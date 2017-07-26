10:05 26 июля

У русских неправильная национальная идея, считает польский политолог

Россия ошиблась, выбрав национальную идею с опорой на Великую Отечественную войну, убеждён политолог Анджей Гиль. Разве Россия победила в той войне? Вовсе нет; победу одержали народы СССР. И вообще, Россия в плане идеологии «трещит по швам».


В. В. Путин. Фото: kremlin.ru


Сайт Forsal.pl приводит мнение польского политолога, профессора Люблинского католического университета Анджея Гиля.


В идеологическом смысле Россия «трещит по швам». В этом политолог не сомневается. В качестве доказательства он приводит два факта.

Первый: Госдума РФ недавно приняла обращение, где польский закон о запрете коммунистической пропаганды был определён как кощунственный акт, ибо нельзя прощать тех, кто оскорбляет память бойцов Красной Армии.

Второй: как полагает учёный, в России уже сейчас можно увидеть результаты оппозиционного движения, запущенного Алексеем Навальным.

Вывод политолога: Россия в идеологическом смысле трещит по швам, и правительству не остаётся ничего, как опереться на что-то такое, что могло бы снова объединить русских людей вокруг определённых ценностей. Поэтому-то Москва и толкует о святотатстве и «кощунственном акте».

Анджей Гиль считает, что российские власти в процессе восстановления «общих ценностей» пытаются опереться на традиции Великой Отечественной войны. Подобный подход учёный находит «весьма рискованным». «Россия — это страна, которая переживает ужасный кризис, но это не экономический кризис, а кризис идентичности. Нам следует помнить, что этнических русских, великороссов, в России всё меньше и меньше», — пояснил свою мысль политолог.

Гиль считает, что нынешняя Россия прирастает национальными меньшинствами, особенно мусульманскими народами. И вот поэтому-то Москва и «ищет отчаянно» объединительную идею.

«Но это уже не Россия, не Россия великорусская, не Россия восточных славян. Их всё меньше, у них большие проблемы, проблем этих две: алкоголизм и аборты», — поясняет он.

Профессор указывает, что у великороссов до сих пор демографическое преимущество, однако оно становится всё меньше: «В ближайшие 20-30 лет Россия может полностью изменить свой этнический облик», — прогнозирует польский учёный. И он сомневается, что идея Великой Отечественной войны в качестве пропаганды «привлекательна» для народов Северного Кавказа, Поволжья и Сибири. Гиль не думает, что Россию следует считать преемником Советского Союза, победившего во Второй мировой войне. «Давайте вспомним главное: это были не русские, а советские люди, Советский Союз, десятки, сотни национальностей. Это не Россия воевала во Второй мировой войне, а Советский Союз…»

Пан Гиль, заметим, пошёл даже дальше президента Дуды, правящей польской партии и вообще всех тех, кто активно ведёт в Польше борьбу с прошлым и сражается с памятниками. Политолог попросту не желает признавать, что Россия имеет самое прямое отношение к победе 1945 года.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 96

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  1. Смог Сегодня, 07:03
    Опять нас пшеки "жизни" учат.
    А кто им такое право дал?
    Смог
    1. INVESTOR Сегодня, 07:14
      Но это уже не Россия, не Россия великорусская, не Россия восточных славян. Их всё меньше, у них большие проблемы, проблем этих две: алкоголизм и аборты», — поясняет он.

      В этом он безусловно прав,печально...
      INVESTOR
      1. Смог Сегодня, 07:20
        Цитата: INVESTOR
        проблем этих две: алкоголизм и аборты»,

        ????????????????
        Смог
        1. Zibelew Сегодня, 07:58
          Проблема алкоголизма таки есть, кто бы что бы не говорил. В декабре 2016 78 человек в Иркутске уже погибли от отравления некачественным алкоголем.
          Zibelew
          1. Смог Сегодня, 08:05
            Цитата: Zibelew
            Проблема алкоголизма таки есть

            Есть. Но не нужно повторять мифы о русских как о самой пьющей нации в мире. Это далеко не так.
            Смог
        2. INVESTOR Сегодня, 08:59
          Цитата: Смог
          Цитата: INVESTOR
          проблем этих две: алкоголизм и аборты»,

          ????????????????


          Проблема алкоголизма не столько выражается в смертности от боярышника, сколько в рождении умственно не полноценных детей с физическими отклонениями, разрушении семей, пьяными дтп, и не надо что русские пьют не больше чем все, дело не в том сколько пьют, дело в том что пьют и как!!
          INVESTOR
          1. Смог Сегодня, 09:02
            Цитата: INVESTOR
            Нет культуры потребления.

