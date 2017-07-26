Причиной неудачного испытания системы Aegis SM-3 стала ошибка оператора
Агентство по противоракетной обороне США (MDA) установило причину неудачного испытания системы Aegis SM-3, состоявшегося 22 июня, передает Лента.ру .
Речь идет об ошибке, допущенной одним из членов экипажа ракетного эсминца «Джон Поль Джонс».
Согласно сообщению, «оператор, ответственный за обмен информацией между кораблем и летательными аппаратами, при вводе данных в систему ошибочно отметил приближающуюся баллистическую мишень как "дружественную цель", что вызвало срабатывание системы самоликвидации противоракеты SM-3».
Таким образом, проблема не была связана ни с ракетой, ни с информационно-управляющей системой Aegis.
Издание напоминает, что неудачное испытание системы ПРО состоялись близ Гавайских островов. Это был четвертый пуск ракеты-перехватчика SM-3 блок IIA и второй для ракеты этого типа пуск с корабля. Противоракета должна была поразить баллистическую мишень, имитирующую северокорейскую баллистическую ракету средней дальности «Пуккыксон».
Речь идет об ошибке, допущенной одним из членов экипажа ракетного эсминца «Джон Поль Джонс».
Согласно сообщению, «оператор, ответственный за обмен информацией между кораблем и летательными аппаратами, при вводе данных в систему ошибочно отметил приближающуюся баллистическую мишень как "дружественную цель", что вызвало срабатывание системы самоликвидации противоракеты SM-3».
Таким образом, проблема не была связана ни с ракетой, ни с информационно-управляющей системой Aegis.
Хотя расследование еще продолжается, неисправности перехватчика SM-3 блок IIA или БИУС Aegis исключены из списка возможных причин,сказал директор MDA Сэм Гривз.
Издание напоминает, что неудачное испытание системы ПРО состоялись близ Гавайских островов. Это был четвертый пуск ракеты-перехватчика SM-3 блок IIA и второй для ракеты этого типа пуск с корабля. Противоракета должна была поразить баллистическую мишень, имитирующую северокорейскую баллистическую ракету средней дальности «Пуккыксон».
Использованы фотографии: Reuters
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