09:25 27 июля

Путин утвердил протокол к соглашению о размещении авиагруппы в Сирии

Как сообщает РИА Новости , на официальном интернет-портале правовой информации заявляется об утверждении президентом России Владимиром Путиным протокола к соглашению о размещении авиационной группы вооруженных сил РФ на территории Сирии.

Ратифицировать протокол к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года, подписанный в городе Дамаске 18 января 2017 года.





В соответствии с положениями документа, срок действия соглашения изменяется с бессрочного на 49 лет. Однако предусматривается его автоматическое продление на последующие периоды в 25 лет, если ни одна из сторон не уведомит о намерении прекратить действие соглашения менее чем за один год до истечения очередного периода.


14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Teberii Сегодня, 05:37
    Ответ на все санкции.
    Teberii
    1. 210окв Сегодня, 06:07
      А причем тут авиагруппа и то,на что положили с пробором..
      Цитата: Teberii
      Ответ на все санкции.
      210окв
      1. Stas157 Сегодня, 08:17
        Это мы с вами положили на санкции, а наше правительство, а так же элита, нет. Судя по тому, что даже в наш Крым боятся заходить крупнейшие российские предприятия, в том числе государственные, их руководители панически боятся персональных санкций. У них ведь с Западом связано буквально все.
        Stas157
  2. Dmitriy69 Сегодня, 05:37
    49 лет для Сирии это вечность
    Dmitriy69
    1. Reptiloid Сегодня, 05:45
      Цитата: Dmitriy69
      49 лет для Сирии это вечность

      США столько не проживут!!!!!!
      Reptiloid
    2. Алексей7777777 Сегодня, 05:46
      Простите,что к Вам обращаюсь я-по моему скромному мнению-Сирии уже нет-есть кусочки территории,за которые и идёт борьба между заинтересованными сторонами конфликта.А страны уже нет и не будет...
      Алексей7777777
  3. кедр Сегодня, 06:06
    Цитата: Алексей7777777
    Простите,что к Вам обращаюсь я-по моему скромному мнению-Сирии уже нет-есть кусочки территории,за которые и идёт борьба между заинтересованными сторонами конфликта.А страны уже нет и не будет...


    Цыплят по осени считают...
    кедр
  4. ИмПерц Сегодня, 06:13
    Так хочется услышать о том, что возрождается центр радиэлектронной разведки в Лурдесе...
    ИмПерц
    1. abrakadabre Сегодня, 09:14
      А лучше, вдобавок еще и какой центр радиоэлектронного подавления. И по мощнее.
      abrakadabre
  5. Михаил м Сегодня, 06:18
    Вечность и 49 лет практически не отличаются. Или ишак сдохнет, или падишах помрёт.
    Михаил м
  6. Masya Masya Сегодня, 06:52
    И пусть покой, штатам, только снится... wink
    Masya Masya
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:58
    срок действия соглашения изменяется с бессрочного на 49 лет.

    49 лет конечно срок большой, но по каким-то причинам изменения пришлось сделать.
    rotmistr60
  8. zhekazs Сегодня, 07:58
    На фото звездочки закрашены на самолетах. Может наши летчики будут под видом сирийских ВВС наказывать в небе Сирии всяких распоясовшихся "сверхчеловеков"?
    zhekazs
    1. DenZ Сегодня, 08:34
      Вряд ли. У Сирии что, Су- 35 на вооружении или Су-30?
      DenZ
Картина дня