            Вот с этим согласен. А в остальном...????? Хотя, пивал с немцами. Если они в своей компашке, ой, да и только.....
            Смог
      2. klas000000 Сегодня, 07:27
        Жертва пьяного аборта...
        klas000000
      3. alma Сегодня, 07:33
        проблем этих две: алкоголизм и аборты

        Был период, страдала нация, только статистика давно показывает обратное.
        Ну, в таком случае, он забыл упомянуть про то, что мы ходим в ушанках, играем на балалайках и поем Калинку (как там ещё в амер. фильмах 90-х нас изображали?)
        Вывод: "ученый" устарел, жизнь ушла вперед. В утиль его. Они о нас как тогда ничего не знали, так и сейчас не знают
        alma
      4. 210окв Сегодня, 07:44
        А вот с этим сложно не согласится..Католик..мать его..А так,что нам ждать от рассуждений закостенелого ляха?
        Цитата: INVESTOR
        Но это уже не Россия, не Россия великорусская, не Россия восточных славян. Их всё меньше, у них большие проблемы, проблем этих две: алкоголизм и аборты», — поясняет он.
        В этом он безусловно прав,печально...
        210окв
      5. Fei_Wong Сегодня, 08:34
        Да нихрена. Поляки пьют не меньше нашего, это первое (кстати, одно время они даже пытались запатентовать водку как польское изобретение - ради копирастических-денежных отчислений, естественно, но не вышло, всё-таки и тут их русские почти на век обскакали). А про аборты - это ж извечная польская зависть. Они католики, и им аборты запрещены (даже презервативы-то католической церковью осуждаются). Что же до России - как раз в последнее десятилетие население почему-то из демографической ямы выкарабкивается - несмотря на эти страшные-страшные аборты.
        Короче, песня старая. Зависть, зависть и зависть.
        Fei_Wong
      6. von schlosser Сегодня, 08:55
        При Сталине аборты были запрещены.Чтобы возместить чудовищную убыль населения.Экономика должна стимулировать рождаемость,а не государство....
        von schlosser
      7. майор Юрик Сегодня, 09:19
        Мдя,раз пшеконоиды начали нас называть неправильной страной- видать опять им в Кремле посидеть захотелось,хотя бы чуток,на смутное время! Насчет Кремля- не уверен,но звездюлей,по историческим аналогиям, огребут походу! am
        майор Юрик
    2. Зяблицев Сегодня, 07:24
      А у пшеков какая национальная идея? Свой зад продать подороже... laughing
      Зяблицев
      1. soroKING Сегодня, 07:45
        их идея давняя: Польша от можа до можа (от моря до моря)
        soroKING
      2. 210окв Сегодня, 07:46
        Польша сильна раздорами...Вот и вся идея этих новых Радзивилов..
        Цитата: Зяблицев
        А у пшеков какая национальная идея? Свой зад продать подороже... laughing
        210окв
    3. василий50 Сегодня, 07:28
      смогу
      Как всякие неудачники, правители Польши, что в прошлом, что сегодня, ищут главного виновника польских неудач. И как апофеоз поисков указывают что и как все вокруг должны, да просто обязаны, делать. Польские *управители* даже думать не хотят о том что кого то польские претензии не волнуют ни в малейшей степени. Они себе давным давно соорудили *глобус Польши* и стараются внушить собственно полякам о *вращении мирового пространства* только вокруг Польши, польских интересов и польского гонора.
      василий50
      1. Ken71 Сегодня, 07:42
        А давайте будем проще. Сравним уровни жизни у нас и в Польше. И решим чье правительство неудачники.
        Ken71
        1. DenZ Сегодня, 08:32
          Цитата: Ken71
          А давайте будем проще. Сравним уровни жизни у нас и в Польше. И решим чье правительство неудачники

          А давайте выясним сначала какое из правительств наиболее самостоятельно принимает свои решения и наименее зависит от третьих правительств (за морем).Затем после сравнения назовем более зависимое правительство- "правительство проституток" и сразу все станет на свои места. А уровень жизни- явление не постоянное то он выше то он ниже.
          DenZ
          1. ПростоЯ Сегодня, 09:06
            DenZ
            Цитата: DenZ
            А давайте выясним сначала какое из правительств наиболее самостоятельно принимает свои решения и наименее зависит от третьих правительств (за морем).

            Вот вот вот
            ПростоЯ
        2. Ольгович Сегодня, 08:35
          Цитата: Ken71
          Сравним уровни жизни у нас и в Польше.И решим чье правительство неудачники.

