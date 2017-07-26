Новая партия модернизированных МиГ-31 готова к отправке в войска

Очередная партия модернизированных на заводе самолетов, прошедшая все виды наземных и летных испытаний, предусмотренных условиями государственных контрактов, уже готова к отправке в места постоянной дислокации,

Российское военное ведомство в ближайшее время получит очередную партию модернизированных самолетов МиГ-31, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы РСК «МиГ».говорится в релизе.В корпорации отметили, что в среду «доклад о работе по модернизации МиГ-31 был представлен в рамках Единого дня приемки военной продукции».«В докладе отмечалось, что, согласно контракту, на самолетах МиГ-31 проводится комплекс работ по глубокой модернизации систем и оборудования, установки нового вооружения, что существенно расширяет возможности применения и превращает МиГ-31 в современную боевую машину, надежную, долговечную, оснащенную передовым оборудованием и до сих пор не имеющую аналогов в мире», – рассказали в пресс-службе.Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 разработан ОКБ им. Микояна и предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями.