Для обеспечения запуска «Союза МС-05» в Казахстан перебазирована российская авиация

Авиация Минобороны России завершила перелеты на оперативные аэродромы в Байконуре, Караганде, Горно-Алтайске и Канске для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05", который запланирован на 18.42 (мск) 28 июля,

В Казахстан переброшены российские вертолеты и самолеты, которые займутся поисково-спасательным обеспечением запуска пилотируемого корабля «Союз МС-05», передает РИА Новости сообщение пресс-службы Центрального округа.говорится в релизе.В округе напомнили, что на МКС отправляется «международный экипаж в составе россиянина Сергея Рязанского, астронавта NASA американца Рэндолфа Брезника и представителя ESA итальянца Паоло Несполи».«В обеспечении старта принимают участие 125 военнослужащих, шесть вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и Ан-12, а также десять единиц автотехники повышенной проходимости, включая две поисково-эвакуационные амфибии "Синяя чайка"», – добавили в пресс-службе.Запуск ТПК «Союз МС-05» будет осуществлен в пятницу с космодрома Байконур.