14:35 26 июля

Новая партия модернизированных МиГ-31 готова к отправке в войска

Российское военное ведомство в ближайшее время получит очередную партию модернизированных самолетов МиГ-31, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы РСК «МиГ».



Очередная партия модернизированных на заводе самолетов, прошедшая все виды наземных и летных испытаний, предусмотренных условиями государственных контрактов, уже готова к отправке в места постоянной дислокации,
говорится в релизе.


В корпорации отметили, что в среду «доклад о работе по модернизации МиГ-31 был представлен в рамках Единого дня приемки военной продукции».

«В докладе отмечалось, что, согласно контракту, на самолетах МиГ-31 проводится комплекс работ по глубокой модернизации систем и оборудования, установки нового вооружения, что существенно расширяет возможности применения и превращает МиГ-31 в современную боевую машину, надежную, долговечную, оснащенную передовым оборудованием и до сих пор не имеющую аналогов в мире», – рассказали в пресс-службе.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 разработан ОКБ им. Микояна и предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями.

Использованы фотографии: http://contract-army.ru
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Комментарии 13

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  1. nik-karata Сегодня, 13:29
    Хорошие самолёты! У нас в Перми (Большое Савино) стоят!!!
    А и то, что модернизируют, радует ещё больше!
    nik-karata
    1. pjastolov Сегодня, 13:34
      а еще больше радует
      на самолетах МиГ-31 проводится комплекс работ по глубокой модернизации систем и оборудования, установки нового вооружения, что существенно расширяет возможности применения и превращает МиГ-31 в современную боевую машину, надежную, долговечную, оснащенную передовым оборудованием и до сих пор не имеющую аналогов в мире
      hi
      pjastolov
    2. Vik66 Сегодня, 13:34
      А модернизируют в нас в Н.Н., на 21 авиазаводе. feel
      Vik66
      1. nik-karata Сегодня, 13:36
        Я в Н.Н. учился... но не на 21 авиазаводе drinks
        nik-karata
  2. К-50 Сегодня, 13:35
    Есть только "МиГ", ослепительный "МиГ"! (с) good
    К-50
    1. Vik66 Сегодня, 13:38
      КрасАвцы - как начинают взлетать, как раз у меня над дачей проходят - залюбуешся !!! fellow
      Vik66
      1. iConst Сегодня, 13:45
        Да! И я заметил — куры синхронно при взлёте несутся и коровы быстрее телятся, а уж о поросях и говорить не приходится — как из пулемёта!
        Даже чайник на плите быстрее закипает! ... когда над хозяйством...

        (щютка) laughing
        iConst
        1. К-50 Сегодня, 14:22
          Цитата: iConst
          Даже чайник на плите быстрее закипает! ... когда над хозяйством...

          Вы чайник над "хозяйством" кипятите? belay
          Занятная концпеция! what
          А на плите (газовой или электрической) не пробовали? Может быстрее будет? yes
          К-50
  3. burigaz2010 Сегодня, 13:37
    Больше и лучше!!!
    burigaz2010
  4. _Ugene_ Сегодня, 13:54
    Новая партия это 2шт?
    _Ugene_
  5. Печенег Сегодня, 14:02
    Вот бы наши МиГ-31 модернизировали бы.
    Печенег
    1. Paranoid50 Сегодня, 14:19
      Цитата: Печенег
      Вот бы наши МиГ-31 модернизировали бы

      А сколько их сейчас у вас?
      Paranoid50
  6. Alexey-74 Сегодня, 14:28
    Миг-31 модернизированный и с новым вооружением - очень серьезная боевая единица. Отличная новость!!!
    Alexey-74
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