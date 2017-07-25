Пекин надеется на прекращение провокаций в Южно-Китайском море со стороны США

Касательно технической стороны вопроса я могу направить вас к компетентным органам, а в принципе я бы хотел сказать, что китайская сторона всегда придерживается международных принципов и правил, чтобы обеспечивать безопасность полетов над морем. И мы всегда активно устанавливали взаимное доверие с соответствующими странами, чтобы конструктивным образом разрешать возникающие разногласия,

Пекин надеется, что США прекратят эту деятельность и будут избегать инцидентов, подобных тому, который был отмечен,