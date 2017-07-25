10:37 25 июля

Т-90А на вооружение иракских добровольцев в Сирии

Как сообщает « Вестник Мордовии », шиитские добровольцы из Ирака и Афганистана, воюющие на стороне правительственных сил Сирии, имеют на вооружении танки Т-90А , переданные союзным Дамаску формированиям из российской армии, как утверждается, еще в конце 2015 – начале 2016 годов.

Т-90А на вооружение иракских добровольцев в Сирии


Подразделения из указанных стран ведут боевые действия под руководством иранских советников. В их числе фигурируют отряды наиболее крупных шиитских милиций Сил народного ополчения Ирака. На фотографии ниже, сделанной в районе Алеппо в марте 2016 года, запечатлен Т-90А под флагом иракской "Асаиб ахль аль-Хак".




Радикальная шиитская группировка «Асаиб Ахль аль-Хак» («Лига праведников») была создана в 2004 г. До вывода оккупационных войск в 2010 г. боевиками «Асаиб» было совершено свыше 6000 вооружённых нападений, на их счету, в числе прочего, многочисленные ракетно-миномётные обстрелы военных баз, сбитые вертолёты, подрывы бронетехники. После ухода коалиционных сил из Ирака группировка провозгласила главной целью экспорт идей исламской революции и создание единого шиитского духовного сообщества по иранскому образцу. В 2012 г. боевики этой группировки по призыву командующего силами специального назначения КСИР генерала Касема Сулеймани отправились в Сирию «для охраны шиитских святынь».

Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20740.htm
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Комментарии 9

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  1. ИмПерц Сегодня, 08:19
    Как сообщает « Вестник Мордовии », шиитские добровольцы из Ирака и Афганистана, воюющие на стороне правительственных сил Сирии, имеют на вооружении танки Т-90А , переданные союзным Дамаску формированиям из российской армии

    Сейчас появятся комментарии в стиле того, что отдали самое последнее и дорогое!
    Т-90 раскидываемся, а сами на Т-72 ездим...
    Где Арматы и Т-90 в российской армии?
    ИмПерц
    1. НасРать Сегодня, 08:31
      На завод, батенька...., на завод надо идти... На УРАЛВАГОНЗАВОД, и ударно в четыре смены вкалывать, отлучаясь домой только на праздник- годовщину Октябрьской революции! good
      НасРать
      1. samoletil18 Сегодня, 09:00
        Нееееет! Дайте Т-90! Армату тоже дайте. Кто-то просто думает, что они бесплатные и спецов с оборудованием им не надо. Будьте снисходительны.
        samoletil18
        1. ИмПерц Сегодня, 09:17
          Цитата: samoletil18
          Кто-то просто думает, что они бесплатные и спецов с оборудованием им не надо.

          ИмПерц
        2. Касым Сегодня, 09:29
          По Сирии прекрасно видно, что Т-72,90 за динамической защитой, решетками и скворечниками со Шторами прекрасно держат удары ПТУР. Можно и Т-62 довести по защите до этого уровня. Поэтому думаю, что не передали, а продали именно то, что хотел "клиент", за которым просматривается Иран. А ему запрещено продавать наступательное вооружение. Осталось объявить, что танки передали.
          А вот торопить с Арматой не надо. Пусть от всех детских болячек избавится. С такой техникой сразу все гладко не бывает и у конкурентов аналога что-то не видно. С такой пробивной силой и подпоркой в виде Т-72 и 90 "партнеры" пыль глотать будут долго. Модернизация танковых парков соперников приведет к дальнейшему наращиванию массы и понятно что это не выход. АЗ затащить, увеличить калибр и дополнительную защиту - порой это невыполнимо - но точно увеличит вес. Один уже до королевского тигра допрыгался. А вот на концептуально новый танк, ну лет так 15 на разработку и лет 10 на массовый выпуск. Так куда спешить, если тем более Абрамсов выпускают по одной штуке в месяц?
          Кто-то говорит, что 2500 Армат это мало. Но это 5 танковых армий с подпоркой в виде куда более многочисленных танков семейства Т-72 + Т-80. Только от наличия такого парка танков у любого отобьет желание дубиной махать. hi
          Касым
    2. Fei_Wong Сегодня, 10:24
      Цитата: ИмПерц
      Т-90 раскидываемся, а сами на Т-72 ездим...
      Где Арматы и Т-90 в российской армии?

      Ох уж эти "всёпропальщики"... Всё просто - у нас море старых Т-72, и поэтому легче модернизировать их до Т-72Б3 (который мало чем уступает по совокупности параметров гораздо более дорогому Т-90А, особенно Т-72Б3 обр. 2016-го года), чем себе оные Т-90А производить (когда уже на Т-14 скоро переключаться будем).
      https://tanksdb.ru/article/t-72_i_t-90/
      http://bastion-opk.ru/t-72b3-tank/
      Fei_Wong
  2. Altona Сегодня, 08:51
    Не прое...здонили бы только танки, как обычно. А то ИГИЛ один танк "подарили".
    Altona
  3. voyaka uh Сегодня, 09:51
    А я не мог понять, куда подевались Т-90?
    В сирийской армии их почти нет. Один уж пол-года воюет за боевиков в Идлибе.
    А оказывается их отдали шиитским отморозкам! Эта организация - как ИГИЛ,
    радикальные исламисты, только шиитские.
    voyaka uh
  4. Стирбьорн Сегодня, 10:04
    После ухода коалиционных сил из Ирака группировка провозгласила главной целью экспорт идей исламской революции и создание единого шиитского духовного сообщества по иранскому образцу.
    Понятно, суннитское духовное сообщество явно в эту гармонию не укладывается, поэтому и пойдет пополнять ряды ИГИЛ..я уж молчу про то что все российские мусульмане - сунниты, которые конечно оценят такую дальновидную политику Кремля
    Стирбьорн
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