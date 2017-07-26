В Киеве заявили, что ждут оборонительное оружие от разных стран...

Оснащение ВС Украины современным вооружением и военной техникой является ключевой задачей оборонной реформы. Поддержка иностранных коллег в этом вопросе для нас очень важна. С начала российской агрессии Украина обращалась в разные страны мира о предоставлении украинской армии оборонительного оружия. Сейчас мы ждем соответствующие решения и положительно будем воспринимать такую помощь

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев обращался к разным странам о предоставлении украинской армии оборонительного оружия и теперь ожидает соответствующих решений.— написал Полторак в среду на своей странице в Facebook .передает РИА Новости Ранее зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что министерство обороны США продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе украинским вооруженным силам.В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечалось, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальное вооружение оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.