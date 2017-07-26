10:04 26 июля

Совбез ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Дамаске

Согласно информации РИА Новости , постоянное представительство России при ООН сообщило о блокировке в Совбезе международной организации заявления по обстрелу посольства РФ в Дамаске.

Российское постпредство при ООН распространило среди членов СБ ООН короткий проект заявления для прессы, осуждающего это нападения, основываясь на стандартных формулировках борьбы с терроризмом и иммунитета дипмиссий. К нашему сожалению должны сообщить, что некоторые члены Совета Безопасности вновь отказались рассмотреть российский проект под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористической природы нападения.


Совбез ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Дамаске



Как указывается, члены СБ предложили вычеркнуть из представленного РФ проекта заявления все важные положения, в связи с чем российской стороной было принято решение прекратить дальнейшую работу над документом.

К сожалению, несмотря на заверения этих сторон [партнеров по СБ], что борьба с терроризмом является их приоритетом, они вновь и вновь пытаются защитить тех, кто, как они, вероятно, думают, могут помочь реализации деструктивных геополитических планов в Сирии.


Ранее сообщалось об очередной попытке обстрела российского посольства в Дамаске 24 –25 июля, когда несколько снарядов упали на территорию посольства.


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Комментарии 26

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  1. DEZINTO Сегодня, 07:25
    Кто нибудь удивлён ?


    Вот если бы (утрируя) на территории нашего посольства или на территории подконтрольной российским войскам какая-нибудь собачка сходила жиденьким. То были бы и заголовки о возможных химеческих где-то припасах и ещё какие нибудь заголовки и рассмотрения. И заявления.

    Это как на Украине ОБСЕ:

    - ВСУ -наводит понтоны через реку - даэээ фигня.
    - ВСУ расстреляли посёлок погибли люди - да ну ...
    - В поле поймали бомжа возможно с георгиевской ленточкой, в чём то кажется признаётся...-срочно выезжаем!!!!!
    DEZINTO
    1. сибиралт Сегодня, 07:36
      Хорошо бы обозначить этих "некоторых" членов Совбеза.
      сибиралт
      1. Shurik70 Сегодня, 07:43
        Цитата: DEZINTO
        Кто нибудь удивлён ?

        Пора организовывать аналог ООН, который будет выполнять функции.
        Где любая бомбежка гражданских кварталов в своей стране автоматически дает разрешение на силовое свержение власти в этой стране.
        Где любая бомбежка другой страны без санкции этого органа автоматически объявляет атаковавшего агрессором, и вводятся обязательные санкции против него (замораживаются счета и прекращается торговля до выдачи международному суду преступников и компенсации пострадавшей стороне)
        И да, международный суд - НЕ в США и НЕ в Европе. Можно какой ни будь остров выделить в океане под это.
        А нынешнее ООН - устаревшая структура. Договориться с Китаем выйти из него, дальше само развалится. Хотя для начала надо не выйти, а предложить изменить правила, а когда этого не сделают - уже выйти. Что бы причины были понятны любому придурку.
        Shurik70
        1. хрыч Сегодня, 08:07
          Цитата: Shurik70
          Пора организовывать аналог ООН, который будет выполнять функции.

          Ни в коем случае, этот то орган скрипя работает, причем ни мы, ни они его законы таки не нарушаем. В Совбезе ООН у нас право Вето, против нас они ничего не примут, так и наоборот, зато это действенный механизм держать в узде всякие разные распоясавшиеся страны. Система работает и чтоб, что-то подобное создать надо провести пару мировых войн laughing Фактически это своего рода театр, однако для других стран - это типа воспитателей (постоянные члены Совбеза) и детский сад для личного состава непослушных карапузов (все остальные страны).
          хрыч
      2. vovanpain Сегодня, 07:49
        Цитата: сибиралт
        Хорошо бы обозначить этих "некоторых" членов Совбеза.

        США и их подрейтузники. hi
        vovanpain
      3. Delink Сегодня, 08:13
        О них и так известно, США, сша и СыШыА.
        Delink
      4. Ныробский Сегодня, 08:28
        Цитата: сибиралт
        Хорошо бы обозначить этих "некоторых" членов Совбеза.

        Наверное это традиционно - США и допущенные в качестве "на лавочке посидеть" представители уркаины, польши и прибалтики. Я так полагаю, теперь кому угодно можно взрывать и их посольства в любых странах, ибо сие на уровне ООН не возбраняется.
        Ныробский
  2. Гюйс Сегодня, 07:29
    ООН организация прошлого, все всё видят и понимают, что в будущего у неё нет, разбегутся все, не работает то, ради чего она была создана.
    Гюйс
    1. Reptiloid Сегодня, 08:17
      Вот когда специально нанятые актёры снимают фейки по заказу боевиков, вот тогда все всему сразу верят и сочувствуют!!!!!
      Reptiloid
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:31
    под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористической природы нападения.

