В Киргизии проводится проверка боеготовности российских сил антитеррора

По замыслу тренировки, три условные диверсионно-террористические группы вторглись на периметр военного объекта с воды и суши, пытаясь захватить административные и складские здания. Дежурные силы обнаружили боевых пловцов и завязали бой,

Российские военные в ходе проверки боеготовности сил антитеррора отразили нападение условных диверсантов на объекты морского испытательного полигона Каракол на озере Иссык-Куль в Киргизии, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Центрального округа.говорится в релизе.Далее «на помощь военным вышли подразделения усиления, которые блокировали нападавших, прижав их к воде, а затем боевиков, захвативших катер, перехватила морская группа немедленного реагирования», рассказали в пресс-службе.В округе напомнили, что «испытательный полигон Каракол входит в состав объединенной российской военной базы в Киргизии и предназначен для проведения испытаний морского подводного вооружения». Он характеризуется уникальными физико-географическими и гидрологическими условиями, позволяет проводить исследования круглый год.