          Российское правительство явно более удачливо польского, если сравнить уровни их жизни (правительств)...
          А если серьезно-поляки ВСЕГДА жили богаче- и сто, и триста (четыреста) лет назад. И?
          Ольгович
      2. Смог Сегодня, 07:46
        Цитата: василий50
        Они себе давным давно соорудили *глобус Польши* и стараются внушить собственно полякам о *вращении мирового пространства* только вокруг Польши, польских интересов и польского гонора.

        А вот тут я Вас не совсем понимаю. lol Так кто же из них более великий? украинцы или пшеки? recourse И у кого из них глобус "правильней"? laughing .А на счет страны-неудачника Вы правы на 100% hi
        Смог
      3. БАРХАН Сегодня, 08:09
        Цитата: василий50
        смогу
        Как всякие неудачники, правители Польши, что в прошлом, что сегодня, ищут главного виновника польских неудач. И как апофеоз поисков указывают что и как все вокруг должны, да просто обязаны, делать. Польские *управители* даже думать не хотят о том что кого то польские претензии не волнуют ни в малейшей степени. Они себе давным давно соорудили *глобус Польши* и стараются внушить собственно полякам о *вращении мирового пространства* только вокруг Польши, польских интересов и польского гонора.

        Если заменить Польшу на Украину в Вашем тексте ,тоже подходит...
        БАРХАН
    4. сибиралт Сегодня, 07:38
      "Россия в плане идеологии трещит по швам"
      Как же может трещать то чего нет и быть запрещено! belay
      сибиралт
    5. Морм Сегодня, 08:06
      [b][/b]Поляк полностью прав- с первой до последней буквы.Я помню,что даже поезидент России на параде 9 мая в своем выступлении заявил,что Россия победила бы Германию БЕЗ УКРАИНЫ!!!Вот так вот.Хотелось бы спросить у вашего президента :
      "А без армян Россия бы победила?300000 не вернулось с полей сражений,среди них- мой дед с отцовской линии.Если Путин считает,что Россия обошлась бы без Украины,то какая тут уж Армения.А Грузии,господин Путин,как?А без Белоруси?"
      Морм
      1. МВГ Сегодня, 08:55
        для Морм.
        Паукам-волкам,не ткущим паутину и нападающим на своих жертв из засады, привет с территории РФ.
        А Вы не переборщили на счет 300 000 погибших армян ? По итогам переписи населения 1939 года в СССР численность населения составило 170,5 млн, в том числе 2,153 тыс армян. До начала войны в Арм. ССР проживало 60 % от всех армян в СССР. В Армении проживало 1.282 тыс армян. 25 % населения погибло ? Статистика говорит, что население это всегда: 55-60% женщины, 30-50% старики и неполовозрелые дети. 1 282 тыс : 2 = 641 тыс мужского населения из которых 641 тыс : 100 х 40 (среднее) = 256 400 чел мужчин условно призывного возраста.Откуда взялись еще 43 600 погибших, исходя из Вашей статистики? И это, если предполагать, что погибло на фронтах ВОВ ВСЕ трудоспособное мужское население АрмССР...
        Ваш комментарий напоминает высказывание Фрунзика Мкртычана в "Мимино" - у нас вторая вода в мире в Дилижане, а первая - в Сан-Фрациско. Гиперболы в высказываниях.
        К Вашему сведению, в ВОВ СССР победил за счет, в том числе, человеческого ресурса русского населения в определяющей своей массе. Как численной, так и процентной. Читайте статистику.
        Никто не отрицает жертв на фронтах войны среди национальных республик, но заявлять о том, что именно они победили в ВОВ - звучит цинично и как то в контексте с антироссийской истерией, бытующей ныне. Так что, можно даже сказать: Вы в тренде...
        МВГ
      2. Ольгович Сегодня, 09:05
        Цитата: Морм
        Поляк полностью прав- с первой до последней буквы.Я помню,что даже поезидент России на параде 9 мая в своем выступлении заявил,что Россия победила бы Германию БЕЗ УКРАИНЫ!

        1. На Параде Победы Путин такого никогда не говорил.
        2. Без украины, безусловно, победили: потому что не было никогда никакой украины.
        Цитата: Морм
        А без армян Россия бы победила?

