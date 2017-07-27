Путин утвердил протокол к соглашению о размещении авиагруппы в Сирии

Ратифицировать протокол к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года, подписанный в городе Дамаске 18 января 2017 года.

Как сообщает РИА Новости , на официальном интернет-портале правовой информации заявляется об утверждении президентом России Владимиром Путиным протокола к соглашению о размещении авиационной группы вооруженных сил РФ на территории Сирии.В соответствии с положениями документа, срок действия соглашения изменяется с бессрочного на 49 лет. Однако предусматривается его автоматическое продление на последующие периоды в 25 лет, если ни одна из сторон не уведомит о намерении прекратить действие соглашения менее чем за один год до истечения очередного периода.