Совбез ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Дамаске
Согласно информации РИА Новости , постоянное представительство России при ООН сообщило о блокировке в Совбезе международной организации заявления по обстрелу посольства РФ в Дамаске.
Как указывается, члены СБ предложили вычеркнуть из представленного РФ проекта заявления все важные положения, в связи с чем российской стороной было принято решение прекратить дальнейшую работу над документом.
Ранее сообщалось об очередной попытке обстрела российского посольства в Дамаске 24 –25 июля, когда несколько снарядов упали на территорию посольства.
Российское постпредство при ООН распространило среди членов СБ ООН короткий проект заявления для прессы, осуждающего это нападения, основываясь на стандартных формулировках борьбы с терроризмом и иммунитета дипмиссий. К нашему сожалению должны сообщить, что некоторые члены Совета Безопасности вновь отказались рассмотреть российский проект под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористической природы нападения.
Как указывается, члены СБ предложили вычеркнуть из представленного РФ проекта заявления все важные положения, в связи с чем российской стороной было принято решение прекратить дальнейшую работу над документом.
К сожалению, несмотря на заверения этих сторон [партнеров по СБ], что борьба с терроризмом является их приоритетом, они вновь и вновь пытаются защитить тех, кто, как они, вероятно, думают, могут помочь реализации деструктивных геополитических планов в Сирии.
Ранее сообщалось об очередной попытке обстрела российского посольства в Дамаске 24 –25 июля, когда несколько снарядов упали на территорию посольства.
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