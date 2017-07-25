14:15 25 июля

WSJ: Китай наращивает силы на границе с КНДР

Как пишет во вторник газета The Wall Street Journal, на протяжении всей границы с КНДР протяженностью 880 миль Китай проводит усиление погранвойск, передает "Интерфакс"

Так, по сообщению издания, численность пограничных войск Китая на китайско-северокорейской границе в последнее время была увеличена на одну бригаду, для гражданского населения в приграничных районах строятся укрытия.

WSJ: Китай наращивает силы на границе с КНДР



Укрепление границы между двумя странами было начато Китаем после первого ядерного испытания, проведенного КНДР в 2006 году, отмечается в публикации.

Наблюдатели считают, что укрепление китайско-корейской границы связано с возможными военными действиями США против Пхеньяна в ответ на проводимые им провокационные пуски баллистических ракет и реализацию ядерной оружейной программы. Вашингтон неоднократно заявлял, что не снимает вопрос о силовом решении северокорейской проблемы с повестки дня.

Пекин последовательно выступает за урегулирование кризиса путем переговоров и против военного вмешательства.

Использованы фотографии: https://ok.ru/rusnextru
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Комментарии 18

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  1. урапатриот Сегодня, 11:03
    укрепление китайско-корейской границы связано с возможными военными действиями США против Пхеньяна в ответ на проводимые им провокационные пуски баллистических ракет и реализацию ядерной оружейной программы.

    Кишка у америкосов тонка... В Пхеньяне, в отличие от Москвы, реальный главнокомандующий находится, а не муляж...
    урапатриот
    1. DEZINTO Сегодня, 11:09
      В Пхеньяне, в отличие от Москвы, реальный главнокомандующийВ Пхеньяне, в отличие от Москвы, реальный главнокомандующий


      От сказанул так сказанул, в луже пузыри... laughing О чём это вообще? У нас плохой главнокомандующий? Мда? Серьёзно что-ли? Сирия это вообще так игрушки, любой бы смог?
      DEZINTO
    2. pvv113 Сегодня, 11:14
      Приведите аргументы
      pvv113
      1. alexddd Сегодня, 11:43
        Ну вот аргумент- у России нет государственного банка, на деньгах нарисован не герб страны а черт те что, страна покупает американские ценные бумаги на миллиарды (спонсируем американскую экономику), резервный фонд находится не в стране, страна управляется финансовой олигархией, земные недра и энергоресурсы принадлежат небольщой кучке людей. , дети , недвижимость и деньги нашей "элиты" находятся на территории вероятного противника. Нынешние телодвижения связаны с тем,что элите не дали места под солнцем и всем грозит хана в случае войны (примеры-Хуссейн, Милошевич, Каддафи). И теперь элита начала "башлять" на вооружения и другие причиндалы, в патриотизм играть. Даже "...братьями и сестрами.." назовут если "..черная сила нагрянет...". НО!!!! Как Яков Иосифович Джугашвилли к лафету орудия они не встанут НИКОГДА!!!!!! Сейчас полно нищих наемников со всех сторон - запад прибалтов, поляков, украинцев и прочих бывших "братьев" бросят в последний бой. А у нас народ погонят. Их дети в безопасные кущи укроются типа Австралии, Израиля и другие палестины. А вот когда очередное знамя на рейхстаге водрузят, тогда хозяева назад возвернутся (ведь пересмотра итогов приватизации наши гаранты не допускают, украл так украл. Видишь ли гражданской войны боятся , о народе заботятся). Внимательно отслеживал события 2014 года на Украине.- понял вдруг что произошло в 1917 году в России. (как под копирку). Короче концепция общественной безопасности КОБ генерала Петрова всем в помощь.............
        alexddd
      2. урапатриот Сегодня, 11:53
        Да пожалуйста! Сбитый Су-24 - грозно надутые щеки и "помидорами не отделаетесь". Обстрел томагавками нашего запасного аэродрома Эш-Шайрат - суровое молчание кремля, и повизгивание в сети картонных патриотов: "нас там не было", "это сирийская авиабаза", "они все мимо пролетели". Мало?! А четвертый год бендеровского беспредела в Новороссии?!!
        урапатриот
        1. Житель Мордора Сегодня, 12:17
          И добавлять ни чего не надо. +
          Житель Мордора
        2. rotmistr60 Сегодня, 12:40
          Может изъявите желание поруководить страной хотя бы часик и побыть в роли верховного? Как все просто решается в своей квартире.
          rotmistr60
    3. kpotr Сегодня, 11:23
      Сила-то в громких заявлениях и угрозах угрохать побольше людей, или в армии построенной на мощной экономике?
      kpotr
  2. Алексей7777777 Сегодня, 11:04
    "...для гражданского населения в приграничных районах строятся укрытия..."
    На всякий случай?Они в Пекине что,уже что-то Знают о возможном наплыве беженцев на свою территорию?
    Алексей7777777
  3. Angor Сегодня, 11:19
    Гордый народ оказываются корейцы,не страшны ни санкции ни войск у границ от самое "сильное полосатое" государства.
    Angor
    1. ватник Сегодня, 11:25
      Пекин готовится поддержать Пхеньян в случаи агрессии со стороны США.
      Не даром ЮТУБ контролируемый штатовцами и евреями на днях заблокировал официальный сайт КНДР.
      ватник
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 11:24
    на протяжении всей границы с КНДР протяженностью 880 миль Китай проводит усиление погранвойск,

