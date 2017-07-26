У русских неправильная национальная идея, считает польский политолог
Россия ошиблась, выбрав национальную идею с опорой на Великую Отечественную войну, убеждён политолог Анджей Гиль. Разве Россия победила в той войне? Вовсе нет; победу одержали народы СССР. И вообще, Россия в плане идеологии «трещит по швам».
Сайт Forsal.pl приводит мнение польского политолога, профессора Люблинского католического университета Анджея Гиля.
В идеологическом смысле Россия «трещит по швам». В этом политолог не сомневается. В качестве доказательства он приводит два факта.
Первый: Госдума РФ недавно приняла обращение, где польский закон о запрете коммунистической пропаганды был определён как кощунственный акт, ибо нельзя прощать тех, кто оскорбляет память бойцов Красной Армии.
Второй: как полагает учёный, в России уже сейчас можно увидеть результаты оппозиционного движения, запущенного Алексеем Навальным.
Вывод политолога: Россия в идеологическом смысле трещит по швам, и правительству не остаётся ничего, как опереться на что-то такое, что могло бы снова объединить русских людей вокруг определённых ценностей. Поэтому-то Москва и толкует о святотатстве и «кощунственном акте».
Анджей Гиль считает, что российские власти в процессе восстановления «общих ценностей» пытаются опереться на традиции Великой Отечественной войны. Подобный подход учёный находит «весьма рискованным». «Россия — это страна, которая переживает ужасный кризис, но это не экономический кризис, а кризис идентичности. Нам следует помнить, что этнических русских, великороссов, в России всё меньше и меньше», — пояснил свою мысль политолог.
Гиль считает, что нынешняя Россия прирастает национальными меньшинствами, особенно мусульманскими народами. И вот поэтому-то Москва и «ищет отчаянно» объединительную идею.
«Но это уже не Россия, не Россия великорусская, не Россия восточных славян. Их всё меньше, у них большие проблемы, проблем этих две: алкоголизм и аборты», — поясняет он.
Профессор указывает, что у великороссов до сих пор демографическое преимущество, однако оно становится всё меньше: «В ближайшие 20-30 лет Россия может полностью изменить свой этнический облик», — прогнозирует польский учёный. И он сомневается, что идея Великой Отечественной войны в качестве пропаганды «привлекательна» для народов Северного Кавказа, Поволжья и Сибири. Гиль не думает, что Россию следует считать преемником Советского Союза, победившего во Второй мировой войне. «Давайте вспомним главное: это были не русские, а советские люди, Советский Союз, десятки, сотни национальностей. Это не Россия воевала во Второй мировой войне, а Советский Союз…»
Пан Гиль, заметим, пошёл даже дальше президента Дуды, правящей польской партии и вообще всех тех, кто активно ведёт в Польше борьбу с прошлым и сражается с памятниками. Политолог попросту не желает признавать, что Россия имеет самое прямое отношение к победе 1945 года.
В. В. Путин. Фото: kremlin.ru
Сайт Forsal.pl приводит мнение польского политолога, профессора Люблинского католического университета Анджея Гиля.
В идеологическом смысле Россия «трещит по швам». В этом политолог не сомневается. В качестве доказательства он приводит два факта.
Первый: Госдума РФ недавно приняла обращение, где польский закон о запрете коммунистической пропаганды был определён как кощунственный акт, ибо нельзя прощать тех, кто оскорбляет память бойцов Красной Армии.
Второй: как полагает учёный, в России уже сейчас можно увидеть результаты оппозиционного движения, запущенного Алексеем Навальным.
Вывод политолога: Россия в идеологическом смысле трещит по швам, и правительству не остаётся ничего, как опереться на что-то такое, что могло бы снова объединить русских людей вокруг определённых ценностей. Поэтому-то Москва и толкует о святотатстве и «кощунственном акте».
Анджей Гиль считает, что российские власти в процессе восстановления «общих ценностей» пытаются опереться на традиции Великой Отечественной войны. Подобный подход учёный находит «весьма рискованным». «Россия — это страна, которая переживает ужасный кризис, но это не экономический кризис, а кризис идентичности. Нам следует помнить, что этнических русских, великороссов, в России всё меньше и меньше», — пояснил свою мысль политолог.
Гиль считает, что нынешняя Россия прирастает национальными меньшинствами, особенно мусульманскими народами. И вот поэтому-то Москва и «ищет отчаянно» объединительную идею.
«Но это уже не Россия, не Россия великорусская, не Россия восточных славян. Их всё меньше, у них большие проблемы, проблем этих две: алкоголизм и аборты», — поясняет он.
Профессор указывает, что у великороссов до сих пор демографическое преимущество, однако оно становится всё меньше: «В ближайшие 20-30 лет Россия может полностью изменить свой этнический облик», — прогнозирует польский учёный. И он сомневается, что идея Великой Отечественной войны в качестве пропаганды «привлекательна» для народов Северного Кавказа, Поволжья и Сибири. Гиль не думает, что Россию следует считать преемником Советского Союза, победившего во Второй мировой войне. «Давайте вспомним главное: это были не русские, а советские люди, Советский Союз, десятки, сотни национальностей. Это не Россия воевала во Второй мировой войне, а Советский Союз…»
Пан Гиль, заметим, пошёл даже дальше президента Дуды, правящей польской партии и вообще всех тех, кто активно ведёт в Польше борьбу с прошлым и сражается с памятниками. Политолог попросту не желает признавать, что Россия имеет самое прямое отношение к победе 1945 года.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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