        Да. А Армения без русских-нет. И было бы в Ереване армян сегодня столько же , сколько их сегодня в Ване.
        Ольгович
      3. Морм Сегодня, 10:04
        Армяне в СССР жили не только в Армянской ССР,да вы об этом прекрасно знаете,только прикидываетесь Фомой неверующим. wassat
        Попытки русских присвоить себе победу в Великой Отечественной войне вызывают у меня чувства горечи и омерзения и ничего более.В России многие хотели бы ,что бы страной снова правил человек с задатками Сталина.Приди гипотетически такой человек к власти сегодня в России,он без промедления поставил бы к стенке вашего столь любимого президента Путина за слова о том,что Россия справилась бы с Германией и одна,как русского шовиниста,подрывающего основы государства.
        Морм
    6. keeper03 Сегодня, 09:02
      Пусть польский профессор не переживает, России скоро придётся повторить подвиг наших дедов и прадедов ! hi Вот тогда и "поговорим".
      keeper03
    7. ИванИванов Сегодня, 09:07
      В одном прав польский пан, с идеологией и согласием у нас трудности, отсюда монархисты, навальнисты, оранжевые, радужные, нацики, исламисты и радикалы всех мастей и над всем этим цирком буржуазия компрадорская и не очень.
      ИванИванов
    8. антивирус Сегодня, 09:44
      в 1612 г из Кремля пропала Шапка Мономаха.
      Вот в Польше тайно , некоторые её и примеряют..
      а основные проблемы РФ пшек назвал правильно
      антивирус
  2. Logall Сегодня, 07:06
    В Польше правильная идея: лечь под янки, ноги раздвинуть, и со словами ''суй про'' получать удовольствие...
    Logall
  3. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:06
    Первый: Госдума РФ недавно приняла обращение, где польский закон о запрете коммунистической пропаганды был определён как кощунственный акт, ибо нельзя прощать тех, кто оскорбляет память бойцов Красной Армии.

    Polska strong! Шатает устои России!
    Второй: как полагает учёный, в России уже сейчас можно увидеть результаты оппозиционного движения, запущенного Алексеем Навальным.

    Да, у Овального же процент поддержки по России просто гигантский!

    Дурачки никак не успокоятся
    Ушлый_башкорт
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:13
      Цитата: Ушлый_башкорт
      Да, у Овального же процент поддержки по России просто гигантский! Дурачки никак не успокоятся

      Вчера видел агитационный "ларек" Навального в центре Новосибирска и возле него раздавали листовки мальчики и девочки, ну очень похожие на школьников. В прошлом году были студенты и постарше. Ну явно эта т.н. "оппозиция" требует хорошего ремня.
      IGOR GORDEEV
      1. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:20
        Раньше даже не смотрел его выступления, потом решил глянуть, когда некоторые товарищи в его секту вступили, так вот, этот бред нормальный взрослый человек просто не расценит как политическую аргументацию и программу кандидата в президенты. Логики ноль, все выпады бездоказательны, давление на эмоции и подтасовка фактов. Поэтому по регионам этот "оппозиционер" собирает больше журналистов, чем сторонников на "акции" свои, большинство из которых как раз школьники.
        Ушлый_башкорт
      2. Ken71 Сегодня, 07:44
        Эти ребята через 20 30 лет будут Россией управлять
        Ken71
        1. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:07
          Цитата: Ken71
          Эти ребята через 20 30 лет будут Россией управлять

          Это понятно! И что делать? Куда родители этих детей смотрят? Значит или поддерживают или им наплевать!
          IGOR GORDEEV
          1. Ken71 Сегодня, 08:23
            Организовать их нужно а не по почкам бить как советуют некоторые на форуме.
            Ken71
            1. DenZ Сегодня, 08:36
              Цитата: Ken71
              Организовать их нужно а не по почкам бить как советуют некоторые на форуме

              Их уже организовали (Навальный) что дальше? Как именно их еще "организовать"?
              DenZ
          2. антивирус Сегодня, 09:48
            сколько Вам лет?
            когда мальчики в розовых штанишках дорвались до власти казалось все кончится. Живем с АБЧуб + Набиулина+Кудрин.
            и с теми детьми будет жить кто-то, в тч под их властью
            антивирус
  4. Ka2 Сегодня, 07:08
    Более того : Победа в ВОВ - Единая Россия? soldier
    Хм, совпадение?
    Ka2
  5. Zubr Сегодня, 07:10
    smile А не пошёл бы ты куда подальше Анджей Гиль. Обычная болтовня и игра слов. Интересно, кто ему учёную степень давал ? smile
    Zubr
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:11
    мнение польского политолога, профессора Люблинского католического университета Анджея Гиля

