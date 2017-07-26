14:35 26 июля

Начались наземные испытания американского конвертоплана V-280 Valor

Американская компания Bell Helicopter приступила к наземным испытаниям перспективного конвертоплана V-280 Valor, разрабатываемого для Армии США. Как сообщает Aviation Week, в настоящее время аппарат проходит проверки бортового оборудования, узлов и агрегатов и в ближайшее время поднимется в воздух, передает N+1

V-280 разрабатывается в рамках тендера FVL в качестве нового армейского транспортного летательного аппарата, предназначенного для быстрой переброски бойцов и грузов на большие расстояния. Согласно требованиям военных, такой аппарат должен быть способен на вертикальные взлет и посадку. В тендере также участвует консорциум Sikorsky/Boeing, создающий скоростной вертолет SB>1 Defiant.

Начались наземные испытания американского конвертоплана V-280 Valor



Bell Helicopter представила проект конвертоплана Valor весной 2013 года. Ожидается, что этот аппарат сможет выполнять полеты на скорости до 519 километров в час, а его боевой радиус составит 1,5 тысячи километров при перегоночной дальности в 3,9 тысячи километров. У V-280 двигатели будут неподвижными: при переходе из вертолетного режима полета в самолетный наклоняться будут только винты.

США сегодня пока являются единственной страной, имеющей на вооружении конвертопланы — V-22 Osprey, разработанными и производящимися консорциумом Bell/Boeing. В июле 2015 года пять конвертопланов Osprey приобрела Япония. Военным этой страны такие аппараты понравились благодаря маневренности, скорости и нетребовательности к взлетно-посадочным площадкам.

Собственные конвертопланы в настоящее время разрабатывает итальянская компания Leonardo-Finmeccanica. Она создает аппараты AW609, которые будут использоваться для пассажирских и медицинских перевозок. В 2019 году несколько AW609 в поисково-спасательной версии будут поставлены Объединенному авиационному командованию вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов.

Использованы фотографии: Bell Helicopter
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Комментарии 43

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  1. wasjasibirjac Сегодня, 12:27
    а машинка интересная получилась.
    wasjasibirjac
    1. RASKAT Сегодня, 12:33
      Если при попадании ПЗРК вертолет еще может сесть на авторотации (таких фактов довольно много) конечно есть много нюансов, но все же. То конвертоплан без вариантов рухнет.
      А так да машина неплохая, считай уже второе поколение, Жаль мы в этом плане под отстали. Не знаю как в военном плане но в гражданском варианте нам бы точно пригодился, на наших то просторах.
      RASKAT
      1. ProkletyiPirat Сегодня, 12:47
        Да в военном ещё больше применений, одно ПЛО чего стоит, полетел разбросал на сотни км буйки с акустикой и только успевай ПЛУРы запускать, а когда топливо в буйках закончится полетел и собрал их. А траление и постановка мин? А доставка ССО с техникой? Да одно ДРЛО для Ав\УДК\ДВКД чего стоит... Но у нас шибко умных много "дрого вон скока американцы потратили а всё равно не летает" вот только у амеров и откаты поболее нашего, да и изучив их ошибки можно сэкономить. Да и по стоимости неизвестно ещё что дороже выходит, ведь все расчёты идут от "бабушка сказала"....
        ProkletyiPirat
      2. хрыч Сегодня, 12:50
        Цитата: RASKAT
        Жаль мы в этом плане под отстали

        Сами ранее и ответили на вопрос о живучести. Тут ведь не обязательно ЗРК, любая неполадка с одним из движков и кранты. Также поворотный механизм - слабое звено. Очередная тупиковая ветвь, куда нам лучше не лезть, они сделали его на замену Чинука, который также имеет проблемы из-за ущербности винтовой схемы, также никакой авторотации. Наши сделали гиганта, по классической схеме Ми-26. Опять у нас разные концепции, мы континентальная держава, они морская, им надо морпехов забрасывать с десантных кораблей, желательно подальше вглубь от берега и побыстрей. Нам сие не очень востребовано. Лучше чего-нибудь камовской, соосной схемы, можно пустить реактивную струю для скорости и пр. laughing
        хрыч
        1. ProkletyiPirat Сегодня, 12:53
          если у вертолёта пустить реактивную струю то лопасти не будут создавать подъёмную силу, более того они ещё и мешать будут.
          ProkletyiPirat
          1. хрыч Сегодня, 12:57
            Цитата: ProkletyiPirat
            если у вертолёта пустить реактивную струю то лопасти не будут создавать подъёмную силу, более того они ещё и мешать будут.

