НОАК: Армейские игры значительно повышают уровень подготовки военнослужащих
Участие в Армейских играх существенно повышает уровень боевой подготовки военнослужащих всех стран-участниц, передает ТАСС заявление главы китайской делегации Ли Пайчина на полигоне «Корла» (КНР).
Он отметил, что конкуренция между соревнующимися командами становится всё более жесткой.
Армейские международные игры (АрМИ) в этом году пройдут на 22 полигонах России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. На китайском полигоне «Корла» состоятся сразу четыре конкурса – «Чистое небо», «Безопасная среда», «Суворовский натиск» и «Мастер-оружейник».
Третий год подряд проводятся международные состязания, в этом году они приобрели небывалый размах. Об этом свидетельствует тот факт, что отдельные конкурсы соревнований проводятся в Китае. Следует сказать, команды действуют слаженней. Благодаря России, создавшей эти конкурсы, уровень боевой подготовки военнослужащих существенно вырос,сказал Пайчин.
Он отметил, что конкуренция между соревнующимися командами становится всё более жесткой.
Армейские международные игры (АрМИ) в этом году пройдут на 22 полигонах России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. На китайском полигоне «Корла» состоятся сразу четыре конкурса – «Чистое небо», «Безопасная среда», «Суворовский натиск» и «Мастер-оружейник».
Использованы фотографии: Кадр видеозаписи с сайта armygames2017.mil.ru
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