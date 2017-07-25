Пекин надеется на прекращение провокаций в Южно-Китайском море со стороны США
Власти КНР надеются, что американский флот в будущем будет избегать провокационных инцидентов в Южно-Китайском море, которые неблагоприятно отражаются отношениях двух стран, передает РИА Новости заявление представителя китайского МИД Лу Кана.
Ранее СМИ сообщили, что в воскресенье китайский истребитель J-10 перехватил самолет ВМС США над Южно-Китайским морем, подлетев к нему на расстояние около 300 футов (примерно 91 метр).
Он добавил, что «американские суда в последнее время часто приближаются к прибрежным районам Китая для ведения наблюдения, и подобные действия неблагоприятно отражаются на китайско-американских отношениях, а также несут угрозу безопасности Китая».
Напомним, руководство КНР, в частности, обвиняет США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американских военных кораблей в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими.
Ранее СМИ сообщили, что в воскресенье китайский истребитель J-10 перехватил самолет ВМС США над Южно-Китайским морем, подлетев к нему на расстояние около 300 футов (примерно 91 метр).
Касательно технической стороны вопроса я могу направить вас к компетентным органам, а в принципе я бы хотел сказать, что китайская сторона всегда придерживается международных принципов и правил, чтобы обеспечивать безопасность полетов над морем. И мы всегда активно устанавливали взаимное доверие с соответствующими странами, чтобы конструктивным образом разрешать возникающие разногласия,сказал Кан журналистам.
Он добавил, что «американские суда в последнее время часто приближаются к прибрежным районам Китая для ведения наблюдения, и подобные действия неблагоприятно отражаются на китайско-американских отношениях, а также несут угрозу безопасности Китая».
Пекин надеется, что США прекратят эту деятельность и будут избегать инцидентов, подобных тому, который был отмечен,сказал представитель МИД.
Напомним, руководство КНР, в частности, обвиняет США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американских военных кораблей в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими.
Использованы фотографии: Рейтер
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