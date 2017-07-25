10:36 25 июля

В ДНР опровергли заявление Киева о разработке ополчением «нового вида оружия»

Военное ведомство ДНР назвало вымыслом утверждения представителей украинской стороны о разработке в республике новой реактивной системы залпового огня, сообщает газета Взгляд .

В ДНР опровергли заявление Киева о разработке ополчением «нового вида оружия»
Фотография, опубликованная штабом АТО

Вооруженные силы ДНР не располагают подобными системами РСЗО. Их разработка – это вымысел украинского командования,
сказал представитель оперативного командования самопровозглашенной республики.


Он отметил, что армия ДНР не использует РСЗО, придерживаясь минских договоренностей, а заявление со стороны Киевских силовиков сделано для того, чтобы обвинить Донецк в тех обстрелах, которые ополченцы не совершали.

Ранее пресс-центр штаба АТО в Донбассе сообщил, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации якобы получила данные о подготовке к использованию Донецкой республикой нового вида запрещенного оружия – «мобильных четырехствольных реактивных систем залпового огня (мобільних чотирьохствольних реактивних систем залпового вогню)».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/ato.news
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