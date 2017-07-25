17:28 25 июля

Военные Афганистана и Египта сообщили о большом количестве уничтоженных боевиков

В ходе авиаударов Вооруженные силы Афганистана ликвидировали на севере страны более 140 экстремистов, передает РИА Новости .

Военные Афганистана и Египта сообщили о большом количестве уничтоженных боевиков


Согласно информации военных, «по меньшей мере 143 боевика радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), включая девять командиров, были ликвидированы, еще 17 получили ранения в результате авиаударов, нанесенных по их позициям в северной провинции Фарьяб».


Об успешной операции против террористов сообщили и египетские силовики.

Подразделения египетской армии в течение недели ликвидировала на севере Синайского полуострова 40 боевиков, говорится в заявлении Минобороны страны. Пять экстремистов арестованы.

В ходе операции также «уничтожены схроны боеприпасов, убежища и транспорт террористов», добавили в ведомстве.

Накануне военные предотвратили теракт на одном из КПП близ города эль-Ариш на севере Синая. «Начиненная взрывчаткой автомашина попыталась проехать на людный пропускной пункт, но дорогу ей преградил армейский танк. Тогда террористы сначала обстреляли военных, а затем все же подорвали автомобиль. Погибли семь гражданских лиц», – рассказали египетские силовики.

По их словам, в случае исполнения террористами задуманного, жертвами теракта стали бы десятки мирных жителей и военнослужащих.

Использованы фотографии: AP Photo / Shah Marai
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Комментарии 7

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  1. ded100 Сегодня, 14:22
    Чем больше тем лутьше! good
    ded100
    1. 210окв Сегодня, 14:27
      Чем лутьше(лучше) тем больше?Там не столько надо истреблять много,хотя и это надо,как поливать неким аналогом "гербицида" ту благодатную почву на которой эта дрянь растет..
      Цитата: ded100
      Чем больше тем лутьше! good
      210окв
      1. pjastolov Сегодня, 14:30
        неким аналогом "гербицида" ту благодатную почву
        это призыв к химической атаке? laughing
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:36
          ОЗХО на тебя нет , провокатор ! lol
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 14:45
            провокатор !
            Паша hi это просто мысли в слух drinks
            pjastolov
        2. 210окв Сегодня, 14:36
          Нет,Это призыв перекрыть финансирование и разобраться наконец с идеологами радикального ислама..И "химия" эта не имеет отношение к БОВ. hi
          Цитата: pjastolov
          неким аналогом "гербицида" ту благодатную почву
          это призыв к химической атаке? laughing
          210окв
  2. vladimirvn Сегодня, 14:38
    Я фигею от наших туристов, которые всеми мыслимыми и не мыслимыми способами, пробираются на отдых с женами и детьми в Египет. Потом вопить будут : "Где этот Шойгу? Где самолеты МЧС?"
    vladimirvn
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