10:04 26 июля

ФРГ может отказаться от экспорта оружия в Турцию

Как сообщает немецкое издание « Deutsche Welle », министерство экономики Германии заявило о намерении рассмотреть вопрос о будущих поставках вооружений в Турцию.

Всего в 2016 году ФРГ одобрила реализацию Турции оружия на сумму в 98 млн. долл., в течение первых четырех месяцев текущего года – еще на 22 млн. долл.

ФРГ может отказаться от экспорта оружия в Турцию



По мнению Карло Марсала, политолога из Университета Бундесвера в Мюнхене, экспорт вооружений является способом влияния на политический курс стран.

Это всегда акт политического балансирования. Вопрос состоит в том, помогают ли нам подобные меры в какой-либо степени корректировать ситуацию в стране-партнере? В нынешней ситуации, очевидно, мы практически не влияем на политику Турции в области обороны и безопасности, ее внешнюю политику. Кто-то заполнит образовавшийся вакуум, и Россия стоит в первом ряду. Можно с уверенностью предположить, что Турция сможет получить оружие, которое она ранее закупала у Германии, из России.


В итоге это вызовет эскалацию конфликта между Германией и Турцией, переместив его на совершенно новый уровень.


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Комментарии 4

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  1. dauria Сегодня, 09:41
    Кто-то заполнит образовавшийся вакуум, и Россия стоит в первом ряду.


    Из-за передела рынков начались и две мировые войны , и перестрелки на "Черкизовском" в Москве. А немцы просто так "добровольно" уйдут ? Ерунда, не уйдут , пока их хорошенько не "попросят".
    dauria
    1. vch Сегодня, 10:02
      Наш оборонщики наверное уже довольно потирают руки....... Светят новые контракты.....
      vch
  2. segamegament Сегодня, 09:56
    Да видели мы ваш экспорт в виде Лео2А4/5 дымящихся и разваленных в северной части Сирии, что там экспортировать-то тут плакать надо...
    segamegament
  3. МВГ Сегодня, 10:00
    "ФРГ может отказаться от экспорта оружия в Турцию" - зато Турция не откажется от экспорта беженцев в ФРГ !!! )))
    МВГ
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