10:37 25 июля

В Киргизии проводится проверка боеготовности российских сил антитеррора

Российские военные в ходе проверки боеготовности сил антитеррора отразили нападение условных диверсантов на объекты морского испытательного полигона Каракол на озере Иссык-Куль в Киргизии, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Центрального округа.

В Киргизии проводится проверка боеготовности российских сил антитеррора


По замыслу тренировки, три условные диверсионно-террористические группы вторглись на периметр военного объекта с воды и суши, пытаясь захватить административные и складские здания. Дежурные силы обнаружили боевых пловцов и завязали бой,
говорится в релизе.


Далее «на помощь военным вышли подразделения усиления, которые блокировали нападавших, прижав их к воде, а затем боевиков, захвативших катер, перехватила морская группа немедленного реагирования», рассказали в пресс-службе.

В округе напомнили, что «испытательный полигон Каракол входит в состав объединенной российской военной базы в Киргизии и предназначен для проведения испытаний морского подводного вооружения». Он характеризуется уникальными физико-географическими и гидрологическими условиями, позволяет проводить исследования круглый год.

Использованы фотографии: IGOR KOVALENKO/EPA
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Комментарии 7

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  1. nizhegorodec Сегодня, 09:16
    Вот интересно, а на Чёрном море нельзя создать аналог такому полигону, чтобы не держать секретные разработки под носом у рассадника террористов, тем более, что там поблизости штаты ошиваются?
    nizhegorodec
    1. Serg65 Сегодня, 09:31
      Цитата: nizhegorodec
      Вот интересно, а на Чёрном море нельзя создать аналог такому полигону, чтобы не держать секретные разработки под носом у рассадника террористов, тем более, что там поблизости штаты ошиваются?

      Можно, дружище, можно, но качество воды и погодные условия на Чёрном море не соответствуют чистоте эксперемента wink , да и до рассадника терроризма месяц на верблюдах ехать, к тому же только летом smile
      Serg65
      1. nizhegorodec Сегодня, 09:33
        Цитата: Serg65
        да и до рассадника терроризма месяц на верблюдах ехать, к тому же только летом

        хорошо, если б так, но режим там уж очень неустойчивый и нашим и вашим.... Как бы эту базу не пришлось отжимать, как Крым в своё время )))
        Цитата: Serg65
        но качество воды и погодные условия на Чёрном море не соответствуют чистоте эксперемента
        и вот это мне не понятно, а то что там изобретают только для Иссык-Кульской воды подходит?
        nizhegorodec
        1. Serg65 Сегодня, 09:37
          Цитата: nizhegorodec
          но режим там уж очень неустойчивый и нашим и вашим

          Вы что то знаете за этот режим?
          Цитата: nizhegorodec
          Как бы эту базу не пришлось отжимать, как Крым в своё время )))

          what Друг мой, вы хотя бы примерно знаете где находится на карте эта база? Это такой дальний угол даже по кыргызским меркам, я даже не представляю зачем террористам там быть?
          Serg65
        2. Serg65 Сегодня, 10:26
          Цитата: nizhegorodec
          вот это мне не понятно, а то что там изобретают только для Иссык-Кульской воды подходит?

          Вода в озере чистая. без примесей и очень удобна для наблюдения за торпедой. К тому же на Иссык Куле очень редки шторма и акватория полигона имеет небольшие глубины, что позволяет проводить испытание продолжительное время и облегчает поиск затонувшей торпеды.
          Сама база возникла с появлением во Фрунзе завода "Физприбор" специализировавшегося на системах управления торпед 53-65КЭ, ракето-торпеды М-5 Шквал и Алматинского завода им. Кирова - крупнейшего производителя торпед в СССР.
          Serg65
  2. san4es Сегодня, 09:18
    У местных пляж отжали smile
    san4es
  3. Serg65 Сегодня, 09:28
    Российские военные в ходе проверки боеготовности сил антитеррора отразили нападение условных диверсантов на объекты морского испытательного полигона Каракол на озере Иссык-Куль в Киргизии

    На этой базе сохранился последний экземпляр большого торпедного катера пр. 206 "Шторм" (натовцы его называли Шершень)

    А вот такой он был в молодости
    Serg65
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