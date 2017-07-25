14:16 25 июля

СКР расследует свыше 150 уголовных дел о военных преступлениях на востоке Украины

В производстве Следственного комитета РФ находится более 150-ти уголовных дел о военных преступлениях, совершенных в Донбассе, передает РИА Новости сообщение представителя СКР Светланы Петренко.



В нашем управлении по расследованию преступлений с применением запрещенных средств и методов ведения войны более 150 дел по драматическим событиям на юго-востоке Украины. В рамках расследования этих дел 108 человек, в том числе 54 должностных лица вооруженных сил Украины, привлекаются нами к уголовной ответственности,
сказала Петренко в интервью «Комсомольской правде».


По ее словам, эти цифры неокончательные, следствию «предстоит разобрать еще множество эпизодов».

Представитель ведомства также сообщила, что «в рамках расследования получены сведения о 116 погибших детях», следователи допросили «более 136 тысяч человек в качестве свидетелей и потерпевших».

Напомним, Киев начал военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса в апреле 2014 года. С тех пор жертвами конфликта стали более 10-ти тыс. человек, и это число продолжает увеличиваться, несмотря на объявленное перемирие.

Использованы фотографии: http://novorosnews.ru
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Комментарии 27

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  1. DEZINTO Сегодня, 11:11
    а сша на это начхать, они им ещё танки пригонят.....
    DEZINTO
    1. Чёрный Сегодня, 11:13
      В рамках расследования этих дел 108 человек, в том числе 54 должностных лица вооруженных сил Украины, привлекаются нами к уголовной ответственности
      ,Только неотвратимость наказания может сделать любые меры действенными....в противном случае это превращается в фарс.
      Чёрный
      1. vch Сегодня, 11:32
        В список этих дел надо включить и дела по всей верхушки хунты! И это нужно делать в первую очередь! Список преступлений - страницы не хватит, что бы перечислить статьи УК!
        vch
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 11:14
    Итог какой будет? Практика для несуществующего? Кто-то понесёт заслуженное?Сомневаюсь.Туфта все эти уголовные дела.Пока возрождённый "СМЕРШ" не заработает.
    ВЕРЕСК
    1. 210окв Сегодня, 12:35
      То то и ОНО..Завели дело на военного прокурора,еще кого то..Будет это все пылится на полке.Делается видимость работы..
      210окв
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:22
    ... отстреливать их надо, а не обещать судить... angry
    a.s.zzz888
    1. Подрезчик Сегодня, 11:27
      Хоть бы значек ВДВ советского стерли с "брони", наследники обмоченные, убийцы мирных не имеют права его использовать... am
      Подрезчик
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:29
        убийцы мирных не имеют права его использовать... am

        ... вот такие они хэрои am
        a.s.zzz888
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 11:33
        АЭРОМОГИЛЬНЫЕ войска.Эмблема ВДВ-не для них.
        ВЕРЕСК
        1. Подрезчик Сегодня, 11:38
          Цитата: ВЕРЕСК
          АЭРОМОГИЛЬНЫЕ войска.Эмблема ВДВ-не для них.

          Вот-вот! Пусть по стандартам своих друзей из НАТО и рисуют себе орлов, змеев, и...ишаков! Вообще-то значек придуман в ВС СССР...а как же декоммунизация??? am
          Подрезчик
          1. pjastolov Сегодня, 12:10
            Александр привет hi хероев нельзя декоммунизировать, они же херои, а если значок бандерлогов нарисуют - то какие ж будут за херои negative
            pjastolov
            1. Подрезчик Сегодня, 12:15
              Володя, приветствую! hi К сожалению, что они должны намалевать, я написать не могу...А какие они хэрои ты знаешь не хуже меня! drinks wink
              Подрезчик
              1. pjastolov Сегодня, 12:17
                .А какие они хэрои ты знаешь не хуже меня!
                ну так хоть таким образом хероятся drinks
                pjastolov
        2. 210окв Сегодня, 12:38
          Подождите,эти утырки заявят что русские "сперли" "их" эмблему...
          Цитата: ВЕРЕСК
          АЭРОМОГИЛЬНЫЕ войска.Эмблема ВДВ-не для них.
          210окв
  4. Александр 3 Сегодня, 11:23
    Пока бандеровцев не начнут преследовать как игил так всё и будет продолжаться.Безнаказанность порождает следующие преступления.
    Александр 3
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:23
    более 150-ти уголовных дел о военных преступлениях, совершенных в Донбассе

