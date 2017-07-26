Совбез ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Дамаске

Российское постпредство при ООН распространило среди членов СБ ООН короткий проект заявления для прессы, осуждающего это нападения, основываясь на стандартных формулировках борьбы с терроризмом и иммунитета дипмиссий. К нашему сожалению должны сообщить, что некоторые члены Совета Безопасности вновь отказались рассмотреть российский проект под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористической природы нападения.

К сожалению, несмотря на заверения этих сторон [партнеров по СБ], что борьба с терроризмом является их приоритетом, они вновь и вновь пытаются защитить тех, кто, как они, вероятно, думают, могут помочь реализации деструктивных геополитических планов в Сирии.