Киев полностью прекратил поставки электричества в Донбасс
Власти Украины с 26 июля прекратили перетоки электроэнергии с неконтролируемыми районами Донецкой области, в настоящее время Киев не поставляет электричество в самопровозглашенные ЛНР и ДНР, сообщил исполняющий обязанности директора оператора объединённой украинской энергосистемы компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, передает РИА Новости
В ночь на 25 апреля власти Украины прекратили подачу электроэнергии в ЛНР. При этом в МЧС ЛНР сообщили, что предприятия и население полностью обеспечены электричеством. По словам представителя РФ в контактной группе по Украине Бориса Грызлова, Россия в рамках гуманитарной поддержки решила обеспечить электроснабжение Луганской области. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прекращение энергоснабжения Луганской области — еще один шаг Киева на пути отторжения своих территорий, который к тому же противоречит Минским соглашениям.
По его словам, потребности этих территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, которые находятся в Донецкой области и не контролируются Киевом, а также другими производителями электроэнергии на неподконтрольных территориях. Также, как утверждает Ковальчук, дефицит электроэнергии на этих территориях покрывается за счет поставок из Российской Федерации по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных.
В ночь на 25 апреля власти Украины прекратили подачу электроэнергии в ЛНР. При этом в МЧС ЛНР сообщили, что предприятия и население полностью обеспечены электричеством. По словам представителя РФ в контактной группе по Украине Бориса Грызлова, Россия в рамках гуманитарной поддержки решила обеспечить электроснабжение Луганской области. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прекращение энергоснабжения Луганской области — еще один шаг Киева на пути отторжения своих территорий, который к тому же противоречит Минским соглашениям.
С 0.00 26 июля 2017 года прекращены перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Территория отдельных районов Донецкой и Луганской области (неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей — ред.) пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины— написал Ковальчук на своей странице в Facebook.
По его словам, потребности этих территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, которые находятся в Донецкой области и не контролируются Киевом, а также другими производителями электроэнергии на неподконтрольных территориях. Также, как утверждает Ковальчук, дефицит электроэнергии на этих территориях покрывается за счет поставок из Российской Федерации по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных.
Использованы фотографии: http://donnews.ru/
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