    В этом мнении столько пренебрежения к нашей стране, столько желчи и грязи, что задаешься вопросом - сколько можно терпеть все эти нападки и действия направленные против России? И это заявляет представитель страны - нищеброда, вылизывающей пятую точку Сша и при этом считающую себя "центром и опорой" Европы. На Украине такие же "профессора" истории, правоведения и т.д. Живем во враждебном окружении карликов, которые прячутся пока еще за широкую спину Америки.
    rotmistr60
    1. Смог Сегодня, 07:18
      Цитата: rotmistr60
      Живем во враждебном окружении карликов

      Так три раза Россия с Пруссией польшу делили. Один раз еще и Австрия поучаствовала. Ну вот не получалось из польши великого государства, от слова совсем и никак. А гонор шляхетский никуда не денешь Вот пшеки до скончания века и будут злобствовать. Так что ничего неожиданного..
      Смог
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:25
        Неожиданного конечно ничего нет, но порой слишком обидно слышать эту русофобскую ахинею. Если бы знать все наперед, то нужно было так разделить с Пруссией Польшу, чтобы воспоминание о ней к нашему времени исчезло.
        rotmistr60
  7. anjey Сегодня, 07:12
    пшек не догоняет что Россия была стержнем СССР и сейчас она полнокровный многонациональный правоприемник союза, он озвучил то что хочет запад сделать из России а не то что есть...
    anjey
    1. Masya Masya Сегодня, 07:41
      По их мнению, Россия как правопреемник СССР, должна только долги отдавать и каятся, каятся...
      Masya Masya
  8. klaus16 Сегодня, 07:13
    После прочтения, не хочется ничего говорить. Потому как в душе только злоба появляется и маты!!! Каждая мысль его полная хрень! "...поволжье, сибирь..." Это он за меня решил, что мне нужно?
    klaus16
  9. Лопатов Сегодня, 07:14
    Это Польша неправильно выбрала национальную идею. Борьба с Россией раз за разом приводила поляков к краху. А союзники в этой борьбе раз за разом предавали...

    Ну и "алкоголизм и аборты"... не полякам об этом рассуждать. Кто бывал там, в курсе 8)))
    Лопатов
    1. Ингвар 72 Сегодня, 07:20
      Цитата: Лопатов
      Ну и "алкоголизм и аборты"... не полякам об этом рассуждать. Кто бывал там, в курсе 8)))

      Пьют они конечно то же не мало, но вот аборты у них запрещены. hi
      Ингвар 72
      1. Лопатов Сегодня, 07:40
        Цитата: Ингвар 72
        но вот аборты у них запрещены

        Не думаю, что подпольные аборты и произведенные в соседних странах- большой плюс для поляков. Скорее наоборот. Подпольный аборт это с высокой долей вероятности фатальное для женской репродуктивной функции действо. А иногда и смерть...

        Когда жизни и здоровье собственных женщин приносятся в жертву католической идеологии- это совсем не красит государство Польша.
        Лопатов
        1. Ингвар 72 Сегодня, 08:05
          Цитата: Лопатов
          Подпольный аборт

          Согласен, качество подпольных абортов невысокое, но всё же запрет снизил в своей массе общее число абортов в несколько раз. Соответственно цель оправдывает средства. request
          Ингвар 72
          1. Лопатов Сегодня, 09:31
            Цитата: Ингвар 72
            цель оправдывает средства

            Какая цель оправдывает гибель женщин или фатальные последствия для их репродуктивной функции?
            Ну а на повышение рождаемости аборты никак не влияют. Там совсем другие механизмы. Иначе бы Исландия, где аборты разрешены, не опережала бы Польшу в рождаемости практически на треть. А сама Польша не находилась бы на одном уровне по рождаемости с Белоруссией, где они, опять таки, не запрещены.
            Лопатов
    2. Лопатов Сегодня, 09:35
      Кстати, старая картинка в тему 8)))

