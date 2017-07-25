17:28 25 июля

Пекин надеется на прекращение провокаций в Южно-Китайском море со стороны США

Власти КНР надеются, что американский флот в будущем будет избегать провокационных инцидентов в Южно-Китайском море, которые неблагоприятно отражаются отношениях двух стран, передает РИА Новости заявление представителя китайского МИД Лу Кана.



Ранее СМИ сообщили, что в воскресенье китайский истребитель J-10 перехватил самолет ВМС США над Южно-Китайским морем, подлетев к нему на расстояние около 300 футов (примерно 91 метр).


Касательно технической стороны вопроса я могу направить вас к компетентным органам, а в принципе я бы хотел сказать, что китайская сторона всегда придерживается международных принципов и правил, чтобы обеспечивать безопасность полетов над морем. И мы всегда активно устанавливали взаимное доверие с соответствующими странами, чтобы конструктивным образом разрешать возникающие разногласия,
сказал Кан журналистам.

Он добавил, что «американские суда в последнее время часто приближаются к прибрежным районам Китая для ведения наблюдения, и подобные действия неблагоприятно отражаются на китайско-американских отношениях, а также несут угрозу безопасности Китая».

Пекин надеется, что США прекратят эту деятельность и будут избегать инцидентов, подобных тому, который был отмечен,
сказал представитель МИД.

Напомним, руководство КНР, в частности, обвиняет США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американских военных кораблей в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими.

Использованы фотографии: Рейтер
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Комментарии 17

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  1. Подрезчик Сегодня, 15:17
    Надежды не оправдаются...
    Подрезчик
    1. Дуплет Сегодня, 15:22
      Нужно не надеется, а действовать,в кооперации с Россией. А что бы кооперация была реальной,нужно вкладывать деньги в Российскую экономику..
      Дуплет
      1. Злодей Сегодня, 17:07
        Цитата: Дуплет
        ,нужно вкладывать деньги в Российскую экономику..

        Это, извините, полумера, надо обеспечивать ещё и дохождение этих денег до Российской экономики и их целевое использование. А для этого надо нам брать пример с Китая, и выделять на борьбу с коррупцией не деньги, а патроны. Блин, замкнутый круг получается, пчёлы не примут закон против мёда...
        Злодей
    2. pjastolov Сегодня, 15:26
      что китайская сторона всегда придерживается международных принципов и правил, чтобы обеспечивать безопасность полетов над морем.
      китайский истребитель просто хотел помочь найти дорогу домой матрасному пилоту, ну что тут не понятно? lol
      pjastolov
      1. Подрезчик Сегодня, 15:38
        Володь, надо было карту показать через "фонарь" кабины! Интересно, а матрасный пилот не кричал: "Ау, ау"?
        Подрезчик
        1. pjastolov Сегодня, 15:50
          а матрасный пилот не кричал: "Ау, ау"?

          не знаю, но китайские пилоты добрые laughing
          pjastolov
        2. Джедай Сегодня, 16:37
          Цитата: Подрезчик
          Интересно, а матрасный пилот не кричал: "Ау, ау"?

          Учитывая матрасную беспримерную храбрость, пилот героически вопил : "Mayday !"
          Джедай
  2. Антианглосакс Сегодня, 15:32
    "Надежды юношей питают..."
    Только янки плевать на всех хотели, пока по репе не получат.
    Антианглосакс
    1. Злодей Сегодня, 17:13
      Цитата: Антианглосакс
      Только янки плевать на всех хотели, пока по репе не получат.

      Интересно, а много ли там Японцы в минувшую войну морских мин наставили? Я вот то чего то более чем уверен, что они до сих пор не все обезврежены... feel
      Злодей
  3. mikh-korsakov Сегодня, 15:34
    [/b]Шутка с надеждой на продолжение банкета[b]. Китайские товарищи заблудились и попали в Балтийское море, видимо, коварный кок Негоро, подложил им топор под компас. (Жюль Верн. Пятнадцатилетний капитан), там они проводят совместные стрельбы с "агрессором" . Как отстоят дела с гонором у наших польских друзей?
    mikh-korsakov
  4. Topotun Сегодня, 15:38
    Ага - когда рак на горе свистнет.
    Topotun
  5. Семенов Сегодня, 15:48
    Мягко и нежно показали пеший ход в известном всем направлении. Китай - браво! У нас с этим проблемы.
    Семенов
  6. pvv113 Сегодня, 15:59
    Пекин надеется, что США прекратят эту деятельность

    Как-то даже угрожающе звучит
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 16:39
      Думаете, в уме китайцы держали : "Иначе мы поможем" ? lol
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 16:46
        Примерно так, но с китайским национальным колоритом wink
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 16:49
          Китайцы - очень вежливые и обходительные люди. Могут так вежливо обматерить, что даже не поймёшь : чего тебе пожелали и куда послали. laughing
          Джедай
  7. Alexandr2637 Сегодня, 16:34
    что США прекратят эту деятельность и будут избегать инцидентов, подобных тому, который был отмечен,

    Конечно прекратят, правда только когда будут уничтожены.
    Alexandr2637
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