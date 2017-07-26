18:29 26 июля

В Раде сообщили о лишении Саакашвили украинского гражданства

Депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук утверждает, что экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства.

По его мнению, это свидетельствует о том, что президент Петр Порошенко "начал признавать собственные ошибки".

Он незаконным образом предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки. Гастроли бродячего грузинского цирка-шапито явно затянулись и реально начали угрожать украинскому государству
— написал Мосийчук на своей странице в Facebook, передает РИА Новости .




При этом он не уточнил свой источник данных. На данный момент официального подтверждения этой информации нет.

Сам Саакашвили ранее утверждал, что по украинскими законам его не могут лишить гражданства, поскольку у него нет паспорта другой страны.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили. Прокуратура заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около пяти миллионов долларов из бюджета на личные нужды.

В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство и назначил главой Одесской области. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора, заявив что украинские власти не хотят бороться с коррупцией.

Информацию о лишении Саакашвили украинского гражданства подтвердили в Государственной миграционной службе Украины.

Как передаёт телеканал ТСН, соответствующее решение было принято на основании п. 2 ст. 19 закона «О гражданстве», а именно — из-за ложных данных, указанных Саакашвили в анкете, заполняемой при получении гражданства.

В документах, которые заполнял бывший глава Одесской ОГА, было указано, что он не находится под следствием на Украине или за её пределами. Однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

Использованы фотографии: http://www.woman.ru/
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Комментарии 23

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  1. Андрей К Сегодня, 17:36
    Мосийчук:
    ...Гастроли бродячего грузинского цирка-шапито явно затянулись и реально начали угрожать украинскому государству...

    А где был этот Мосийчук, когда это "Шапито" прикатило в "Нэньку". МоСк включается у майданутых как обычно, в последнюю очередь... fool
    ...В Раде сообщили о лишении Саакашвили...

    Клоунада блин... lol
    ...причиной лишения Саакашвили гражданства стало предоставление им ложной информации при оформлении паспорта...

    Не указал наличие возбужденного уголовного дела на родине... wassat
    Андрей К
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:38
      Андрей К hi
      Клоунада блин...
      Так точно ! Сколько людей мечтают чтобы их лешили украинского гражданства.Буквально.
      Наблюдатель2014
      1. Андрей К Сегодня, 17:46
        Наблюдатель2014 hi
        Так эти "пришельцы" въехали под ловлю в "мутной водичке". Довели б/у в/на Юкрейн до "ручки", на том их миссия и заканчивается. Больше никому не нужны.
        Андрей К
        1. Чёрный Сегодня, 17:52
          Мишенька вернись домой! Тебя там очень очень ждут! laughing ...следователи laughing
          Чёрный
    2. Зяблицев Сегодня, 17:43
      Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал... laughing Впрочем, это говорит об очень серьезных разногласиях внутри майданной хунты...и слабости нынешних ребят из Вашингтонского обкома!
      Зяблицев
      1. Монос Сегодня, 17:51
        По его мнению, это свидетельствует о том, что президент Петр Порошенко "начал признавать собственные ошибки".

        Крысиные разборки на помойке.
        Монос
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:00
          Ха ха ха А какая эйфория была на Украине!
          Сбежал прохиндей и грабанул явно не мало , вырвав кусок у Вальцмана и К..

          Захарченко прав украина себя полностью дискредитировала...
          ОТДЕЛ
        2. Джедай Сегодня, 18:11
          Новость воодушевляет, вот только где эту гниду искать? Не думаю что он с котомкой сидит и ждёт этапа...
          Джедай
    3. сибиралт Сегодня, 18:08
      Оба-на! Таки, его же и грузинского уже лишили, насколько мне помнится. belay
      сибиралт
  2. Mavrikiy Сегодня, 17:40
    Нет, звери. И кто он теперь? Гражданин вселенной? Хотя под это дело гражданство "самой демократической страны" ему обломится.
    Mavrikiy
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 17:41
    И куда галстукоед теперь свалит?Боюсь представить. wassat
    ВЕРЕСК
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:03
      Цитата: ВЕРЕСК
      И куда галстукоед теперь свалит?Боюсь представить. wassat

      Как куда ..? Треугольник у воров и прохиндеев тот же США-Лондон-Израиль!Там они пока в безопасности себя чуют со всем награбленным на крови и страданиях народов мира...
      ОТДЕЛ
  4. DMoroz Сегодня, 17:42
    По ходу Педро при посещении Джорджии пообещали что-то, если он им Мишико вернет... Пять, нет - шесть!!! бутылок "Киндзмараули"...
    DMoroz
  5. МВГ Сегодня, 17:43
    С ума сошли, что ли?? Самого Михаила Николозовича?! Как посмели ???? Кто же теперь Украину консультировать будет по вопросам осуществления демократических перемен ?
    МВГ
  6. komrad buh Сегодня, 17:47
    А теперь в Грузию его назад
    komrad buh
  7. изя топ Сегодня, 17:49
    ну вот,началась у миши-подкидыша одиссея.надо было сразу,минуя майдан,к Дяде Вове ехать-он больше обещанного не сделал бы yes оторвал бы яйки и отпустил fellow
    изя топ
  8. Stoler Сегодня, 17:49
    Ни кто его не любит. Бедолага laughing laughing laughing
    Stoler
  9. злой партизан Сегодня, 17:54
    Гонки вшивого по бане продолжаются wassat .Следующая станция - Зимбабве. yes
    злой партизан
  10. Вежливый Лось Сегодня, 17:56
    Из недалекого будущего:
    Картонная табличка с надписью: "Здесь лежит Саакашвили - человек без паспорта"
    Старый худой негр с грустными, как у бассет-хаунда глазами, отодвинув в сторонку саксофониста из траурного оркестра и поддерживающую его супругу, преклонив седую голову, изрек: "Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший президент, самозванец и казнокрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Николозович не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все!..."
    Так, все по машинам. Поторопимся. Осталась еще одна церемония прощания на сегодня. Где текст? Где текст?! Ага! Вот он: "Як умру, то поховайте мене на могилі..."
    Вежливый Лось
  11. Pete Mitchell Сегодня, 17:57
    Предатели жребий не бросают. Их "играют" все кому не лень.. laughing
    Pete Mitchell
    1. Джедай Сегодня, 18:07
      Вот только Саакашвайн об этом не думал, или надеялся что его сия чаша минет, иудушка! hi
      Джедай
  12. volodya Сегодня, 18:05
    Уже подтвердили официально!
    volodya
  13. ded100 Сегодня, 18:14
    А как все красиво начиналось! wassat
    ded100
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