      Раз за разом из Польши выращивают "боевого хомячка", а потом предают.
      Национальная идея поляков- прыжки на граблях?
      Лопатов
  10. aybolyt678 Сегодня, 07:15
    он в чем то прав. С идеологией есть некоторые проблемы, но они связаны с засильем рекламы на ТВ. По поводу того что лицо России приобретает азиатские черты, так это во всем Мире. Америка чернеет. А алкоголизма меньше стало, чем лет 10 наза. По поводу сноса памятников: кто в прошлое выстрелит из пистолета по тому будущее выстрелит из пушки.
    aybolyt678
  11. Владимир Анатольевич Сегодня, 07:16
    После развала союза идеология исчезла. Разделяй и властвуй однако. Сейчас идеология как раз таки нужна для объединения и воспитания молодых и совсем молодых, а память ВОВ как нельзя лучше это может сделать. Сцутся западники возрождения великой страны с великим многонациональным народом и и поистине Великой, общей историей.
    Владимир Анатольевич
  12. DEZINTO Сегодня, 07:17
    Я сужу по полякам - должен сказать по простым людям, но нет, вчера смотрел как Якуба Корейбу разрывало на эфире, потом Томаш тоже сказочный отморозок. А простые конечно торговать да дружить с Россией хотят. Но чего-то на первый план выходят вот такие корейбы и не удивлюсь если в их сеймах такие же седят с очччень странной логикой.
    - Про фашистов на Украине - " менья как чьеловьека это конечьно ужасает, но с политической точки зрения я их понимаю, это люди готовые защищать Европу с оружием в руках". Всё занавес. У меня лично челюсть отвисла.

    Как можно так тормозить в уме, и добиваться повторения истории? я совсем не понимаю!?!?

    DEZINTO
  13. Lyton Сегодня, 07:18
    Кто бы о нем узнал, если бы не эта заметка, пан пузырится от осознания своей важности, так он скоро договорится, что войну пшеки выиграли.
    Lyton
    1. Б.Т.В. Сегодня, 08:43
      Цитата: Lyton
      так он скоро договорится, что войну пшеки выиграли.


      В теперь уже далёком, 1974 году, от 13- летнего поляка, я слышала, что Польшу они освободили сами, а наша армия им только помогла немного, так что, Вы, хотите услышать от них теперь?!
      Б.Т.В.
      1. домохозяйка Сегодня, 09:09
        а вот и не правда! Украинско-польские учёные недавно доказали, что польшу освобождали украинцы.
        домохозяйка
  14. AID.S Сегодня, 07:18
    Вот сучёнок!
    AID.S
  15. Дмитрий Скоробогатов Сегодня, 07:23
    Все вкурсе что РФ не побеждала в ВОВ, так как ее еще не было. Россиянам теперь запрещено чтить своих предков только из за развала СССР? Или советская республика Россия вообще не воевала? Я что-то не понимаю? Хотя он не первый горе "политолог" который говорил эту чушь.
    Дмитрий Скоробогатов
  16. Правдодел Сегодня, 07:23
    После того, как Польша учила жизни Европу, произошло 2 великих раздела Польши. Теперь поляки решили опять поучить Европу и Россию. Что из этого выйдет, смотри начало.

    «Народ-государство-отечество» - вот лозунг каждого патриота России. Сильный, сплоченный народ, опирающийся на могучее государство, обеспечивает процветание Отечества в веках.
    Правдодел
    1. Смог Сегодня, 08:41
      Цитата: Правдодел
      После того, как Польша учила жизни Европу, произошло 2 великих раздела Польши.

      Позволю поправить. Три. Зачем же вы их обижает? laughing
      Смог
  17. профессор Сегодня, 07:24
    Для того чтобы критиковать "национальную идею" её необходимо как минимум прочесть. Не помню чтобы в России на официальном уровне озвучили Национальную идею. О чем вообще разговор? Тем более даже когда её озвучат это будет сугубо внутренним делом России, ну если конечно в ней не будет посягательства на другие страны.
    профессор
    1. DEZINTO Сегодня, 07:37
      ну если конечно в ней не будет посягательства на другие страны.


      Это вот очень важно было добавить в вашей речи. good Такой маленький нюанс да. Вот просто лёгкий плевочек. )))

      На секундочку -



      А так ничего такие, нормальные две страны до опупения демократичные и справедливые. hi
      DEZINTO
      1. профессор Сегодня, 07:49
        И каким местом Вы притянули сюда Великобританию и США? Они имеют отношение к "Национальной идее" России? Если да, то потрудитесь объяснить, а если нет то хватит троллить.
        профессор
        1. DEZINTO Сегодня, 08:22
          В военной доктрине РФ нет ни слова о посигательстве, или намерении нападения на другие страны. Нам бы отбится - вот вечная доктрина. Ии..нет не тролю не в коем разе. Просто к слову пришлось. У США прописано - "любой не правильный чих в любой другой стране - есть провокация против? - национальной безопасности США". Вот и всё я только об этом.



          Ну объективно правда ведь?
          DEZINTO
          1. профессор Сегодня, 09:48
            Цитата: DEZINTO
            В военной доктрине РФ нет ни слова о посигательстве, или намерении нападения на другие страны.

