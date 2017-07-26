18:28 26 июля

Киев полностью прекратил поставки электричества в Донбасс

Власти Украины с 26 июля прекратили перетоки электроэнергии с неконтролируемыми районами Донецкой области, в настоящее время Киев не поставляет электричество в самопровозглашенные ЛНР и ДНР, сообщил исполняющий обязанности директора оператора объединённой украинской энергосистемы компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, передает РИА Новости

Киев полностью прекратил поставки электричества в Донбасс


В ночь на 25 апреля власти Украины прекратили подачу электроэнергии в ЛНР. При этом в МЧС ЛНР сообщили, что предприятия и население полностью обеспечены электричеством. По словам представителя РФ в контактной группе по Украине Бориса Грызлова, Россия в рамках гуманитарной поддержки решила обеспечить электроснабжение Луганской области. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прекращение энергоснабжения Луганской области — еще один шаг Киева на пути отторжения своих территорий, который к тому же противоречит Минским соглашениям.


С 0.00 26 июля 2017 года прекращены перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Территория отдельных районов Донецкой и Луганской области (неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей — ред.) пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины
— написал Ковальчук на своей странице в Facebook.

По его словам, потребности этих территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, которые находятся в Донецкой области и не контролируются Киевом, а также другими производителями электроэнергии на неподконтрольных территориях. Также, как утверждает Ковальчук, дефицит электроэнергии на этих территориях покрывается за счет поставок из Российской Федерации по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных.


Использованы фотографии: http://donnews.ru/
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Комментарии 57

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  1. Беляш Сегодня, 14:28
    Странно вести войну и поставлять противной стороне энергию.
    Хотя у нас тоже в Хамас и Газу поставляется энергия... sad
    Беляш
    1. Чёрный Сегодня, 14:37
      Цитата: Беляш
      Странно вести войну и поставлять противной стороне энергию.
      Странно лишать электроснабжения людей , которых киевские власти считают своими и которые и так страдают от "окупации" ( если верить Киеву) wink .....Так что вы опять мистер Беляш пукнули в лужу laughing
      Чёрный
      1. Беляш Сегодня, 14:39
        Чёрный логично. Я не правильно сравнил наверное.
        Беляш
        1. cniza Сегодня, 14:59
          Киев усилено старается подвести ситуацию к признанию ЛДНР международным сообществом.
          cniza
      2. 210окв Сегодня, 14:48
        В Киве..Если не вернете Донецк и Луганск то будет то же что и в....Крыму..А что было?Да послали на три буквы..ю
        210окв
      3. pjastolov Сегодня, 15:08
        которых киевские власти считают своими

        pjastolov
    2. НасРать Сегодня, 14:38
      Цитата: Беляш
      Странно вести войну и поставлять противной стороне энергию.
      Хотя у нас тоже в Хамас и Газу поставляется энергия... sad

      Странно подавать электричество своим гражданам? Для еврея это действительно странно, потому Вальцман с Гроссманом и отключили энергию русским.
      НасРать
    3. Сергей-8848 Сегодня, 15:01
      Это у вас война со всеми подряд, а здесь - граждане хотят быть людьми, за что и страдают.
      Сергей-8848
    4. sabakina Сегодня, 15:22
      Цитата: Беляш
      Странно вести войну и поставлять противной стороне энергию.
      Хотя у нас тоже в Хамас и Газу поставляется энергия... sad