            Вооот и работа инженерам, а мы им госпремию, пусть решают, или режим автожира, или пусть лопасти складывают автоматически, в морском же варианте для компактности убираются, пусть это делают в полете, добавить крылышки и вперед laughing
            Да и есть же проекты шикарные

            хрыч
            1. ProkletyiPirat Сегодня, 13:06
              три раза ХА, одно дело сложить лопасти на парковке и совсем другое находу, вы ещё предложите в общественный транспорт на ходу садиться lol
              Да и ваш автожир тоже не подходит у него лопасти наклонены в другую сторону.
              ProkletyiPirat
              1. хрыч Сегодня, 13:13
                Цитата: ProkletyiPirat
                три раза ХА


                Пока вы там хохотались, ингениеры уже экспериментальные модели запускают wassat
                хрыч
                1. Правда Сегодня, 13:57
                  ...как бы в самой статье написано
                  Цитата: хрыч
                  скоростной вертолет SB>1 Defiant
                  Правда
        2. dauria Сегодня, 13:02
          Очередная тупиковая ветвь,


          Не соглашусь. Вертолёт в режиме висения мизерную часть полёта. А вся конструкция заточена под этот режим. Отсюда и низкое аэродинамическое качество по сравнению с классическим крылом. Именно поэтому будет проигрывать конвертоплану и в дальности , и в скорости.
          dauria
        3. RASKAT Сегодня, 13:21
          Тут много За и Против.Во первых стоимость, напомню стоимость программы Оспрея 2.5 млрд цена единицы более 100 млн (ну или около того). Это конечно очень дорого,особенно для нас. Во вторых если мы настроим тех же например ИЛ- 112, то он и стоить будут раз в 10 дешевле, а может еще больше. И в принципе ничем Оспрею не уступать, ну кроме что вертикального взлета. А во многом превосходить по дальности полета, по цене обслуживания, по ремонтопригодности и т д. ИЛ-112 наверняка будет уметь взлетать с грунта, а найти кусок дороги в 900 метров для взлета и посадки не так уж сложно (если приспичит).
          Просто я думаю для такой элементарной задачи как транспортировка людей и грузов нам не нужен такой сложный и дорогой летательный аппарат. Нам бы что по проще да понадежней, как АК например.
          RASKAT
          1. Правда Сегодня, 14:00
            Цитата: RASKAT
            а найти кусок дороги в 900 метров для взлета и посадки не так уж сложно (если приспичит).
            конвертоплан-это про море
            Правда
            1. RASKAT Сегодня, 14:17
              При этом они во всю используются в Афганистане. Где Афган и где море?
              RASKAT
              1. sogdy Сегодня, 14:35
                Поскольку над морем они падают...
                sogdy
      3. faiver Сегодня, 12:50
        насчет в гражданском варианте все зависит от стоимости летного часа, а он может быть весьма высок у подобного аппарата...
        faiver
        1. ProkletyiPirat Сегодня, 13:00
          Цитата: faiver
          а он может быть весьма высок у подобного аппарата...

          ну давайте посчитаем что дороже по топливу
          дальность: 1000км
          скорость ми 8: 225км/ч => 1000/225 = 4,44ч
          скорость оспрея: 510км/ч => 1000/510 = 1.96ч
          итак у оспрея время полёта и следовательно расход топлива в 2,265 раз ниже.
          ProkletyiPirat
      4. voyaka uh Сегодня, 12:52
        "То конвертоплан без вариантов рухнет"////

        Нет. Оспри может приземлиться на одном роторе.
        Комп. берет управление и рассчитывает устойчивость
        при приземлении.
        voyaka uh
        1. А1845 Сегодня, 13:06
          Цитата: voyaka uh
          Оспри может приземлиться на одном роторе

          а еще у него движки соединены синхронизирующим валом, отказ одного движка машину не убьет
          А1845
          1. ProkletyiPirat Сегодня, 13:12
            Цитата: А1845
            Цитата: voyaka uh
            Оспри может приземлиться на одном роторе

            а еще у него движки соединены синхронизирующим валом, отказ одного движка машину не убьет

            ооо ща начнётся демагогия мол "ненадёжно", "а если сломается", только вот есть железный аргумент у вертушек тоже есть вал отбора мощности на задний винт
            ProkletyiPirat
            1. А1845 Сегодня, 13:44
              Цитата: ProkletyiPirat
              ооо ща начнётся демагогия мол "ненадёжно"
              и что будет если в него ракета попадет wink
              А1845
            2. ПростоЯ Сегодня, 13:45
              ProkletyiPirat
              Вертушка намного компактнее и маневреней
              Цитата: ProkletyiPirat
              вот есть железный аргумент у вертушек тоже есть вал отбора мощности на задний винт

              Покажите этот вал на серии Камова
              ПростоЯ
        2. ПростоЯ Сегодня, 13:42
          voyaka uh
          Цитата: voyaka uh
          Нет. Оспри может приземлиться на одном роторе.
          Комп. берет управление и рассчитывает устойчивость
          при приземлении.

          А если война серьёзная и и прилетело пара- тройка ПЗРК?
          Если вспомнить историю так автожиры ещё были в своё время Тоже сложно дорого и ни о чём
          ПростоЯ
        3. ПростоЯ Сегодня, 13:54
          voyaka uh
          Цитата: voyaka uh
          Нет. Оспри может приземлиться на одном роторе.
          Комп. берет управление и рассчитывает устойчивость
          при приземлении.

