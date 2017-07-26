ФРГ может отказаться от экспорта оружия в Турцию

Это всегда акт политического балансирования. Вопрос состоит в том, помогают ли нам подобные меры в какой-либо степени корректировать ситуацию в стране-партнере? В нынешней ситуации, очевидно, мы практически не влияем на политику Турции в области обороны и безопасности, ее внешнюю политику. Кто-то заполнит образовавшийся вакуум, и Россия стоит в первом ряду. Можно с уверенностью предположить, что Турция сможет получить оружие, которое она ранее закупала у Германии, из России.

Как сообщает немецкое издание « Deutsche Welle », министерство экономики Германии заявило о намерении рассмотреть вопрос о будущих поставках вооружений в Турцию.Всего в 2016 году ФРГ одобрила реализацию Турции оружия на сумму в 98 млн. долл., в течение первых четырех месяцев текущего года – еще на 22 млн. долл.По мнению Карло Марсала, политолога из Университета Бундесвера в Мюнхене, экспорт вооружений является способом влияния на политический курс стран.В итоге это вызовет эскалацию конфликта между Германией и Турцией, переместив его на совершенно новый уровень.