            Всё смешалось в кучу. Национальная идея, Военная доктрина...
            профессор
    2. К-612-О Сегодня, 07:48
      На одну точно не будет, ведь "там на четверть наш народ". Да и не начинаем мы войны, мы их заканчиваем.,))
      К-612-О
    3. Лена Петрова Сегодня, 07:51
      Наша национальная идея проста: - Мы независимы, неприемлем развал других стран извне, фашизм и навязывание своих ценностей другим.
      Лена Петрова
    4. Юра Сегодня, 08:43
      Цитата: профессор
      Для того чтобы критиковать "национальную идею" её необходимо как минимум прочесть.

      Браво профессор. Почти афоризм.
      Юра
  18. Дирижер Сегодня, 07:25
    Сучонок! канечно, но где наши дипломаты , укоротить это песье племя.
    Дирижер
  19. Alex66 Сегодня, 07:34
    В идеологическом смысле Россия «трещит по швам».
    Вывод правильный, у России нет идеологии, с восстановлением капитализма, что нам может предложить кучка нуворишей, работать на них за кусок хлеба, в случае войны умереть за их капиталы, учить наших детей они не хотят, лечить то же, пенсии предлагают отменить, даже в самолете багаж даром везти не хотят (на легке летают те у кого все есть на кредитной карточке). После социализма, капитализм не способен дать национальную идею.
    Alex66
  20. Flinky Сегодня, 07:37
    Из пшекии видно, чего позитивного навальнята наваляли? Почему здесь тогда не видно?
    А с нацидеей он в чём-то прав. Отрекшись на государственном уровне от СССР и стыдливо обозвав это отречение "примирением" - мы её потеряли, и пока не вернёмся к нашей истории снова и полностью - обрести не сможем. Нельзя вырвать из истории один кусок и возвести его в ранг национальной идеи.
    Flinky
  21. NikolaiN Сегодня, 07:37
    Странная логика... То Россия является преемницей и наследницей СССР и должна отвечать за события тех времен (типа Катыни), соблюдать договора и обязательства. Но в тоже время Россия не может считать себя преемницей СССР если дело касается Победы... Хотя... чего удивляться, где логика, а где все эти политологи, последовательность во взглядах - не их конек.
    NikolaiN
  22. Ferdinant Сегодня, 07:46
    Пошел он подальше,умник этот
    Ferdinant
  23. Ratmir_Ryazan Сегодня, 07:52
    Национальная идея России - это развитие и укрепление страны, а победа во второй мировой войне для нас просто история, которую мы чтим... А продажные и трусливые поляки, под предлогом борьбы с коммунизмом сносят памятники солдатам Красной Армии которые отдали жизни освобождая Польшу, причем много из них не были коммунистами...
    Ratmir_Ryazan
  24. demo Сегодня, 07:52
    Так хочется возразить этому "политологу".
    А потом думаешь - а он того стоит, чтобы вступать с ним в дискуссию.
    Для поляков само существование России всегда было раздражающим фактором.
    И поляки для России всегда были "неудобными" соседями.
    Вот это и есть весь ответ.
    А остальное - от Лукавого.
    demo
  25. Masya Masya Сегодня, 08:05
    Как надоели, эти все простигосподи... всё то они знают, как и что у нас... под ноги смотреть не пробовали? Наверно у них самая " отличная" национальная идея- борьба с памятниками... с таким рвением её в жизнь претворяют...
    Masya Masya
  26. pvv113 Сегодня, 08:07
    У русских неправильная национальная идея, считает польский политолог

    Зато у поляков правильная - что Вашингтон скажет, то и есть национальная идея
    pvv113
    1. Толстоевский Сегодня, 08:08
      сначала- что скажет ватикан
      Толстоевский
      1. pvv113 Сегодня, 08:10
        Согласен - и Ватикан тоже. Полякам, по-моему, все равно под кем лежать, такова национальная идея wink
        pvv113
  27. Толстоевский Сегодня, 08:08
    уж чья бы корова мычала
    Толстоевский
    1. Юра Сегодня, 08:46
      Цитата: Толстоевский
      уж чья бы корова мычала

