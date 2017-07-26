14:35 26 июля

Для обеспечения запуска «Союза МС-05» в Казахстан перебазирована российская авиация

В Казахстан переброшены российские вертолеты и самолеты, которые займутся поисково-спасательным обеспечением запуска пилотируемого корабля «Союз МС-05», передает РИА Новости сообщение пресс-службы Центрального округа.

Для обеспечения запуска «Союза МС-05» в Казахстан перебазирована российская авиация


Авиация Минобороны России завершила перелеты на оперативные аэродромы в Байконуре, Караганде, Горно-Алтайске и Канске для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05", который запланирован на 18.42 (мск) 28 июля,
говорится в релизе.


В округе напомнили, что на МКС отправляется «международный экипаж в составе россиянина Сергея Рязанского, астронавта NASA американца Рэндолфа Брезника и представителя ESA итальянца Паоло Несполи».

«В обеспечении старта принимают участие 125 военнослужащих, шесть вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и Ан-12, а также десять единиц автотехники повышенной проходимости, включая две поисково-эвакуационные амфибии "Синяя чайка"», – добавили в пресс-службе.

Запуск ТПК «Союз МС-05» будет осуществлен в пятницу с космодрома Байконур.

Использованы фотографии: РИА Новости / Антон Денисов
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Комментарии 12

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  1. Владимир16 Сегодня, 10:29
    итальянца Паоло Несполи».

    Интересная фамилия. laughing Что он знает!!! laughing
    Владимир16
    1. DEZINTO Сегодня, 10:33
      Что он знает!!!


      Ну если он астронавт то он знает много чего, - о чём пока тренировался в звёздном городке его попросили - только Несполи!!!! laughing
      DEZINTO
  2. 210окв Сегодня, 10:37
    Я помню как в детстве и юности полет космонавтов описывался как героический поступок.Постепенно это стало входить в рабочую рутину,люди зачастую перестали обращать на это внимание..Может это и неправильно воспринимать это как рядовую работу.Но!Это всё равно люди идут на риск и бывает к сожалению гибнут.Давайте вспомянем тех кто ушел когда то в небо и не вернулся..Комаров и Добровольский,Пацаев и Волков..Гагарин..американские астронавты "Колумбии"и "Челенжера"....погибшие на земле во время тренировок..
    210окв
    1. роман66 Сегодня, 10:47
      ну какая же рутина - до сих пор рулетка, может с лучшими шансами. не зря им героев дают , герои и есть. эх ,не стал я космонавтом! crying
      роман66
      1. 210окв Сегодня, 10:51
        Опять вспомним...Кем мы хотели стать в детстве?Космонавтами,летчиками,полярниками....А сейчас?Офисным планктоном?А нет,просто тем кто может бабала по быстрому срубить..Грустно всё это.Ориентиры полностью сбились..
        Цитата: роман66
        ну какая же рутина - до сих пор рулетка, может с лучшими шансами. не зря им героев дают , герои и есть. эх ,не стал я космонавтом! crying
        210окв
        1. роман66 Сегодня, 10:59
          я хотел стать не просто космонавтом, а ксмонавтом-инженером, завораживало это словосочетание. а про ориентиры - вернутся, если героические профессии будут оплачиваться героическими же деньгами. а бескорыстный героизм - удел немногих
          роман66
          1. 210окв Сегодня, 11:59
            Одноклассник мой-Сергей Виниченко,выпускник Можайки 1985г прослужил на Байконуре полтора года.Что то там произошло-погиб.Извиняюсь за грустную волну..
            210окв
  3. avt Сегодня, 10:38
    what А что ? Разве штатный поисковый отряд оттуда уже убрали ?? request Ну те самые
    включая две поисково-эвакуационные амфибии "Синяя чайка"
    со штатными носителями.
    avt
  4. Старый26 Сегодня, 10:44
    Цитата: avt
    what А что ? Разве штатный поисковый отряд оттуда уже убрали ?? request Ну те самые
    включая две поисково-эвакуационные амфибии "Синяя чайка"
    со штатными носителями.

    Эти ребята обеспечивали поисково-спасательные операции при посадке. На месте ли они сейчас или расформировали их - ХЗ. Здесь же "расставили" авиацию по всей трассе. Хотя должен заметить, название заметок на ВО порой "убойные". Как и в этот раз
    Для обеспечения запуска «Союза МС-05» в Казахстан перебазирована российская авиация

    Не для поисково-спасательного обеспечения запуска, а аж прям для обеспечения запуска. Без авиации ракета не стартанет laughing
    Старый26
    1. капрал Сегодня, 11:26
      Цитата: Старый26
      название заметок на ВО порой "убойные".

      Новость тоже соответствует
      для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05",

      Типа, ребята,попробуйте взлететь, спасатели уже на месте.
      Цитата: роман66
      не зря им героев дают
      капрал
  5. Беляш Сегодня, 11:13
    Жаль что уволились такие космонавты sad
    Геннадий Падалка, Сергей Волков, Сергей Ревин, Александр Самокутяев.

    Много следил за ними на ютубе , интересно рассказывали про полёты(
    Беляш
  6. tanit Сегодня, 12:30
    Ту134 ВВС РФ Екатеринбург-Крайний
    Ан26 ВВС РФ Екатеринбург-Крайний
    Ан-26 ВВС РФ Караганда-Крайний-Жезказган
    2ми8 ВВС РФ Крайний - Крайний
    Как-то так. Плюс местный А-350, но он для облета трассы пуска
    tanit
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