НОАК: Армейские игры значительно повышают уровень подготовки военнослужащих

Третий год подряд проводятся международные состязания, в этом году они приобрели небывалый размах. Об этом свидетельствует тот факт, что отдельные конкурсы соревнований проводятся в Китае. Следует сказать, команды действуют слаженней. Благодаря России, создавшей эти конкурсы, уровень боевой подготовки военнослужащих существенно вырос,

Участие в Армейских играх существенно повышает уровень боевой подготовки военнослужащих всех стран-участниц, передает ТАСС заявление главы китайской делегации Ли Пайчина на полигоне «Корла» (КНР).сказал Пайчин.Он отметил, что конкуренция между соревнующимися командами становится всё более жесткой.Армейские международные игры (АрМИ) в этом году пройдут на 22 полигонах России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. На китайском полигоне «Корла» состоятся сразу четыре конкурса – «Чистое небо», «Безопасная среда», «Суворовский натиск» и «Мастер-оружейник».