    ... вполне закономерные действия КНР...
    a.s.zzz888
  5. Толстоевский Сегодня, 11:51
    дабы у наших западных и ближневосточных партнёров развеялись иллюзии относительно безнаказанности очередной войнушки в Корее
    Толстоевский
  6. sauvage Сегодня, 12:38
    Цитата: DEZINTO
    В Пхеньяне, в отличие от Москвы, реальный главнокомандующийВ Пхеньяне, в отличие от Москвы, реальный главнокомандующий

    От сказанул так сказанул, в луже пузыри... laughing О чём это вообще? У нас плохой главнокомандующий? Мда? Серьёзно что-ли? Сирия это вообще так игрушки, любой бы смог?

    А что вы молчите по поводу бездействия на Украине? Между прочим там русские гибнут каждый день. В Сирии пол мира воюет, там спрос за применения силы нет, а вот на Украине будет.
    sauvage
    1. mahoney Сегодня, 13:10
      Цитата: sauvage
      Цитата: DEZINTO
      В Пхеньяне, в отличие от Москвы, реальный главнокомандующийВ Пхеньяне, в отличие от Москвы, реальный главнокомандующий

      От сказанул так сказанул, в луже пузыри... laughing О чём это вообще? У нас плохой главнокомандующий? Мда? Серьёзно что-ли? Сирия это вообще так игрушки, любой бы смог?

      А что вы молчите по поводу бездействия на Украине? Между прочим там русские гибнут каждый день. В Сирии пол мира воюет, там спрос за применения силы нет, а вот на Украине будет.

      Так Украина не Сирия) Там бабахов нет. И даже на пиррову победу придется кровью умыться.
      mahoney
  7. Sergej1972 Сегодня, 13:25
    Мы ленивы и нелюбопытны? Неужели многие на сайте до сих пор уверены в сверхдружеских отношениях КНР и КНДР? Северокорейцы давно уже достали своей политикой китайцев. С конца 50-х гг. отношения между двумя странами хотя и дружественные, но нельзя сказать, что очень уж близкие.
    Sergej1972
    1. ватник Сегодня, 13:56
      Цитата: Sergej1972
      Неужели многие на сайте до сих пор уверены в сверхдружеских отношениях КНР и КНДР? Северокорейцы давно уже достали своей политикой китайцев.

      Своим постом вы показали только лишь полное невежество в данном вопросе smile Вы видимо сами ничего не знаете об отношениях КНДР и КНР и пытаетесь выставить себя "экспертом" или специально несёте пропаганду.
      Товарооборот между КНР и КНДР растёт и Пекин является главным партнёром Пхеньяна в том числе как показывают парады и в военной сфере так как многие разработки корейских инженеров явно похожи на китайские образцы и кстати на российские тоже.
      Товарооборот Пекина и Пхеньяна вырос на 10% (данные от ЕС)
      Китай: торговля с КНДР не нарушает санкций
      ватник
      1. Sergej1972 Сегодня, 14:10
        При чём тут торговля? Во времена СССР у нас был огромный товарооборот с КНДР, но при этом это государство не относилось к числу наших ближайших союзников. То же можно сказать про СФРЮ. Я ещё раз подчёркиваю, что в целом отношения КНР и КНДР дружеские. Но существуют между странами разногласия в сфере идеологии, внутренней и внешней политики. Достаточно посмотреть открытые источники - русскоязычные версии сайтов Синьхуа и Женьминь Жибао.
        И да, ядерная программа КНДР китайцам совершено не по нутру. Думаю, тут северокорейцы от КНР никакой помощи не получали. Вот скажите, РФ выгодно создание ядерного оружия и МБР Белоруссией или Казахстаном? Это соответствует нашим национальным интересам?
        Sergej1972
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