18:28 26 июля

В Киеве заявили, что ждут оборонительное оружие от разных стран

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев обращался к разным странам о предоставлении украинской армии оборонительного оружия и теперь ожидает соответствующих решений.

Оснащение ВС Украины современным вооружением и военной техникой является ключевой задачей оборонной реформы. Поддержка иностранных коллег в этом вопросе для нас очень важна. С начала российской агрессии Украина обращалась в разные страны мира о предоставлении украинской армии оборонительного оружия. Сейчас мы ждем соответствующие решения и положительно будем воспринимать такую помощь
— написал Полторак в среду на своей странице в Facebook .передает РИА Новости .

В Киеве заявили, что ждут оборонительное оружие от разных стран



Ранее зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что министерство обороны США продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе украинским вооруженным силам.
В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечалось, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальное вооружение оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.




Использованы фотографии: https://ok.ru/svpressa
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Комментарии 33

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  1. Дуплет Сегодня, 13:23
    Пэтриоты что ли ждут, как румыны..
    Дуплет
    1. Маз Сегодня, 13:58
      Нехай дают, ополченцам техника нужна. Российскую же до сих пор не нашли - невидима.
      Маз
      1. oldseaman1957 Сегодня, 14:46
        Хоть до зубов, хоть до бровей вооружай... - с нынешним психологическим состоянием укроВС их, самое главное, побольше не трогать. - Сами сгниют!
        oldseaman1957
    2. Монос Сегодня, 14:01
      В Киеве заявили, что ждут оборонительное оружие от разных стран

      "Подайте, Христа ради ..."
      Монос
      1. marlin1203 Сегодня, 14:31
        И у всех на лице одно написано: "когда и главное куда бежать?"
        marlin1203
    3. Maksus Сегодня, 17:13
      оборонительное оружие - это ЩИТ и мины, все остальное вполне себе наступательное. Зачем им щиты?
      Maksus
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 17:40
      Ждите браты , помощь уже близка ...Поскачем вместе! laughing

      Ну позорище...
      ОТДЕЛ
  2. cniza Сегодня, 13:23
    Опять ждуны с протянутой рукой , ну поставят , так ВСУ все продаст и пропьёт.
    cniza
  3. pjastolov Сегодня, 13:27
    Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
    свою оборонку разворовали, а теперь
    pjastolov
  4. Zibelew Сегодня, 13:28
    Лучше деньгами и сразу на счета в швейцарских банках! А то военную технику еще продавать придется..
    Zibelew
  5. DEZINTO Сегодня, 13:33
    Независимая страна, рабам не понять.
    DEZINTO
    1. volodya Сегодня, 13:40
      Цитата: DEZINTO
      Независимая страна, рабам не понять.

      Да уж,Украина очень независимая страна,потому и с протянутой рукой всё время!
      volodya
    2. Лганхи Сегодня, 15:28
      Независимая, потому что от Украины ничего не зависит.
      Лганхи
      1. volodya Сегодня, 16:17
        Цитата: Лганхи
        Независимая, потому что от Украины ничего не зависит.

        Вот потому что от Украины ничего не зависит,они всё время с протянутой рукой,кто бы,чего бы дал!
        volodya
  6. bankirchik34 Сегодня, 13:36
    я вот не пойму, они так часто об этом говорят, что как будто 5 старых абраш, и куча не нужного стрелкового оружия могут что-то изменить в текущем раскладе.
    Говорили бы уже сразу, мы ждем внимания от союзников, ласки, уважения и немного вооружений))))
    bankirchik34
  7. Ещетотгусь Сегодня, 13:40
    Девочка ждет....мальчик не идет...- плохо...)))
    Ещетотгусь
  8. salat Сегодня, 13:41
    попрошенко попрошенко даневыпопрошенко laughing (Камеди)
    salat
  9. ded100 Сегодня, 13:43
    Ждите ждите может кто хлама и подкинет хорошего на халяву не бывает! laughing
    ded100
  10. LUCKY777 Сегодня, 13:45

    Думаю переводчики с мовой просто напутали, а на самом деле просят предохранительные средства. У них же в порядке вещей, когда министр здравоохранения, делает заявление по крушению боинга, вот и черёд министра обороны пришёл.
    LUCKY777
  11. Толстоевский Сегодня, 13:50
    свинералы охочи до халявы
    Толстоевский
  12. askort154 Сегодня, 14:09
    "...С начала российской агрессии Украина обращалась в разные страны мира о предоставлении украинской армии оборонительного оружия..."

    С 1991г. самый большой "навар" Украины был на продаже оружия в третьи страны , запасы которого были неисчислимы, а главное не учтены, после вывода наших войск из "Варшавского договора" и развала СССР.
    "Русланы", Ан-12 и Ан -26 ( не говоря про мор.флот), "челночили" по всем "горячим" точкам Мира, развозя постсоветскую "халяву". Больше всего по Африке. Теперь сами оказались в "африканской позе". fool .
    askort154
  13. yuriy55 Сегодня, 14:11
    Смирительных рубашек надо заготовить больше и кандалов, будущим строителям дорог...
    yuriy55
  14. VadimSt Сегодня, 14:16
    У аборигенов Австралии есть лишние бумеранги, а у суахили, луки и стрелы!
    VadimSt
    1. notingem Сегодня, 15:36
      Папуасы каменные топоры дадут и барабан
      notingem
  15. Govorun Сегодня, 14:33
    В Киеве заявили, что ждут оборонительное оружие от разных стран...
    Типичные попрошайки...ну раз просят,надо дать...
    Govorun
    1. notingem Сегодня, 15:38
      Больно современное. Это кто такой щедрый
      notingem
  16. sauvage Сегодня, 14:38
    Оружия может и не дадут, но вот денег подкинут по любому. ведь нужно подпитывать каждодневные обстрелы. Здесь многие высмеивают укров за их вечно протянутую руку, но не надо забывать что они просят для убийства мирных жителей, между прочим пророссийски настроенных.
    sauvage
  17. kdakda Сегодня, 14:57
    Очередной ретро слив от настоящих друзей укаины.Надеюсь что поработает эта помощь пару часов, да и всё на этом.
    kdakda
  18. Лганхи Сегодня, 15:29
    Скакуны только и могут что просить подачки. Тьфу! И эти еще были нам братьями?
    Лганхи
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:47
      Цитата: Лганхи
      Скакуны только и могут что просить подачки. Тьфу! И эти еще были нам братьями?

      А если учитывать , что после развала СССР Украине досталась львинная доля всего, что было создано за годы Советской власти..Ракетостроение , космическая промышленность, судостроение , ВМФ ,авиастроение и т.д. т.д...Все разворовано и угроблено! НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕТ, даже снарядов для бомбежек Донбасса...(склады были рассчитаны чуть ли не на 10 лет интенсивных боев..)) Это просто жуть хохлы! negative
      ОТДЕЛ
  19. Керенский Сегодня, 15:33
    Фото красивое. Молодец фотограф! Прям видно, - ЖДУТ!! На заднем плане грузчик и предусмотрительно открытая дверь.
    Керенский
  20. Смехотворец Сегодня, 16:02
    Пока Украина ждёт поставок в Пентагоне идёт согласование списка вооружений с Народными республиками, т.к. предыдущая партия была низкого качества и даже не смогли её сбагрить России по цене металлолома.
    Смехотворец
  21. Семенов Сегодня, 16:34
    США: Будем биться с Россией до последнего украинца.
    Украина: Мы сделаем США великой державой. Даешь американский уголь по двести долларов за тонну!
    Семенов
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