          Как ЭТО с его центровкой и аэродинамикой может приземлиться на одном двигателе?Я очень сомневаюсь Если у Вас есть факты то предоставьте пожалуйста
          ПростоЯ
          1. voyaka uh Сегодня, 14:31
            Подробно здесь:
            https://www.quora.com/How-does-the-V-22-Osprey-ma
            ke-a-forced-landing
            Выводы:
            1) Если отказывает один мотор, то энергия второго перераспределяется
            на оба винта.
            2) Если разбит один винт, то есть позможность самолетного планирования
            (площадь крыльев позволяет) для аварийного приземления.
            3) Вертолетная авторотация тоже возможна.
            voyaka uh
        4. Zaurbek Сегодня, 14:20
          Как и Чинук, кстати...
          Zaurbek
      5. ПростоЯ Сегодня, 13:37
        RASKAT
        Цитата: RASKAT
        Если при попадании ПЗРК вертолет еще может сесть на авторотации (таких фактов довольно много) конечно есть много нюансов, но все же. То конвертоплан без вариантов рухнет

        Вот Сложно ,дорого,а зачем?
        ПростоЯ
      6. alexmach Сегодня, 14:24
        То конвертоплан без вариантов рухнет.

        Почему без вариантов то? Вдруг сможет спланировть? Или сесть по самолетному на одном двигателе?
        alexmach
  2. pjastolov Сегодня, 12:29
    В 2019 году несколько AW609 в поисково-спасательной версии будут поставлены Объединенному авиационному командованию вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов.
    интересно, а икать то чего будут? recourse
    pjastolov
    1. хрыч Сегодня, 12:36
      Цитата: pjastolov
      а икать то чего будут?

      сбитых летчиков, потерпевших кораблекрушение, заблудившихся верблюдов
      хрыч
      1. pjastolov Сегодня, 12:59
        заблудившихся верблюдов
        good
        pjastolov
  3. magadan72 Сегодня, 12:34
    Конвертопланы совершенно необходимы для нашего ВМФ.В принципе они незаменимы для десантных операций при загоризонтной высадке,в спасательных операциях спасения летчиков сбитых самолётов и различных спец.операций и не только ВМФ.Очень нужная машина и для народного хозяйства.Даже нет информации об разработках нашими конструкторами...
    magadan72
    1. А1845 Сегодня, 13:10
      Цитата: magadan72
      Конвертопланы совершенно необходимы для нашего ВМФ
      при 1.5 тыс км радиуса действия такая машина нужна всем видам вооруженных сил
      А1845
  4. Стройбат запаса Сегодня, 12:36
    Интересная моделька. Фюзеляж, судя по всему, из UH-60 перепилили. Интересно, что выйдет в итоге.
    Стройбат запаса
  5. ProkletyiPirat Сегодня, 12:39
    не пойму, чем их Bell V-22 Osprey не устроил? request
    ProkletyiPirat
    1. spirit Сегодня, 13:12
      Это более совершенная конструкция, здесь не надо крутить всю двиг установку , а только Винт, да и выглядит по Аэродинамике лучше)
      spirit
  6. Беляш Сегодня, 12:51
    Интересная штука. Беспилотный такой бы.
    Беляш
  7. Serzh_R Сегодня, 13:01
    Кто делает поворотным винт, у того по прикладной механике - зачет.
    Сложно представить, какие требования к люфтам в этой конструкции.
    При запуске в серию V-280, Оспрей с поворотным двигателем и бешеной ценой будет быстро снят с производства.
    Следующим этапом будет трансформация винтов в полете.
    Serzh_R
  8. павлентий Сегодня, 13:01
    Решение о том, что гораздо проще осуществить поворот винтов, а не двигателя целиком, вот, что по мне интересно, проще сконструировать такой поворотный узел, да и надежность повыше...
    павлентий
  9. Злой 55 Сегодня, 13:02
    "Оспрей" съел 30 лярдов баксов американских налогоплательщиков, а так и не научился стабильно летать..Сколько теперь потребуется на это очередное "чудо"..
    Злой 55
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 13:10
      не аргумент, у них и распилы поболее, да и в чём проблема учесть ошибки оспрея и не допустить их?
      ProkletyiPirat
  10. Горный стрелок Сегодня, 13:05
    V-22 Osprey показал себя не самым надежным и не самым дешевым аппаратом. Скоростные вертолеты с соосными винтами представляются как то более "пропорциональными" что ли.
    Горный стрелок
    1. ПростоЯ Сегодня, 14:03
      Горный стрелок
      Вы правильно всё сформулировали Лайк
      ПростоЯ
    2. Правда Сегодня, 14:07
      А Ламборджини выглядит пропорциональнее чем лэнд круизер, не находите?
      Правда
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