10:04 26 июля

Причиной неудачного испытания системы Aegis SM-3 стала ошибка оператора

Агентство по противоракетной обороне США (MDA) установило причину неудачного испытания системы Aegis SM-3, состоявшегося 22 июня, передает Лента.ру .

Причиной неудачного испытания системы Aegis SM-3 стала ошибка оператора


Речь идет об ошибке, допущенной одним из членов экипажа ракетного эсминца «Джон Поль Джонс».


Согласно сообщению, «оператор, ответственный за обмен информацией между кораблем и летательными аппаратами, при вводе данных в систему ошибочно отметил приближающуюся баллистическую мишень как "дружественную цель", что вызвало срабатывание системы самоликвидации противоракеты SM-3».

Таким образом, проблема не была связана ни с ракетой, ни с информационно-управляющей системой Aegis.

Хотя расследование еще продолжается, неисправности перехватчика SM-3 блок IIA или БИУС Aegis исключены из списка возможных причин,
сказал директор MDA Сэм Гривз.

Издание напоминает, что неудачное испытание системы ПРО состоялись близ Гавайских островов. Это был четвертый пуск ракеты-перехватчика SM-3 блок IIA и второй для ракеты этого типа пуск с корабля. Противоракета должна была поразить баллистическую мишень, имитирующую северокорейскую баллистическую ракету средней дальности «Пуккыксон».

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 20

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  1. Толстоевский Сегодня, 08:11
    с нашей стороны потерь нет
    Толстоевский
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:47
      Причиной неудачного испытания системы Aegis SM-3 стала ошибка оператора

      "Дело было не в бобине - раздолбай сидел в кабине"? yes
      СРЦ П-15
      1. cniza Сегодня, 08:56
        Обычная ситуация , от которой никто не застрахован.
        cniza
        1. хрыч Сегодня, 09:38
          Нашли ... стрелочника. Я то грешным делом подумал, что все решает автоматика, а если бы атаковали эти противные русские, все ... прощай Америка wassat
          хрыч
  2. Горный стрелок Сегодня, 08:16
    "Пилите, Шурочка, пилите, золото внутри"! .. wassat Какое простое объяснение такому грандиозному ПРОВАЛУ. Нашли стрелочника и "Ату его..."!
    Горный стрелок
    1. BerBer Сегодня, 08:22
      Плохо что вообще испытывают. Так что, так что особой радости я не испытываю. В любом случае, это прежде всего против нас.
      BerBer
    2. Кент0001 Сегодня, 08:29
      А почему Это работает в ручном режиме))))????
      Кент0001
      1. voyaka uh Сегодня, 09:40
        Потому что на БР пока не установили индикаторы "свой-чужой".
        voyaka uh
        1. Удав КАА Сегодня, 10:00
          Цитата: voyaka uh
          Потому что на БР пока не установили индикаторы "свой-чужой".

          Дорогой вояка!
          За пультом сидел профи? -- Да, профи...
          Чем он руководствовался прежде чем нажать на кнопку "индификация цели"? --- ??????
          Правильно: характеристикой ЭДЦ -- скоростью, градиентом изменения угла места, ЭПР и т.п.
          Район был закрыт для пролета ВЦ? -- точно был закрыт...к Трампу не ходи!
          Так какого лешего говорить, что виноват оператор, если он действовал по инструкции?
          Может все-таки в консерватории что-то нужно подправить? А то напихают в SM-3 азиатской мк-электроники, а потом стрелочника ищут!!! Вспомните недавние скандалы по этому поводу...
          ИМХО.
          Удав КАА
      2. g1washntwn Сегодня, 09:44
        Оператор раньше времени нажал на кнопку "Цель поражена успешно" lol
        g1washntwn
  3. pvv113 Сегодня, 08:24
    Речь идет об ошибке, допущенной одним из членов экипажа

    Человеческий фактор, никто от этого не застрахован hi
    pvv113
  4. rotmistr60 Сегодня, 08:24
    проблема не была связана ни с ракетой, ни с информационно-управляющей системой Aegis.

    Конечно виноват оператор. Техника то самая передовая и лучшая в мире. Это только у русских по западному мнению аварии случаются из-за того, что дров для котла не хватило и ракета не полетела.
    rotmistr60
  5. Ныробский Сегодня, 08:24
    У нас обычно, во всём бывает виноват "стрелочник", у них - оператор.
    Ныробский
  6. Govorun Сегодня, 08:25
    Причиной неудачного испытания системы Aegis SM-3 стала ошибка оператора
    Ждем заявление расследования..."Оператор системы Aegis SM-3, оказался агентом Кремля"...расследование закрыто точка
    Govorun
  7. silberwolf88 Сегодня, 08:30
    Плохому оператору как известно хххх мешают ... а они у американских военных (судя по фильмам) "железные" ... наверное заржавели ...
    silberwolf88
  8. МВГ Сегодня, 09:04
    О великая, самая-самая все-на-свете Америка !!! ток почему за обмен информацией между кораблем и летательными аппаратами у них оператор отвечает ? А где хваленые супер-пупер компьютеры ?? Куда Бил Гейтс смотрит? Где, в конце концов, "Скайнет" ???
    МВГ
    1. Инжнер-сапер Сегодня, 09:26
      Цитата: МВГ
      А где хваленые супер-пупер компьютеры ?

      "Казнить нельзя помиловать"- запятую, всё-таки, человек должен ставить. Даже при наличии пресловутого "человеческого фактора".
      Даже банковская ячейка ДВУМЯ ключиками открывается...
      Инжнер-сапер
      1. МВГ Сегодня, 09:32
        не сравнивайте денежную тему ни счем другим. Там все устроено с усмотрением оставить себе шанс взять чужое и назвать своим. Где два ключика, там может быть и третий. И четвертый, тоже...
        Информация с любой ракеты, в том числе и цели, это поток параметрической информации, выраженный в символах и числах. передача информации туда происходит так же. Нафик человек то там нужен ?? запрос-ответ свой-чужой происходит в автоматическом режиме импульсной передачей кодированных пакетов информации. Там зачем человек?
        Вывод: звиздят наши американские "друзья" в лучших традициях либерализма. Очередной "Кондиционер взорвался"
        МВГ
  9. Инжнер-сапер Сегодня, 09:30
    А мне ещё название корейской ракеты понравилось! ПУК-кык-СОН!
    Инжнер-сапер
  10. Wedmak Сегодня, 09:41
    Это как надо укурится, чтобы зная про испытания, зная про характер цели, зная, что других баллистических целей тупо нет - нажать на мишень и выбрать "дружественная цель". У них там что, мышь глючная? Или пункты меню "Дружественная леталка" и "Опасная леталка, угрожающая жизни" рядом находятся?
    Wedmak
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