    Еще бы эти дела реализовать. А пока самый действенный это один из методов Судоплатова, который себя хорошо зарекомендовал. Уничтожение, чтобы не ушли от ответственности.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 11:32
      вот именно - имена есть, надо уже бы где-то и начать - не все же на кошках тренироваться
      роман66
  6. Евгений РС Сегодня, 11:30
    Главное, арестовывать фигурантов этих дел, как только они попадают на территорию России.
    С этим, видимо, пока никак.
    Евгений РС
  7. anjey Сегодня, 11:32
    Цитата: ВЕРЕСК
    Итог какой будет? Практика для несуществующего? Кто-то понесёт заслуженное?Сомневаюсь.Туфта все эти уголовные дела.Пока возрождённый "СМЕРШ" не заработает.

    и пока не проявится политическая воля правительства и олигархов России на прекрашение террористической операции всу на Донбассе...
    anjey
  8. senima56 Сегодня, 11:44
    Я что-то не понимаю, как мы можем "расследовать преступления" на территории другого государства? Бред какой-то!
    senima56
    1. Олег Калугин Сегодня, 12:08
      Когда придет время, лучше быть готовым, а не бегать с выпученными глазами. Потом для вас Украина это другое государство, а для меня родина, хоть и живу сто лет в России и таких как я миллионы русских ! И для нас так называемая нынешняя Украина всегда была Россией которую у нас украли политики!
      Олег Калугин
    2. VadimSt Сегодня, 12:17
      Расследовать можно!
      В международном гуманитарном праве (МГП) подробно излагаются нормы, нацеленные на защиту жертв вооруженных конфликтов, а также на ограничение методов и средств ведения войны, определяются механизмы обеспечения соблюдения этих норм. Значительная их часть, относящаяся к международным вооруженным конфликтам, содержится в четырех Женевских конвенциях 1949 года и Дополнительном протоколе 1 (1977). Государства обязаны пресекать любые нарушения этих договоров, а виновных в их совершении - преследовать и наказывать как преступников. Наиболее серьезные нарушения гуманитарного права определяются как «военные преступления». Их перечень приводится в Женевских конвенциях и Протоколе I.
      Из конвенций и протокола однозначно вытекает, что серьезные нарушения подлежат наказанию, однако сами по себе эти договоры не определяют мер наказания и не предусматривают непосредственно учреждения трибунала для судебного преследования правонарушителей. Как правило, уголовное право того или иного государства применяется только к тем действиям, которые совершаются на его территории либо его гражданами.
      Международное гуманитарное право в этом смысле более универсально. Оно обязывает государства разыскивать и наказывать всех лиц, совершивших серьезные правонарушения, независимо от их гражданства, места совершения преступления и срока давности.

      Но, вопрос привлечения и наказания... имеет политическую изнанку и многими на Западе трактуется по известному принципу - "Он может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын"
      VadimSt
      1. Михаил м Сегодня, 12:53
        Почему СКР заинтересовался именно Украиной? Навскидку десяток стран Азии и Африки назову, где преступления совершаются гораздо более страшные. Политическая составляющая очень чётко просматривается. И подобный интерес можно рассматривать как вмешательство во внутренние дела.
        следователи допросили «более 136 тысяч человек в качестве свидетелей и потерпевших»
        Как следователи попали на территорию Украины? Незаконно пересекли границу?
        В ЛДНР разве нет своих следователей?
        Михаил м
  9. Олег Калугин Сегодня, 12:04
    Аэродром под Краматорском. Массовое захоронение гражданского населения. Свидетель рассказывал летом 2014, что закапывали бульдозерами. В одну с трупами он лично стоя на коленях смотрел, вторую видел как закапывали... Мог бы ему не поверить, но его трясло да же через сутки...
    Так что еще много еще фактов пока не раскрытых...
    Олег Калугин
  10. лысова Сегодня, 12:47
    Ни одного случая упустить нельзя. Да и у этой нечисти, должно постоянно постоянно жечь, в одном месте.
    лысова
  11. NKVD Сегодня, 13:27
    А что толку с того что расследуют?Преступления Грузин в 2008 тоже расследовали и что, кого нибудь посадили? Для нашего президента человек отдающий преступные приказы - партнер а не военный преступник. Так что это всего лишь махание культяшками.
    NKVD
  12. Шевер Сегодня, 14:11
    И какой смысл?
    Шевер
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