    А теперь на минутку представим, что обстреляли американское посольство. Тот же СБ ООН сам бы начал выдвигать резолюции осуждающие это "варварское, гнусное" и далее по списку преступление террористической направленности. Спрашивается для чего нужна ООН и ее СБ? Русских и Россию можно гнобить - это не грех, а тем более не преступление, а гегемона (Сша) трогать ни, ни. Это уже попахивает геноцидом. Мерзко.
    rotmistr60
    1. Mik13 Сегодня, 07:44
      Цитата: rotmistr60
      А теперь на минутку представим, что обстреляли американское посольство. Тот же СБ ООН сам бы начал выдвигать резолюции осуждающие это "варварское, гнусное" и далее по списку преступление террористической направленности. Спрашивается для чего нужна ООН и ее СБ?
      Мммда... Такого бреда я даже в исполнении свидомитов не встречал...
      На сайте пора заводить рубрику с цитатами и лучшие отливать в граните (с). И доску почета каждому, как аллея звезд в Голливуде. Дабы способности каждого видны были...
      Mik13
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:52
        В чем бред? Вам понятие "образное выражение" о чем-то говорит? Только не стоит мне объяснять о представителях СБ. Ваши способности видны уже не в первом комментарии.
        rotmistr60
        1. Mik13 Сегодня, 08:02
          Цитата: rotmistr60
          В чем бред? Ваши способности видны уже не в первом комментарии.

          А Вы что, в школе не проходили, что такое Совбез ООН и как там принимаются решения?
          Понимаете, фраза
          Цитата: rotmistr60
          СБ ООН сам бы начал выдвигать резолюции

          - она не то, чтобы неправильная... Она вполне достойна гсподина Кличко, например. Но у Кличко есть оправдание - у него бокс головного мозга. А Вам что мешает хотя бы в Википедии про ООН почитать?
          Mik13
          1. rotmistr60 Сегодня, 08:11
            А Вы что, в школе не проходили, что такое Совбез ООН и как там принимаются решения?

            Как я понял хамство - ваш стиль. Для примера несколько ваших опусов на комментарии пользователей
            -Скажите, а Ваш психиатр Вам разрешил писать в интернетиках? Или он в отпуске?
            -Это Ваш комментраий - самый яркий пример того, почему со всеобщей грамотностью большевики слегка погорячились (с).
            -Еп... Перепись альтернативно одаренных на сайте...
            -Тогда, наверное, и в комментах испражняться не стоило...
            Идите за футбол болеть. Там цензуры нет.
            Честно говоря, Вы уже успели даже меня несколько утомить...

            При завышенном самомнение совершенно отсутствует такт и вежливость.
            rotmistr60
            1. Mik13 Сегодня, 08:39
              Цитата: rotmistr60
              Как я понял хамство - ваш стиль.

              Цитата: rotmistr60
              При завышенном самомнение совершенно отсутствует такт и вежливость.

              Я так понял, Вы осознали бесперспективность спора по сути написанной Вами глупости и решили перейти на личности? ОК.
              Видите-ли, rotmistr60, если Вы берете на себя смелость приводить чьи-то цитаты, Вы должнв понимать, что вне контекста многие цитаты могут быть поняты неправильно. В таком случае, Вам следовало бы давать ссылки под каждой цитатой - или цитировать и реплики оппонентов тоже.
              А некоторые цитаты из моих комментариев вы сознательно привели не полностью - что заведомо искажает их смысл. Как это назыввается - решайте самостоятельно, а то еще опять в хамстве обвините...
              Но - если вдруг Вам так не нравится мой стиль общения - напишите жалобу администрации сайта. Они рассмотрят и примут решение.
              Mik13
              1. rotmistr60 Сегодня, 08:54
                что вне контекста многие цитаты могут быть поняты неправильно

