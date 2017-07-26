В Раде сообщили о лишении Саакашвили украинского гражданства

Он незаконным образом предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки. Гастроли бродячего грузинского цирка-шапито явно затянулись и реально начали угрожать украинскому государству

Депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук утверждает, что экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства.По его мнению, это свидетельствует о том, что президент Петр Порошенко "начал признавать собственные ошибки".— написал Мосийчук на своей странице в Facebook, передает РИА Новости При этом он не уточнил свой источник данных. На данный момент официального подтверждения этой информации нет.Сам Саакашвили ранее утверждал, что по украинскими законам его не могут лишить гражданства, поскольку у него нет паспорта другой страны.В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили. Прокуратура заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около пяти миллионов долларов из бюджета на личные нужды.В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство и назначил главой Одесской области. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора, заявив что украинские власти не хотят бороться с коррупцией.Информацию о лишении Саакашвили украинского гражданства подтвердили в Государственной миграционной службе Украины.Как передаёт телеканал ТСН, соответствующее решение было принято на основании п. 2 ст. 19 закона «О гражданстве», а именно — из-за ложных данных, указанных Саакашвили в анкете, заполняемой при получении гражданства.В документах, которые заполнял бывший глава Одесской ОГА, было указано, что он не находится под следствием на Украине или за её пределами. Однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.