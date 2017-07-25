СКР расследует свыше 150 уголовных дел о военных преступлениях на востоке Украины

В нашем управлении по расследованию преступлений с применением запрещенных средств и методов ведения войны более 150 дел по драматическим событиям на юго-востоке Украины. В рамках расследования этих дел 108 человек, в том числе 54 должностных лица вооруженных сил Украины, привлекаются нами к уголовной ответственности,

В производстве Следственного комитета РФ находится более 150-ти уголовных дел о военных преступлениях, совершенных в Донбассе, передает РИА Новости сообщение представителя СКР Светланы Петренко.сказала Петренко в интервью «Комсомольской правде».По ее словам, эти цифры неокончательные, следствию «предстоит разобрать еще множество эпизодов».Представитель ведомства также сообщила, что «в рамках расследования получены сведения о 116 погибших детях», следователи допросили «более 136 тысяч человек в качестве свидетелей и потерпевших».Напомним, Киев начал военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса в апреле 2014 года. С тех пор жертвами конфликта стали более 10-ти тыс. человек, и это число продолжает увеличиваться, несмотря на объявленное перемирие.