      Да и вообще, жизнь странная штука. Щас живой, через час-нет тебя....
      sabakina
      1. Владыка Ситх Сегодня, 15:29
        Вот я ниже ответил.
        Владыка Ситх
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:16
        Жить вообще вредно.Как и курить и пить.Привет,Слава! hi
        ВЕРЕСК
    5. Владыка Ситх Сегодня, 15:27
      А теперь мы в праве отключить Мариуполь, Волноваху, Бердянск и остальные города и поселки южнее Донецка от Старобешевской ТЭС.
      Владыка Ситх
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:21
        110-ка? Тогда вы их посадите на лучину.А идея хорошая.Но,вряд-ли реализуемая.Хотя-не мне предлагать.Извините. hi
        ВЕРЕСК
      2. РусДон Сегодня, 16:26
        Владыка Ситх- и там у меня много знакомых которые за НАС..Но они запуганы...Это мы тут герои- всех убьем и всех покалечим.. А на деле-человек с*РуЖьёОМ*- СИЛА в наше время
        РусДон
        1. Владыка Ситх Сегодня, 16:28
          Все верно написали.
          Владыка Ситх
        2. Дамир Сегодня, 16:46
          Председатель Мао сказал короче - "Винтовка рождает Власть".... и был прав....
          Дамир
    6. mahoney Сегодня, 17:15
      Цитата: Беляш
      Странно вести войну и поставлять противной стороне энергию.
      Хотя у нас тоже в Хамас и Газу поставляется энергия... sad

      Так они же постановляют электричество своим же гражданам, воют же другие
      mahoney
  2. Белорус Сегодня, 14:29
    Россия в рамках гуманитарной поддержки решила обеспечить электроснабжение Луганской области.
    Щедрая душа!
    В самой России все электрифицировано?
    Белорус
    1. Подрезчик Сегодня, 14:33
      В России еще не все газифицировано, однако мы газик получаем с существенной скидкой...
      Подрезчик
      1. Микадо Сегодня, 15:07
        В России еще не все газифицировано, однако мы газик получаем с существенной скидкой...

        да к Вам и ездить приятно. И на лечение, и отдохнуть.
        Микадо
        1. Подрезчик Сегодня, 15:20
          Цитата: Микадо
          В России еще не все газифицировано, однако мы газик получаем с существенной скидкой...

          да к Вам и ездить приятно. И на лечение, и отдохнуть.

          Приезжайте, будем рады! Только учитывайте, существуют "белорусы", думающие не так, как Вы, вследствии переизбытка крахмала в голове! Приезжайте! hi
          Подрезчик
          1. Микадо Сегодня, 15:34
            Только учитывайте, существуют "белорусы", думающие не так, как Вы, вследствии переизбытка крахмала в голове!

            сколько к Вам не ездил, ни разу таких не видел. Всегда только замечательные люди попадались. drinks
            Микадо
            1. Подрезчик Сегодня, 15:38
              Так я же говорю, существуют...слава богу, иногда1 wink
              Подрезчик
    2. РусДон Сегодня, 14:34
      А у вас когда поспеют бананы?
      РусДон
      1. Подрезчик Сегодня, 14:42
        Игорь hi , если вопрос ко мне, то расшифруйте.
        Подрезчик
        1. РусДон Сегодня, 16:28
          Это я написал с юмором,надеюсь ты понял....Лично к народу белорусскому Большое уважение!!!Без обид....Против народа никогда не имел плохих мыслей..ну а власть ..сам понимаешь....Хотя нет нигде идеальной власти....
          РусДон
          1. Подрезчик Сегодня, 16:39
            Понял позже, но сам имел ввиду-помогая ближнему, зачастую сам не везде это имеешь... hi Держитесь там! soldier
            Подрезчик
      2. Белорус Сегодня, 15:06
        Скоро поспеют, не переживайте. Как только "состоятельным гражданам" РФ захочется их скушать. А всем остальным будут писять в глаза и уши, показывая кадры с "уничтожением санкционной продукции".
        Вам, ребята Украина и Сирия еще стократ аукнется. Канитель большие дяди из кремля затеяли, ну и олигархи, а "воююте" в интернетах вы, полуголодные простолюдины. Людей жалко - российских, белорусских, украинских.
        Белорус
        1. Sauron80 Сегодня, 15:22
          Иди креветок в белорусском море лови, это если вежливо
          Sauron80
          1. Белорус Сегодня, 15:47
            Во-первых попрошу на "Вы", вежливый вы наш! Во-вторых - не указывайте что и как мне делать. В-третьих - я же про это и пишу - едят креветки и пьют "Вдову Клико" те, кто "заработал" - воровством и обманом. И будут есть. Пока вы тут "патриотично" воюете, стирая в порошок клавиатуру и "одобрямс" санкции и ненужные войны. Одобряйте и всемерно поддерживайте дальше - скоро не то что о креветках, о хлебушке мечтать будете!
            Белорус
        2. Б.Т.В. Сегодня, 15:27
          Цитата: Белорус
          а "воююте" в интернетах вы, полуголодные простолюдины.


