WSJ: Китай наращивает силы на границе с КНДР
Как пишет во вторник газета The Wall Street Journal, на протяжении всей границы с КНДР протяженностью 880 миль Китай проводит усиление погранвойск, передает "Интерфакс"
Так, по сообщению издания, численность пограничных войск Китая на китайско-северокорейской границе в последнее время была увеличена на одну бригаду, для гражданского населения в приграничных районах строятся укрытия.
Укрепление границы между двумя странами было начато Китаем после первого ядерного испытания, проведенного КНДР в 2006 году, отмечается в публикации.
Наблюдатели считают, что укрепление китайско-корейской границы связано с возможными военными действиями США против Пхеньяна в ответ на проводимые им провокационные пуски баллистических ракет и реализацию ядерной оружейной программы. Вашингтон неоднократно заявлял, что не снимает вопрос о силовом решении северокорейской проблемы с повестки дня.
Пекин последовательно выступает за урегулирование кризиса путем переговоров и против военного вмешательства.
Так, по сообщению издания, численность пограничных войск Китая на китайско-северокорейской границе в последнее время была увеличена на одну бригаду, для гражданского населения в приграничных районах строятся укрытия.
Укрепление границы между двумя странами было начато Китаем после первого ядерного испытания, проведенного КНДР в 2006 году, отмечается в публикации.
Наблюдатели считают, что укрепление китайско-корейской границы связано с возможными военными действиями США против Пхеньяна в ответ на проводимые им провокационные пуски баллистических ракет и реализацию ядерной оружейной программы. Вашингтон неоднократно заявлял, что не снимает вопрос о силовом решении северокорейской проблемы с повестки дня.
Пекин последовательно выступает за урегулирование кризиса путем переговоров и против военного вмешательства.
Использованы фотографии: https://ok.ru/rusnextru
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