Военные Афганистана и Египта сообщили о большом количестве уничтоженных боевиков
В ходе авиаударов Вооруженные силы Афганистана ликвидировали на севере страны более 140 экстремистов, передает РИА Новости .
Согласно информации военных, «по меньшей мере 143 боевика радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), включая девять командиров, были ликвидированы, еще 17 получили ранения в результате авиаударов, нанесенных по их позициям в северной провинции Фарьяб».
Об успешной операции против террористов сообщили и египетские силовики.
Подразделения египетской армии в течение недели ликвидировала на севере Синайского полуострова 40 боевиков, говорится в заявлении Минобороны страны. Пять экстремистов арестованы.
В ходе операции также «уничтожены схроны боеприпасов, убежища и транспорт террористов», добавили в ведомстве.
Накануне военные предотвратили теракт на одном из КПП близ города эль-Ариш на севере Синая. «Начиненная взрывчаткой автомашина попыталась проехать на людный пропускной пункт, но дорогу ей преградил армейский танк. Тогда террористы сначала обстреляли военных, а затем все же подорвали автомобиль. Погибли семь гражданских лиц», – рассказали египетские силовики.
По их словам, в случае исполнения террористами задуманного, жертвами теракта стали бы десятки мирных жителей и военнослужащих.
Согласно информации военных, «по меньшей мере 143 боевика радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), включая девять командиров, были ликвидированы, еще 17 получили ранения в результате авиаударов, нанесенных по их позициям в северной провинции Фарьяб».
Об успешной операции против террористов сообщили и египетские силовики.
Подразделения египетской армии в течение недели ликвидировала на севере Синайского полуострова 40 боевиков, говорится в заявлении Минобороны страны. Пять экстремистов арестованы.
В ходе операции также «уничтожены схроны боеприпасов, убежища и транспорт террористов», добавили в ведомстве.
Накануне военные предотвратили теракт на одном из КПП близ города эль-Ариш на севере Синая. «Начиненная взрывчаткой автомашина попыталась проехать на людный пропускной пункт, но дорогу ей преградил армейский танк. Тогда террористы сначала обстреляли военных, а затем все же подорвали автомобиль. Погибли семь гражданских лиц», – рассказали египетские силовики.
По их словам, в случае исполнения террористами задуманного, жертвами теракта стали бы десятки мирных жителей и военнослужащих.
Использованы фотографии: AP Photo / Shah Marai
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