          А Вы, к какой категории себя относите, если не секрет?!
          Б.Т.В.
          1. Белорус Сегодня, 15:43
            Да, собственно говоря, к такой-же.
            К россиянам отношусь в целом хорошо, хохлов (не украинцев) - презираю.
            Просто привык относится ко всему со здоровой долей скептицизма, а не кидаться шапками, как большинство на этом форуме.
            Белорус
        3. sabakina Сегодня, 15:28
          Цитата: Белорус
          Вам, ребята Украина и Сирия еще стократ аукнется.

          Чем аукнется? Ещё сто лет без войны? Так мы уже потихоньку начинаем привыкать...
          sabakina
          1. Подрезчик Сегодня, 15:34
            Цитата: sabakina
            Цитата: Белорус
            Вам, ребята Украина и Сирия еще стократ аукнется.

            Чем аукнется? Ещё сто лет без войны? Так мы уже потихоньку начинаем привыкать...

            Вячеслав hi , коллеги, не стоит обращать внимания, чуть выше я отвечал "микадо" о существовании разных белорусов и о наличии переизбытка крахмала!!! hi
            Подрезчик
        4. Mik13 Сегодня, 15:48
          Цитата: Белорус
          Вам, ребята Украина и Сирия еще стократ аукнется. Канитель большие дяди из кремля затеяли, ну и олигархи, а "воююте" в интернетах вы, полуголодные простолюдины. Людей жалко - российских, белорусских, украинских.

          Ну ё......жики пушистые....
          Ну что же это за правила такие, что хотя бы раз в 2 года нельзя сказать .....ку, кто он такой!
          Он же так и помрет в неведении.
          Это нарушает неотъемлимое право человека на информацию о самом себе!
          Mik13
        5. РусДон Сегодня, 16:32
          Белорус - людей сто пудов жалко....Но кадры с "уничтожением санкционной продукции".- я считаю правильным решением..... Как бы тебе сказать ...вот у нас товар ваш и российский ,наши предприниматели ,а может и *власть*, привозят очень НЕ ТОГО КАЧЕСТВА......Кушать противно....Но когда кушать хочешь и война рядом и нет выбора - и другое будешь кушать! ))))
          РусДон
      3. Беляш Сегодня, 15:17
        Цитата: РусДон
        А у вас когда поспеют бананы?

        Вот они smile груздями висят
        Беляш
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:54
          Или-грОздьями?Грузди-это грибы такие.Вкуснятина! wassat
          ВЕРЕСК
    3. Dym71 Сегодня, 14:58
      Цитата: Белорус
      В самой России все электрифицировано?