      Ну "дык" польская же корова бычит.
      Юра
  28. aybolyt678 Сегодня, 08:37
    А автор считает правильной идеологию педерастии культивируемой в Европе???
    aybolyt678
  29. Печенег Сегодня, 08:37
    «В ближайшие 20-30 лет Россия может полностью изменить свой этнический облик», — прогнозирует польский учёный. И он сомневается, что идея Великой Отечественной войны в качестве пропаганды «привлекательна» для народов Северного Кавказа, Поволжья и Сибири. Гиль не думает, что Россию следует считать преемником Советского Союза, победившего во Второй мировой войне. «Давайте вспомним главное: это были не русские, а советские люди, Советский Союз, десятки, сотни национальностей. Это не Россия воевала во Второй мировой войне, а Советский Союз…», что бы читатели ВО не говорили на мой данный комментарий, но именно с этим заявлением, я согласен с ляхом.
    Печенег
    1. g1washntwn Сегодня, 09:22
      Ложка мёда бочку дерьма лакомством не сделает. То, что с фашизмом воевал СССР никто не спорит, но идеологические извращения в информационной войне работают по тому же извечному принципу "разделяй и властвуй". Сейчас мы видим не физическое раздирание республик СССР, а остатков его идеологии "одно государство для всех народов". Западная пропаганда абсолютно некреативна: вбивается в головы идиотская мысль про исключительность и ущербность всех остальных (типично нацистская идеология на службе запада, детей в США выращивают именно так - вбивают им в голову сызмальства миф об уникальности и превосходстве над другими).
      Весь смысл - лишить жертву мысли жить вместе и быть сильнее, отбить от стада... загнать и сожрать. Подобное пытаются через пятые колонны пропихивать и для расшатывания РФ: "Уральская республика", "независимая Сибирь с ДВ", "Калининград - ты же Европа".... - все одного поля ягодки.
      Однако, вся их возня и якобы аргументы ломаются одной притчей - про выдернутую из метлы и сломанную веточку.
      g1washntwn
  30. КОТ БАЮН Сегодня, 08:48
    Очередной католик отжигает про православных.... Бестолочь....
    А работать над недостатками необходимо - кто бы спорил!
    КОТ БАЮН
  31. Алексей Соболев Сегодня, 08:50
    А кто вообще хоть что-то слышал об этом профессоре до того как Чуваки где-то раскопал эти его суждения?
    Алексей Соболев
  32. vladimirvn Сегодня, 08:51
    Блин, вот эта ущербная позиция, оправдываться по каждому чиху из-за границы. Как там у Чехова, нужно каждый день выдавливать из себя раба по капле. ОНИ никто и звать их ни как!
    vladimirvn
  33. PRAVDOLIUB Сегодня, 09:12
    Поляк - это не национальность, это пpофесия.
    PRAVDOLIUB
  34. Alexey-74 Сегодня, 09:21
    Неумный человек одним словом. Пшеки исторически просрали свою идентичность и всегда были отребьем католического мира. Тебе ли ишак указывать русским про национальную идею!!!
    Alexey-74
  35. УАЗ 452 Сегодня, 09:34
    Нас учит отношению к второй мировой войне страна, чья совместная с Германией агрессия в отношении Чехословакии, с аннексией Тешинской области, её фактически и начала? Страна, подписавшая договор с Германией (пакт Гитлера-Пилсудского) лет на 5 раньше бесконечно муссируемого пакта Молотова-Риббентроппа? Страна, продолжавшая решать "еврейский вопрос" и после ухода немецких войск, и , кстати, добившаяся в этом деле беспрецедентных успехов: по оценкам около 99% польских евреев были либо уничтожены, либо изгнаны, причём в основном руками поляков. Если и есть на Земле народ, у которого меньше всего прав на морализаторство, то это поляки.
    УАЗ 452
  36. bratchanin3 Сегодня, 09:40
    То что Гиль считает, это вредно для самой Польши. А основная стратегическая ошибка поляков с начала и из века в век, это католическая вера, а не православная! Католики и ориентация на западную культуру, из-за непомерного национального гонора, не позволили полякам быть союзниками русских княжеств в начале и Российской Империи в дальнейшем. А в результате то упраздняли такое государство, то вновь оно возрождалось и так несколько раз с большими затратами. Вот и накопили поляки злобу, всю свою жизнь "ходили" войной на Россию, а бедными остались, да ещё и пресмыкаться приходится перед англосаксами. В союзе с русскими такого бы не случилось. Одним словом второй сорт! Как тут не злится и не вымещать свою злобу на могилах и не мародёрствовать, другого все равно ничего не могут.
    bratchanin3
  37. Karayakupovo Сегодня, 09:55
    Вообще то ещё раньше Польша станет сама афро-арабской страной. А мы, мусульмане, тоже помним, за что воевали и погибли наши деды. Притом помним, что пра-пра-деды брали Париж. Не хотелось, но можем напомнить вам (с маленькой буквы-Россия больше, чем в 30 (сребренников) раз Польши.
    Karayakupovo
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