группировки по призыву командующего силами специального назначения КСИР генерала Касема Сулеймани отправились в Сирию «для охраны шиитских святынь».
Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20740.htm
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