      Так разве успеешь на всех угодить, в наши то стремительные времена?
      - Только взялся за яйца, как сразу молоко пропало. (с)
      Dym71
  3. DEZINTO Сегодня, 14:30
    Только что все по телефону поговорили. Хоть какие-нибудь положительные результаты будут? Или вот это и есть результат, в купе с арт обстрелами?
    DEZINTO
    1. Dimal777 Сегодня, 14:54
      Еще санкции новые вводят, а мы опять улыбаемся и бормочем про партнеров.... Фу аж противно от всего этого
      Dimal777
  4. Zubr Сегодня, 14:52
    Всё логично, этого требовалось ожидать. Месторождения Донбасса и Пром. Зону Киеву никогда себе не вернуть. ВСУ, потихоньку сдают свои позиции ополчению. 1250 гос. предприятий в самой же Украине подлежит ликвидации или приватизации. Им остаётся тактика полного разорения главной экономической составляющей страны. След этапом, после приватизации и ликвидации этих предприятий в 2-3 раза упадёт гривна. Сейчас действительно проект "Малороссия", как никогда актуален. Или сейчас Захарченко и Плотницкий проявят волю и объединят эти области, с национализацией всех крупных предприятий и отраслей, или в последствии, Украина скатиться к Аграрно-феодальному прошлому.
    Zubr
    1. Станислав Сегодня, 15:20
      Цитата: Zubr
      1250 гос. предприятий в самой же Украине подлежит ликвидации или приватизации.
      Антонова ликвидируют, утырки!
      Станислав
      1. Gamer Сегодня, 16:20
        Антонова ликвидируют
        не сами производственные мощности а в юридическом смысле - вводят в Укроборонпром
        Gamer
        1. Станислав Сегодня, 16:24
          Цитата: Gamer
          в юридическом смысле - вводят в Укроборонпром
          Без российских комплектующих там что-то летает?
          Станислав
          1. Gamer Сегодня, 16:33
            то мелочи жизни, комплектующие где хочь можно купить. Сухой-суперджет не даст соврать.
            Gamer
    2. Sauron80 Сегодня, 15:24
      Цитата: Zubr
      Захарченко и Плотницкий
      вряд ли договорятся, кто будет главный, каждому же хочется рулить финансовыми потоками. Кому война, а кому мать родна (с).
      Sauron80
  5. BAI Сегодня, 14:54
    Еще один шаг к ЛДНР от Украины.
    BAI
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 14:55
    Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прекращение энергоснабжения Луганской области — еще один шаг Киева на пути отторжения своих территорий Чёто будет.Помимо моста-появиться и энэргоснабжение ЛДНР со стороны России.
    ВЕРЕСК
    1. Владыка Ситх Сегодня, 15:31
      Мы свое электричество поставляли в Мариуполь. теперь не будем.
      Владыка Ситх
      1. Mik13 Сегодня, 15:51
        Цитата: Владыка Ситх
        Мы свое электричество поставляли в Мариуполь. теперь не будем.

        Есть другой вариант решения этой моральной дилеммы.
        В конце-концов, ну зачем селькохозяйтсвенной сверхдердаве (тм) промышленный Мариуполь? Еще и с портом?
        Референдум там в 2014 году тоже прошел, если что...
        Mik13
  7. KCA Сегодня, 15:19
    Я не сильно разбираюсь в глобальных электросетях, но даже я знаю что отключение таких крупных потребителей эл. энергии гораздо сложнее чем их подключение, интересно, кастрюльки подготовились к отключению или просто провода чик-чик? Как-бы блэкаут не в ЛДНР случился, а по всей 404
    KCA
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:34
      У них и так энергии уже не хватает. Жаль будет,если угробять атомные.Там спецы пока ещё есть.Но-и они не вечны.А тем-более с левыми сборками...Владыка Ситх- hi
      ВЕРЕСК
      1. Дамир Сегодня, 16:52
        с уважением!!! но если они угробят атомные станции фукусима и чернобыль покажутся мелким хулиганством... да и Владыка Ситх - hi
        Дамир
  8. РусДон Сегодня, 16:23
    Цитата: Подрезчик
    Игорь hi , если вопрос ко мне, то расшифруйте.

    Это я написал с юмором,надеюсь ты понял....Лично к народу белорусскому Большое уважение!!!Без обид....Против народа никогда не имел плохих мыслей..ну а власть ..сам понимаешь....Хотя нет нигде идеальной власти....
    РусДон
    1. Gamer Сегодня, 16:34
      да что такое. народ идеальный а власти всегда плохие)))
      Gamer
  9. ОТДЕЛ Сегодня, 16:50
    Может все это и к лучшему..Ничего и с этим справимся! Это все называется бессильная злоба...
    ОТДЕЛ
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