                В данном случае ваши ответы красноречиво говорят о вашем завышенном самомнении, попытке показушного превосходства над другими. И другой трактовки это не имеет. И это я привел только часть того, что вы успели накропать за небольшой период. Вас родители не учили относиться к людям с уважением, а тем более намного старше вас по возрасту? Вы еще не родились (я уверен в этом) когда я закончил высшее командное училище, а вы мне про то чему меня учили в школе. Меня как раз учили тому, что должен был знать советский школьник не только в плане школьной программы, но и больше. Дальнейшее общение с вами считаю не уместным.
                rotmistr60
                1. Mik13 Сегодня, 09:59
                  Цитата: rotmistr60
                  В данном случае ваши ответы красноречиво говорят о вашем завышенном самомнении, попытке показушного превосходства над другими. И другой трактовки это не имеет. И это я привел только часть того, что вы успели накропать за небольшой период.
                  Да ладно! Скажите честно - просто переход на личности по рецепту Жванецкого не удался.
                  Цитата: rotmistr60
                  Вас родители не учили относиться к людям с уважением, а тем более намного старше вас по возрасту? Вы еще не родились (я уверен в этом) когда я закончил высшее командное училище, а вы мне про то чему меня учили в школе. Меня как раз учили тому, что должен был знать советский школьник не только в плане школьной программы, но и больше.
                  Все может быть. Вполне возможно, что и не родился. И чё?
                  Давайте, Вы будете в конце каждого своего комментария указывать возраст, звание, послужной список и прочие важные параметры. Вот тогда-то все сразу поймут, что в комментарии написана не глупость, а вовсе даже авторитетное мнение. Я бы даже сказал, экспертное мнение.
                  А пока этого нет - приходится оценивать по существу написанного.
                  Цитата: rotmistr60
                  Дальнейшее общение с вами считаю не уместным.
                  Угу. И Вам также всего хорошего. Было приятно подискутировать.
                  Mik13
        2. Reptiloid Сегодня, 08:07
          Если Не понятны кому-то образные выажения, то есть ещё слова ""гротеск"" ,""сарказм"", театр абсурда.......
          Вывод----значит оппонент ещё не владеет русским в полном объёме !!!!!!!!
          Reptiloid
  4. Гардамир Сегодня, 07:42
    А что вы расплакались, как в детском садике. Вот если бы Америку, то ого, а нас ни ага. Просто нынешние руководители стоят на защите России в монологах Киселёва и Соловьёва. А по факту мы имеем, что нас имеют.
    Гардамир
    1. DEZINTO Сегодня, 07:50
      А по факту мы имеем, что нас имеют.


      Да действительно. Может уже шарахнем? И гори оно всё, один фиг к тому идёт.



      Но всему своё время.! stop
      DEZINTO
  5. Беляш Сегодня, 07:59
    Иордания на днях всё посольство израильское взяло в заложники, но арабское ООН молчит.
    Беляш
  6. Дирижер Сегодня, 08:06
    Может на территорию какого нить такого посольства , уронить Х101? Вот упала и все тут.
    Дирижер
  7. Delink Сегодня, 08:16
    Пора выходить из бесполезных на мой взгляд организаций которые только тормозят процесс стабилизации и нормализации отношений.
    А выйдя из них можно игнорировать все их решения. Давление на Россию уменьшится в разы. Будут стоять очереди этих же организаций для решения насущных вопросов и решение их должно быть в Москве.
    Delink
  8. ochakow703 Сегодня, 08:22
    Так и что? Это ж не посольство сша. Вот если б их посольство обстреляли (хоть бы из рогатки), то "ТамагаФки" уже прилетели и СБ ООН визжал на всю планету - "Как это покусились на светоч демократии!". Не хочется становиться такими же скотами, как америкосы, но и терпеть уж больше сил нет.
    ochakow703
  9. AVGUST Сегодня, 08:43
    Конечно - конечно, а когда в их посольство прилетают пустые пивные банки , то это посягательство на территорию независимого государства (по международным законам территория посольства является территорией того государства, которое оно представляет), террористическим актом и вообще - нарушением "демократии"........
    AVGUST
  10. AVGUST Сегодня, 09:05
    Цитата: Delink
    Пора выходить из бесполезных на мой взгляд организаций которые только тормозят процесс стабилизации и нормализации отношений.
    А выйдя из них можно игнорировать все их решения. Давление на Россию уменьшится в разы. Будут стоять очереди этих же организаций для решения насущных вопросов и решение их должно быть в Москве.

    Позволю себе с вами не согласиться, это очень не продуманный шаг , т.к. наших дипломатов придётся лишить работы, отозвав их с их боевых позиций, тем самым зашторив "железный" занавес, после чего наша дипломатия не сможет вообще на что либо влиять, соответственно уменьшится количество "легальных" разведчиков, которых останется только собрать всех вместе , выдать метёлки в руки .......и типа пусть идут подметать улицы - полезнее будет.......
    AVGUST
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